Enamórate de Aspen y Snowmass

Consideradas el paraíso para los amantes de los deportes invernales, Aspen y Snowmass se ha convertido en uno de los destinos turísticos más buscados por los turistas para pasar un buen rato entre la nieve.

Primero, ¿es Aspen o Snowmass? La respuesta más apropiada es que son dos localidades del Estado de Colorado cercanas, unidas por el turismo, pero separadas geográficamente por unos 15 minutos (con transporte gratuito y constante entre ambas).

Mientras que Aspen se encuentra al pie de las montañas (nevadas la mayor parte del año), la villa de Snowmass está entre ellas. Y son cuatro montañas a las que nos referimos: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.

El invierno se aproxima a paso veloz, y se espera que en noviembre (si no es que antes), comiencen a caer las primeras nevadas, y con ellas, este destino se vaya pintando de blanco. Con eso en mente, PASAPORTE te brinda una guía de lo imperdible que tiene Aspen y Snowmass para ser elegido como tu próximo destino. Ojo, que no importa que no sepas esquiar, pues abundan otras actividades, mientras que si lo tuyo es la adrenalina sobre nieve, la temporada de deportes invernales se puede extender usualmente hasta abril.

Las góndolas están listas. Podrás disfrutar de los traslados en las montañas. CORTESÍA

Lo básico de la nieve

Si en tu corazón duerme un aventurero o un muñeco de nieve, este es el destino que soñaste. Aspen Snowmass cuenta con más de 2 mil hectáreas de espacios al aire libre para esquiar o patinar durante el inviern; o hacer caminata a campo traviesa el resto del año. Aspen Mountain está muy cerca de Aspen propiamente por lo que cuenta con un ambiente cosmopolita, mientras que cerca de Snowmass ofrece pistas para iniciados en el arte del esquiar como recorridos para expertos.

Para los que ya han ido otros años a mostrar sus habilidades deslizándose por las laderas de las montañas, para esta temporada invernal se estrenará una nueva línea de esquí llamada “Héroe”, de más de 61 hectáreas. No es poca cosa, porque será la primera línea nueva desde 1985.

La estadía de tus sueños

Una de las primeras preguntas en todo viaje es ¿dónde me quedo? Y en este destino las opciones son múltiples, desde condominios, alojamientos y grandes hoteles.

En este último campo, Aspen se distingue por algunos de los grandes clásicos del descanso, entre ellos el mítico Hotel Jerome, que comenzó a operar en 1889 y se mantiene como un inalterable de la zona.

Uno de los más aclamados por las listas de popularidad es The Little Nell, que con sus 92 habitaciones es de los más buscados de este destino año con año. Su categoría de cinco diamantes se ve reforzada por tener acceso directo a las pistas de esquí de Aspen Mountain.

A estos hoteles se suman ofertas sofisticadas como las de St. Regis Aspen Resort, W Aspen y Aspen Meadows Resort, por mencionar algunos.

Bosq. Este restaurante es uno de los más aclamados de Aspen Snowmass. CORTESÍA

El sabor te espera

Aspen Snowmass aparece siempre como un destino “de nieve” para el viajero, pero no es únicamente para aquellos que dominan o quieren aprender el arte de deslizarse sobre esquíes.

Para los amantes del buen comer, Aspen Snowmass es un genuino edén gastronómico. De hecho, aquí encontrarás uno de los contados restaurantes con Estrella Michelin en Colorado: Bosq. Vale la pena darte una vuelta para explorar su carta, que puedes encontrar en su página web (www.bosqaspen.com), y también se recomienda reservar con tiempo.

Bosq es uno de los más de 100 restaurantes que hay en la ciudad, desde aquellos de alma casera hasta cocina de autor, así que aburrirte de la comida será difícil.

¿Una recomendación? Disfruta de alguna de las opciones gastronómicas en las montañas, como Alpin Room (abre a partir de diciembre), que se encuentra a más de 3 mil 100 metros de altura. En www.aspensnowmass.com/ encontrarás una guía completa de establecimientos.

Una avalancha de actividades

-Apertura de Aspen y Snowmass: No es que estuvieran cerradas, pero con las nevadas, se “abre” oficialmente la temporada invernal en ambas localidades. El día oficial cuando comienza la temporada invernal es el 23 de noviembre y ten seguro que no vas a querer perderlo.

- Apertura de Highlands y Buttermilk: Aplica igual que el anterior, pero estas pistas abren a partir del 9 de diciembre.

-X Games Aspen: Una de las competencias sobre nieve más emocionantes del mundo se disputa en las laderas de la montaña Buttermilk. Son más de 100 pruebas, todas con entrada gratuita, y las podrás disfrutar en este destino entre el 26 y el 28 de enero de 2024.

The Little Nell. Es uno de los hoteles más laureados de Aspen, con conexión directa a las pistas de esquí. CORTESÍA

Vuela y disfruta

Desde Guadalajara una de las rutas más usuales para llegar a Aspen es tomar un vuelo entre nuestra ciudad y Denver. La línea aérea Volaris ofrece este vuelo de forma directa.

Ya en esa ciudad, todos los días hay ocho vuelos entre Denver y el aeropuerto de Aspen. Verifica con tu hotel si la transportación desde la terminal hasta tu alojamiento viene incluida.