En plena crisis, cilindro de gas supera los $700

Hace dos semanas, Edgar Alejandro Rayó compró el cilindro de gas LP de 30 kilos en 705 pesos. “Es exagerado, es muchísimo lo que subió en dos meses. Nunca me había costado más de 700 pesos”.

El vecino de la Colonia Camichines, en Tonalá, comenta que tuvo que tomar dinero que tenía guardado. “Si vas con los gastos al día, la verdad es que se complica gastar esa cantidad sin haberlo previsto antes. No te lo esperas”.

Teresa Gómez, quien vive en Tesistán, en Zapopan, apunta que el pasado 6 de marzo cargó su tanque estacionario con el mínimo (de 60 litros) con un costo de 745.20 pesos, lo que significó 146 más de lo que pagó en enero pasado por la misma carga. “Sí te afecta en lo económico porque también gastas en otros servicios”.

El aumento de los energéticos provocó que en la primera quincena de este mes, la inflación superara el rango objetivo del Banco de México (Banxico) a más de 4 por ciento.

Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que el alza del gas LP se atribuye, en parte, a que más del 85% de la mezcla que se consume en el país depende de las importaciones de Estados Unidos. “En ese país hubo un problema que está asociado a las nevadas en Texas, que es nuestro mayor proveedor”.

Este problema climatológico, acentúa, bajó la oferta de gas y derivó en un incremento del precio a los consumidores.

Un segundo factor es la colusión entre las gaseras. “Las empresas se ponen de acuerdo de manera ilegal para subir precios. Eso es lo que está generando un incremento acelerado de precios”.

Para hacer frente a estos cambios, recordó que el Gobierno federal puede imponer sanciones más altas a las compañías a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El pasado 16 de marzo, la Cofece abrió investigaciones contra gaseras y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización del gas LP en el país.

En el último año, con corte a la primera quincena de marzo, el precio del cilindro de gas LP de 30 kilogramos aumentó 193.5 pesos en Jalisco. De acuerdo con el histórico de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio pasó de 511.2 pesos en 2020 a 704.7 pesos en 2021.

De acuerdo con el organismo federal, en la Entidad se pueden registrar costos más altos, pues el precio máximo puede ser de hasta 744.6 pesos.

Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declaró que es necesario que el Gobierno federal imponga una mayor regulación a los gaseros, “porque las prácticas que están haciendo para subir los precios son muchas, como pueden ser el segmentar los mercados y generar un desabasto artificial del gas”.

Explicó que debido a estas alzas, las cuales durante el último año se ubicaron en alrededor del 36% en todo el país, hay que pensar en la necesidad de generar una mayor competencia en ese sector. “Como lo tenemos ahorita es poco probable, dada la situación de las circunstancias que estamos viviendo, que baje en el corto plazo y de manera significativa el costo del gas”.

Reconoció que hay factores que están presionando los precisos a la baja. El primero es que ya está iniciando la primavera. “Usualmente en esta temporada disminuye el consumo del gas en todo el mundo, no sólo en México. Eso lo que nos haría pensar es que hay alguna tendencia para que baje el precio”.

El segundo factor que ayudaría a bajar los costos, es que a diferencia de los meses pasados hay algunos intentos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de imponer sanciones a las empresas que se están coludiendo.

“Sin embargo, estos factores pueden ser ligeramente contrarrestados por el hecho de que hay una reactivación del mercado energético después de la pandemia. Justamente como ya se está reiniciando la recuperación de la actividad económica a nivel mundial, eso implica que los energéticos están tendiendo a incrementarse”.

Por ello, consideró que aún se tiene un panorama incierto. Recordó que más del 70% de los hogares del país usan gas LP. “En el momento que sube el gas, directamente le pegamos al ingreso de la gente, que es más pobre”.

Al ser un energético que se utiliza no sólo en los hogares sino también en la industria y el transporte, subrayó que esto impacta “en general en todo el sistema productivo”.

El pasado 23 de marzo, Juan José Pérez compró el cilindro de gas LP de 30 kilos en 705.90 pesos, mientras que un mes y medio antes le costó 647 pesos.

