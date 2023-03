El combate contra el tráfico de fentanilo provocó otro choque en las relaciones entre México y Estados Unidos (EU).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en su conferencia de prensa matutina, en el Palacio Nacional, que el Gobierno de EU no ha hecho nada en la lucha contra esta droga sintética que es 50 veces más potente que la heroína y que en 2021 mató a más de 100 mil personas en la nación norteamericana por sobredosis.

“Allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones de los que se dedican a su distribución”, resaltó.

Anunció que pedirá a científicos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos, de modo que se prohíba su importación al país.

Las declaraciones de López Obrador se dieron luego de que el embajador estadounidense Ken Salazar aseguró que la disminución del trasiego de este opioide es una prioridad para la administración de Joe Biden.

El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Brian A. Nichols, desmintió a AMLO, quien afirmó que en el territorio nacional no se produce fentanilo.

“México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores son utilizados para producir fentanilo”, subrayó.

Ante esto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, calificó como una “ingratitud” las críticas que el Gobierno mexicano ha recibido por parte de Estados Unidos por su supuesta falta de cooperación en el combate contra el fentanilo.

“Es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares (de Estados Unidos), que están en campaña, digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos”, acentuó el funcionario federal durante un breve encuentro con medios de comunicación tras participar en el STS Forum Latinoamérica y el Caribe.

POLÉMICA

“EU no ha hecho nada”: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó ayer la falta de acciones del Gobierno de EU en la lucha contra el fentanilo y dijo que se les hace “fácil culpar a México” por el tráfico de este producto en territorio estadounidense.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara que el combate contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas son una prioridad para el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

López Obrador acusó además que los legisladores y autoridades estadounidenses “no están haciendo su trabajo” ya que no están atendiendo las causas “no hay programas de atención a los jóvenes de EU ¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas?”, cuestionó.

Elementos de la Marina en un operativo de destrucción de drogas incautadas en el sur de México. EFE/Archivo

México, dispuesto a cooperar en combate contra las drogas

El Gobierno de México está dispuesto a profundizar la cooperación con Estados Unidos en el combate a las drogas, pero no sobre la base de las ofensas, la falta de respeto o las amenazas, advirtió el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

En reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado, el funcionario lamentó que en el Congreso de Estados Unidos se afirme que México no hace nada para hacerle frente al fentanilo, cuando al menos 75 elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país han perdido la vida en su combate.

“México está dedicando no sólo recursos, se han perdido decenas de vidas de elementos de seguridad mexicanos en el combate al fentanilo. Cómo vamos a aceptar que se nos diga que no hemos hecho nada cuando se han perdido vidas de nuestras fuerzas armadas, de nuestros elementos de seguridad en ese combate. Con qué cara podríamos voltear a ver a las familias de esas personas que perdieron la vida si aceptamos que se diga que no estamos haciendo nada y eso por supuesto no lo podemos hacer, es completamente inaceptable”, expresó.

Roberto Velasco reafirmó que México no es un país productor de fentanilo y detalló que en los talleres o laboratorios que han sido desmantelados por las fuerzas armadas se envasa esa droga, tal como ocurre con las vacunas antiCOVID, que se producen en Argentina, Estados Unidos o Rusia y aquí sólo se alista para su comercialización.

“México continúa siendo un país de acondicionamiento y tráfico de fentanilo y precursores, los cuales provienen fundamentalmente de Asia, pero hasta el momento no se tiene registro de producción o síntesis de fentanilo en México. Únicamente se han encontrado experimentos para realizar esta síntesis, pero hasta el momento la síntesis de la sustancia como tal no ocurre en nuestro país, lo que ocurre en nuestro país es lo que es conocido en términos comerciales como el proceso de ‘fill in finish’ o llenado, terminado”, explicó.

