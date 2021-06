En pandemia, ahorra hasta dos mil pesos al mes en gasolina con MiBici 

Hace más de año y medio, Eduardo obtuvo su primera llave de MiBici. La sacó por recomendación de un amigo y la utilizaba de vez en cuando para hacer pendientes cerca de su casa sin preocuparse por no saber dónde dejar la suya o que no fueran a robársela, además de que tenía una motocicleta para los viajes más largos.

Pero debido a la pandemia incrementó el uso de MiBici para ahorrar dinero, ya que el lugar en donde trabajaba cerró varios meses y él no tenía recursos suficientes para solventar la gasolina de su moto.

Así que, de usarla de vez en cuando, pasó a ser su transporte principal. Con ello logró ahorrar hasta dos mil pesos de combustible en los meses más críticos de la pandemia, además de que se acostumbró a hacer viajes más extensos.

En su opinión, el sistema de MiBici es una buena opción para trasladarse por la ciudad porque cubre las zonas básicas en las que él se mueve, además de que sabe que usualmente habrá bicicletas disponibles y que no debe preocuparse por reparar su propia unidad si ésta le llega a fallar.

“Puedo ir a todos los lados por donde me muevo aunque no todas las bicicletas estén en buen estado. A las tortillas, al tianguis o a comprar lo que necesito para el trabajo sin preocuparme que me roben la mía”.

Sin embargo, opinó que todavía hay algunas fallas como mantener un mejor control en el desahogo de estaciones para garantizar espacios disponibles o que amplíen el tiempo en que éstas se pueden utilizar, pues ocasionalmente pierde tiempo buscando un espacio.

Desde hace ocho años, Hugo comenzó a moverse en bici por la ciudad. Él vive cerca de una ciclovía que conecta dos más hasta su trabajo, lo cual le beneficia para que sea este su medio de transporte usual.

Él tiene dos bicicletas. Una la utiliza para moverse por la ciudad y una más para hacer rutas los fines de semana a manera de deporte y recreación.

Y aunque también tiene un automóvil, éste suele usarlo sólo cuando sabe que tendrá que recorrer distancias extensas o que su tiempo de traslado es limitado.

Según el estudio “Cómo se mueven los ciclistas en el AMG 2020” de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), en al menos la mitad de hogares ubicados cerca de las ciclovías de la Zona Metropolita de Guadalajara hay al menos una bicicleta.

La Agencia hizo un diagnóstico en los hogares que están en una área de influencia de 300 metros de la red ciclista con una encuesta domiciliaria en 223 casas y 77 negocios.

A partir de ésta se encontró que 44% de los domicilios tiene al menos un automóvil, mientras que en 45% hay entre una y dos bicicletas. El estudio también reveló que, de los domicilios entrevistados, 57% pedalea para trasladarse, cuatro de cada 10 lo hacen como medio de transporte principal, tres de cada 10 para ir a su trabajo y el resto como medio de entretenimiento y recreación.

En cuanto a los negocios, se pudo conocer que 23% de los establecimientos utiliza bicicletas para repartir o implementar sus servicios, realizando aproximadamente 11.5 viajes a la semana.

MQ