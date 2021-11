Estas son las figuras que se homenajearán en la FIL 2021

La pandemia por la COVID-19 causó modificaciones en todo el mundo y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), no fue la excepción. En el 2020 el evento literario se realizó de manera virtual, pero tras el proceso de vacunación y en vista de que las condiciones han mejorado, la feria se desarrollará de manera hibrida, con eventos en línea y presenciales.

Durante su desarrollo, como es habitual, habrá distintas personalidades homenajeadas. La escritora chilena, Diamela Eltit será reconocida con el “Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances”; la escritora mexicana Margo Glantz obtendrá la “Medalla Carlos Fuentes”. Se rendirá el “Homenaje al Mérito Editorial” para la editora mexicana Cristina Urrutia, mientras que para Miguel de la Cruz será el “Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez”.

En tanto, Óscar Gerardo Saavedra recibirá el “Homenaje al Bibliotecario”, mientras que el “Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez” será para Tomás de Híjar Ornelas. “La Catrina”, reconocimiento de caricatura e historieta, será para la colombiana Adriana Mosquera Soto, “Nani”, y el “Homenaje ArpaFIL” para fray Gabriel Chávez de la Mora.

Diamela Eltit González

Originaria de Santiago de Chile y nacida en 1949, Diamela Eltit González, será homenajeada en la FIL con el “Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances”. La escritora, perteneciente a la generación del ochenta, es una de las intelectuales sudamericanas más reconocidas en el extranjero, explica la Feria del Libro que es gracias a la contundencia de su escritura en tópicos políticos, sociales y culturales, que complementa con una extraordinaria carrera en el ámbito académico internacional.

Diamela, es una mujer importante en el mundo de las letras y el feminismo, cuya experiencia y labor, le ha permitido a las nuevas generaciones desarrollarse en un ámbito que siempre está en constante evolución, pues la literatura es viva, aguada, punzante y enriquecedora.

La obra literaria de Eltit está constituida por novelas, ensayos y crónicas, como “Lumpérica” (1983), “Por la Patria” (1986), “El cuarto mundo” (1988), “Impuesto a la carne” (2010) y “Sumar” (2018). “Da lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido, donde rescata, lúcidamente, las posibilidades de una nueva humanidad”, mencionó el jurado del prestigioso premio.

Expresa la FIL que la profundidad de la escritura de la autora chilena es única, pues renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo, elementos que la han convertido en “una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, en tiempos de pandemia, migraciones, depredación y devastación ambientales”, según se destaca en el acta del jurado.

No por nada ha obtenido importantes reconocimiento a lo largo de su trayectoria, galardones que refrendan la importancia de sus letras en el mundo. La autora ha recibido preseas como el “Premio José Nuez Martín” en 1995; el “Premio Manuel Montt” en 2004; el “Premio Iberoamericano José Donoso” en 2010; el “Premio Altazor” en 2015 por su novela “Fuerzas especiales”; el “Premio Internacional al Mérito Literario Andrés Sabella” en 2018); “Premio Nacional de Literatura de Chile” en 2018); el “Premio José María Arguedas” en 2020, y el “Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria” en 2021.

Uno de sus libros más recientes es “El ojo en la mira” publicado por Ediciones Ampersand, más información, aquí: https://bit.ly/3jMRZy4

El “Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances” se le otorgará el día de la inauguración de la FIL, el sábado 27 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el Auditorio Juan Rulfo, en la planta baja de Expo Guadalajara.

Participará también en el encuentro “Mil jóvenes con… Diamela Eltit”, esto será el martes 30 de noviembre a las 16:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo, en la planta baja de Expo Guadalajara.

Oswaldo Hernández Trujillo

Traductor, editor y profesor universitario, Oswaldo Hernández Trujillo nació y creció en un suburbio del Estado de México, en 1981. Y el próximo 4 de diciembre en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, recibirá el “Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021”.

Oswaldo, según la información difundida por la FIL, estudió Letras Clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México donde también cursó la maestría en Lingüística Aplicada. Además, trabajó en el Diccionario del Español de México del Colegio de México y como editor en el Museo Nacional de Arte y el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Ha escrito poesía, crónica y crítica para revistas como “Tierra Adentro”, “Kilómetro Cero” y el Periódico de Poesía de la UNAM. Es autor del volumen de cuentos “Ustedes no existen”, con el que obtuvo el “Premio de Literatura Laura Méndez de Cuenca”, en 2019. Se considera un amante de la ciudad y de la naturaleza casi por partes iguales, con cierta predilección por los jardines, los paisajes de montaña y de litoral, según refiere la FIL.