Detalló que nuestro país ha hecho esfuerzos sin precedentes en el decomiso de fentanilo que en esta administración ha crecido más del mil por ciento del 1 de diciembre de 2018 hasta el 6 de marzo de este año, periodo en el que se han asegurado más de seis toneladas, lo que equivale a tres mil millones de dosis.

“Una dosis letal de fentanilo son dos miligramos. Estamos hablando de 3 mil millones de dosis letales; esto es muy importante porque para quienes piensan o argumentan que México no está haciendo nada o no está haciendo lo suficiente en materia de fentanilo, pues yo le respondería que México ha sacado del mercado 3 mil millones de dosis letales”, puntualizó.

Roberto Velasco afirmó que lo que México exige a Estados Unidos es reciprocidad y que emprenda acciones concretas para frenar el tráfico de armas a nuestro país.

“Lo que México le está pidiendo a Estados Unidos es que haya un esfuerzo proporcional. ¿Por qué si nosotros hemos perdido tantas vidas en el combate al tráfico de drogas hacia el norte, Estados Unidos no va a dedicar recursos a combatir el tráfico de armas a nuestro país? ¿por qué si nosotros hemos destinado históricamente miles o decenas de miles o cientos de miles de millones de dólares al combate del narcotráfico hacia Estados Unidos, Estados Unidos no va a dedicar una cantidad proporcional también al tráfico de armas? Aceptar esa realidad sería aceptar una relación en la cual México no tuviera derecho a plantear sus prioridades y a recibir un trato entre iguales”, subrayó.

INTERCAMBIO DE DECLARACIONES

Gobierno de Estados Unidos contradice a AMLO

El Gobierno de Estados Unidos contradijo ayer las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en México “no se produce” fentanilo.

Durante una audiencia, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, fue cuestionado respecto a estas declaraciones de López Obrador.

“El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en ese país no se produce fentanilo. En particular, AMLO dijo: ‘Aquí no producimos fentanilo’. Es una cita directa. Subsecretario Nichols, ¿se produce fentanilo en México?”, le preguntaron a Nichols.

“El fentanilo se produce en México”, respondió el subsecretario.

“¿Entonces los comentarios de AMLO son precisos o imprecisos?”, le insistieron. “México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores son utilizados para producir fentanilo”, señaló Nichols. “¿En México?”, le cuestionaron. “En México”.

López Obrador volvió a arremeter ayer contra el Gobierno de Estados Unidos, señalando que no hace suficiente en la lucha contra el fentanilo y se va por la vía fácil, que es “culpar a México”.

“Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos, y algunos también demócratas, en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador dijo que en Estados Unidos “se les hace fácil culpar a México”.

La polémica del fentanilo

El fentanilo se ha visto envuelto en una polémica, en lo que refiere a su uso, por un lado es un medicamento que, empleado de forma correcta, funge como analgésico para tratar el dolor intenso en cirugías y enfermedades como el cáncer, pero por el otro lado es usado por grupos delictivos para la fabricación de drogas que pueden provocar la muerte por sobredosis.

SABER MÁS

¿Qué es el fentanilo?

Se trata de un opioide (clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor) sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Es catalogado como un derivado sintético del opio y produce analgesia por medio de la activación de tres receptores que se encuentran en el sistema nervioso y en otros tejidos, por su potencia pueden atravesar con facilidad el sistema con una corta duración debido a que el fentanilo se redirige desde el cerebro hasta las otras partes del cuerpo.

El fentanilo suele mezclarse con otras sustancias para su uso recreativo; es altamente adictivo. SUN/Archivo

Consumo de fentanilo va en aumento desmedido

Las drogas actúan con un efecto placebo en el cuerpo humano, esta es la principal causa de la dependencia en adolescentes, jóvenes y adultos. La adicción al fentanilo se produce al igual que con la heroína y morfina, pues proporciona una sensación de placer.

En los últimos años, el consumo desmedido de fentanilo ha incrementado. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estima que los opioides sintéticos son causantes de 61 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas en todo el mundo.

