Frangie volverá a colonias a reiterar compromisos

00:00:00

Juan José Frangie, ganador de la elección por la alcaldía de Zapopan, informa que antes de tomar protesta regresará a las 200 colonias que visitó como aspirante, en las que prometió realizar distintas acciones. “Como candidato ganador es volver a darles las gracias y reafirmar mis compromisos, porque no hice propuestas, hice compromisos. Creo que eso va a ser importante para darle confianza y certeza a la gente”.

Explica que los aspirantes de Movimiento Ciudadano, entre diputaciones y regidurías, acudieron a todas las colonias registradas en el municipio, lo que implicó mucho trabajo de calle y cercanía con los habitantes.

Frangie podría consolidar un trabajo de hasta 12 años en el territorio, ya que desde la administración 2015-2018 se desempeña como jefe de Gabinete y ahora fue elegido como alcalde para el periodo 2021-2024, con la posibilidad de reelegirse por otros tres años.

Al respecto, remarca que le gustaría ser recordado por trabajar en la reducción de las diferencias económicas que existen. “Como un presidente que impulsó muchísimo acortar la desigualdad. Sería algo que me podría llevar en mi corazón. El Gobierno tiene la obligación de sacar adelante a esa gente”.

Acentúa que todavía falta mucho trabajo porque Zapopan fue un municipio abandonado durante muchas administraciones.

“Pablo Lemus fue el primero que volteó (hacia la población más necesitada). Es tan grande la desigualdad, que nos llevará 10 o 12 años más, hay que meterle, reorientar el presupuesto. Por eso arranco con cosas importantes: que toda la obra pública se va para colonias con mayor desigualdad”.

Otra acción a la brevedad es el impulso a la economía, por lo que otorgará créditos y gestionará promoción a los comerciantes de los tianguis, mercados, micro y pequeñas empresas, así como jefas de familia que tienen su empresa o comunidades indígenas que no tienen para comprar inventario.

“Agradecerle a la ciudadanía, a las zapopanas y los zapopanos, felicitar al Instituto Electoral, darle las gracias a mi equipo por el trabajo que se hizo porque esto no se hace solo, se hace en conjunto”.

MOTIVACIÓN. En su oficina de planeación, Juan José Frangie muestra un emotivo mensaje de Ashley, una de sus hijas. Será el próximo presidente municipal de Zapopan. EL INFORMADOR • G. Gallo

Gobierno abierto y coordinación, apuestas de Frangie en Zapopan

Impulsar la economía, reducir la desigualdad y combatir la delincuencia, son las principales acciones del próximo alcalde

Juan José Frangie adelanta que su plan de Gobierno estará elaborado con propuestas de ciudadanas y ciudadanos, diputados federales y locales, regidores, coordinadores de zona y otras figuras que participan en la vida pública, por lo que hará reuniones con especialistas en la materia.

“Ya tengo muy claro lo que quiero, pero siempre suma escuchar a la gente. Voy a poner un caso: en economía traigo mi plan de promoción económica, donde voy a detonar la economía, pero también escucharé a los expertos. Es otra sesión de trabajo”.

Describe que su planilla está conformada por personajes del sector empresarial y algunos que también tienen experiencia en el servicio público. En el caso de los nuevos regidores habrá cursos de capacitación.

“Que cuando lleguen ya sepan lo que hace cada dependencia y las rutas a seguir. No quiero aprendizaje, sino que ya conozcan exactamente cuál es su función, sus obligaciones, y cómo vamos a trabajar con el Ejecutivo. También habrá oposición, vamos a tener una buena oposición”.

Sobre el tema de la oposición en el Ayuntamiento, afirma que las diferencias quedarán en el olvido, ya que lo importante es trabajar por el bien de los zapopanos. “Los que hicieron buenas propuestas las vamos a tomar, no tengo inconveniente en sumar”.

Contesta que le pareció que, entre sus contrincantes, realizaron buenas propuestas los candidatos Salvador Cosío, Francisco Velasco y María Gómez. “De allí en más, los otros partidos, su propuesta era la guerra sucia y no me interesa ni invitarlos”.

Remarca que también será muy importante el trabajo coordinado con los Gobiernos metropolitanos, como el de Guadalajara.