Por su obra, “Una ciudad para el fin del mundo”, es que el narrador mexicano es merecedor del sexto Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco dedicado al cuento. En este libro, el autor “hace una reflexión contemporánea y muy pertinente sobre la ciudad y el papel de la naturaleza en ella”, indica el acta firmada por los jurados: Cecilia Eudave, Antonio Ortuño y Bernardo Esquinca, quienes de manera unánime otorgaron el galardón al también profesor universitario.

En su primera edición, el “Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco” estuvo dedicado a la poesía, y los mexicanos León Plascencia Ñol y Jorge Gutiérrez Reyna recibieron el galardón ex aequo. La segunda edición del premio tuvo al cuento como protagonista y lo obtuvo la argentina Brenda Becette y su obra “La parte profunda”. El venezolano Santiago Acosta, con su poemario “El próximo desierto”, fue ganador de la tercera edición. En 2019, Claudia Cabrera Espinosa recibió este reconocimiento por su libro “Posibilidad de los mundos”, y Marco Antonio Rodríguez Murillo obtuvo el galardón en 2020 por su poemario “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos”.

Su agenda en la Feria del Libro

Oswaldo Hernández Trujillo recibe el “Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021” el sábado 04 de diciembre de 16:00 a 16:50 horas en el Salón México I del hotel Hilton.

También estará en la presentación de su libro “Una ciudad para el fin del mundo” en compañía de Marco Antonio Murillo quien también presentará su libro “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos”. La cita es el sábado 4 de diciembre de 12:00 a 12:50 horas en el Salón C del Área Internacional de Expo Guadalajara.

Adriana Mosquera Soto, "Nani"

Humorista gráfica colombiana, licenciada en biología y diseñadora gráfica y de moda, Adriana Mosquera Soto, mejor conocida como “Nani”, recibirá el “Homenaje de Caricatura, La Catrina” el próximo sábado 4 de diciembre.

Nacida en Colombia un 22 de julio de 1968, “Nani” es profesora honorífica del humor por la Universidad de Alcalá de Henares, España en 1998, ganadora del primer puesto en el concurso humor y lactancia materna Guipúzcoa, España 2003, y primer certamen de Mujeres Caricaturistas Las Tunas, Cuba 2006. Además, según externa la FIL, es ganadora de varias menciones de honor en diferentes concursos internacionales como “Cafam”, Colombia 19961 y 1996; “Amadora Cartoon”, Portugal 2001 y “Gondomar”, Portugal 2006.

La creativa ha publicado su trabajo en Colombia por varios años consecutivos; en España, México, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Portugal. Ha sido colaboradora de la revista española Interviú, de la Feria del Libro de Bogotá, de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, y las muestras de humor gráfico de la Feria del Libro de Guadalajara, México y del Centro Asesor de la Mujer, de Alcalá de Henares.

De la mano de la Cruz Roja argentina, ha realizado juegos de postales para luchar contra los malos tratos a mujeres, con la colaboración de Cruz Roja Latinoamérica y España. Es autora de 12 libros y jurado en salones internacionales de humor en Cuba, Brasil, Irán, Italia, España, China, Portugal, Colombia y México.

Desde su primera emisión en 2002, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta ha distinguido a personajes importantes del mundo de la caricatura y la historieta. “La Catrina”, escultura de bronce que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés (libre versión de la célebre Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada), es el reconocimiento que se le otorga al homenajeado en cuestión, esta vez enalteciendo la gran labor artística y creativa de “Nani”, quien es un ejemplo para otras mujeres que se encuentran en la lucha diaria por alcanzar sus objetivos.

Su agenda en la Feria del Libro

“Nani” recibe el “Homenaje de Caricatura La Catrina” el sábado 4 de diciembre de 13:00 a 13:50 horas en el Auditorio Juan Rulfo, en la planta baja de Expo Guadalajara.

También participará en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta con el evento “Las y los caricaturistas hoy, tras la visibilización de los feminismos”, además de ella estarán también Cintia Bolio y Lorena Martínez, moderará Cucamonga. Organiza el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UdeG. La cita es el viernes 3 de diciembre de 10:30 a 11:20 horas en el Salón 10 del Área Nacional de Expo Guadalajara.

Miguel de la Cruz

El homenaje que la FIL Guadalajara realiza en su honor reconoce la solidez de la obra y trayectoria de figuras del periodismo de nuestro país.

Nacido en 1966, el mexicano Miguel de la Cruz, recibirá el “Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez” el próximo domingo 5 de diciembre en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara.

Miguel es el actual coordinador de cultura en noticias de “El Once”, canal al que ingresó en diciembre de 1989 como asistente de producción en el primer noticiario cultural de América Latina, “Hoy en la Cultura”, donde además incursionó como reportero.

