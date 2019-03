Garantiza SCT inaugurar Línea 3 en enero

Tras recorrer los 21.5 kilómetros de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, confirmó que el proyecto comenzará operaciones en enero próximo.

Afirmó que será una obra de primer mundo, pero sobre todo “segura” para las más de 240 mil personas que la usarán todos los días. “La garantía de que la obra estará lista en enero es que vamos a decir la verdad… y la verdad es que va a estar lista. (De lo contrario), aquí vendré para que me lo demanden. Es una frase que no me corresponde, pero en vista de que vengo en representación del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), va a estar en enero. Me canso ganso”.

Explicó que todos los contratistas involucrados se comprometieron a concluir la parte que les corresponde a más tardar en diciembre. Así, las obras civiles y electrónico-mecánicas terminarán en agosto y el último trimestre del año será para hacer las pruebas.

“Estaremos para el último trimestre de este año en la posibilidad de empezar las pruebas que requiere una obra de esta magnitud, con el objeto de que el gobernador (Enrique Alfaro) pueda invitar al Presidente los primeros días de enero para inaugurar y poner en operación este Tren Ligero”.

Acentuó que el costo de la obra será de 31 mil millones de pesos, sumando los cuatro mil 500 millones que ya se asignaron para este año (mil millones estaban presupuestados y otros tres mil 500 millones se añadieron).

Anunció que la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación a la Línea 3, aunque los resultados llevarán su tiempo.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro comentó que el recorrido de ayer, con el que marcaron el reinicio de los trabajos de la ruta, les permitió conocer cómo está la obra, qué es lo que falta y cuáles son los compromisos que se asumen.

“Se pudieron ajustar detalles y aclarar dudas. Al principio pudimos tener, por parte de los contratistas, la entrega formal al secretario de los compromisos específicos en cuanto al calendario de obra y el programa de trabajo. Pudimos también revisar algunas cuestiones relacionadas al tema de la colonia Alcalde Barranquitas… aclarar las dudas sobre el problema de las inundaciones en esa zona”.

En el recorrido estuvieron los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además del personal de la Secretaría de Comunicaciones y funcionarios estatales.

La SCT asegura que las obras civiles terminarán en julio, el trabajo electromecánico finalizará en agosto y luego iniciarán las pruebas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Obras complementarias de la Línea 3 no están garantizadas

Aunque el gobernador Enrique Alfaro y los presidentes municipales insistieron en que buscarán que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aporte los recursos para las obras complementarias de la Línea 3 (L3), Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia, afirmó que la Federación ya hizo su parte al ampliar el presupuesto de este año para terminar las obras: están etiquetados mil millones y se añadieron otros tres mil 500 millones de pesos. Por eso respondió que se espera que el Estado también aporte. “Vamos a hacer los esfuerzos. Lo que yo le decía al gobernador es que el mío fue de tres mil 500 millones... nos tienen ajustando el presupuesto. Quedamos en que todos estamos en el mismo camino, vamos a resolver y nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo aportamos todos lo necesario”, subrayó el funcionario federal.

Por su parte, el gobernador explicó que buscan acuerdos concretos para que la SCT apoye, pero adelantó que el Estado y los municipios aportarán 286 millones de pesos para la rehabilitación de calles.

Respecto a las inundaciones en la colonia Alcalde Barranquitas comentó que las obras para evitar afectaciones estarán listas antes del próximo temporal.

“Estamos haciendo una valoración de todos los temas que quedaron volando, en muchos de los casos ni siquiera estaba puntualizado, por escrito, qué le tocaba hacer a cada quien. Acordamos que todos le vamos a poner voluntad. Estamos en el proceso de hacer los últimos ajustes y ver qué hace cada quien”, acentuó Alfaro.

María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, refirió que en el caso del parque que se prometió en la zona de El Hoyanco (donde se depositaron la tierra y los escombros extraídos del túnel de la Línea 3), el secretario federal se comprometió a “checar el caso” junto con el gobernador.

Otras obras pendientes es la intervención en la estación Basílica de Zapopan, donde se proyectó una explanada con vialidades tranquilizadas. También el pasaje Guadalajara en la estación Catedral y los trabajos de rehabilitación de calles que fueron usadas como rutas alternas durante las obras.

Los neoprenos

La SCT también informó que todavía no inicia la sustitución de mil 500 neoprenos, que funcionan como amortiguadores en las columnas de los viaductos de la Línea 3.

Estos trabajos iniciarán en un mes. Y la empresa contratista asumirá los costos para solventar las deficiencias que presentó este material.

Sobre las fallas en los neoprenos (que denunció Enrique Alfaro), el secretario de la SCT apuntó que vigilarán que se cambie todo el material para garantizar la seguridad de la obra.

Enrique Alfaro, Javier Jiménez Espriú y Pablo Lemus encabezaron el recorrido por el viaducto. EL INFORMADOR/G. Gallo

Inicia auditoría

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que la Auditoría Superior de la Federación inició la revisión a la obra de la Línea 3. Javier Jiménez Espriú aseveró que no habrá impunidad, en caso de que se comprueben irregularidades.

