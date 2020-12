En pandemia, cortan la luz a 285 mil jaliscienses

Debido a la pandemia y la crisis económica, Ángel Ibarra no alcanzó a pagar su recibo de la luz, por lo que el servicio le fue cortado. Sin embargo, pasó una semana y aún no acuden a conectarlo de nuevo. “Nada más se te pasa un poco la fecha de pago y rápido te cortan el servicio, pero no aplican esa rapidez para reconectarte luego de que pagas”.

Indica que la comida del refrigerador se le echó a perder y, de momento, se fue a vivir con su suegra, ya que es imposible hacer sus actividades esenciales sin energía eléctrica. Añade que le fue difícil pagar debido a que dejó de trabajar un mes, por lo que tuvo que vivir de sus ahorros.

A partir de abril pasado, cuando comenzó el aislamiento por el nuevo coronavirus, creció el promedio de los mexicanos que han pagado la reconexión de la energía eléctrica.

En junio, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, afirmó que no habría cortes durante la pandemia para no afectar más a las familias en crisis económica, pero los datos brindados por Transparencia confirman que se dispararon los pagos por reconexión: entre abril y octubre, más de 285 mil 782 jaliscienses pagaron por la reconexión porque les cortaron la luz.

En el ámbito nacional suman 2.8 millones de mexicanos en esta situación, detalla la Comisión Federal de Electricidad.

En las redes sociales, algunos usuarios afirman que los recibos tardan en llegar, mientras los trabajadores cortan la energía al día siguiente, de forma inmediata.

Como Nancy Rodríguez, quien refiere que llevaba cuatro días sin luz y, aunque ya estaba pagada la reconexión, nadie fue a reponer la energía. “Es luz trifásica y no puedo trabajar… necesito atención urgente. ¿Quién me va a pagar los días que no he podido trabajar?”.

En otros casos, el recibo ni siquiera llega a los domicilios.

Ante la pandemia, se incrementan los usuarios deudores de la CFE

AFECTACIÓN. Tan sólo entre abril y octubre, más de 285 mil jaliscienses pagaron la reconexión porque les cortaron la luz, a pesar de la crisis económica. EL INFORMADOR/ARCHIVO

A pesar de la crisis económica y el desempleo por el coronavirus, la Comisión Federal de Electricidad corta el servicio a los hogares que no pagan a tiempo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa por Transparencia que un total de 8.7 millones de usuarios tienen adeudos en su cuenta de luz. Esto representa un aumento de 278 mil 982 usuarios más que al cierre de 2019. La empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos precisa que se considera que un usuario es deudor, tras el vencimiento de su “aviso-recibo”.

Entre enero y octubre de este año, un total de 409 mil 747 jaliscienses solicitaron que les reconectaran el servicio. A nivel nacional son más de cuatro millones.

En comparación, en el mismo periodo del año anterior, 244 mil 300 personas en Jalisco pagaron por la reconexión, y 3.6 millones de ciudadanos a nivel nacional.

En mayo pasado, este medio documentó que usuarios informaron que el aislamiento detonó un aumento excesivo en el recibo de luz. Por ejemplo, Sergio López contó que pagaba menos de 400 pesos por el servicio de energía eléctrica en su casa. Por eso le sorprendió que el último fue de mil 500 pesos, ya que no había modificado sus hábitos en el confinamiento.

Un sondeo realizado con cibernautas de esta casa editorial reveló quejas sobre abusos en las tarifas, principalmente, tras los comentarios de mil 200 personas.

En septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la CFE a no suspender y, en su caso, restablecer el suministro de energía eléctrica de inmediato, ante la falta de pago de los usuarios del servicio doméstico en sus modalidades de consumo básico y alto. El organismo explicó que tras la epidemia generada por el COVID-19 se originó una situación difícil para la población, y el servicio de energía eléctrica era fundamental para atender las necesidades esenciales de la contingencia y para facilitar el acceso a la educación, a la salud y la estabilidad laboral desde casa.

“La CNDH permanecerá atenta y se mantendrá cerca de las personas afectadas, mediante la vigilancia de las acciones que lleve a cabo la CFE”, resaltó.

Además, pidió que se realicen reuniones con los representantes de la sociedad civil, en especial, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente en Resistencia de Iztapalapa, para proponer alternativas y soluciones a los adeudos excesivos que afectan a cientos de hogares de la Ciudad de México, y lo mismo para otras Entidades de la República.

