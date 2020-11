Guadalajara atiende a 30 buscadores de empleo al día

De julio pasado a la fecha, las autoridades de Guadalajara han atendido un promedio de 30 buscadores de empleo al día, los cuales son vinculados a las empresas a través de una plataforma virtual que puso en marcha el municipio hace cuatro meses.

Ésta forma parte de “Guadalajara cerca de ti”, uno de los programas creados con el fin de revertir la pérdida de puestos laborales ocurrida durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19.

Diego Fernández Pérez, director de Promoción a la Inversión y Empleo del Ayuntamiento tapatío, informó que dos mil 895 personas se han registrado directamente a la plataforma para postularse por alguna de las tres mil 394 vacantes que ofertan 290 compañías.

El resto de los buscadores de trabajo han sido atendidos en las oficinas de la dependencia, ubicada en Pedro Loza 292.

BENEFICIOS. Además de los programas “La ciudad te espera”, “Cuidamos tu empleo” y “Emprende Guadalajara”, las ferias del empleo también apoyan a los tapatíos. ESPECIAL

Ante la crisis económica y la pandemia, el Ayuntamiento tapatío registra a dos mil 895 personas inscritas en la plataforma “Guadalajara cerca de ti”

“La plataforma cuenta con un componente de inteligencia artificial, que es un algoritmo de geolocalización, que permite que los buscadores de empleo puedan visualizar cuáles son las vacantes afines más cercanas a su domicilio”.

En la página www.empleocercadeti.guadalajara.gob.mx, las personas pueden encontrar ofertas de trabajo como promotores inmobiliarios, abogados, contador, meseros, despachadores, auxiliares de almacén, cocineros, cajeros, repartidores, personal de limpieza y camaristas, entre otros perfiles.

Los sueldos van desde los tres mil 600 pesos a los 25 mil pesos.

Las vinculaciones que se han tenido a través de este programa y otras estrategias, asegura, han permitido que en agosto y septiembre pasados, Guadalajara recuperara siete mil 812 empleos.

Fernández Pérez añade que también se comenzaron a realizar ferias virtuales del empleo. En octubre pasado, por ejemplo, participaron 25 empresas con dos mil 200 vacantes.

Debido a la pandemia, Jalisco perdió 95 mil 331 empleos formales entre marzo y julio pasados, lo que equivale a que, en cinco meses, la Entidad perdió todo el empleo que generó en dos años (2018 y 2019), afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carlos Villaseñor.

AYUNTAMIENTO

Programa permanente

El programa “Empleo cerca de ti” que puso en marcha el Ayuntamiento de Guadalajara tras la pandemia para vincular a los buscadores de empleo con las empresas que ofertan puestos de trabajo a través de una plataforma virtual creada para este fin, no será temporal, aclara el director de Promoción a la Inversión y Empleo, Diego Fernández Pérez. “Es un programa que será permanente”.

Detalla que el Ayuntamiento se encarga de dar un seguimiento con las empresas sobre el personal que ha sido contratado. “Inclusive, la plataforma tiene también un algoritmo de inteligencia. Le llamamos un sistema de medallas, en el que la empresa nos avisa en la plataforma que ya fue contratada una persona”. Esto permitirá que las compañías tengan más interacción con la plataforma.

CLAVES

La estrategia

Afectación

Para hacer frente a las afectaciones económicas provocadas por la pandemia, el Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha la estrategia “Guadalajara te cuida”. Entre sus principales objetivos se encuentra brindar apoyos al sector productivo, con una bolsa superior a los 300 millones de pesos.

Algunos

de los programas son: “La ciudad te espera”, “Cuidamos tu empleo” y “Emprende Guadalajara”, entre otros, los cuales ya registran importantes avances.

Informalidad

“La ciudad te espera” beneficia a los comerciantes de tianguis, mercados, emprendedores y microempresarios, con prórrogas y condonaciones en los pagos de la licencia y permisos de operación, así como en los accesorios por falta de pago oportuno.

A través

de esta estrategia se otorgaron 300 créditos a emprendedores y empresarios, y se apoyó a más de 50 mil comerciantes a aminorar las afectaciones económicas por la contingencia sanitaria, permitiendo ahorros por alrededor de 90.5 millones de pesos, vía condonaciones de pago.

Empresas

“Cuidamos tu empleo” apoya a las micro y pequeñas empresas o las asociaciones civiles que tenga de uno a 15 empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con créditos a tasa cero. Se han apoyado a 258 empresas y mil 476 personas han conservado su empleo.

Créditos

“Emprende Guadalajara” brinda financiamientos con tasa de interés de 9% anual y capacitación gratuita en materia de emprendimiento empresarial y comercial. Se han registrado 127 proyectos y otorgado 50 créditos por 5.2 millones de pesos.

Municipio de Guadalajara

Concentra las plazas recuperadas ante crisis

De los 27 mil 026 empleos formales recuperados en Jalisco durante los meses de agosto y septiembre, siete mil 812 corresponden a nuevos puestos de trabajo generados en el municipio de Guadalajara; es decir, tres de cada 10 del total de trabajadores afiliados durante ese periodo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“A partir de marzo, todos los municipios han tenido números negativos en cuanto a la pérdida de empleo, pero en Guadalajara, al mes de agosto, se generaron cuatro mil 121 empleos y, en septiembre, tres mil 691 nuevos puestos de trabajo. Guadalajara es el municipio de la zona metropolitana que ha tenido menor pérdida de empleo en cuanto a tasa de variación”, resalta el director de Promoción a la Inversión y Empleo, Diego Fernández Pérez.