El funcionario evadió señalar si los contratistas involucrados en la obra incurrieron en anomalías y dijo que, en general, todos se comprometieron a cumplir con el nuevo calendario de obras planteado para enero.

“No hemos abordado las irregularidades, estamos analizando cómo se ha dado todo el asunto de la construcción. Hay retrasos en algunas cosas, veremos cuáles son las sanciones en caso de irregularidades. En otros casos hay retrasos por cuestiones que son fuera del control tanto de nosotros como de las empresas. Muchos de los retrasos no son imputables a los contratistas”.

Añadió que, en principio, le parece que el sobrecosto no está fuera de lo normal, ante una mega obra como la Línea 3. Respecto a la revisión que hará la Auditoría, comentó que llevará su tiempo conocer los resultados.

El secretario descartó que existan conflictos con la propiedad de algunos terrenos adquiridos como parte de las obras, por ejemplo, en estaciones del viaducto en avenida Revolución.

Muchas anomalías; pocas sanciones

El consorcio GDL Viaducto, que es responsable de la construcción elevada de la Línea 3 del Tren Ligero, pagó solamente 36 mil 572 pesos por carecer de medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida de las personas, de acuerdo con información brindada por Transparencia por el Ayuntamiento de Zapopan.

La primera infracción, por ocho mil 400 pesos, fue interpuesta el 29 de enero de 2016. El motivo fue que se puso en riesgo la integridad de los habitantes.

“Se incendió una lona (de nueve metros de longitud por cinco metros de altura) con maniobras de soldadura”, se describe en la causa de la sanción.

En junio de 2017 fueron multados por una suma de 17 mil 365 pesos. La Dirección de Reglamentos mencionó que la obra fue clausurada. Se indicó que la empresa fue responsable de causar un accidente a un camión urbano de la Ruta 200, lo que provocó lesiones a pasajeros y daños al vehículo, en avenida Laureles.

Zapopan volvió a detectar la problemática a finales de ese año, ya que no se atendieron las recomendaciones previas. “Se mantuvo una losa de concreto a cielo abierto. Por Juan Gil Preciado falta colocación de grava en el camellón, lo que causa riesgos y molestias para los transeúntes”. Por ese motivo pagaron dos mil 807 pesos.

En junio de 2018, los penalizaron con ocho mil pesos por no presentar el programa interno de Protección Civil, el proyecto hidráulico de aguas pluviales y el estudio general de riesgos.

Por su parte, Guadalajara respondió que emitió dos multas a constructores, que suman 20 mil 953 pesos, pero no precisó las causas. Tlaquepaque contestó que los infraccionaron en una ocasión, por invadir predios municipales. Mientras que Tonalá no dio información.

Aunque la obra de la Línea 3 tuvo retrasos y no se entregó conforme a lo estipulado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó vía Transparencia que no sancionó a ninguno de los dos consorcios o empresas involucradas. “El contrato mencionado fue modificado en las diversas cláusulas, primordialmente en el monto, el plazo y el programa de trabajo. A la fecha, dicho contrato se encuentra en fase de finiquito y revisión de los trabajos efectuados, sin que exista a la fecha causa de incumplimiento”.

La autoridad afirma que están controladas las filtraciones en el túnel. ESPECIAL

Ven viable que arranque en enero

Especialistas consideran que es factible que la construcción de la Línea 3 termine a finales de este año para comenzar operaciones en enero de 2020. El director de la Sección Técnica de Movilidad Urbana del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Fernando García de Quevedo, recuerda que ya existía un avance significativo, principalmente en la infraestructura de la obra civil en túnel y las vías elevadas.

“Un proceso muy importante serán las pruebas dinámicas para dictaminar que la circulación del Tren Ligero es segura en las mediciones de las curvas y las velocidades máximas”.

Afirma que el tiempo que la obra estuvo detenida “no provocará daños irreversibles ni de mayor magnitud”, ya que se trata de edificaciones pensadas para 50 o 100 años, como mínimo. Resalta que se pueden solucionar problemas en acabados o vandalismos menores.

“A lo mejor algunas partes en las estaciones están deterioradas; sin embargo, serán obras marginales en comparación con el resto de la infraestructura”.

Por su parte, la especialista en temas de movilidad de la Universidad de Guadalajara, Adriana Olivares, coincide en que el mayor problema de la obra era de tipo económico, lo que ya quedó resuelto.

Destaca que ahora los esfuerzos deberán concentrarse en verificar que los recursos se utilizaran de la mejor forma.

Adelanta que desde el Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades comenzarán a evaluar los impactos territoriales y sociales que se tendrán con el arranque de la nueva ruta, que moverá a más de 240 mil personas al día.

Explica que revisarán los cambios de uso de suelo, el incremento de los valores catastrales, los procesos de gentrificación, la integración modal efectiva, la infraestructura “verde” y otro tipo de variantes. Con eso, buscan que no se repitan posibles errores en las nuevas construcciones de la Línea 3 o el Peribús.

