Evo Morales llega a México y agradece a López Obrador por salvarle la vida

“Muy agradecido con el hermano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Gobierno y el pueblo de México por salvarme la vida”, fueron las palabras de Evo Morales en un video desde el interior del avión de la Fuerza Armada de México, que ayer arribó a la capital del país tras aprobarse su solicitud de asilo político.

Evo remarcó que el sábado 9 de noviembre, a uno de los miembros de su equipo de seguridad se le pidió entregarlo a cambio de 50 mil dólares. Por ello expresó estar agradecido y repitió ese mensaje en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras perder el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras las múltiples protestas que cuestionaban su reelección.

Por la tarde, la senadora Jeanine Áñez se declaró presidenta interina de Bolivia, con el fin de “pacificar el país”, luego que la Asamblea Legislativa no lograra el quórum suficiente para sesionar. Esto podría incrementar las tensiones porque se realizó en una sesión rápida sin respetar los protocolos. Su principal tarea será convocar a nuevas elecciones.

Evo reaccionó y subrayó que la senadora “de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen al pueblo. Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia”.

La cifra de fallecidos durante la crisis política en Bolivia ascendió a siete.

México rechaza tensión con EU por asilo de Evo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que la decisión de otorgar asilo al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, signifique una tensión con Estados Unidos (EU).

En la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller expresó que la relación entre ambas naciones pasa por uno de los mejores momentos en los últimos años, basada en el respeto mutuo.

“Eso determina que la relación entre ambos países no se basa en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas. Hay muchos casos: migración es uno, armas es otro... hay posiciones por diferentes eventos políticos. Por lo tanto, no espero ningún reclamo de la decisión que ha tomado México sobre este asilo, no lo hemos tenido y no lo esperamos”.

El titular de la diplomacia mexicana descartó que el asilo de Evo Morales interfiera en la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No le veo relación, no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido ni hará un criterio basado en eso, porque si así fuese no habría una buena relación”.

Recordó que el Gobierno estadounidense “sabe que México tiene como país un peso y lo vamos a defender. La base del éxito no es la sumisión. Hay países muy sumisos que les ha ido muy mal, pero la base del éxito de México es el respeto”.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador indicó que dio la instrucción de ofrecer asilo a Evo Morales. Afirmó que se siente “muy orgulloso” de encabezar un Gobierno donde se garantiza el derecho de refugio. “Es un timbre de orgullo”.

Aseveró que en el marco de la Cuarta Transformación, en su Gobierno se aplica una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México, donde se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las religiones.

Acentuó que entiende que exista inconformidad de grupos “conservadores” con respecto al asilo que se le ofreció a Morales, pero pidió entender y aceptar que “tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos. Respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir el camino trillado de siempre. Vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México”.

GUÍA

Los asilados en el país

Ayer llegó a México Evo Morales. El canciller Marcelo Ebrard reveló que pidió asilo político y que ese recurso le fue concedido.

En México existe La Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que contempla, en su segundo artículo, lo siguiente: “Es una protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por la vía diplomática o territorial”.

Sin embargo, Evo Morales no ha sido el único político acogido en México por razones humanitarias y políticas.

El último. En 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón, México dio asilo a Manuel Zelaya , presidente de Honduras depuesto en un golpe de Estado. El entonces presidente de Honduras llegó a México hasta con honores de un jefe de Estado, pero sólo dos días después salió del país tras dar declaraciones a favor de Andrés Manuel López Obrador, aunque Zelaya lo negó.

Salvador Allende. En 1973, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre encabezado por Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende en Chile, su familia llegó a México como asilados. Tras la muerte de Allende su viuda Hortensia Bussi y sus hijas, Isabel y Beatriz, se resguardaron en la embajada de México en Chile.

Tras la muerte de Allende su viuda Hortensia Bussi y sus hijas, Isabel y Beatriz, se resguardaron en la embajada de México en Chile. El exilio español. Hace 82 años, el general Lázaro Cárdenas recibió a los llamados “niños de Morelia ”, 500 menores españoles que fueron enviados a México por sus padres, quienes eran republicanos y perdieron la Guerra Civil con Francisco Franco. Los republicanos pensaban reunirse con sus hijos en México, pero casi ninguno logró hacerlo. Sin embargo los niños fueron enviados a un colegio en Morelia, en donde estudiaron y muchos sobresalieron en la vida intelectual del país. Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas, México recibió 25 mil refugiados españoles.

Miles de partidarios de Evo Morales se manifestaron ayer en La Paz portando la “whipala”, una bandera que representa a los indígenas. Exigieron respeto y el regreso de su líder. AP/N. Pisarenko

La crisis política

Evo Morales acentuó ayer, al llegar a México, que “seguirá la lucha”.

Los siguientes son los cinco sucesos claves que condujeron a la acefalía en el Gobierno de Bolivia:

1.- Referendo de 2016

Cuando llevaba 10 años en el poder, Evo convocó a un referendo para modificar la Constitución para quedar habilitado y postularse indefinidamente a la reelección.

El referendo se llevó a cabo el 21 de febrero de 2016, pero 51% dijo “No” a la propuesta, que fue apoyada por 49 por ciento.