Ganan más por reconexión

La CFE en el área de Suministrador de Servicios Básicos precisa por Transparencia que, entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2020, obtuvo ingresos por 288 millones 013 mil 163 pesos, solamente por el concepto de la reconexión.

Esto representa un incremento de más de 38 millones de pesos comparado con el mismo periodo de 2019.

En la página del organismo se indica que el costo por la reconexión varía entre 55 y 91 pesos, dependiendo del número de cables con corriente eléctrica contratados para cubrir las necesidades de energía eléctrica.

Y para recuperar la luz se tiene que pagar el saldo pendiente, cubrir el costo por la reconexión y llamar al 071 para notificar el pago.

“Al recibir tu pago, el servicio se reanudará en el transcurso de un día si es en la ciudad, y en no más de tres días si es área rural. Recuerda realizar el pago dentro de los 15 días posteriores a la suspensión del suministro, para evitar la cancelación del contrato”.

Aunque prometen que la reconexión será rápida, algunos usuarios reportan en las redes sociales de la Comisión que hay tardanza.

“Solicito apoyo para la reconexión de este servicio, ya que cortaron las oficinas y es muy necesario el servicio de electricidad, ya que se encuentra una persona con oxígeno y no tiene luz... agradezco su pronta respuesta”, solicita Maribel Lázaro.

En una cuenta de un salón de belleza llamado Lisso, aseguran que les cobraron un retroactivo de luz por un error en una reconexión. “Nos cortaron la luz, ya pagamos y quedaron de reconectarla en 24 horas como máximo, pero han pasado 48 y no me reconectan. Hemos perdido clientes por esta situación. Urge el servicio”.

Agrega que personal de la institución quedó de acudir. “Es increíble la falta de consideración con los ciudadanos, que apenas estamos intentando sobrevivir a la pandemia, pero lidiando con su poco profesionalismo… dos días sin luz y ninguna solución”.

Reportan problemas para pagar en la aplicación

Aunque la Comisión impulsa el uso de la aplicación móvil “CFE Contigo”, muchos usuarios han detectado que las fallas juegan un papel importante en el tema de los cobros.

Por ejemplo, Silvia Rico cuenta que realizó el pago por esa vía, pero no se reflejó.

“Llevo tres días sin luz y no puedo levantar un reporte porque no está reflejado. Ya me comuniqué al 071 y me pidieron que mande un correo, pero lo envié y nada. Urge”.

La aplicación tiene más de cinco millones de descargas, y los más de 75 mil comentarios promedian una evaluación de 3.3 estrellas, de un total de cinco.

Los más recientes indican que hay problemas con la nueva versión, como el caso de Miri.

“Horrible. Descargué la última versión (3.8) y está peor. No se conecta, no puedo pagar con la tarjeta, no cargan mis recibos, ni mi cuenta. En la anterior aplicación sí te dejaban ingresar, pero ahora no”.

Por ese motivo, agrega, tendrá que ir a las sucursales en plena pandemia.

Por su parte, Juan Rivera escribió el pasado 15 de diciembre que tiene problemas para conectarse con el servidor, lo que hace que sea muy lenta la señal.

“Sí es intuitiva, pero no puedes ver los folios de reconexión (puede ser reutilizado en caso de que no se pueda imprimir el recibo) y cuando falla la aplicación siempre te piden que llames al 071 para recibir el apoyo requerido”.

Otro afectado, Miguel Méndez, comenta que utilizó la aplicación para realizar el pago, pero después de 24 horas aún no se había reflejado. “No tienen centro de ayuda o soporte, chat en línea ni teléfonos. En Servicio al cliente no te solucionan y, en general, tienen muchas áreas de oportunidad. Para ser una empresa tan grande e importante su método de pago es pésimo”.

Detectan conflictos sociales en Estados con mayor morosidad

Entre 2010 y 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuadruplicó su cartera vencida.

En el primer año en referencia tenía adeudos por 13 mil 490 millones de pesos, pero al cierre del año pasado cerró en 55 mil 587 millones. Son los créditos que superaron los 30 días de vencimiento.

“Los adeudos de los Gobiernos estatales y municipales y el sector agrícola aportan 78% de la cartera vencida del corto y mediano plazos. Y en cuanto a los adeudos mayores a un año, el sector doméstico representa 70% de éstos”, según el Informe Anual 2019 de la CFE.

Aunque en este año Jalisco se encuentra en el tercer lugar de las Entidades con más trámites de reconexión, después del Estado de México y la Ciudad de México, que ocupan la primera y segunda posición, respectivamente, no está entre los Estados con mayor grado de morosidad.

