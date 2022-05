Es necesario repensar el modelo de seguridad: José María Martínez

En materia de seguridad, José María Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, declara que es necesario repensar el modelo de coordinación policial que se tiene en la Entidad.

“No voy tampoco a descubrir el hilo negro, porque los modelos están agotados. Ya hemos intentado a partir de una coordinación metropolitana, hemos intentado a partir de un modelo de coordinación raro que se inventaron en la administración pasada, que suponía en una sola dependencia la Fiscalía más la Seguridad Pública”.

Recuerda que actualmente se tiene un modelo mixto, que incluye la policía metropolitana. “Se han intentado muchos de los modelos para poder combatir la inseguridad en el Estado, y por lo que vemos, ninguno está funcionando”.

El legislador destaca que las estadísticas no reflejan el nivel de inseguridad que se vive en Jalisco. “Cuando hablamos de percepción, creo que es cuando estamos hablando de la realidad. ¿Quiénes en este Estado se sienten seguros? Creo que ya nadie”.

Agrega que esto no es sólo por lo que se reporta en los medios de comunicación, sino por lo que ven con alguien cercano que eventualmente ha sido víctima de algún acto delictivo.

Por ello, menciona que es necesario repensar el modelo de seguridad, “porque hoy no entendemos la carencia de resultados si no es a partir de dos cosas: o ignorancia o complicidad, porque la delincuencia sigue rampante, con toda impunidad”.

Considera que el Estado debería tener una mayor coordinación con la Guardia Nacional, que es una corporación con mayor autonomía.

“En Jalisco tenemos, de veras, una situación muy grave con más de 16 mil desaparecidos, donde nadie encuentra solución, y ya no podemos decir que la autoridad está rebasada. ¿Qué hacemos?”

Se requieren reformas, dice, para dotar de una real autonomía a la Fiscalía del Estado y evitar que el Ejecutivo estatal tenga injerencia en ésta, como sucedió, por ejemplo, con la designación de su titular.

Justifica firma de desplegado

Tras las críticas que recibieron el Legislativo y el Poder Judicial de Jalisco, tras respaldar un desplegado difundido por el Gobierno del Estado en contra de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José María Martínez Martínez, justifica el que su firma aparezca en el mismo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

“Hay una visión institucional en el contenido del desplegado que tiene que ver con un exhorto para que todas las universidades del país se ajusten a su labor sustancial que es dotar a una comunidad universitaria de educación pública, laica, gratuita y de calidad, y que se alejen del uso político”.

Agrega que también es un exhorto para que las universidades no comprometan su vida interna a los intereses de un grupo dominante o gobernante en turno, “sino que también apelemos a que haya una vida democrática de las decisiones al interior de las universidades que permitan jamás el uso faccioso de ningún aparato”.

"Hay una visión institucional en el contenido del desplegado que tiene que ver con un exhorto para que todas las universidades del país se ajusten a su labor sustancial"

José María Martínez, presidente de la Mesa Directiva

Sesión del pleno presidida por José María Martínez. ESPECIAL

Prevé que Gobierno solicite crédito bancario para L4

Debido a que el Gobierno estatal aportará dos mil millones de pesos de los nueve mil millones de pesos que costará la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco de Zúñiga, el diputado José María Martínez reconoce que existe la posibilidad de que el Ejecutivo solicite la contratación de un crédito o utilice recursos propios.

“Sí se presume que pudiera ser a través de una línea de crédito”, la cual trascendería el periodo de la actual administración estatal, por lo que, de presentarse, deberá ser analizada y aprobada por el Congreso.

Comenta que la L4 es un proyecto que mejorará la movilidad en la ciudad, dignificará los trayectos e implicará economías para los ciudadanos. “El tema tiene que ponderarse en razón de lo que sí le cumple a los jaliscienses”.

El Legislativo tendrá que revisar también la propuesta de la empresa interesada en construir la nueva línea, la cual invertirá cinco mil millones de pesos a través de un contrato de asociación público-privada, luego de que en días pasados, los diputados aprobaran reformas a la Ley estatal de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso subraya que esta ley es una de las alternativas que hay en el Estado para que los gobiernos puedan generar proyectos de infraestructura con la participación de la iniciativa privada.

Menciona que la reforma aprobada elimina la figura de oferta no solicitada, “porque era verdaderamente muy rígida, no permitía y, tampoco había sido usada por nadie, invertir por parte de los empresarios. Se dio paso a una figura que ahora llamamos propuesta no solicitada que tiene criterios más flexibles”.

