4 Los actores que interpretan a los jugadores del equipo entrenaron intensamente fuera de cámara

El reparto que interpreta a la selección samoana no tenía experiencia en materia de futbol y entrenó intensamente para poder interpretar a los jugadores, creando un curioso paralelismo entre ficción y realidad. Su evolución en el juego se fue reflejando a lo largo del rodaje, producto del entrenamiento que recibieron tanto delante como detrás de cámara. Junto a ellos trabajó el consultor de futbol Max Anton, un ex jugador profesional y actual propietario y entrenador del equipo masculino del Paradise Soccer Club en Kailua, O’ahu. Gol Gana comparte un mensaje a los espectadores sobre que la esencia de la competencia no es lo que ocurre en el campo, sino las relaciones que se forjan y las lecciones que se aprenden fuera de él.