Ha realizado la cobertura de diversos festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Jazz de la Riviera Maya, la inauguración de la Galería Mexicana en el Museo Británico, el Festival de Jazz de Montreal, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Salón del Libro de Quebec, el Fórum de las Culturas en Barcelona y la Expo Lisboa, entre muchas otras, destaca la FIL.

Después de conducir como titular el noticiario matutino de “Canal Once”, abrió la sección de ciencia, donde cubrió actividades de salud, cibernética, medio ambiente y ciencias exactas. Asumió la coordinación de cultura en noticias de “El Once”, y desde 2017 comenzó a transmitir diariamente una cápsula sobre libros en voz de autoras y autores, así como el club de lectura #LeoConElOnce, que convoca a leer un libro completo cada quince días. A la fecha en este club se han leído más de 110 libros, y en Facebook ha llegado a más de 700 mil personas, según se destaca en la información emitida por la Feria del Libro.

Además, el periodista Ha sido invitado a participar como conferencista e instructor en talleres de periodismo cultural por parte de las secretarías de Cultura de Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Coahuila, entre otras instancias. Entre los personajes destacados de la cultura que ha entrevistado se encuentran Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Cristina Pacheco, Fernando Savater, Ricardo Piglia, Fernando del Paso y Elena Poniatowska.

Sin duda Miguel es un hombre preparado que enaltece el periodismo cultural en México y por tal motivo es reconocido con esta importante presea que año con año se les otorga a destacados periodistas que con gran calidez y humanidad hacen su trabajo.

Su agenda en la Feria del Libro

Miguel de la Cruz recibirá el “Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez” el próximo domingo 5 de diciembre de 16:00 a 16:50 horas en el Auditorio Juan Rulfo de la planta baja de Expo Guadalajara.

Florentino Solano

Nacido en Metlatónoc, Guerrero en 1982, Florentino Solano es licenciado en educación y el próximo viernes 3 de diciembre, recibirá el “Premio Literaturas Indígenas 2021” por su destacada labor en la promoción y difusión de las lenguas maternas.

Destaca la FIL que Solano reconoció que uno de sus orgullos es su lengua, aunque recordó que las comunidades indígenas siempre han sufrido violencia de todo tipo: “En la cuestión educativa podemos ver que desde hace mucho tiempo se intentó eliminar las lenguas en el aula, entonces, cuando entré a la secundaria, nos prohibieron hablar nuestra lengua materna y tuvimos que aprender español”, según se resalta en la información emitida por la Feria del Libro.

Precisamente Florentino confesó que obras como “La danza de las balas”, retrata estos acontecimientos, así como la necesidad de exponerlos por medio de la literatura: “Son hechos muy violentos que afectan mucho a la memoria colectiva, a la región en general, y que se han vivido durante muchos años. Entonces, nosotros sentimos el compromiso de escribir sobre eso”.

El autor mixteco, quien es traductor, músico tradicional, promotor de lectura y jornalero agrícola, destacó que la creación literaria en la lengua originaria ha crecido mucho en los últimos años, porque actualmente se pueden tener “a la mano” muchísimos autoras y autores que están proyectando su cosmovisión, sus vivencias y experiencias de ser integrantes de esas comunidades. “Hay una gran variedad de temáticas, de formas, de géneros que se están escribiendo, y eso enriquece mucho la literatura”.

El escritor ha publicado los libros “Todos los sueños el sueño”, “Ñu’u xí’ín in ka ñùú” (La luz y otras noches), “Cerrarás los ojos para no ver”, “Ñà kúnì tá’án yó xí’ín in ka tu’un válí” (El amor y otras minificciones). Sus textos han sido publicados en diversas antologías, así como en diferentes revistas electrónicas.

El premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) tiene como propósito reconocer la trayectoria y obras de escritores en lenguas indígenas, así como enriquecer, conservar y difundir el legado y riqueza de los pueblos originarios mediante los diferentes géneros del arte literario. El galardón está dotado de 300 mil pesos mexicanos. Y es un gran reconocimiento al trabajo activo que tiene Florentino como promotor y creativo de la literatura en lenguas originarias, además de reconocer su talento y vocación para la escritura.

Su agenda en la Feria del Libro

Florentino Solano recibe el “Premio Literaturas Indígenas 2021” el viernes 03 de diciembre de 16:00 a 16:50 en el Salón 2 de la planta baja de Expo Guadalajara.

Óscar Gerardo Saavedra Fernández

Recibirá el “Homenaje al Bibliotecario”, el próximo miércoles 1 de diciembre. Es licenciado en biblioteconomía, por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, de la Secretaría de Educación Pública.

Óscar fue responsable del catálogo colectivo de publicaciones periódicas existentes en Bibliotecas de la República Mexicana en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; jefe de la Biblioteca, hemeroteca y archivo histórico de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; jefe tanto de la hemeroteca como de servicios al público en la Universidad Autónoma Metropolitana.