“Sí nos afecta porque la compra de una despensa para un día de comida lo podemos hacer con 100 pesos o 120 pesos, comprando una proteína. El hecho de comprar el gas más caro sí nos afecta el presupuesto que ya teníamos programado para la semana”.

El vecino de Parques de Zoológico añadió que durante la última compra tuvo que tomar dinero que tenía destinado para otros fines. “Pues sí me afecta porque tengo que echar mano de otros presupuestos que tengo para poder comprar el cilindro de gas. Sí afecta mucho”.

Explicó que en su casa habitan cuatro personas y el gas les dura un promedio de un mes y medio. Acentuó que comenzará a guardar dinero previendo una cantidad para cuando requiera de nuevo el servicio, “para que no me sorprenda el precio del próximo mes”.

Pérez es licenciado en turismo y trabaja desde su casa para una agencia de viaje. La contingencia sanitaria ha afectado sus finanzas por las restricciones en los viajes. “Como vamos por comisiones, era de acuerdo a las ventas como obteníamos nuestros ingresos. En la pandemia nos afectó muchísimo porque en lo que menos pensaba la gente era en viajar”.

Recordó que esto provocó que sus ingresos cayeran hasta 80%, porque las pocas contrataciones de viajes que les solicitaban eran con comisiones muy bajas. “Esta situación me orilló a otro tipo de cosas, como ponerme a vender perfumes... no sé, emplearme en cosas con amigos y familiares”.

Con esos trabajos adicionales intentaba nivelar los ingresos, por ello insistió en que el alza de precios en algunos servicios afectan cada vez más las finanzas de la gente. Agregó que, por el periodo de la Semana Santa, la aplicación de las vacunas y que el semáforo se encuentre en color verde en Jalisco, comenzaron a mejorar las comisiones que reciben, pues la gente está haciendo reservaciones para ir a la playa.

Por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular los precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país, el pasado 16 de marzo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a diversas empresas y personas físicas.

“Esta investigación es la más amplia de la Autoridad Investigadora de la Cofece, ya que implicó el análisis de conductas realizadas por diversos participantes en múltiples entidades federativas”, puntualizó el organismo.

En el documento se puntualiza que el gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país, “76% de las familias mexicanas lo consumen, de ahí que los aumentos en sus precios tengan un efecto regresivo importante en los hogares más pobres. Éstos destinan 3.5 veces más de su gasto a este energético que las familias de mayores recursos”.

Se añade que, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, las conductas de las gaseras consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, “cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, la restricción o la limitación de la oferta y la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores”.

De acuerdo con la ley, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionadas con multas de hasta 10% de sus ingresos. “Las personas físicas que las cometan pueden enfrentar un procedimiento de cinco a 10 años de prisión”.

El incremento en los precios de los energéticos (gasolinas y gas LP), así como otros productos de consumo básico, aceleraron la inflación durante la primera quincena de este mes, superando las expectativas del mercado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior, debido a que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.53% con relación a la quincena anterior, la tasa más alta desde 1998.

Esto provocó que la inflación anual se ubicara en 4.12%, su nivel más alto desde 2019, por arriba del rango objetivo del Banco de México (Banxico).

Además de los incrementos en los precios de las gasolinas y el gas LP, también registraron aumentos importantes la tortilla de maíz, el huevo, el tomate verde, el limón y el transporte aéreo, entre otros.

El pasado 24 de marzo, la titular de la Unidad de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Karina Ramírez, informó que los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas, ha permitido que bajen el precio de los combustibles y la inflación.

Sin embargo, la dependencia federal retiró para la Semana Santa el subsidio que se aplicaba a la Premium.

Para la Magna (regular) será menor al de la semana previa.

9.17 pesos por litro.

17.04 pesos por kilogramo.

12.71 pesos por litro.

23.49 pesos por kilogramo.

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.

Claro que se notó el aumento. El último cilindro que compré fue el 17 de diciembre del 2020 y me costó 620 pesos… afortunadamente me dura tres meses, pero ahora que lo volví a comprar me costó 711 pesos. Carísimo