De acuerdo con los datos del IMSS, el municipio tapatío presenta el mayor número de plazas laborales recuperadas, seguido por los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, aunque en estos fueron menores a los dos mil.

Pese a que el Seguro Social ya dio a conocer los datos de los empleos recuperados durante octubre pasado en todo el país, la base de datos está desagregada sólo por Estados y falta que se publique la estadística de los municipios.

Fernández Pérez declara que la actual administración se ha encargado de reforzar la estrategia para la generación de empleo en el municipio. Por ello, en marzo pasado comenzaron a alimentar la plataforma virtual del programa “Guadalajara cerca de ti”, con el registro de empresas interesadas en realizar sus ofertas de trabajo por esta vía.

En julio pasado, los ciudadanos pudieron generar su usuario en el portal www.empleocercadeti.guadalajara.gob.mx, para postularse por alguna de las vacantes, aunque previamente ya podían hacerlo de forma directa en las oficinas de Fomento al Empleo.

En marzo pasado, justo cuando las empresas comenzaron a despedir trabajadores debido al inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, Evelyn Moreno consiguió un trabajo como operadora de un centro de llamadas de una funeraria, a través de la bolsa municipal de empleo.

Comenta que su proceso duró menos de una semana.

“Me llamaron y me entrevistaron, me hicieron una evaluación. Me citaron otra vez para entregar mis documentos e hicieron mi contratación oficial. Fue muy rápido el proceso, sí encontraron muy rápido un trabajo que ajustara a mi perfil”.

En la empresa en la que actualmente labora, Moreno se encarga de contestar llamadas de servicio y ventas. “Todo lo que tenga que ver con cobranza”.

Declara que previamente había buscado ofertas a través de los portales de empleo. “No encontraba un trabajo que se ajustara a mi perfil o que fuera lo que estaba buscando… o que no me quedara muy lejos de mi casa”.

Telón de fondo

Amplían operativos

Para hacer frente al aumento de los contagios por el COVID-19 en Jalisco, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, anunció en octubre pasado el reforzamiento de los operativos de supervisión de los protocolos sanitarios en los giros comerciales y la difusión de las medidas preventivas, con la intención de evitar que se incrementen los contagios.

Apuntó que desde el mes pasado se inició una intensa revisión de los giros comerciales.

“Y en los espacios públicos donde se genere una concentración de personas, vamos a estar invitándolos a que usen el cubrebocas, a que no estén en el espacio público si no hay una actividad esencial”.

Entre marzo y septiembre pasados, el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró a 339 establecimientos por no acatar las medidas preventivas para evitar los contagios por el nuevo coronavirus o por incurrir en otras violaciones a los reglamentos municipales.

En ese periodo, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara supervisó a 76 mil 500 negocios.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que las revisiones se aplicaron en locales y establecimientos ubicados en las principales zona comerciales del municipio: Cruz del Sur, Centro, Providencia, Chapalita, Río Nilo, Circunvalación, Calzada Independencia, López Mateos, Obregón y Chapultepec.

El municipio inició los operativos de inspección en marzo pasado, luego de que el Gobierno estatal decretara el cierre de los establecimientos considerados como no esenciales, entre éstos, bares, antros, cantinas, salones de fiesta, centros nocturnos y casinos.

Destaca que, según el Gobierno de Jalisco, los giros como antros o bares deben continuar cerrados durante estos días.

Testimonio

“El trabajo se vino abajo”

En medio de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, Luis Álvaro González hace el esfuerzo por mantener a flote el estudio fotográfico Lumiere, que ha pertenecido a la familia desde hace 50 años.

Entre las medidas que adoptó para lograrlo, fue a solicitar un préstamo del municipio tapatío y también incorporó nuevos servicios.

González señala que los cierres obligados por la contingencia sanitaria han impactado la demanda del servicio de fotografía.

“Cuando tuvimos el inicio de la pandemia empezó a disminuir el trabajo. Una de las fuentes de trabajo principales que tenemos son los eventos: bodas, 15 años… pero todo eso se suspendió”.

Otra de las fuentes de ingresos importantes para su negocio son los trabajos relacionados al sector educativo, como son las fotos para graduaciones, las de certificación y títulos.

“Al empezar también la pandemia hubo mucha suspensión de actividades, presenciales sobre todo (de clases). El trabajo se vino abajo, completamente”.

Ante las pérdidas generadas por la pandemia, González decidió hacer una solicitud para obtener un crédito del programa municipal “Cuidamos tu empleo”.

A través de éste, las empresas reciben 10 mil pesos por empleado, con el objetivo de proteger el mayor número de fuentes de trabajo.

Informa que recibió 20 mil pesos para el pago de dos trabajadores. “Ese dinero me facilitó el pago de la nómina, el pago del Seguro Social”.

Aunque el préstamo le dio un respiro, reconoce que la situación es muy complicada. Recuerda que el negocio marchó bien entre agosto y octubre, pero ha comenzado a disminuir. “En lo que va de este mes ha bajado bastante. No sé si es porque los cursos están por terminar, pero sí se nos vino abajo el trabajo considerablemente”.

Para intentar aumentar los ingresos del estudio, ha decidido comenzar a fabricar los marcos para ya no sólo brindar los servicios de fotografías.