También fue profesor fundador y coordinador de la licenciatura en biblioteconomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; director general de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Zacatecas; director estatal de Bibliotecas Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco; gerente de ventas para Latinoamérica de Swets Subscription Service, en Lisse, Holanda; vice-presidente y gerente general para América Latina de EBSCO Information Services; presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.

Es toda un experto en el campo de las bibliotecas, por ello es que su gran labor y su entrega rinden frutos, por ejemplo, con este homenaje que se le hará por parte de la Feria Internacional de Libro. De hecho este galardón está vigente desde el año 2002, enalteciendo la labor tan importante y prioritaria de los bibliotecarios, quienes son una pieza fundamental en el universo de la literatura y en todos sus niveles.

La FIL también comparte que Óscar ha participado como conferencista, coordinador de mesas de análisis, instructor de seminarios y talleres en múltiples eventos nacionales e internacionales, con trabajos relativos a las siguientes áreas de la Bibliotecología: Desarrollo y evaluación científica de colecciones hemerográficas; análisis bibliométrico; tendencias y prospectiva de la industria de la información, mercadotecnia de los servicios de información y documentación; desarrollo de habilidades Informativas en bibliotecas académicas; el modelo de comunicación de la sociedad del conocimiento y su impacto en el desarrollo de colecciones hemerográficas académicas; la importancia social del bibliotecario profesional y sobre consorcios bibliotecarios.

Un currículo tan amplio como el que tiene es sinónimo de un hombre en constante preparación que ha entendido que la industria del libro es esencial en el desarrollo de las sociedades, pues además esta área del conocimiento atestigua, clasifica y organiza mejor los hechos históricos para una mejor comprensión de las futuras generaciones.

Su agenda en la Feria del Libro

Óscar Gerardo Saavedra Fernández recibirá el “Homenaje al Bibliotecario” el miércoles 1 de diciembre 12:00 a 12:50 en el Auditorio Juan Rulfo, en la planta baja de Expo Guadalajara.

María José Ferrada

La escritora chilena María José Ferrada es una autora que ha abonado gran calidez y respeto a la literatura para niños y jóvenes. Según destaca la FIL, es creadora de una obra que muestra un gran respeto por la infancia y un conocimiento profundo de los secretos de la relación entre el mundo infantil y la poesía.

Periodista y escritora, máster en estudios de Asia y Pacífico por la Universidad de Barcelona, la autora nacida en Chile en 1977, es reconocida con el “Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil” en su decimoséptima edición. Dicho premio le será otorgado el próximo 28 de noviembre.

María José Ferrada ha publicado libros desde 2005 en destacadas editoriales nacionales e internacionales de España, Argentina, Colombia, Brasil, México e Italia, por los que ha obtenido importantes reconocimientos como el “Premio Academia Chilena de la Lengua”, el “Premio Mejor Novela del Círculo de Críticos de Arte de Chile”, el “Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños”, el “Premio Mejores Obras Literarias” y el “Premio Nacional de Artes Gráficas de México”, por su libro “Animal”.

El jurado del Premio, que reconoce la trayectoria de escritores para niñas, niños y jóvenes de Iberoamérica, y que entrega una bolsa de 30 mil dólares, resaltó que la autora “ofrece una obra que rompe fronteras y que, al tratar temas complejos o difíciles, extrapola la geografía de los hechos y universaliza la experiencia”, además de que “juega con la memoria personal y colectiva, y trasmuta la tristeza en otra cosa: un material del que siempre florece la ternura”, se lee en la información emitida por la Feria del Libro en su sitio oficial.

El “Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil” se puso en marcha en 2005, Año Iberoamericano de la Lectura, con el propósito de impulsar la literatura infantil y juvenil en toda Iberoamérica. El objetivo de este premio es el reconocimiento a aquellos autores que hayan desarrollado su carrera literaria en el ámbito del libro infantil y juvenil. Ferrada es un ejemplo de los autores jóvenes que ven desde otra visión los contenidos para las infancias y las juventudes, por lo que su reconocimiento resulta pertinente, importante y emotivo.

Recientemente también se avisó que María José Ferrada está nominada al premio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) para su edición 2022. Uno de los libros más recientes de Ferrada, publicado este 2021, es “How to order the universe”.

Su agenda en la Feria del Libro

Domingo 28 de noviembre a las 18:00 en el Salón 2 de la planta baja de Expo Guadalajara. Recibe el “Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2021”. Actualmente se encuentra jubilado, sin embargo, continúa participando activamente en el mundo de las bibliotecas y la información como miembro de diversas asociaciones, expresa la FIL en su sitio oficial.