El diputado reconoce que esta reforma beneficia a las obras de la Línea 4, pero insiste en que su aprobación no fue un traje a la medida. “Pese a que no es el destinatario, sí fue un elemento importante para la decisión del proyecto de la L4”.

Recuerda que la aportación federal será por dos mil millones de pesos para que se concluya antes de que termine el actual sexenio.

Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco. ESPECIAL

"En Morena tenemos que trabajar en la unidad del partido"

El diputado José María Martínez también habló en la Mesa de Redacción sobre Morena y los candidatos para el 2024:

—¿Cómo se encuentra Morena en Jalisco?

—Con Morena tenemos que trabajar fundamentalmente en la unidad del partido. Es un partido joven, en un sentido orgánico, digamos, y que hoy la apuesta debe ser fundamentalmente a que Morena tenga unidad en Jalisco, para que sea la alternativa del futuro gobierno en 2024.

—Esto último se ve muy difícil porque ya se están peleando la candidatura Presidencial.

—Estamos en una condición inmejorable. Jalisco está perdiendo la confianza en esta ola naranja que avasalló con falsas expectativas y falsas refundaciones, falsas causas que no pueden llevar a la práctica en el ejercicio de Gobierno desde hace más de 12 años.

Ya es tiempo que la gente tenga la posibilidad de alguien que sí le garantice un futuro digno, y eso es precisamente la convocatoria para Morena, que en unidad podamos transitar a construir esa alternativa que los jaliscienses ya urgen y reclaman para poder quitar a los naranjas que no resuelven.

—¿Y qué hacer para fortalecer a Morena? Vimos el proceso de revocación de mandato del Presidente y Jalisco aparece entre los Estados que menor participación tuvieron.

—Fueron fundamentales los 554 mil votos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo en la revocación para efectos de Jalisco. En comparación a su elección del año 2012 y 2006, fue mayor en Jalisco, excepto por 2018, porque el Presidente tuvo por fortuna un arrastre total, casi más de 30 millones de votos en el país.

—¿Y Morena va a buscar una coalición para enfrentar a Movimiento Ciudadano?

— No lo puedo determinar, es una decisión que valora siempre el dirigente en turno por criterio y oportunidad. Sin embargo, sí estoy completamente abierto para que haya una suma de lo más posible que permita tener un resultado de lo más óptimo.

— ¿Es descabellado que llegue un personaje de otro partido a posicionarse por Morena para competir con Pablo Lemus?

— No. En mi caso he llegado de otro partido a Morena y jamás podré escupir para arriba.

— Por ejemplo, un Ricardo Villanueva.

— Cualquier persona que le abone… Ricardo, por ejemplo, es un buen perfil que lo puedo distinguir como un tipo eficiente en su gestión como rector, pésimo como candidato el tío Richard, malísimo; pero bueno, como rector ha sido muy eficiente.

— ¿Es tu interés buscar la candidatura de Morena para el 2024?

— No sólo es mi interés a partir de la candidatura de 2024, es una aspiración que tenemos todos en la política, y quien no lo diga, me parece que no está en la política, porque la parte más legítima de la política es tener una aspiración de poder seguir sirviendo a los ciudadanos.

— ¿Primero una alcaldía o le tiras a competir con Carlos Lomelí quien dice que la tercera es la vencida?

— No, abierto por supuesto donde pueda servir a los ciudadanos y particularmente también en la conducción de Morena, y lo que permita un esfuerzo común y con unidad para que seamos eficientes. Por supuesto, aspiro a la primera magistratura de este Estado, como muchos en la política.

— ¿Cuál sería tu postura ante la intención de Carlos Lomelí de repetir la candidatura a la gubernatura por Morena?

— Es su derecho y tendrá legitimidad de ir en una quinta ocasión a buscar alguna posición. Siempre seré muy respetuoso del derecho y las aspiraciones de todos en la política. Las aspiraciones son naturales y legítimas.

— ¿A quién apoyas como candidato a nivel nacional?

— A donde el Presidente nos lleve y nos conduzca, ese será también el destino de todos los morenistas en el país, no sólo de José María Martínez.

Y seguramente en un momento oportunidad, el Presidente nos habrá de dar algún mensaje con motivo de esta decisión, y en consecuencia nos sumaremos todos. Esa es básicamente esta ruta, que sea el Presidente que nos pueda ayudar a tomar la decisión.