Por otra parte, en el informe publicado por el National Institute on Drug Abuse (NIH), se especifica que tan sólo en 2021 se registraron 121 mil 699 casos de muertes por ingesta excesiva de fentanilo en todo Estados Unidos.

Pero más allá de las alarmantes cifras, es importante saber que el fentanilo no se ingiere por sí solo, sino que la mayoría de veces se mezcla con otras sustancias. En ese sentido, la probabilidad de tomarlo sin fines médicos es mayor.

¿Cuáles son los efectos de la droga fentanilo?

De acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA), como droga, el fentanilo produce efectos de relajación, euforia, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, constricción pupilar y depresión respiratoria.

Hay muchos nombres con los que dicha droga se consigue en las calles de manera ilícita: apache, dance fever, friend, goodfellas, jackpot, tango y cash y murder 8, son algunos.

Las personas adictas al opioide suelen ingerirlo por la nariz, fumado, inyectado, en pastillas, sobre papel secante, en parches que se colocan sobre la piel o líquido.

Según detalla el NIH, después de consumir fentanilo muchas veces, el cerebro se adapta a la sustancia y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga.

En consecuencia, cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo se apoderan de su vida.

Como ocurre con cualquier otra droga, el abuso de fentanilo por placer puede provocar sobredosis con efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida.

En el peor de los casos, tras el consumo, las personas adictas reducen la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, provocando hipoxia. El trastorno lleva a un estado de coma, causa daños permanentes en el cerebro y hasta la muerte.

De acuerdo con información de la NIH, dos miligramos de fentanilo pueden ser letales para la mayoría de las personas.

Una imagen compartida por la DEA muestra una comparativa entre una moneda de 1 centavo en Estados Unidos (penny) y la dosis que puede acabar con la vida de un ser humano.

AMLO anuncia propuesta para sustituir uso médico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y con esto prohibirse su importación a nuestro país.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que si esta propuesta prospera en México, pedirá que también lo hagan en Estados Unidos.

“Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos, y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos.

“A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y de contrabando va a seguir siendo combatido. Esto mismo, si lo hacemos en México vamos a pedir que lo haga en Estados Unidos”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también mencionó que en México no es elevado el consumo de fentanilo, pero sí, reconoció, de cristal y el cual está muy localizado.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que no hay tanta afición y consumo de drogas en México por las tradiciones y la manera de ser de los mexicanos.

“No tenemos aquí un consumo elevado de fentanilo, sí cristal, pero también muy localizado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Médicos ven inviable sustituir el fentanilo

Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Instituto de Patología Infecciosa del CUCS.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señalara la posibilidad de sustituir el fentanilo de uso médico con la finalidad de prohibirlo en México, expertos en la materia señalan que actualmente no hay una sustancia que pueda reemplazarlo.

La relevancia del fármaco ha llevado a los doctores a responder de forma casi inmediata a la propuesta de López Obrador. Alejandro Macías, exzar de la Influenza, señaló que al eliminarlo se dejaría un vacío en la medicina.

“El Presidente AMLO pide analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y con esto prohibir su importación. Por desgracia, actualmente no es posible sustituirlo, particularmente en anestesia, donde quedarían sin una arma básica”, publicó.

Por su parte, el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Héctor Raúl Pérez Gómez, declaró que el medicamento es el de mayor relevancia para padecimientos relacionados con el dolor.

“Es un medicamento altamente importante y útil en la terapéutica, tanto en el área de la anestesiología, como en el área de la medicina del dolor, cuidados paliativos y en el campo de la tanatología. Se ha posicionado como uno de los analgésicos opioides más importantes que existen en este momento y a nivel mundial”.

