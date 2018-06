Evaden publicar sus patrimonios

A las 23:59 horas de este 24 de junio vencerá el plazo para que los candidatos suban sus 3de3 a la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). A la fecha, solamente 461 abanderados en todo el país han hecho públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

"A nivel federal se ha tenido una buena participación, pero conforme se baja a los cargos locales (gubernatura, alcaldías y diputaciones) vemos que la participación disminuye".

Esto, a pesar de que a nivel nacional se disputan tres mil 416 puestos de elección popular, de los cuales, 629 son cargos federales y dos mil 787 locales, entre Presidente, legisladores federales, gobernadores, alcaldes y diputados locales. Tan sólo en Jalisco, son más de mil candidatos los que buscan la gubernatura, las 125 alcaldías, las diputaciones locales, federales y senadurías. Sin embargo, sólo 52 han presentado sus documentos.

Hasta el corte de ayer, con relación a cargos federales, 101 candidatos de un total de 564 que aspiran al Senado habían hecho pública la información en el país. De los dos mil 923 que buscan llegar al Congreso federal, apenas 129 han reportado sus declaraciones.

En días pasados, el Instituto presentó un corte en donde destacaba que en una democracia abierta y transparente, “no existen justificaciones razonables para que un candidato no rinda cuentas ante la ciudadanía sobre qué tiene, cómo lo obtuvo y con quiénes tiene relaciones, que en el futuro podrían generar conflictos de interés”.

Ingrid Chávez, analista del Imco, informa que se tienen más de 200 formatos que están en proceso de solventar las observaciones, los cuales se podrían subir antes de que concluya el plazo para presentar las declaraciones; es decir, antes de que inicie la veda electoral, “finalmente los que hayan hecho esto en tiempo y forma, los podremos publicar”.

Agrega que la cifra sigue siendo corta y hace falta que los partidos políticos exijan a sus candidatos que presenten sus declaraciones si realmente están comprometidos con la transparencia, con el objetivo de que los ciudadanos tomen una decisión más informada el próximo 1 de julio.

A pesar de que los números son “muy bajos”, reconoce que Jalisco es una de las tres Entidades a nivel nacional en donde la participación ha sido mayor, pues hay Estados en donde ésta ha sido casi nula. Por ejemplo, en Campeche y Nayarit sólo dos aspirantes han presentado la información; en Guerrero y Baja California Sur sólo tres y, en Hidalgo, cuatro.

Reconoce que la plataforma 3de3 se ha dejado un poco de lado debido a que también la exigencia ciudadana ha bajado un poco, “en este proceso electoral tenemos mucho más acceso a la información, vemos una participación más activa. Hay otras iniciativas que también están alentando procesos transparentes y rendición de cuentas. Pudiera ser que la 3de3 se esté perdiendo un poco en este mar de información”.

Protegen datos personales

Tras reconocer que el tema de la seguridad es delicado en el país, sobre todo al publicar las declaraciones, Ingrid Chávez, analista del Imco subraya que se cuida la protección de datos personales de los candidatos y funcionarios que suben su información a la plataforma del 3de3.

"Esperamos que, cuanto antes, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción determine los formatos que deberán presentar obligatoriamente todos los funcionarios (sobre sus patrimonios)".

Eso se puede verificar, dice, en los formatos que tiene la iniciativa, “no podemos tampoco ponerlos en riesgo. Precisamente no se les pide la dirección completa de dónde se ubican los inmuebles sino únicamente municipios y Entidad”.

Informa que en ocasiones les llegan declaraciones con la dirección completa de los inmuebles, o incluso con el número de cuentas bancarias, “siempre les decimos que eviten poner ese tipo de información, precisamente para que no corran ningún riesgo o para que no se pueda dar a otras interpretaciones”.

Debido a que entre las reformas para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó la denominada “ley 3de3”, a través de la cual todos los servidores públicos estarán obligados a presentar sus declaraciones, la analista comenta que esperan que los formatos sean muy similares a los de la iniciativa que encabeza el Imco y Transparencia Mexicana.

Agrega que a la fecha han surgido muchas dudas con respecto a las declaraciones que presentarán los funcionarios, ya que el tema de la protección de datos personales es uno de los argumentos que ha retrasado la publicación de los formatos que deberán llenar los servidores públicos.

