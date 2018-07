Genera dudas la Subsecretaría de Ganadería en Jalisco

Andrés Manuel López Obrador pretende descentralizar secretarías y algunas dependencias federales para llevar desarrollo y reactivar la economía de otras Entidades. La propuesta, detallada en el Plan Nacional 2018-2024, plantea traer a Jalisco la Subsecretaría de Ganadería. Sin embargo, industriales y académicos ven pocos o nulos beneficios.

Israel Macías, investigador de la Universidad Panamericana, opina que es una “ocurrencia”. Precisa que la presencia en físico de una dependencia no garantiza mayor atención. “Los productores de Jalisco sólo se estarían ahorrando el viaje a la Ciudad de México”.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillón, remarca que antes de hablar del traslado de la subsecretaría se debe aclarar si la Sagarpa se dividirá.

Las oficinas generales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que se encuentran en Zapopan se mudarían a la ciudad de Durango. EL INFORMADOR/Archivo

Inmobiliarias ven con buenos ojos la descentralización de secretarías

A diferencia de otras ciudades del país, la Zona Metropolitana de Guadalajara sí tiene la capacidad para albergar a la Subsecretaría de Ganadería, pues según expertos existen oficinas y vivienda suficiente para recibir a los empleados federales.

De acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la dependencia federal cuenta con nueve mil 713 trabajadores de base y de confianza. Si bien no especifica cuántos de ellos están adscritos a la Coordinación de Ganadería, serían cientos los que tendrían que mudarse a la metrópoli tapatía.

Sergio Hinojosa González, director nacional de JLL, empresa internacional dedicada al mercado de los bienes raíces y otros servicios inmobiliarios, explica que en la ciudad existe una alta demanda de oficinas de primer nivel.

Actualmente se cuenta con 300 mil metros cuadrados en edificios de oficinas y existen 250 mil metros más que verán la luz a corto plazo. Cifra muy baja si se compara con Monterrey, donde hay más de un millón de metros cuadrados, o la Ciudad de México, donde se contabilizan alrededor de siete millones.

Según el Plan Nacional 2018-2024 del próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador, cada dependencia requeriría un espacio aproximado de 90 mil metros cuadrados.

Pese a ello, considera, el mercado en la metrópoli sí cuenta con capacidad suficiente para albergar Ganadería. “En primer lugar, este cambio no será inmediato, será un tema paulatino y creo que sí estaríamos preparados para el momento en el que se dé. Evidentemente si sucediera de golpe no podríamos, pero no será así. Creo que hay tiempo suficiente para planear algo bueno”.

Acentúa que regularmente las dependencias de este tipo más que arrendar, buscan construir o comprar un edificio, lo que considera no sería un mayor problema para el mercado inmobiliario en la ciudad.

Por su parte, Javier Pelayo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, contesta que sí hay oferta de vivienda suficiente en la ciudad para recibir a los burócratas. “Será un proceso paulatino. El mercado está listo para irse adaptando y generando la vivienda que se requiera, sobre todo porque los empleados de esta subsecretaría no demandarían vivienda social. Creo que se podrían ir generando las opciones que se requieran para que pudieran tener un lugar adecuado y digno para mudarse”.

A diferencia del traslado del Inegi a Aguascalientes en 1985, donde se construyeron viviendas especialmente para los trabajadores, Pelayo remarca que debería aprovecharse la oferta que ya tiene el mercado. “Buscamos que el Gobierno genere sus políticas y programas con toda calidad y que permita a la industria hacer lo que le toca. Si tienen o están estructurando un programa, los Gobiernos municipales, el estatal y la industria puede generar la vivienda que se requiere y no sería necesario una intervención inmediata para poderles generar estos espacios”.

CLAVES

Las intocables

Las únicas dependencias que permanecerán en sus sedes actuales son la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), que se quedarán en la Ciudad de México. Así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que permanecerá en Aguascalientes.

Costaría 147 mil millones el proyecto de López Obrador

La mudanza de 30 secretarías y dependencias federales a diferentes Estados costaría a la Federación más de 147 mil millones de pesos de acuerdo con el Plan Nacional 2018-2024 del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La descentralización se contempla realizar en dos etapas: una de estudios y planes de la viabilidad de las nuevas sedes y una segunda para la construcción de nuevos espacios y la mudanza de las dependencias.

Según el Plan Nacional, tan sólo en la primera etapa de planeación y estudio se espera hacer una inversión de 22 mil 805 millones de pesos. En ésta se llevarán a cabo análisis sobre las capacidades físicas de las ciudades para calificar su viabilidad y necesidades de infraestructura. También se realizarán estudios sobre los aspectos sociales y antropológicos para identificar las problemáticas a resolver en las posibles sedes, se elaborará un plan de ruta para la gestión de procesos y autorizaciones con los Gobiernos locales. Y se crearán entidades coordinadoras para realizar los cambios.

La segunda etapa, de construcción y mudanza, implicará un gasto de poco más de 125 mil millones de pesos. Se espera una inversión promedio de 45 mil metros cuadrados por dependencia entre edificación y compra equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, entre otros. Se calcula las dimensiones de cada secretaría en 90 mil metros cuadrados.

En días pasados, Andrés Manuel López Obrador señaló que durante el primer año de su Gobierno se tendrán las primeras dependencias laborando en otros Estados. Sin especificar cuáles, precisó que serán las que tengan menos trabajadores sindicalizados. Aclaró que no existe una fecha límite para descentralizar todas las secretarías.

