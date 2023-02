Luego de la pandemia por el COVID-19, que supuso desafíos no vistos con anterioridad, los museos de Jalisco han experimentado una recuperación constatable en sus cifras de visitas, pues de acuerdo con el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) del Gobierno estatal, de 2020 a 2022 éstas aumentaron en el total de recintos de 84 mil 776 a 305 mil 774, casi cuatro veces; es por eso que, para el futuro, la cuestión es atraer más público y adecuarse a las nuevas herramientas tecnológicas, como son las redes sociales.

En estos términos, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, señala que esta administración “atípica” no desestima hacer reajustes para “seguir adelante”, pero siempre han buscado “pensar de otra forma las funciones de un museo y sus formas de trabajo”, porque se trata de “un modelo que ya no se ajusta a la sociedad contemporánea, pues las audiencias buscan otra clase de espacios”, de ahí que “todos somos parte de una comunidad y lo que intentamos es atraer la mayor cantidad de público posible”.

La idea anterior conecta con la opinión de la directora del Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maribel Arteaga, quien habla de “compartir el concepto de un museo ‘vivo’, es decir, que el público se involucre directamente en el recinto con nuestras activaciones”, ya que los visitantes “han sido desde siempre parte activa en el diseño de la oferta del museo”, lo que significa hacer uso de redes sociales para “propiciar nuevos contenidos” para continuar “conectados con la gente, impulsar públicos nuevos y ser accesibles a la comunidad”.

De esta forma, la titular del OPD del MEG, Miriam Villaseñor, destaca que para conseguir estos objetivos, desde 2020 han “trabajado con una visión compartida entre todos los miembros del equipo, y no hay duda que los museos -en especial tras la pandemia- deben estar abiertos al diálogo”.



Buscan crear museos “vivos” que involucren al público

Jalisco registró una asistencia de 647 mil 175 visitantes, según los resultados de la Estadística de Museos 2021 que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El Estado se ubica detrás de la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato que concentraron el 58.2% del total de visitantes; estas Entidades recibieron, cada una, una afluencia superior al millón de usuarios. Las estadísticas del 2022 serán dadas a conocer en mayo de 2023. Actualmente, en las tierras jaliscienses existen 76 museos, según los últimos datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco.

Tras la apertura de los recintos culturales que cerraron por la contingencia sanitaria, ahora el reto para los directores y otros funcionarios involucrados con los museos en Jalisco es crear estrategias que permitan atraer más público y ofrecer un mejor servicio; y es en este punto que las cabezas de los museos de Jalisco se encuentran trabajando para registrar las fortalezas y debilidades de cada recinto y con ello planear un mejor futuro, tal y como lo está haciendo el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco.

Cabe señalar que poco tiempo después de que la dependencia encargada de los museos en el esquema de la SC estatal se convirtiera en un OPD, la pandemia tocó tierra en la entidad con intensidad inesperada; luego Miriam Villaseñor se convirtió en la primera directora del OPD y, en pleno 2020 de la contingencia, tomó el toro por los cuernos.

La directora de MEG relata a esta casa editorial que “el hecho de que la mayoría de los espacios estuvieran cerrados por la contingencia, me permitió hacer un levantamiento del estado de cada uno de los museos respecto a la infraestructura, las colecciones, las exposiciones, el personal, y eso lo agradezco pues esa oportunidad permitió un diagnóstico rápido para visualizar por dónde íbamos a empezar”.

La funcionaria establece que lo primero que hizo fue “seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SSJ), privilegiando las actividades al aire libre, algo que resultó sencillo en el caso de Guachimontones, pues casi todo ahí es al aire libre”. También realizó eventos en el Ex Convento, “se diseñaron actividades para el patio” y en el Museo de Artes Populares (MAP), “se logró —pues estaba cerrado desde antes de la pandemia— reparar los baños y reabrir el espacio”.

Beneficios de ser OPD

¿Qué ventajas representó volverse un OPD? Dice Villaseñor que “lo primero que vi fue que ahora podríamos generar recursos propios y ver que se quedaran al interior del organismo, lo que serviría de ayuda para atacar y resolver con mayor inmediatez algún tema de infraestructura”.

Lo anterior, indica la titular del OPD, porque “no hay que olvidar que cerca del 90% de los espacios que están a cargo de la Red de Museos son protegidos, muchas veces presentan problemas de instalaciones: además, crear así una red ayudaba a ponderar las exposiciones (dentro y fuera del Estado) y que el presupuesto se distribuyera en todos los espacios, ya que producir y hace itinerante una muestra hace más rico a nuestro programa y llegamos a los municipios, que estaban muy olvidados antes de la pandemia”.

Por otra parte, continúa Villaseñor, ser OPD “ayuda a optimizar los recursos porque tenemos diferentes públicos; no es igual tener una exhibición en el Ex Convento y llevarla después a Autlán, donde el público es tremendamente distinto, pero lo beneficioso es que nos ofrece esto un margen más grande de personas a las cuales estamos llegando”.