Participación por partido político en Jalisco

Aspirantes transparentes

15 independientes.

15 de MC.

9 del PAN.

4 del PRI.

3 de Morena.

3 Nueva Alianza

2 del PRD.

1 del PVEM.

GUÍA

¿Qué es el 3de3?

El 3de3 es una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, la cual promueve que funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente, como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.

¿Qué es la declaración patrimonial?

Información sobre bienes y activos que den certeza del patrimonio de un funcionario o candidato y la evolución del mismo, conforme a los ingresos percibidos durante su encargo público.

¿Qué es la declaración de intereses?

Información sobre las relaciones y vínculos económicos, profesionales, familiares y sociales de un funcionario o candidato para prevenir que dichos intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones del funcionario durante su gestión.

¿Qué es la declaración fiscal?

Comprobante que muestra que un funcionario ha cumplido con sus obligaciones fiscales, aportando a la bolsa de recursos públicos que deberá administrar y gastar de forma responsable en beneficio de todos durante su encargo.

Los estados más transparentes

CANDIDATOS ESTADO 52 Jalisco 34 Ciudad de México 33 Querétaro

Con menor cumplimiento

CANDIDATOS ESTADO 2 Nayarit 2 Campeche 3 Guerrero

Lanza PAN exhorto a sus abanderados

A nivel nacional, el PAN es el partido con mayor participación en el 3de3, con un total de 173 candidatos, algunos de éstos en alianza (Por México al Frente). Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en Jalisco, en dónde sólo nueve de sus candidatos han transparentado la información.

El secretario de Acción Electoral del partido en Jalisco, Juan Pablo Colín, declara que desde la dirigencia nacional y local se lanzó un exhorto a todos los abanderados para que atiendan el tema de la transparencia.

Asegura que pretendieron poner el ejemplo con el candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien además de presentar su 3de3, mostró su casa en un video publicado en las redes sociales, “para que se dieran cuenta todos los jaliscienses cómo vive un hombre que ha estado en la función pública durante muchos años”.

Por ello comenta que algunos candidatos están en proceso de subir la información, “algunos estaban tratando de buscar la plataforma para hacerlo de manera personal. Creo que nos ha ido bien, por lo menos en el PAN estamos tranquilos de que los candidatos presentarán sus 3de3”.

Menciona que a varios se les complica subir la información o desconocen ese proceso, “aun así, el PAN en Jalisco, en voz de nuestro presidente, hemos invitado de manera personal a que en alguna computadora que puedan tener acceso a internet, podamos hacer el 3de3”.

El secretario de Acción Electoral insiste que están en ese proceso y, no más allá de este sábado, los candidatos presentarán sus declaraciones, “(el PAN) no es ajeno al tema de la transparencia, hemos sido promotores de ello”.

A los partidos de MC y el PRI se les solicitó entrevista sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había sido otorgada. El área de prensa del tricolor respondió que el partido no envía la información a la plataforma de Imco, pues es una decisión de cada candidato y se preguntaría a cada uno si ya habían entregado o no las declaraciones.

A la fecha, el PRI sólo ha transparentado la información de cuatro candidatos: el aspirante a gobernador, dos alcaldes y un diputado. Por su parte, MC ha publicado la información de 15, algunos de éstos en coalición con PAN y PRD.

Debido a que los candidatos no están obligados a hacer pública la información, Colín apunta que debería contemplarse en la ley, “creo que eso dará mucho más certeza a los ciudadanos de quién está presentando un partido político como su propuesta a un cargo de elección popular”.

La analista del Imco coincide en este punto. Explica que sería importante que se contemple también a los candidatos, “probablemente ahorita no se hará, porque finalmente no tienen un encargo público aún y no están obligados a que presenten declaración y rendir cuentas del uso de recursos, pero ojalá pronto surja una iniciativa”.

A la fecha, no hay una iniciativa en este sentido, la cual podría surgir una vez que se acerquen las discusiones sobre el tema electoral.

Candidatos a gobernador que publicaron información

• Enrique Alfaro Ramírez (MC).

• Carlos Lomelí Bolaños (Juntos Haremos Historia).

• Miguel Castro Reynoso (PRI).

• Miguel Ángel Martínez Espinosa (PAN).