Al respecto de los trabajadores, López Obrador respondió que no se impondrá nada y que crearán las condiciones ideales para ellos.

Rechazan propuesta

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), José Ayala Almeida, pidió que se les proporcionen viviendas dignas, educación, servicios médicos y áreas de esparcimiento como condiciones mínimas elementales para los empleados federales. Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSemarnat) rechazó el traslado de la dependencia y de sus órganos descentralizados a diferentes Estados, al considerar que el cambio traería un grave perjuicio para los trabajadores y sus familias.

Así quedarán algunas sedes federales Presidencia: Ciudad de México

Segob: Ciudad de México

SHCP: Ciudad de México

SER: Ciudad de México

Sedena: Ciudad de México

Semar :Ciudad de México

SEP: Puebla

Secretaría del Trabajo: León

Secretaría de Salud: Chilpancingo

SE: Monterrey

Sedesol: Oaxaca

SCT: San Luis Potosí

Cultura: Tlaxcala

Caminos y Puentes: Cuernavaca

Sectur: Chetumal

Semarnat: Mérida

Sener: Villahermosa

Sedatu: Pachuca Pemex: Ciudad del Carmen

SFP: Querétaro

CFE: Tuxtla Gutiérrez

Conagua: Veracruz

Infonavit: Toluca

IMSS: Morelia

ISSSTE: Colima

SAT: Mexicali

Inegi: Aguascalientes

Agricultura: Ciudad Obregón

Ganadería: Guadalajara

Fonatur: Bahía de Banderas

Diconsa: Zacatecas

Nacional Financiera: Torreón

Conafor: Durango

Minería: Chihuahua

Aduanas: Nuevo Laredo

Pesca: Mazatlán

Conacyt :La Paz

La mudanza del INEGI a Aguascalientes, ocurrida entre 1986 y 1987, costó 13 mil 186 millones de viejos pesos. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

El caso del Inegi y el sismo del 85

El Inegi se salió de la Ciudad de México en 1985 y se mudó a Aguascalientes. La descentralización se realizó de manera gradual.

La reubicación el Instituto sucedió como parte de un programa de reestructura interna impulsado durante la administración de Miguel de la Madrid, por el sismo de 1985, pues algunas de sus instalaciones resultaron seriamente dañadas.

Desde el primer momento se hicieron negociaciones y gestiones en materia de vivienda, pues fue necesaria la mudanza de dos mil familias.

El 21 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desconcentraba las unidades administrativas del Inegi y sus recursos, lo que permitió avanzar en la descentralización.

En una primera etapa, las oficinas del Inegi se mudaron al edificio de la Tesorería del Estado de Aguascalientes de forma temporal. Se firmó un comodato con el Gobierno de aquella Entidad para disponer de una superficie de 13 mil metros cuadrados por un periodo de tres años, prorrogable, de ser necesario, un año más, a partir de la entrega del inmueble.

Luego, el Gobierno del Estado donó un terreno de 75 mil metros cuadrados aledaño al parque Héroes Mexicanos para la construcción de las nuevas instalaciones de la dependencia.

En una primera etapa se trasladaron 200 trabajadores de la Dirección General de Geografía entre 1986 y 1987. Mil 800 más de todas las áreas del Instituto se reubicaron cuando concluyó la primera parte del programa de construcción de vivienda y la primera parte de las instalaciones definitivas de la dependencia.

La mudanza de la dependencia federal costó en su momento 13 mil 186 millones de viejos pesos.

Miguel de la Madrid buscó descentralizar más dependencias sin éxito.

Sólo se lograría la mudanza de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a Cuernavaca, Morelos.

Jalisco, líder en producción de carne de cerdo

En el primer semestre de 2018, Jalisco se coronó como la Entidad con mayor producción de carne de cerdo a nivel nacional. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de enero a junio de este año, en el Estado se generaron 26 mil 770 toneladas de carne de canal porcino.

La Entidad también es líder en otros productos pecuarios. como leche, carne de res y huevo.

Durante ese periodo, en Jalisco se produjeron 19 mil 488 toneladas de carne de canal bovino.

Además, en el Estado se produjeron 212 mil 637 litros de leche de vaca. Así como la cifra récord de 126 mil 324 toneladas de huevo para plato, el 52% del total nacional. En ambos rubros, fue el mayor productor en el primer semestre del año.

El “Gigante”

En 2018, Jalisco va por su sexto año consecutivo como el “Gigante Agroalimentario de México”, con liderazgos nacionales en Agricultura por Contrato y la exportación de productos a más de 80 países del mundo.

Jalisco es líder nacional en producción de leche, huevo, carne de res y carne de cerdo. EL INFORMADOR/Archivo

Los liderazgos del Estado

Carne de cerdo Estado Toneladas Jalisco 26,770 Sonora 21,985 Puebla 14,349 Yucatán 12,419 Veracruz 11,437

Producción de huevo Jalisco 126,324 Puebla 42,441 Sonora 12,071 San Luis Potosí 7,644 Yucatán 7,556

Carne de res Veracruz 21,501 Jalisco 19,488 San Luis Potosí 10,229 Chiapas 8,741 Sinaloa 8,583

Producción de leche Estado Litros Jalisco 212,637 Coahuila 109,899 Chihuahua 95,546 Durango 91,337 Guanajuato 71,036

Nota: Información del primer semestre de 2018.