“Pablo (Lemus) y yo invitaremos a todos los alcaldes para que participen con nosotros. Tenemos que darle gran impulso a la parte metropolitana. Un ejemplo es la Academia de Policía: para qué hacer tantas academias de policía, mejor hacemos una entre todos los municipios”.

O en el caso de los centros de capacitación, donde se hacen prácticas de protección civil, considera que se podría unificar en uno solo y que todos los municipios participen.

“Abro algunas direcciones, cierro otras. Por ejemplo, hay una dirección que se abre para discapacidad, otra para la atención a las asociaciones civiles, además de una jefatura que se abre para comunidades indígenas. Y otras para reacomodarlas en las coordinaciones que deban estar”.

Realizaron buenas propuestas los candidatos Salvador Cosío, Francisco Velasco y María Gómez. Sobre los otros partidos, su propuesta era la guerra sucia. Y no me interesa invitarlos. Alguien que no te aporta para qué lo quieres

LO MEJOR Y LO PEOR

- ¿Cuál fue el momento más satisfactorio y el más difícil de la campaña?

- El más satisfactorio fue cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares iba avanzando a las 10 de la noche. Hubo momentos difíciles. El nervio me entró el sábado, no me había entrado porque no veía noticias. En mi cabeza dije: No quiero ver noticias, porque me voy a contaminar, me voy a distraer.

Yo tenía que estar concentrado en las colonias, en los tianguis, mercados, comercios, en las casas, cercano a los ciudadanos.

- ¿Cómo explica el voto masivo para usted?

- Son varios factores. Uno es que la ciudadanía fue la que marcó una continuidad. De cada 10, siete estaban conformes con este Gobierno. Segundo, por las propuestas que hicimos, muy prácticas, no soñadoras. Fueron las más completas.

No meternos en la guerra sucia fue otro factor. Por otro lado, pienso que ayudó nuestra campaña tan intensa, el marketing de la campaña, pero el haber estado en tantos lugares. No descansamos, eran desde las 6 de la mañana hasta que acabara el día.

La última es que esa coalición nos ayudó, que la gente hiciera más conciencia. Otra es agradecerle a las zapopanas y los zapopanos que salieron a votar, fue increíble cómo salieron. Y agradecer a mi equipo de trabajo, que le metió todas las ganas, eran increíbles las horas de trabajo.

- ¿Pesó más el voto de castigo a Morena o el voto de confianza a MC?

- El voto de confianza de MC, recordemos que el voto anti Morena es muy poco, es un sector muy pequeño.

- ¿Lo atribuye también a la importancia de la figura de Pablo Lemus?

- Claro. Para mí, Pablo fue una parte importante para sumar eso. Tú no puedes llegar a una colonia a pedir el voto si no traes algo atrás que te respalde. Lo que teníamos eran los hechos que Pablo había logrado en su administración. Si tú llegabas a una colonia, sabías que se hizo una Colmena, que se remodeló una unidad deportiva, que se puso alumbrado y calles. Fue la gran ventaja contra los contrincantes.

Tú no puedes llegar a una colonia a pedir el voto si no traes algo atrás que te respalde. Lo que teníamos eran los hechos que Pablo Lemus había logrado

EL TOQUE EMPRESARIAL

- ¿Qué aprendizaje le dio la gestión empresarial?

- Desde que llegamos dijimos: Vamos a meterle un toque empresarial, en productividad, efectividad, sistemas y controles. La única diferencia es que el dinero no es tuyo, es dinero de los ciudadanos. Si tú empiezas a cuidar el dinero, optimizarlo, hacer productivo al Ayuntamiento, vas a tener más lana para invertir en obra pública, seguridad, infraestructura. Entramos con un Ayuntamiento quebrado, con cuatro mil 500 millones de pesos de presupuesto, con mil 300 millones de pesos en deudas con los bancos y 900 millones con proveedores. Y terminamos con ocho mil millones de presupuesto, mil millones de pasivos con bancos y cero con proveedores. Fuimos de los seis mejores municipios manejados, dicho por la Secretaría de Gobernación. El más transparente durante cuatro años.

- ¿Qué aprendizaje le dio la gestión pública?

- Que debes trabajar en consenso, dialogar, que tienes que llegar a un punto medio para que todo mundo esté contento. Otra cosa que aprendí es cómo buscar la solución, cómo apoyar al ciudadano. Y buscar cómo dejar las cosas para que la gente esté contenta.

