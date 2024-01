La administración de Enrique Alfaro se vio beneficiada por ingresos adicionales a los aprobados por el Congreso de Jalisco. Entre el periodo 2019 y 2023, las arcas estatales recibieron más de 40 mil 403 millones de pesos extra, principalmente provenientes del Gobierno federal. La información está publicada en la página de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado; sin embargo, no hay detalles del gasto.

Todos los años, el Gobierno envía el proyecto presupuestal al Congreso para su aprobación. Y luego se asignan los recursos públicos en cada presupuesto anual. Pero existe una tendencia de que siempre llegan recursos adicionales. Por ejemplo, tan sólo entre enero y octubre del año pasado ya se contaban con ingresos adicionales por 10 mil 176 millones.

A pesar de esos recursos extra, la deuda pública contratada por Enrique Alfaro se disparó en 11 mil 230 millones en esta administración (sin contar el endeudamiento acumulado de otros gobernadores).

En la pasada glosa del Gabinete estatal en el Congreso, el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, minimizó el aumento de la deuda en cantidad, al afirmar que la Entidad tiene un menor riesgo crediticio. Pero en 2021, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco realizó un análisis de los adeudos estatales y, si bien celebró la transparencia sobre los créditos contratados y el estado del endeudamiento, consideró que se fallaba en hacer una caracterización. “La información ahí vertida no permite distinguir el destino, evolución y efectos de los créditos”.

Aunque se contaba con dinero extra y recursos provenientes de los créditos bancarios contratados, la administración estatal entregó a empresas particulares dos mega obras, que fueron consideradas por partidos de oposición en el Congreso, como Hagamos, como una “deuda” disfrazada. Se trata de las concesiones de la Línea 4 del Tren Ligero y la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado. Por las dos concesiones, las siguientes administraciones estatales quedarán comprometidas con el pago de 26 mil 890 millones de pesos hasta que se liquiden los contratos.

Se solicitó una entrevista con Juan Partida, pero no respondieron las áreas de Comunicación Social hasta el cierre de edición.

Exigen analizar impacto de obras realizadas con deuda

Aunque el Gobierno de Jalisco se comprometió a realizar una evaluación del impacto de las deudas contratadas en este sexenio, que corresponden a los empréstitos por cinco mil 250 millones de pesos para obras, y otros seis mil 200 millones de pesos, esto no ocurrió. Por eso legisladores de oposición exigen analizar el impacto de las obras y mayor transparencia.

En la glosa del pasado 22 de noviembre, el secretario de Hacienda, Juan Partida, respondió que buscarán un despacho para que se encargue y entregue la información en 2024. “Para principios del año esperamos tener un esquema definido. Se ha avanzado en tener un modelo de evaluación de obra pública, incluso en varios aspectos mejor que el que se tiene a nivel federal”.

La diputada de Hagamos, Mara Robles, explicó que en la primera deuda ella votó a favor porque se detallaron los proyectos que se iban a realizar, entre los que destacaron la realización de carreteras y el Peribús. Además, remarcó que se aprobó un transitorio en el que decía que se tenía que hacer una evaluación de impacto de esa deuda. “Se necesita hacer un diagnóstico del problema social, poner indicadores y una línea de base. Para poder demostrar que las cosas cambiaron por el programa”.

Pero en la otra conocida como mega deuda, de los seis mil 200 millones, la diputada acentuó que los proyectos no estaban definidos con claridad, por lo que se creó un comité ciudadano para darle seguimiento a la realización de las obras. “Ellos hicieron un trabajo muy grande de revisar, pero ellos mismos dicen que no estaba la justificación de las obras. Eso quiere decir que no les entregaron los proyectos ejecutivos”.

Además, detalló que este análisis es importante también para conocer si hubo corrupción. “Y de los créditos quirografarios (un préstamo a corto plazo), menos. No hay nada. El ejercicio de las deudas ha sido opaco, pero ha carecido de lo principal, que es una revisión de cuentas objetiva sobre si solucionaron los problemas o no”.

Por eso apuntó que el incremento de la deuda pública de Jalisco representa un mal manejo de las finanzas públicas. Su principal crítica es por la omisión de resultados de los recursos ejercidos en la Red Jalisco y en las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo.

“Se tenía que demostrar que había un problema social, un diagnóstico del problema y una evaluación. Eso se incumplió flagrantemente. La segunda deuda también es opaca porque tampoco dieron a conocer los resultados y tampoco fue evaluada y no se presentó ante ninguna instancia para ser examinada. Las dos deudas carecen de evaluación de impacto, eso es lo más grave”.

Explicó que, para agravar más la situación de la deuda, para 2024 se pagarán más de tres mil 325 millones de pesos en intereses de la deuda, cantidad superior a los presupuestos asignados a la Fiscalía estatal, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Desarrollo Económico o de Turismo y es casi igual al presupuesto del Poder Judicial del Estado.

Integrantes de la actual Legislatura votaron por las deudas, pero con la condición de dar seguimiento a las obras. EL INFORMADOR/Archivo

VOCES

Las carreteras que tienen tres o cuatro años, ya se están despedazando. Son endeudamientos mal ejecutados

José Guadalupe Fletes, diputado federal del PRI.

En Jalisco se ha hecho de buena forma (el endeudamiento) y se nota en la ciudad, las obras, la cobertura médica…

Sergio Barrera, diputado federal de MC.

Deben rendirse cuentas hasta del último centavo… debe haber una transparencia total en las deudas contratadas

Gustavo Macías, diputado federaldel PAN.

Se dejaron muchas áreas que teníamos oportunidad para buscar, con este endeudamiento, el desarrollo armónico del Estado

Hortensia Noroña, diputada localdel PRI.

