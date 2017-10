Gobierno estatal impulsa la generación de patentes

GUADALAJARA, JALISCO.- En lo que va de la actual administración estatal se han destinado 28 millones de pesos para el registro de más de 500 proyectos de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, que han permitido a Jalisco colocarse en el segundo lugar a nivel nacional en materia de invenciones.

Entre 2014 y 2016, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ya destinó apoyos económicos para 478 proyectos. Aunque aún no se tiene el corte de este año, la directora de Propiedad Industrial e Intelectual, Larisa Cruz Ornelas, informa que se brindaron recursos para ingresar otras 45 solicitudes. Y se espera que, al concluir el año, se impulsen más de 100, una vez que cierren las convocatorias pendientes de los tres programas para proteger la propiedad intelectual, que otorga apoyos que van desde los 100 mil a los 1.6 millones de pesos.

En 2015, Jalisco logró colocarse en segundo puesto nacional en número de patentes e invenciones globales. Durante ese año, se registraron 118 y 546, respectivamente, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para 2016, se registraron 152 solicitudes de patentes y 483 invenciones globales. Se ubica sólo por debajo de Ciudad de México, la cual registró 308 patentes durante el año pasado. Estado de México, Nuevo León y Puebla le siguen a Jalisco.

El principal sector tecnológico en el que se enfocan las solicitudes de los registros de las patentes en Jalisco, materia en la que el Estado ocupa el segundo lugar nacional, es el de dispositivos, principalmente los vinculados a la salud, seguido por el de la construcción, relacionado al medio ambiente y sustentabilidad.

Los otros sectores que acaparan el mayor número de solicitudes son los productos alimenticios dirigidos a mejorar la salud, seguido por el área automotriz y las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, confirma la directora de Propiedad Industrial e Intelectual del Gobierno de Jalisco, Larisa Cruz Ornelas, quien acentúa que los otros rubros son los de química y también nanotecnologías, pero en menor medida.

Con relación al tipo de solicitantes, la funcionaria remarca que los principales son los inventores independientes, seguidos por emprendedores, micro y pequeñas empresas, y finalmente las grandes empresas, universidades y centros de investigación.

Este patrón es similar al que se registró durante el año pasado en el ámbito nacional. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el 35% de quienes solicitaron una patente fueron inventores independientes, el 32% empresas y un 22% correspondió a registros de las universidades.

Subraya que el interés del ecosistema de inventores aumentó a partir de la llegada de la actual administración, la cual puso en marcha una estrategia para asesorar, capacitar y brindar apoyos económicos a quienes presentaran proyectos innovadores.

De los 28 millones de pesos destinados a las solicitudes de invenciones, estos recursos se han dirigido a tres estrategias: el Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual (Propin), el Programa de Fortalecimiento de Invenciones de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, así como el Programa de Fortalecimiento de Capital Intelectual de Empresas.

La funcionaria comenta que el Propin tiene dos cortes al año y es para inventores en general. A través de éste, la dependencia puede destinar hasta 100 mil pesos por proyecto.

También cubre el costo de la tarifa oficial a pagar al IMPI por patente, que es alrededor de ocho mil pesos, y si se trata de independientes, la mitad, “pero realmente ese no es el gasto fuerte. La redacción de una memoria técnica (antecedentes, descripción y reclamación de la protección de la tecnología), oscila entre los 30 mil y 50 mil pesos. (La SICyT otorga) hasta 45 mil por solicitud de patentes”.

El monto se eleva si se pretende patentar en el mercado internacional (a través del Tratado de cooperación en materia de patentes), en donde se entregan hasta 40 mil pesos adicionales.

Los montos más elevados son los que se entregan a las empresas ya consolidadas y las instituciones de educación superior, las cuales pueden recibir desde 198 mil pesos hasta 1.6 millones de pesos.

153 eventos de capacitación, fomento y vinculación entre 2014 y 2016.

6 mil 444 personas han sido asesoradas a través de capacitaciones, talleres y conferencias especializadas.

404 asesorías especializadas a inventores independientes, emprendedores, empresas y universidades entre 2014 y 2016.

Prevén mantener el ritmo

Para este año, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología espera cerrar con al menos el mismo número de solicitudes de patentes e inventos globales que se registraron durante el año pasado, entre los que reciben apoyo por el Ejecutivo, y los que lo hacen de manera autónoma.

En 2016, Jalisco cerró con 483 inventos globales: 152 patentes, 236 diseños industriales y 95 modelos de utilidad. Durante el primer semestre de este año, se presentaron 259 solicitudes a través de estos tres conceptos.

“Esperamos que sea similar este año, porque la generación de patentes no es nada más que tengamos dinero o que los capacitemos. Por más dinero que disponga el Gobierno, los capacite o les dé asesorías gratis, al final, las patentes nacen de la investigación y desarrollo que hagan las empresas. De la investigación y desarrollo que hagan las instituciones de educación superior”.

