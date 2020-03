En plena crisis por COVID-19, 356 mil  jaliscienses sin agua

Aunque una de las acciones más importantes para prevenir el contagio de COVID-19 es la limpieza constante, 356 mil jaliscienses no tienen agua potable (4.3% de 8.2 millones), informa la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Nueva Israel, en Tonalá, es una de las colonias sin servicio en la metrópoli. María cuenta que se abastecen con pipas o de un depósito improvisado en la barranca. A veces sale con lodo, pero mezclan cloro para sus actividades de aseo y preparación de alimentos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social acentúa que contar con infraestructura hídrica no garantiza que la población tenga el servicio: sólo 73% recibe el líquido diariamente.

Tonalá. Vecinos de la Colonia Nueva Israel carecen del servicio de agua potable. Se abastecen con pipas o un depósito improvisado que se llena con las lluvias. EL INFORMADOR • G. Gallo

Tonalá y El Salto, con más rezago en abasto de agua

Son los municipios con más habitantes sin conexión a la red hídrica en el Área Metropolitana de Guadalajara

La Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco informa que 95.7% de la población cuenta con el servicio de agua potable. En los desagregados por municipio, reporta que El Salto y Tonalá tienen el menor porcentaje de habitantes enlazados a la red, con 93.54% y 94.76%, respectivamente.

Los municipios con un porcentaje más alto son Guadalajara (99.35%) y Tlaquepaque (98.82%), seguidos por Tlajomulco (97.68%) y Zapopan (97.33%).

Mario Reynaga, habitante de El Salto, relata que muchos ciudadanos no cuentan con conexiones directas, pese a que es una promesa realizada en pasadas administraciones. “Sobre todo las personas que viven en la parte de arriba, cerca del Cerro de la Cruz, no tienen conexión porque no llega hasta allá la red. Incluso, hay quienes viven en la parte baja de El Salto, detrás de La Gigantera, sin agua, drenaje ni alumbrado público”.

Remarca que en su colonia, por Potrero Nuevo, llevan un mes y medio sin agua. “Y con la contingencia (sanitaria por el coronavirus), ni siquiera se pueden llevar a cabo cuestiones básicas de limpieza”.

Aunque el municipio no forma parte de la red del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), recibían “por lo menos” agua cada tercer día. “Ahora uno de los argumentos que nos dan es que se robaron el cable de la bomba... algo recurrente. No sé si sea como una respuesta automática, pero en otras ocasiones dicen que se averió la bomba”.

En su caso tiene un aljibe, pero sus vecinos deben pedir pipas privadas porque las públicas no se dan abasto ante la demanda. “Es urgente que pongan atención especial en estos problemas importantes para la población”.

Axel Bauza coincide con otros habitantes de Loma Dorada, en Tonalá, quienes afirman que el servicio lo cortan sin avisar. “Durábamos dos o tres días sin agua, pero ahorita ya tenemos ocho días. Nosotros tenemos cisterna y muchos vecinos no, entonces estamos al pendiente todos por medio de un grupo de redes sociales”. Explica que la actual situación provoca que vecinos no puedan lavarse las manos, pese a la emergencia del coronavirus. Aunque ya dieron aviso a las autoridades, contestan que el agua no llega porque el depósito tiene niveles bajos.

Rezago. En Jalisco, 4.3 de cada 100 hogares no están conectados a la red. Así padecen por el servicio en la Colonia Nueva Israel, en Tonalá. EL INFORMADOR • G. Gallo

CIFRA

356,164

Jaliscienses que no cuentan con el servicio de agua potable en su vivienda o terreno.

612,934

Personas que no tienen el servicio de alcantarillado en Jalisco.

Abastecen con pipas

Habitantes de viviendas en Tlajomulco de Zúñiga cuentan con la conexión a la red de agua potable, pero en muchas zonas reciben solamente pocas horas del servicio, lo que les alcanza para realizar las actividades mínimas en sus hogares.

Además, Tlajomulco responde por la Unidad de Transparencia que aunque el servicio de agua potable está “garantizado” a todos los ciudadanos del municipio, “existen colonias, fraccionamientos y/o localidades las cuales se abastecen mediante pipas”.

Hay 51 zonas o fraccionamientos que están en este listado, distribuidos en las zonas de López Mateos, San Sebastián, Valle, Cabecera, Cajititlán, el corredor de Chapala y Circuito Sur. Y las colonias que tampoco tienen drenaje son Flaviano Ramos Norte, Los Feos, La Patria, Santo Toribio, Arroyo Zarco, Cerrito Colorado, San Rafael, El Molinito, Niños Héroes, Tempisque, Nueva Esperanza, Santa Teresita, El Pandillo de Arriba, El Pandillo de Abajo, Jacarandas, Prepa, Villas de las Flores, Por la Vía, Granjas Paraíso, Refugio, Santa Cruz de la Alameda, El Capulín, San Francisco del Radar, San Isidro, Las Presitas, El Laurel y Asturias.

Previamente se había indicado que en 2019 se contaría con el abastecimiento de agua de forma permanente en Tlajomulco. Esto, debido al proyecto de la planta potabilizadora en el margen oriente del canal de Las Pintas, en El Zapote.

Con la primera etapas se planeaban potabilizar 135 litros por segundo. Para el seguimiento del proyecto en Toluquilla, que significa alcanzar 300 litros por segundo, se tendría que construir un acueducto de 12 kilómetros de longitud. La obra llegaría a la altura del Cerro de las Latillas, en San Sebastián El Grande, donde edificarán redes de distribución hacia la Zona Valles.

Posponen el mantenimiento

Como medida para garantizar el abasto de agua durante la contingencia por el coronavirus, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) pospuso los trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento Chapala-Guadalajara, que se realizarían durante el periodo vacacional de la Semana Santa. Estas labores se realizan cada año.