De acuerdo con la auditoría al desempeño de la CFE en 2019, ocho de las Entidades federativas adeudaron 87.0% de la cartera vencida (Estado de México, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Veracruz).

La empresa señaló que los aumentos en la morosidad son principalmente por las problemáticas sociales, tales como el movimiento de resistencia civil al pago como protesta por los altos costos tarifarios en Tabasco, en donde gran parte de los usuarios de los sectores doméstico y comercial han dejado de pagar el servicio eléctrico desde 1994; el no pago del sector doméstico y comercial de algunos municipios del Estado de México, así como de la Ciudad de México, el cual fue heredado por Luz y Fuerza del Centro.

También el movimiento zapatista en Chiapas, desde 1994; la problemática agrícola en los Estados de Guanajuato, Chihuahua y Guerrero, donde un gran porcentaje de los productores agrícolas se ha mantenido en resistencia al pago del servicio eléctrico desde 2009, y el movimiento de resistencia al pago por operación de la central nuclear “Laguna Verde”, en Veracruz, desde 2007.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó que se implementen estrategias con los Gobiernos estatales, con el propósito de reducir y contener la tendencia creciente, en las que se consideren el tiempo de morosidad, el monto determinado, los sectores de consumo con pagos pendientes y la problemática social de cada región.

GUÍA

Robos y deudas

El Gobierno federal no solamente se enfrenta al robo de combustibles en Petróleos Mexicanos (Pemex), que deja pérdidas por 65 mil millones de pesos cada año, por las prácticas conocidas como “huachicoleo”. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también tiene una merma por cantidades similares.

Tan sólo en 2018, la paraestatal perdió 25 mil 700 millones por el robo de electricidad en el país, ante los usuarios domésticos y las empresas que hurtan la energía, sumándose las fallas técnicas que dejan daños por 34 mil 253 millones.

En conclusión: el boquete por estos dos conceptos se acerca a los 60 mil millones cada año.

Por Entidad, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco encabezan la estadística por el robo de luz. Las colonias periféricas y las zonas en donde se instalan tianguis o comercios informales destacan por la conocida práctica de los “diablitos” (utilizan cableado para colgarse de los postes en los que corren las líneas de la CFE).

En el periodo 2013 y 2018, la CFE reportó que se presentaron 44 mil 839 denuncias penales por el uso ilícito de energía.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si se demuestra que el acusado del aprovechamiento ilícito de energía eléctrica era usuario, el delito es fraude. Y se califica como robo cuando el aprovechamiento de la energía eléctrica se realiza sin el consentimiento del usuario propietario de la línea.

Telón de fondo

Ni con subsidios libran aumento

En este año, Carlos Vázquez recibió un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 538.2 pesos. Sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en el más alto desde hace más de 10 años que tiene viviendo en la colonia La Estancia, en Zapopan. En meses pasados tuvo que pagar mil 078 pesos.

El recibo anterior fue por 516 pesos, correspondiente al periodo del 13 de enero al 11 de marzo, con un consumo de 344 kilowatts-hora (kwh). “Eso es más o menos el promedio de lo que nosotros consumimos”, pero en el último bimestre, dijo, el consumo fue de 507 kilowatts-hora.

Aceptó que está trabajando desde su casa por la pandemia. “Pero hay un dato curioso: el año pasado estaba trabajando en mi casa en el mismo periodo, de marzo a mayo… y en junio me salí. En aquel tiempo que estaba trabajando en mi casa, nunca pagué un recibo de tanto dinero. Lo máximo, si acaso, fueron 670 pesos”.

Aclaró que no se inconformó ante la Comisión porque sólo pierde tiempo. “A un amigo le pasó lo mismo. Su consumo del periodo pasado fue de 315 kilowatts-hora, con 417 pesos; ahora su consumo se incrementó a 448 kilowatts-hora y pagó 875 pesos”.

Laboran a distancia dos de cada 10

En días pasados, la CFE comunicó que, debido al nuevo coronavirus, un total de 17 mil 110 personas se encuentran realizando sus labores a distancia, lo que representa 21.1% de la plantilla laboral de la dependencia y muestra una reincorporación moderada de trabajadores no vulnerables a sus centros de trabajo en las Entidades donde el semáforo epidemiológico lo indica.

“La incidencia de contagios por el COVID-19 es de 935 personas confirmadas, superior en 111 casos respecto a la semana anterior y en 163 casos con relación al cierre de noviembre. De los casos confirmados, 17 se encuentran hospitalizados, 10 estables y siete delicados”.

JL