Insiste en que no se aventuran a proyectar una cifra más alta que la del año pasado, debido a que 2017 ha sido un año económicamente difícil para el país en general, “y las empresas a veces están luchando por subsistir. El tema de la innovación se complica, no porque no lo sepan hacer, sino por una cuestión económica”.

Pese a esto, con la estrategia de la dependencia y la colaboración con el sector educativo y la iniciativa privada se proyecta que Jalisco se mantenga en los primeros lugares a nivel nacional.

A través de la primera convocatoria del Propin 2017 ya se aceptaron alrededor de 45 proyectos, y se espera que entren más de 100 en las siguientes semanas, ya que algunas están por cerrarse y otras, como es el caso de las universidades, se lanzan en noviembre y se cierran hasta febrero del próximo año.

Brindan más de seis mil asesorías

De 2014 a 2016, la SICyT ha asesorado a seis mil 444 personas a través de talleres, capacitaciones y conferencias que se brindan a los interesados en registrar alguna solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.

En total, la dependencia ha efectuado 153 eventos de capacitación, fomento y vinculación. Además, ha brindado 404 asesorías a inventores independientes, emprendedores, empresas y universidades. En lo que va de este año, la dependencia ha celebrado alrededor de 40 eventos.

Larisa Cruz Ornelas comenta que los talleres en líneas de investigación y búsqueda de tecnológicas, es de los más reducidos, al permitir entre 25 y 30 personas.

Sin embargo, también se realizan foros en donde participan alrededor de 200 personas, “hablamos de qué pasa con la propiedad intelectual, y la imagen en el uso de los sistemas de fondeo de emprendimiento. Jalisco es fuerte en el tema de tecnologías de la información y siempre ha sido en software; sin embargo, éste no es patentable, pero el hardware con el software sí, y ésa es una especialidad muy particular, altamente técnica (que requiere atención especial)”.

Uno de los temas más demandados en las actividades de vinculación son las invenciones implementadas por computadora, “ésa es una nueva especie, por así decirlo, de patentes que vinculan el software con el hardware”. Otra de las principales solicitudes son patentes en el área de química, el de dispositivos médicos en general.

Además, la dependencia realiza capacitaciones a empresas, a través de auditorías para detectar el número de patentes potenciales.

Como parte de la estrategia para incrementar las solicitudes de inventos, Cruz Ornelas dice que se encuentra el de fomento a la cultura, a través del cual se pretende formar equipo humano especializado en instituciones claves, como la UdeG. “(Se trata de capacitar a) gente que incida en universidades, de tal suerte que no sólo se les da conferencias y talleres de difusión, sino a esas personas las preparas para que puedan desde las instituciones públicas o privadas, fomentar el tema desde adentro”.

Programa de Fomento a la Propiedad Intelectual (Propin):

Se lanzan dos convocatorias al año y va dirigido a inventores en general.

La dependencia cubre el pago de tarifas ante el IMPI y los honorarios para la redacción de la memoria técnica de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), entre otros.

Los apoyos pueden ser de hasta 100 mil pesos.

Instituciones de educación superior o de investigación:

Se pagan gastos de protección de invenciones y estímulos para los inventores. Las propuestas ganadoras pueden acceder a un apoyo que va desde los 230 mil a un millón 265 mil pesos.

Fortalecimiento de capital intelectual de empresas

Las propuestas ganadoras pueden recibir apoyos que van de los 198 mil pesos a un millón 650 mil pesos.

En 2016, la casa de estudios realizó 14 solicitudes de patentes. El Gobierno estatal reconoce ese progreso. EL INFORMADOR/Archivo

La UdeG proyecta 21 solicitudes en este año

La Universidad de Guadalajara (UdeG) proyecta cerrar 2017 con 20 o 21 solicitudes de registro de patentes, para consolidar el crecimiento logrado en los últimos años en materia de invenciones, destaca Ramón Willman Zamora, responsable de Difusión y Transferencia del Conocimiento.

Recuerda que en 2014, la casa estudios realizó sólo dos solicitudes de patentes; sin embargo, el año pasado registraron 14. Este aumento, explica, es a la par con otras instituciones y empresas, que colocan ahora a Jalisco en los primeros lugares en materia de invenciones.

El académico acepta que no ha sido una tarea fácil, y en gran medida obedece a los apoyos otorgados por las autoridades estatales.

“Nos ayudó para que la institución desarrollara un mejor proceso de protección, no obstante que nos dan el 25% de la bolsa que tienen destinada para protección, promoción y desarrollo de prototipos, sí fue un parteaguas el que nosotros ingresáramos en estas convocatorias”.

Actualmente, la Universidad destina 3.5 millones de pesos para el impulso de invenciones, en tanto que el Ejecutivo les puede entregar hasta un millón 265 mil pesos, siempre y cuando se cumplan con las reglas establecidas en la convocatoria.