Sin embargo, para evitar que el abasto de agua falle en algunas zonas de la ciudad durante la contingencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado hizo un llamado para evitar el desperdicio y que se dé un uso razonable al líquido.

El organismo destacó que, durante la presente temporada de calor, aumenta la demanda y el consumo de agua potable en los hogares de la metrópoli. Esto propicia que bajen los niveles en los tanques de abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara, afectando principalmente a las zonas Norte de Zapopan y al Oriente de Tonalá.

Vía un comunicado, el SIAPA informó que ante la problemática de los bajos niveles en los tanques de abastecimiento, ya aplican la regulación de las válvulas para mejorar la distribución del agua y normalizar el servicio, así como el apoyo a través de las pipas gratuitas a los usuarios que así lo requieran.

CONTACTO

Reportes

• El SIAPA recibe reportes en el teléfono 3668-2482.

• También atiende en las redes sociales oficiales de Facebook (Siapagdl) y Twitter (@siapagdl).

Suman 1,789 colonias conectadas a la red

El SIAPA comparte por Transparencia que mil 789 colonias cuentan con agua potable y drenaje. De esta cantidad, 736 son de Zapopan, 447 se ubican en Guadalajara, otras 315 están en Tonalá y 291, en Tlaquepaque.

Desagrega que, en suma, tienen agua potable un millón 051 mil 097 viviendas, mientras que un millón 049 mil 704 cuentan con drenaje.

Sin embargo, desconoce cuántas colonias o habitantes de estos cuatro municipios han pedido formar parte de la red. “Se desconoce ese dato debido a que en nuestro padrón de usuarios únicamente son dados de alta los precios que tienen los servicios operados y que otorga este sistema”.

Añade que la tasa de crecimiento de otorgamientos de servicios tanto de agua potable como de alcantarillado es proyectada con base en el crecimiento de los últimos tres años. La estimación para el 2020 es aumentar 19 mil 081 cuentas, lo que significa un incremento de 1.60%, “a excepción de si algún nuevo municipio (en la metrópoli) se integra al sistema”.

Tampoco los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá tienen el dato de colonias que no cuentan con estos servicios, ya que contestan que es atribución del SIAPA.

Solamente la Dirección de Gestión Integral del Agua de Zapopan reporta que hay 10 colonias que no cuentan con agua ni alcantarillado: Brisas de La Primavera, Lomas de La Primavera, Emiliano Zapata, Loma Alta, Coronilla del Acote, Crucero de Ameca, Doctores, Lomas de Tesitán, La Vinatería y Milpillas Mesa de San Juan.

Omiten resultados

El Programa de gestión sustentable del agua del SIAPA consideró cinco actividades primordiales para las metas en 2019. Sin embargo, en el documento publicado en Transparencia dejaron vacía la columna de resultados.

La primera meta es incrementar la cobertura del servicio de agua potable en 98%, al tomar como referencia el padrón de usuarios, censo de población y vivienda e índice de crecimiento anual, mediante el supuesto de “apoyos de programas federales para desarrollo de infraestructura, actualización de tarifas con base en los costos de producción y los usuarios regularizados en sus pagos”.

La segunda fue aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado en el área en el mismo porcentaje de agua potable.

La tercera fue crecer el tratamiento de aguas residuales en 72.50 por ciento.

La cuarta meta fue mejorar la relación entre el volumen facturado y el extraído, al tomar en cuenta la cobertura total en macro y micro mediciones, toma de lectura en tiempo y forma, disminución de fugas y clandestinaje. El objetivo era alcanzar 72 por ciento.

Y por último, alcanzar 85% en la eficiencia comercial; es decir, la relación entre los ingresos por cuotas de agua, alcantarillado y saneamiento, así como el importe facturado.

GUÍA

Baja tratamiento

Pese al aumento del volumen de agua potable que abastece a la zona metropolitana, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado coincide con la caída el tratamiento de agua residual de usuarios o propietarios de predios en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Mientras en 2017 se trató 63% del volumen de agua que abastece a la ciudad a través de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Río Blanco, Virreyes, Tonalá Norte I, El Ahogado y Agua Prieta, el año pasado el tratamiento bajó al 51%. Lo anterior, a pesar de que se sumó el agua tratada por la planta El Vado Sur.

Se documenta un incremento de eficiencia en las instalaciones de Río Blanco, Virreyes, Tonalá Norte I y El Ahogado, pero la planta de tratamiento de Agua Prieta empeoró su rendimiento: en 2017 trataba 151.5 millones de metros cúbicos, mientras el año pasado solamente 115.1 millones.

También se registró que en la pasada administración se incorporaron 441 fraccionamientos o colonias a la red del SIAPA, pero aún se tienen asentamientos humanos pendientes en donde se brinda el servicio a través de pozos y pipas, por lo que las autoridades desconocen cuántas viviendas tienen el servicio de manera irregular.

Retos en México

Ampliar la infraestructura de agua potable y servicios de saneamiento (drenaje) en localidades rurales y comunidades indígenas.

Garantizar la disponibilidad efectiva (frecuencia del suministro) y de la calidad del agua en las viviendas.

Implementar estrategias para mejorar el uso del agua y reducir su desperdicio, especialmente en el sector agropecuario y como consecuencia de fugas en su conducción.

Mejorar la calidad del aire e incrementar la inversión y corresponsabilidad de las Entidades para la generación de energías limpias.

Contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, así como ampliar el nivel de reutilización y valoración de los desechos.

Mejorar el control de generadores de residuos peligrosos para garantizar su adecuado manejo.

Fuente: Coneval.