- ¿Cuánto lo ha cambiado conocer la desigualdad en el municipio?

- Siempre he sido una persona muy sensible... me ha gustado trabajar en fundaciones. Desde muy joven he trabajado con niños con cáncer, en beneficio de la comunidad y los que menos tienen. Hay veces que llegaba apachurrado a mi casa, de lo que veía. Es una gran responsabilidad, pero la voy a sacar adelante.

Terminamos con ocho mil millones (de presupuesto) y mil millones de pasivos con bancos y cero con proveedores

HABRÁ COSAS MUY INTERESANTES

- Su propuesta es la continuidad, ¿pero qué hará diferente en su Gobierno?

- Son muchas diferencias. Aunque lo hizo Pablo Lemus, apostaré al impulso de la economía. Habrá cosas muy interesantes en la parte de la seguridad, sobre todo en la prevención. Le vamos a meter duro a la seguridad.

Hay cosas innovadoras que vamos a meter, como un centro de alto rendimiento, el centro de vocación deportiva para los niños, seguir con más unidades de la Cruz Verde, abrir Protección Civil en Venta del Astillero.

Los vehículos estarán en la ciudad adelantándose al ciudadano. Traer nuestro propio equipo de supervisión de servicios públicos. Hay muchas novedades, porque nos falta la mejora regulatoria, le vamos a meter mucha fuerza en esa parte. Otra ventaja es que traes un equipo con cinco años y medio de trabajo.

En 30 años, Pablo y yo nunca hemos tenido un problema. Hay buena disposición

- ¿Cómo beneficiará a la visión metropolitana en la seguridad?

- Queremos una coordinación, respetando autonomías y todo. Aquí hay dos mil 500 elementos y Guadalajara tiene tres mil 500. Voy a contratar mil y Pablo creo que va por mil 500. Voy a comprar 300 patrullas y Pablo andará en las 600. Los drones, por ejemplo, ponerlos también al servicio de Guadalajara para una reacción rápida.

DESDE LA OFICINA

Miradas

Frangie abrió las puertas de su oficina de planeación para compartir los buenos y malos momentos de la campaña. A la población le confirma que cumplirá con todos sus compromisos.

PROTECCIÓN. Frangie habló del santo libanés que lo cuida: San Charbel. “Es muy milagroso. Lo he tenido desde chiquillo. Es mi guardián”. EL INFORMADOR • G. Gallo

REGALO. Juan José presume una silla que le regaló una comunidad wixárika, “quita las malas vibras”. EL INFORMADOR • G. Gallo

RECUERDO. Frangie pidió guardar un modelo de cada uno de sus productos de campaña, como las gorras y las calcomanías. EL INFORMADOR • G. Gallo

OBJETIVO. Frangie regresará a las colonias para reafirmar los compromisos de campaña. EL INFORMADOR • G. Gallo

OPINIONES

"Frangie se dedicó toda su trayectoria en meterse al municipio, a lo más lejano.

Les habló de muchas cosas, como proponer los mejores proyectos. Ofreció mucho trabajo a la gente. Por eso ganó la elección en Zapopan"

- Aniceto López Carrillo, jornalero.

"Ante el trabajo de Lemus, la gente pensó que será lo mismo con Frangie, que continuarán los proyectos. Ojalá que hagan obras y que nos apoyen a los comerciantes, que nos dejen trabajar"

-María de la Luz Navarro, comerciante.

"Sus propuestas fueron las más claras, las más congruentes. El antecedente que tenía con Pablo Lemus le ayudó bastante. Es uno de los candidatos más serios y fuertes en esta contienda"

- Manuel Millán, piloto comercial.

"Frangie ganó por el buen trabajo que hizo con Pablo Lemus en Zapopan, como la infraestructura y la atención a la ciudadanía. Es una persona que sale a las calles para trabajar, para hacer lo mejor"

-Osvaldo Montes, bolero.

"Ganó la elección Frangie porque está en el mismo equipo de trabajo de Pablo Lemus. Dará continuidad a lo que empezó Lemus. En específico, para seguir con el proyecto de arreglar las calles"

-Samuel Olague, comerciante.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Por qué ganó Frangie la elección en Zapopan?

JL