Para alcanzar los montos más altos se contempla que, al menos, el 50% de las solicitudes corresponda a patentes y, sobre todo, que se alcancen al menos 21 registros.

El académico de la UdeG añade que para motivar a los investigadores se lanzó una convocatoria interna. Por cada solicitud de invención que se logra ingresar, la casa de estudios les entrega un estímulo económico, “eso no quiere decir que ingresamos todas las solicitudes que nos traen”.

Anualmente se presentan alrededor de 50 solicitudes, pero hasta el año pasado se aceptaron menos de una tercera parte, “esto nos da la confianza de que lo que estamos ingresando al IMPI tiene altas probabilidades de concesión”.

Willman Zamora reconoce la participación de los jóvenes en este proceso, debido a que alrededor del 70% de las solicitudes que se presentan son de los estudiantes de licenciatura o posgrado.

Con relación a las principales áreas de las que se reciben prototipos, apunta que son las de química, nanotecnología y metal-mecánica. Sobre la primera hizo referencia a una solicitud de patente que ayuda a mejorar el proceso de extracción de oro, que es más amigable con el medio ambiente.

La directora de Propiedad Industrial e Intelectual de la SICyT, agrega que la UdeG ha tenido un buen progreso, al igual que el resto de las instituciones de educación superior. Informa que actualmente el Tec de Monterrey presenta alrededor de 13 solicitudes, el ITESO entre cinco y siete y los centros de investigación rondan las 20.

Cartera tecnológica de patentes

Sistema para Medición de Derivaciones Cardiacas

Debido a que los análisis que se realizan actualmente para medir derivaciones cardiacas se hacen manualmente y son poco prácticos, un grupo de inventores del Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de la Ciénega proponen el Sistema para Medición de Derivaciones Cardiacas, que se coloca una sola vez entre cuatro o seis electrodos (actualmente se utilizan 10). El Sistema para Medición de Derivaciones Cardiacas se conecta a una computadora por comunicación USB, lo que permite un monitoreo y control a distancia para realizar un diagnóstico remoto. El dispositivo puede producirse a bajo costo.

Los inventores son María Elvia Edith Alanis Pérez, Mario Eduardo Cano González, Eri Atahualpa Mena Barboza, Juan Carlos Estrada Gutiérrez, Ernesto Edgar Mazón Valadez y Esteban Mauricio Taverez Herrera.

Tratamiento para enfermedades crónico-degenerativas

Un grupo de inventores del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud crearon suplementos alimenticios que ayudan a detener la progresión de las enfermedades crónico-degenerativas, así como revertir el daño oxidativo y la inflación crónica sin provocar daños colaterales. Esto, a través de una formula farmacéutica y/o nutracéutica a base de curcumina y un compuesto orgánico que potencia sus propiedades.

Los inventores son Mario Alberto Ramírez Herrera, Rafael Cortés Zarate, Alejandra Rodríguez Peredo y María Luisa Mendoza Magaña.

Prótesis robótica de mano

Tras destacar que las prótesis de manos actuales resultan costosas de manufacturar y no tienen un control preciso de la fuerza aplicada, un grupo de inventores del Departamento de Ingeniería Mecánica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías creó una prótesis robótica con una funcionalidad cercana a una mano humana. Otorga un control preciso para sujetar objetos y resulta menos costosa que prótesis similares. Los cinco dedos actúan con movimientos independientes, es ergonómica y permite integrar material estético con apariencia, flexibilidad y textura similar al de la piel.

Los inventores son Cesar Alberto Reynoso García, Evgeny Podzharov, Eduardo Castañeda Paredes, Joel Aguilar Rosales, José Nieves Carrillo Castillo y José Esteban Hernández de León.

Impulsan a los jóvenes

Juan Carlos García Lazcano (académico de la Universidad Panamericana).

Para Juan Carlos García Lazcano, experto en materia de patentes, marcas y defensa de los derechos intelectuales, el aumento en el fomento y desarrollo de patentes e invenciones en general obedece al apoyo que se ha otorgado a los jóvenes.

Subraya que, al formar Jalisco parte del “Silicon Valley” de México, se ha mejorado el desarrollo tecnológico, y los jóvenes manifiestan mayor interés en el tema, lo que a su vez impulsa la solicitud de nuevas patentes, lo cual se complementa con los apoyos estatales.

“Estos factores se han sumado, para que Jalisco se convierta en uno de los Estados más importantes en materia de solicitudes de patentes. Además, la Ciudad de México no debería considerarse, por el hecho de que están concentrados todos los corporativos trasnacionales que obviamente patentan, pero en prácticamente todo el mundo”.

Actualmente el tiempo que toma obtener una patente es de alrededor de cuatro años ante el IMPI; sin embargo, aclara que es un estándar mundial, “no es que México tenga un sistema lento, o que tenga más trabajos, simplemente es un proceso estándar a nivel mundial, de tal manera que este proceso de cuatro años puede ser en cualquier país”.