• Carlos Orozco Santillán (PRD).

• Martha Rosa Araiza (Panal).

Por primera vez se tendrán las declaraciones del Presidente

Aunque a nivel nacional también son pocos los candidatos que han presentado sus 3de3, la analista de Imco responde que la iniciativa ha tenido un impacto positivo con respecto al cargo más importante a elegir este próximo 1 de julio, que es el de Presidente de México, pues los cuatro candidatos ya hicieron pública la información a través de la plataforma.

“Es un logro importante para la iniciativa, porque por primera vez en la historia vamos a tener las declaraciones de quien será el próximo Presidente de la República. Esto no había pasado en otras iniciativas. No había pasado en momentos anteriores de la iniciativa 3de3”.

En la plataforma www.3de3.mx puede consultarse la información del abanderado de las coaliciones Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador; de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés; de Antonio Meade Kuribreña, de Todos por México, y del candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Destaca que es importante tener las declaraciones de los candidatos porque una vez que se elija al Presidente se podrá dar un seguimiento puntual de los bienes que posee y los posibles conflictos de interés. “Nuestra participación como ojo fiscalizador durante campaña y, ya que sean funcionarios, debe ser un seguimiento paulatino”.

Sin embargo, aclara que el Instituto pone la información a disposición de la ciudadanía para que revisen a detalle lo que reportan los aspirantes a algún cargo, “precisamente son otras instancias, ya sean medios de comunicación, los periodistas o la misma sociedad, quienes realicen la labor de comprobar si la información es verídica o no y, por supuesto, esto genera un costo político importante para todos los candidatos”.

Candidatos a alcaldes en la metrópoli que subieron sus declaraciones

• PRI

Eduardo Almaguer (Guadalajara).

Oswaldo Bañales (Tonalá).

• MC

Ismael del Toro (Guadalajara).

Héctor Álvarez (Zapotlanejo).

Pablo Lemus (Zapopan).

• PAN

Susana Álvarez Serrato (Zapotlanejo).

• Coalición Por Jalisco al Frente

Juan Antonio González (Tonalá).

• Nueva Alianza

Jorge Leal Ramírez (Zapopan).

• Morena

José Hiram Torres (Zapopan).

• Partido Verde

Daniela Elizabeth Chávez (Tlaquepaque).

EL ANÁLISIS

Una conquista fugaz

Por Jaime Barrera

Cuando inicio el actual proceso electoral, el más grande de la historia político-electoral del país, muchos pensamos que se abría la oportunidad de consolidar lo que en la pasada elección del 2015 fue el gran logro de las organizaciones civiles: el lanzamiento de la #Ley 3de3.

Desafortunadamente pasó todo lo contrario y esta iniciativa, que promueve la rendición de cuentas de los que aspiran a ser políticos y funcionarios, se desinfló. Algo pasó que ni sus propios impulsores (Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, universidades y organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco) promovieron como hace tres años esta buena práctica que retaba a los entonces candidatos a publicar en un portal digital abierto a cualquier interesado, su declaración patrimonial, la de impuestos y la de posibles conflictos de interés. Esta última, que fue la más novedosa, consiste en que cada aspirante aclare si tiene o no participación en alguna empresa o negocio que pudiera convertirlos en juez y parte a la hora de hacer alguna adquisición para el sector público, o a la hora de legislar algún tema del que fueran actores interesados.

En Jalisco, por ejemplo, como lo revela hoy EL INFORMADOR, apenas el 5% de los candidatos a algún puesto federal o local en competencia, es decir sólo 52 candidatos, accedieron a hacer público su patrimonio.

Por donde se le vea, se trata de una mala noticia que significa un retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se dilapida aquel esfuerzo colectivo que implicó la recolección de más de 291 mil firmas para hacer obligatoria esta declaración múltiple en el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

La pérdida de la potencia de esta iniciativa en el proceso electoral en marcha complicará la definición pendiente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los términos de los formatos para abrir las #3de3 de los funcionarios. Como se recordará, esto quedó pendiente luego de todas las resistencias de la clase política para aprobarlas en el Senado y la Cámara de Diputados.

Perderá también impulso para evolucionar la Ley #3de3 e incluirla en la Ley Electoral, y que no sea sólo obligatoria para funcionarios, sino para todo candidato y sus equipos de campaña. Todos debemos rescatarla.