Pérez Gómez refirió que ha habido momentos durante la pandemia de COVID-19 en los que necesitaron usar otros medicamentos pertenecientes a la misma familia terapéutica, pero que ninguno de ellos es capaz de reemplazar la funcionalidad del fentanilo:

“Se llegaron a usar fármacos muy parecidos como el sufentanilo y el remifentanilo, que pertenecen a la misma familia terapéutica, sin embargo, en el caso del remifentanilo tiene una vida media muy corta, es decir, su efecto dura muy poco y por lo tanto requiere de una administración muy repetida, y en el caso del sufentanilo la potencia es 10 veces mayor a la del fentanilo y, por lo tanto se corría el riesgo de tener a los pacientes altamente sedados”, compartió.

Argumentó, además, que si llegara a retirarse de la oferta médica sería perjudicial para el área de la salud, por lo que dijo que la clave está en el control del opioide.

“No es la mejor estrategia retirarlo como un medicamento que se encuentra en la formalidad terapéutica, claro, se debe también tener mucho control, y de hecho, yo creo que se tiene un buen control sobre el uso de fentanilo para los propósitos legales, terapéuticos farmacológicos para los que se debe utilizar. El problema es la clandestinidad y el tráfico de drogas”, concluyó.

Hay diferentes presentaciones del fentanilo, en la imagen se ven algunas dosis en tabletas. EFE/Archivo

TELÓN DE FONDO

Desaparecen miles de dosis del Seguro Social de Panamá

La desaparición en un hospital de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) de miles de dosis de fentanilo, un opioide de uso controlado en este país y que al mezclarse con la heroína pueden causar la muerte por sobredosis, es investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), dijo ayer el ente judicial.

“La investigación no ha determinado aún una cantidad precisa (de las dosis o ampollas desaparecidas), eso es parte de lo que se investiga. Pudiera haber más”, comentó una fuente oficial, refiriéndose a la cifra de 10 mil dosis desaparecidas citada por medios locales.

En un comunicado, la CSS señaló este miércoles que “tan pronto” se detectó esta “situación anómala”, la puso en conocimiento del Ministerio Público, que “adelanta las diligencias pertinentes y declaró la carpetilla en reserva”.

Ninguna fuente oficial ha precisado el valor de mercado de las dosis desaparecidas.

La Caja del Seguro Social destacó en ese sentido que “se mantiene cooperando con todo lo que las autoridades de investigación demanden a fin de esclarecer esta situación”.

EU emite alerta para ciudadanos que planeen visitar México

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió ayer una alerta de viaje para los estadounidenses que planeen pasar las vacaciones de primavera en México.

La notificación advierte a los viajeros que tengan mayor precaución, especialmente después del anochecer, en varios destinos turísticos del Caribe mexicano que se han visto afectados por la violencia de los cárteles del narcotráfico.

La alerta les advierte a los ciudadanos estadounidenses “extremar sus precauciones en las zonas céntricas de los lugares más frecuentados durante las vacaciones de primavera, incluyendo Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente al anochecer”.

El Departamento de Estado señaló también que varios ciudadanos norteamericanos “se han enfermado gravemente o han muerto en México después de consumir drogas sintéticas o píldoras recetadas adulteradas”.

Esa advertencia siguió a informes de que algunas farmacias en México ofrecen libremente sedantes y otros medicamentos que en Estados Unidos sólo se pueden vender con receta. Las píldoras mexicanas pueden ser falsificadas y contener el letal opioide sintético fentanilo.

La alerta también señaló que “el alcohol no regulado podría estar adulterado”, y que “ciudadanos estadounidenses informaron haber perdido el conocimiento o lesionarse después de consumir alcohol que posiblemente estaba adulterado”.

Ha habido una serie de actos flagrantes de violencia a lo largo de la costa caribeña, la joya de la corona del sector turístico de México.

En 2022, dos canadienses fueron asesinados en Playa del Carmen, aparentemente por deudas entre bandas internacionales de traficantes de drogas y armas.

En 2021, más al Sur, en el destino tranquilo de Tulum, dos turistas -una bloguera de viajes de California nacida en la India y una alemana- quedaron atrapadas en un aparente fuego cruzado de narcotraficantes rivales y murieron.

