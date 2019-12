¡Feliz navidad, feliz maratón!

En la recta final del año Netflix tiene preparado contenido nuevo para que los usuarios de la plataforma cierren el año con grandes estrenos para todos los gustos, desde series, películas, pasando por los documentales hasta llegar al anime.

Series: a partir del 24 de diciembre

“Perdidos en el espacio”, temporada 2

(24/12/19). Reinvención moderna de la clásica serie de ciencia ficción de la década de los sesenta. La historia se centra en 30 años en el futuro, la colonización en el espacio ahora es una realidad, y la familia Robinson se encuentra entre las seleccionadas para hacer una nueva vida en un mundo mejor.

“Terrace House: Tokyo 2019-2020”, parte 3

(24/12/2019). Seis extraños comparten una fabulosa casa en Tokio, buscando el amor mientras viven bajo el mismo techo. Sin guion, lo que suceda depende de ellos.

“You”, temporada 2

(26/12/2019). En la segunda temporada basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, Penn Badgley regresará como “Joseph ‘Joe’ Goldberg”, aunque esta vez con otra obsesión y desde otra ciudad.

Niños y familia: a partir DEL 23 DE DICIEMBRE

“LEGO Batman: La película”

(23/12/19). Cuando un grupo de villanos legendarios siembra el caos en Gotham City, Batman debe aprender a trabajar en equipo para salvar el día.

“Alexa & Katie”, temporada 3

(30/12/19). En la temporada tres de esta serie adolescente, Alexa trata de dejar atrás el cáncer, y Katie necesita de todo el apoyo que pueda darle su mejor amiga.

Películas: a partir del 23 de diciembre

“Inframundo: Guerras de sangre”

(23/12/19). La aristócrata Semira engaña a la vampira Selene para beber su sangre y convertirse en invencible, pero David y Thomas la rescatan y los tres intentan poner fin a la eterna guerra entre vampiros y hombres lobo.

“Como caído del cielo”

(24/12/19). El legendario actor y cantante mexicano Pedro Infante es enviado de regreso a la Tierra en el cuerpo de un imitador para enmendar sus errores por la forma en que trató a las mujeres y así ganar su entrada al cielo.

“La llegada”

(24/12/19). Seres superiores vienen a la Tierra a enseñarle al hombre el camino hacia un nuevo paso en la evolución, cambiando su forma de entender el lenguaje y haciéndolos ver el mundo de otra manera.

“La momia”

(29/12/19). Un equipo de arqueólogos resucita a una momia de espíritu maligno, ahora les toca el turno a un aventurero y a un torpe egiptólogo de deshacerse del terrible demonio.

Documentales y especiales: a partir del 24 de diciembre

“Kevin Hart: Don’t F**k This Up”

(27/12/19). El famoso comediante Kevin Hart habla de su agitada vida matrimonial y profesional.

“John Mulaney y la pandilla del táper”

(24/12/2019). John Mulaney hace un divertido especial de variedades sobre temas de adultos con la ayuda de unos amiguitos.

“The Degenerates”, temporada 2

(31/12/2019). En la temporada dos de esta serie de stand ups, otros seis comediantes exploran el lado burdo y salaz de la comedia.

Anime: a partir del 24 de diciembre

“La vida desastrosa de Saiki K.: El despertar”

(30/12/19). Kusuo y su grupo de amigos autoproclamados vuelven con más desventuras.

Esto de tener poderes psíquicos empeora cada temporada.

“Carole & Tuesday”, parte 2

(24/12/2019). Con la fama repentina, Carole y Tuesday encaran nuevos desafíos y se enfrentan a Angela. El negocio de la música no es fácil.

Disponibles a partir del 1 de diciembre

Series

s “El elegido”, temporada 2 (06/12/2019).

s “Fuller House”, temporada 5 (06/12/2019).

s “V Wars” (05/12/2019).

s “La princesa de la tríada” (06/12/2019).

s “Magia para humanos”, temporada 2 (04/12/2019).

s “Días de Navidad” (06/12/2019).

s “Ultraviolet”, temporada 2 (19/12/2019).

s “Rebelde Way” (09/12/2019).

s “Colony”, temporada 3 (01/12/2019).

s “Preso No. 1”, temporada 1 (10/12/2019).

s “The Kids Are Alright”, temporada 1 (20/12/2019).

s “Terapia de shock”, temporada 3 (01/12/2019).

s “Intervention”, temporada 5 (01/12/2019).

s “Los Briceño” (04/12/2019).

s “Un lugar para soñar” (06/12/2019).

s “Navidad en casa” (05/12/2019).

s “The Witcher” (20/12/2019).

Películas

s “Entrevista con el vampiro” (01/12/2019).

s “Dead Kids” (01/12/2019).

s “El hombre araña 3” (01/12/2019).

s “Pasajeros” (01/12/2019).

s “Extremadamente cruel, malvado y perverso” (05/12/2019).

s “Un príncipe de Navidad: Bebé real” (05/12/2019).

s “Historia de un matrimonio” (06/12/2019).

s “Transformers: El último caballero” (09/12/2019).

s “Escuadrón 6” (13/12/2019).

s “¡Huye!” (15/12/2019).

s “Manchester junto al mar” (15/12/2019).

s “Resident Evil: Capítulo final” (15/12/2019).

s “Negación” (15/12/2019).

s “Caracortada” (16/12/2019).

s “Los dos papas” (20/12/2019).

s “Assassin’s Creed” (21/12/2019).

Documentales

s “La maldición de Oak Island”, temporada 3 (01/12/2019).

s “Tiffany Haddish: Black Mitzvah” (03/12/2019).

s “Astronomy Club: The Sketch Show” (06/12/2019).

s “Asesino confeso” (06/12/2019).

s “Michelle Wolf: Joke Show” (10/12/2019).

s “Jack Whitehall: Christmas With My Father” (12/12/2019).

s “Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America” (17/12/2019).

s “No te metas con los gatos: Un asesino en internet” (18/12/2019).

s “Después de la redada” (19/12/2019).

Niños y familia

s“La nueva Cenicienta: Un deseo de Navidad” (01/12/2019).

s “My Little Pony: El mejor regalo” (01/12/2019).

s “Sonic X: Sagas Caos y Sombra” (01/12/2019).

s “DC Super Hero Girls”, temporada 1 (01/12/2019).

s “Pup Star: Gira mundial” (01/12/2019).

s “Sonic X: Sagas Luna Huevo, Emerl y Homebound” (01/12/2019).

s “Sonic X: Saga Nuevo mundo” (01/12/2019).

s “Equipo Kaylie”, parte 2 (02/12/2019).

s “Spirit - Cabalgando libre: Una Navidad con Spirit” (06/12/2019).

s “Reunión familiar navideña” (09/12/2019).

s “Hora de aventura”, temporada 6 (15/12/2019).

s “Escandalosos”, temporada 1 (15/12/2019).

s “El Lórax: En busca de la trúfula perdida” (16/12/2019).

s “Turbo” (16/12/2019).

s “Locos por las nueces 2” (19/12/2019).

Anime

s “No Game No Life” (01/12/2019).

s “Karakai Jouzu no Takagi-san”, temporada 2 (06/12/2019).

s “Your Name” (06/12/2019).

s “Psycho-Pass” (15/12/2019).