Sobre este tema, Susana Chávez Brandon, directora de El Museo Cabañas, recuerda que este recinto también es un OPD, sectorizado a la SC estatal, pero su presupuesto se asigna directamente desde la administración central; “es un modelo ventajoso”, comenta la funcionaria, “porque da flexibilidad al permitirnos tener ingresos propios, los cuales se ven reflejados en el mantenimiento que se da al edificio, pues tratamos de que esté en las mejores condiciones, siempre”.

Enfatiza que este modelo es una gran ventaja, “porque no hay que esperar a que llegue algún subsidio, si bien este recinto tiene un componente turístico que es de ayuda, la cosa es no quedarse en esa taquilla y, por eso, buscamos apoyos de otra manera. Una de ellas ha sido el programa EFIARTES, cuyo recurso hemos obtenido en dos ocasiones, o la beca de la Fundación BBVA, para la que fuimos seleccionados. Pero hay otro tipo de acuerdos, y este año colaboraremos con la Fundación BBVA en un montaje que, al final, no le costará al espacio”.

Crear conocimiento

Con la llegada de Villaseñor, ¿se ha vuelto la administración de estos espacios más eficaz y colaborativo, no sólo con instituciones públicas sino con la iniciativa privada? A lo anterior responde: “No podría hablar de lo que sucedía antes respecto a estos esfuerzos; ahora, desde 2020 a la fecha, hemos trabajado con una visión compartida entre todos los miembros del equipo, y no hay duda que espacios como los museos —en especial tras la pandemia— deben estar abiertos al diálogo y a la mediación de temas complejos que, en el espacio público (o de otro tipo) no se puedan dar”.

Lo que se pondera, de esta forma, refiere la titular de MEG, “es que los museos sean creadores de conocimiento, tomamos en cuenta los ejercicios y los proyectos de investigación; el año anterior se desarrollaron ‘Los teoremas de Goya’ y el mega ejercicio de levantar la memoria LGBTTIQ+ en Guadalajara, con apoyo de toda la comunidad. Y seguiremos apoyando estos esfuerzos, sin importar si son iniciativas del ámbito privado o no; los museos son espacios públicos, podemos asistir a ellos para dialogar, cambiar formas y estructuras de pensamiento, desarrollar creencias nuevas acerca de a dónde va nuestra historia”.

El Ex Convento del Carmen es un recinto manejado por el OPD de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Perfil

Trabaja sin presión o una directriz política

Para nadie es un secreto que la figura de Rubén Méndez es vital en la historia de los museos y el arte de la ciudad; su formación puede catalogarse como autodidacta, pero pocos saben lo que él conoce y sus consejos no dejan de ser solicitados.

Hoy día, tiene en sus manos una responsabilidad gozosa al frente de la colección de arte “Alma Colectiva” de la familia López Martínez, comparte el curador, “a mis 62 años, creí siempre que a esta edad estaría disfrutando una jubilación, pero esto es un placer, una posición confortable en condiciones óptimas, haciendo lo que me gusta y sin la presión de ceñirme a un presupuesto o una directriz política”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

El museógrafo recuerda que su primer trabajo fue cuando “ingresé a laborar -en 1985- a la galería de Carlos Ashida, donde tuve contacto verdadero con el arte, de la mano de un personaje sui generis en su condición de visionario y una gran educación en su formación visual, además de su capacidad para entender los procesos que se gestan en el ámbito creativo”.

Sobre el desarrollo del arte que llegó a los museos y galerías de la ciudad, comparte que en los ochenta, Guadalajara estaba lejos de ser lo que es hoy, pero “se discutía mucho acerca de un museo de arte moderno; detrás de esto estaba Carmen Marín de Barreda, quien venía de ser, creo, la primera directora del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Aparte, ella formó la colección que se conoce en el Cabañas como ‘Pueblo de Jalisco’. Ella vivía en la ciudad y llegué a conocerla, era promotora y fundó también el Museo de Cervecería, en Monterrey”.

Además, en esa época estaba la discusión -en la que tomó parte Ashida- “sobre la construcción de un museo de arte moderno”, refiere el artista, “desde entonces se trataba la cuestión como un asunto aspiracionista, para que esta ciudad tuviera los elementos básicos para un desarrollo en este ámbito”.

Así mismo, destaca que al principio de los noventa había tres coleccionistas “arriesgados” de arte contemporáneo en Guadalajara: “Patrick Charpenel, muy joven; Aurelio López y Carlos Ashida, con su galería y la promoción de artistas. Para 1992, añade, se inauguró la feria Expo Arte GDL, bajo la dirección de Gabriela López (con apoyo de su familia y de Carlos Ashida), y en sus siete ediciones fue creciendo mientras se integraba gente nueva al equipo”. Estas nuevas personalidades fueron Pablo del Val, Alberto Labarta y Guillermo Santamarina.

Finalmente, sobre el arte y el nuevo milenio, destaca de forma positiva la recién concluida feria de arte contemporáneo FIRST GDL ART WKND (antes PreMACO).