NUMERALIA

Radiografía

461 candidatos de todo el país han publicado sus 3de3.

40% son mujeres.

60% son hombres.

LA VOZ DEL EXPERTO

“A los ciudadanos nos toca seguir exigiendo”

Alberto Bayardo Pérez Arce, (investigador del ITESO)

Tras calificar como “grave” el que “muy pocos” candidatos presenten sus 3de3, el investigador del ITESO, Alberto Bayardo, comenta que al no ser una obligación legal, hay quienes deciden ignorar la iniciativa que busca la transparencia y rendición de cuentas.

“Está claro que no es una obligación legal, pero digamos que muestra poca disposición de la gran mayoría de las candidaturas de dar cuenta de lo que están haciendo. Entiendo que algunos lo vean como perdido, y dicen: ‘Para qué publico algo si ni siquiera voy a ganar’. Pudieran ser en algunos casos, pero no es justificable de ninguna manera”.

Los ciudadanos, subraya, deben tener mayor información del candidato al que le darán su voto el próximo 1 de julio, y ésta es una herramienta importante para conocerlos con mayor detalle.

La plataforma, recuerda, tiene la posibilidad de que los ciudadanos exijan a los candidatos hacer pública la información, “porque si nos quedamos así, a la clase política le va a quedar claro que no es algo que nos interese. Estaba yo revisando y estaba muy bajo el número de candidatos en el caso de Jalisco”.

La iniciativa 3de3, que nació en 2015, funcionó porque hubo mucha presión ciudadana, “Es claro que en este momento es voluntaria, pero refleja una disposición a rendir cuentas hacia la ciudadanía, quien no está dispuesto a hacerlo nos deja la duda de si más adelante estará dispuesto a rendir cuentas de los recursos que se le entregaron y qué hizo con ellos”.

Reconoce que hay una discusión sobre el temor que dicen tener algunos abanderados y funcionarios con respecto a hacer públicos sus bienes, ya que señalan que pudieran ser víctimas de algún chantaje o secuestro.

“Pero a eso estará sujeto cualquiera que se ponga en la arena pública”.

SABER MÁS

En Jalisco

Sólo 52 candidatos de Jalisco han presentado sus 3de3. Hay más de mil aspirantes a un cargo federal o local.

También ignoran la plataforma del INE

No sólo las plataformas para demostrar que son transparentes han sido ignoradas por un número importante de candidatos, sino también los portales a través de los cuales los ciudadanos pueden conocer su trayectoria, como es el del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que los abanderados pueden subir su currículum, principales propuestas, historial político y laboral, entre otros.

De los 104 candidatos de Jalisco que buscan una diputación federal por mayoría relativa, menos de la mitad reportó, por ejemplo, su grado de escolaridad: tres reportaron contar con estudios de doctorado, entre éstos, la candidata de la coalición Por Jalisco al Frente, Mónica Almeida, quien busca una diputación por el Distrito 18 de Autlán de Navarro.

La legisladora local con licencia es de las pocas que han subido prácticamente toda la información, incluidas el resumen de propuestas de campaña.

Sólo Alberto Esquer Gutiérrez, candidato de la coalición Por Jalisco Al frente por el Distrito 19 de Ciudad Guzmán reportó tener maestría con título. Otros tres abanderados dicen tener estudios de maestría concluida, pero sin título. Una candidata no concluyó sus estudios en este nivel y, uno más, reporta especialidad con título.

Otros 3 informaron tener licenciatura con título: siete de la coalición Por Jalisco al Frente, cuatro del Partido Verde, uno independiente y uno del PRI. Sin título, nueve del Verde y dos de la coalición Juntos Haremos Historia. Además, nueve reportaron haber concluido la licenciatura y una haber dejado a medias la carrera. Otros tres informaron tener estudios de nivel preparatoria.

De los 12 aspirantes a la Senaduría, sólo cuatro reportaron tener algún grado de estudios, entre éstos, Clemente Castañeda, de la coalición Por México al Frente, y Leonor Ceballos, del Partido Verde, ambos con maestría. Otro más con licenciatura y uno con educación básica.

La mayoría de candidatos optó sólo por subir la información básica: el nombre y cargo de elección popular al que aspiran.