Días antes del referendo estalló en Bolivia un escándalo sobre una relación sentimental de Morales con una mujer, a la que supuestamente ayudó a conseguir un buen empleo en una empresa china en Bolivia.

La oposición intentó responsabilizar al presidente de tráfico de influencias.

2.- Polémico fallo

En octubre de 2017, en un polémico fallo, la Corte constitucional (afín al presidente) dictaminó que Morales podía postularse indefinidamente a la reelección, a pesar del “No” en el referendo de 2016.

En virtud de este fallo, Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del pasado 20 de octubre.

La oposición afirmó, desde el comienzo, que su postulación era “ilegítima”.

3.- Irregularidades en escrutinio

El escrutinio de las elecciones del 20 de octubre pasado, que le dio la reelección a Morales y estuvo a cargo de un Tribunal Supremo Electoral afín, estuvo plagado de “irregularidades”, según la misión de auditoría de la OEA, emitido el domingo pasado.

La oposición había denunciado “fraude” desde el día siguiente de los comicios, cuando hubo un cambio “drástico” e “inexplicable” en la tendencia del conteo, tras una parálisis de 20 horas del sistema de cómputo rápido.

El cómputo final le dio a Morales la reelección en primera vuelta, con 47.08% de los votos, al tener más de 10 puntos por delante del opositor Carlos Mesa (36.51%).

“Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud, que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave”, dice el informe de la OEA.

4.- Indignación

Una ola de indignación popular estalló al día siguiente de los comicios, cuando miles de bolivianos sintieron que Morales se burlaba por segunda vez de la voluntad popular expresada en las urnas.

Entre los indignados hay aymaras, como Morales, y estudiantes y profesionales de izquierda.

Los opositores exigieron anular las elecciones, la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevos comicios.



5.- Rebelión uniformada

El pasado domingo, tras el lapidario informe de la OEA, Evo convocó a nuevas elecciones, pero ya era tarde, pues pocas horas después los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron que renunciara.

Dos días antes habían estallado motines policiales y el Ejército se negó a reprimir a los opositores en las calles.

Luego que lo abandonaran los uniformados, Morales anunció su dimisión por televisión.

Para él, sus seguidores y varios países aliados, se trató de un “golpe de Estado”.

La Secretaría de Seguridad Federal será la responsable de cuidar a Evo Morales. Se desconoce dónde vivirá y el presupuesto que se le destinará. AFP/P. Pardo

Piden 15 países elecciones en Bolivia

Un total de 15 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortaron a las fuerzas políticas bolivianas a definir con urgencia un presidente interino tras la renuncia de Evo Morales para que convoque a elecciones lo antes posible. Y así fue. La senadora Jeanine Áñez se declaró presidenta interina.

La declaración de seis párrafos de la OEA, leída por el embajador brasileño Fernando Simas, no incluye la expresión de “golpe de Estado”, aunque varios Gobiernos latinoamericanos así han descrito lo acontecido en Bolivia durante el fin de semana pasado.

La declaración fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cuyas delegaciones no la sometieron a votación para que fuera adoptada por la OEA como una resolución.

Simas dijo que los 15 países nunca se plantearon la necesidad de obtener una resolución porque el “mensaje quedó muy claro”.

La embajadora alterna Tania Paz ocupó el escaño boliviano durante la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente celebró para abordar la crisis boliviana, horas después de que el embajador José Gonzáles presentara su renuncia irrevocable.

Paz dio lectura a un mensaje emitido por el canciller boliviano Diego Pary, quien acusó a la OEA de usar la auditoría electoral como “excusa para consumar la ruptura del orden constitucional y destituir al presidente Morales”.

Pary también pidió que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite Bolivia a la brevedad para constatar lo que calificó como “graves violaciones”.

Paz apuntó que Pary tenía la intención de asistir personalmente a la sesión, pero no le fue posible debido a un “caos generalizado”.

La delegada de Antigua y Barbuda, Joy-Dee Davis-Lake, criticó el texto porque no expresa preocupación por lo ocurrido en la nación andina.

La declaración se limita a “rechazar todos los actos de violencia, cualquiera que sea su origen, que atenten contra la estabilidad y la defensa de la democracia en Bolivia”.

La mexicana Luz Baños, condenó lo que consideró como “un golpe de Estado” y criticó con dureza al secretario general Luis Almagro por haber emitido un breve comunicado refiriéndose a la crisis boliviana. “Almagro permanece sorpresivamente callado. Nos preguntamos cuáles son sus prioridades y sus urgencias”.

En su comunicado de 128 palabras, Almagro exhortó a los legisladores bolivianos a sesionar cuanto antes para designar nuevas autoridades. Y rechazó las críticas en su contra y acusó a Morales de perpetrar “un autogolpe al buscar permanecer en el poder a través de un fraude”.

El diplomático estadounidense Carlos Trujillo calificó como “ridícula” la aseveración de que lo ocurrido en Bolivia fue “un golpe de Estado”. “Si hubo alguna amenaza a la democracia fue perpetrada por Morales”.