Jamás especificaron en qué se invirtió para enfrentar la pandemia... no ha sido nada transparente en qué se han utilizado estos créditos

Ángela Gómez, diputada local de Morena.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El comité revisó gasto del recurso

Para revisar las obras realizadas con la llamada mega deuda por seis mil 200 millones de pesos (MDP), se instaló el Comité de Evaluación y Seguimiento. El coordinador del Comité, Augusto Chacón, explicó que ellos terminaron la revisión cuando ya se había gastado el 98% del recurso.

“Nuestra responsabilidad era ver que el dinero se ejerciera rápido, con la emergencia económica que vino emparejada con COVID-19, y por todo el Estado. La derrama económica y empleo. Eso sí lo vimos. La Auditoría Superior del Estado tiene que revisar ese gasto, y la Contraloría del Estado, en la revisión de contratos y facturas”.

Remarcó que la labor de fiscalización le compete a estas instancias. “No sabemos que hayan hecho alguna actualización, al menos no pública. Nuestra labor terminaba cuando se adjudicaran todas las obras”. Entre las recomendaciones destacó que faltaba la presentación del “dato de la aportación voluntaria a la reactivación económica”.

PRESUPUESTO

Ingresos extra provienen del Gobierno federal

El 2023 fue el segundo año con más diferencia entre el presupuesto asignado contra la modificación que se realiza, al aprobar un presupuesto por más de 158 mil millones, pero en la asignación modificada hasta el 31 de agosto ya superaba los 168 mil millones.

Juan Partida, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, explicó que esto tiene que ver con “programas federalizados que no se ponen en el presupuesto en un inicio, sino hasta que se firman los convenios. Eso en su mayoría es la diferencia. La cifra que hay que ver es la del fin del año, porque allí se hace un balance de lo que finalmente sí se ejerció”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Aumento desmedido”

Eduardo Martínez Robles, coordinador de la Maestría en Finanzas de la Universidad de Guadalajara.

El incremento de la deuda pública del Estado durante la actual administración es considerado como desmedido por parte del académico Eduardo Martínez Robles.

Cuestionó que el Estado haya incrementado sus ingresos, principalmente en materia de recaudación, y que se puede considerar que hay un aumento del endeudamiento de forma no previsora.

“Los ingresos estatales han venido en aumento y no en términos pequeños. La deuda que en un inicio se comentaba que era para buscar o mitigar los efectos del COVID, pues ya se terminó, y vemos que la deuda sigue aumentando. Es un aumento desmedido de la deuda y un aumento importante con respecto a la recaudación (…) pareciera como que está endeudando de una manera no previsora”.

El Comité de Evaluación y Seguimiento debe supervisar los avances de las obras. EL INFORMADOR/Archivo

“Los números no mienten”

Ignacio Román Morales, economista de la Escuela de Negocios del ITESO

Para el economista Ignacio Román Morales, si bien la información que brinda en su video el gobernador de Jalisco es real, está manejada a conveniencia para poder “cuadrar”. “Los números no mienten”. Lo que hizo, explicó, fue dividir la deuda, y lo que debe quedar claro es qué está incorporando en lo que él considera como deuda; por ejemplo, si aborda la deuda adquirida por el Gobierno estatal en su totalidad o si sólo habla de institutos desconcentrados, como la Comisión Estatal de Agua o el Instituto de Pensiones del Estado.

“Pero luego lo que hace es dividirlo sobre los ingresos de libre disposición y entonces la gran pregunta es: ¿Por qué divide sobre los ingresos de libre disposición y no sobre los ingresos totales? Los ingresos de libre disposición son, por un lado, los ingresos propios. Ahí estaría bien decir cuánto me endeudo con respecto a mi ingreso, pero además de los ingresos propios están las participaciones federales y también las transferencias que se hacen del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas”.

Añadió que el mandatario estatal habla que la deuda per cápita se está reduciendo al dividirla entre el número de habitantes. “En eso él tiene razón, pero ¿por qué sí lo hace con la deuda y no se hace cuando se habla, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, considerando que somos el cuarto Estado de la República en este sentido, también por el tamaño de población? Entonces juzgamos con varas diferentes, medimos de manera diferente, no utilizamos la división entre el número de habitantes cuando no nos conviene”. Refirió que si bien la deuda es menor a la que tiene Veracruz, Estado con una población similar a la que tiene Jalisco, la deuda de nuestra Entidad está creciendo a un ritmo mayor que la que tiene Veracruz, lo cual pone en riesgo el futuro económico de Jalisco para las futuras administraciones.

Cuestionan baja recaudación

Juan Diego Martínez, director del Centro de Estudios de la Hacienda Pública de la UdeG

Pese a que el Gobierno de Jalisco ha tenido más de 40 mil millones de pesos en excedentes durante la actual administración, principalmente por recursos extraordinarios recibidos de la Federación, el Estado se ha endeudado con más de 11 mil millones desde 2018.

Sin embargo, la mayor parte de la recaudación que obtiene el Estado son por ingresos federales, señaló Juan Diego Martínez, director del Centro de Estudios de la Hacienda Pública de la Universidad de Guadalajara: alrededor del 13% de los ingresos que percibe Jalisco son por recaudación propia.

“Los ingresos del Estado han ido aumentando, pero este Gobierno ha tenido de los mejores años de ingresos públicos, federales, sobre todo. Solamente genera Jalisco el 13% de los ingresos totales, el 87% se lo envía la Federación. El tercer lugar que más recibe participación en el país es Jalisco y el 13% de ingresos se podrían mejorar”.

Pese a ello, el académico cuestionó que hay aumento de ingresos, aunque no los necesarios para cubrir las necesidades de la población. “El tema es: ¿si no necesitas endeudarte, para qué te endeudas?”.