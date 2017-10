En cuatro años se dispara el robo de electricidad en el país

Pese a la instalación de medidores digitales para combatir el robo de energía eléctrica, la incidencia de este delito en México no se detiene. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuatro años el robo de electricidad se ha duplicado.

En 2013 apenas se iniciaron 855 carpetas de investigación y averiguaciones previas en todo el país y para junio de 2017 esta cifra se rebasó y alcanzó el número récord de mil 950. Esto quiere decir que la incidencia subió al menos 2.2 veces.

El año pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 14.74% del total de la energía del nivel de media tensión por fallas técnicas y no técnicas, más de la mitad de esta cifra se atribuye al robo de electricidad (fallas no técnicas). Esto podría ser suficiente para proporcionar energía a todos los hogares del país por dos meses si tuvieran un consumo de 250 kWh al mes.

La zona del país con mayor incidencia de robo de electricidad es el Valle de México: el Estado de México es la entidad donde se han iniciado más averiguaciones previas y carpetas de investigación con un total de mil 041, en el periodo de 2013 a junio de 2017. Mientras que en la Ciudad de México se da cuenta de 662 en el mismo periodo. Estas demarcaciones acumulan una cuarta parte de todos los casos a nivel nacional.

La CFE ha priorizado esas zonas para la instalación de medidores digitales. En 2015 realizó dos inversiones por 276 y 283 millones de dólares para reemplazar 714 mil 989 medidores, así como un proyecto con la Ciudad de México que implicó un presupuesto de 116 millones de dólares para 179 mil 121 medidores. Aunque en ambas entidades se han realizado varias etapas para la instalación de nuevos dispositivos.

Jalisco ocupa el quinto lugar en la lista, luego de triplicar los 99 casos de 2016, a 296 en el primer semestre de 2017.

Desde 2012 se firmaron contratos con la empresa IUSA para el reemplazo de medidores en todo el país, sin embargo, los trabajos llevan un atraso de al menos tres años. Se prevé que concluirán en 2019.

En la calle Durazno en su cruce con Fresno se detectó una finca que utiliza “diablitos” para robar la luz. EL INFORMADOR/A. Camacho

La CFE pierde 25 mil millones de pesos por robo de electricidad

La colocación de “diablitos” y alteración de medidores para robar electricidad provoca pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2016, el daño económico por este delito ascendió a 25 mil 944 millones de pesos.

Esta cantidad sería suficiente, por ejemplo, para cubrir el Presupuesto de Egresos de la ciudad de Guadalajara por al menos tres años, tomando en consideración que el presupuesto actual de la capital jalisciense es de siete mil 801 millones de pesos.

La CFE mide las pérdidas provocadas por fallas técnicas como cortocircuitos o transformadores de distribución obsoletos y por fallas no técnicas como robo de electricidad o fallas en la facturación.

Según el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 2017-2031, las pérdidas económicas por fallas técnicas y no técnicas (robo de electricidad) en media tensión ascienden a 36 mil 832 millones de pesos. Casi el doble del daño económico que provocan los huachicoleros a Petróleos Mexicanos (Pemex) por el robo de combustible, que se calcula en 20 mil millones de pesos.

Como parte de la estrategia de reducción de pérdidas de energía y modernización de la medición, este año se planteó un proyecto de inversión en distribución. Para reducir las pérdidas técnicas se contemplan acciones como la sustitución de conductores de un calibre menor por un calibre mayor y creación de nuevos alimentadores. Tendrán un presupuesto de ocho mil 534 millones de pesos entre 2017 y 2021.

Mientras que en el caso de las pérdidas no técnicas se plantea la regularización de colonias populares, que consiste en incorporar a consumidores del servicio de energía eléctrica que se encuentran sin contrato y en la ampliación de redes de distribución en zonas que no las tienen, así como la instalación de acometidas y medidores nuevos.

La instalación de acometidas y medidores nuevos es el proyecto más ambicioso en términos de inversión pues se espera una bolsa de 18 mil 866 millones de pesos. Mientras que para la regularización de colonias se plantean mil 755 millones de pesos.

En total para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas se proyectan inversiones que ascenderán a 29 mil 195 millones de pesos entre 2017 y 2021.

PARA SABER

Pérdida de energía

En 2016, la CFE perdió 14.74 % del total de la energía de media tensión cuando en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio de pérdidas de energía es de seis por ciento.

Para 2024 se espera alcanzar un nivel de pérdidas comparable con estándares internacionales de ocho por ciento.

Van sólo mil 599 consignados

La Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha consignado a mil 599 personas en todo el país por presunto robo de electricidad de 2013 a junio del 2017.

El primer semestre del 2017 es el periodo donde se ha consignado a un mayor número de personas en al menos cuatro años con 860. Es decir que cinco de cada 10 de los consignados fueron llevados ante un juez este año.

El año con menos personas consignadas fue 2016, con apenas 86, lo que representa 10% de los consignados en este año.

Consignados por robo de electricidad 2013 2014 2015 2016 Enero-junio de 2017 Total 264 238 151 86 860 1599

CABINAS TELEFÓNICAS Y PUESTOS SEMIFIJOS ROBAN ELECTRICIDAD

Durazno y Ruiseñor hay una cabina telefónica que a pesar de tener un panel solar para funcionar, usa cables para tomar energía de manera irregular. EL INFORMADOR/A. Camacho

Se cuelgan de los cables en la colonia del Fresno

Día a día ocurren delitos de algún tipo prácticamente en todas las colonias de la urbe, de los que la colonia del Fresno no está exenta, y como en todas, el robo de energía eléctrica está entre ellos. “Sí se da, pero no sé de ninguno”, admitió uno de los habitantes de esta zona, quien como algunos cuestionados, no quiso señalar a nadie.

Sin embargo, sobre la calle Durazno, una modesta finca lucía varios “diablitos” colgados de los cables de la Comisión Federal de Electricidad.

En muchos de los casos el robo de energía eléctrica se da con dispositivos ocultos dentro de las fincas cuando los moradores tienen contrato de la CFE y quieren reducir sus facturas.

Al instalar un “diablito” las personas corren el riesgo de recibir una descarga eléctrica, aunque también pueden quemar sus aparatos eléctricos conectados.

Pero no sólo para servicio doméstico se utilizan los “diablitos”, pues en el cruce de la calle Durazno y Ruiseñor hay una cabina telefónica de monedas que supone tener una celda solar para operar; no obstante, un cable salía por la parte superior para colgarse de los alambres.

Los comerciantes en espacios abiertos también se sirven: en la esquina de Limón y Fresno hay un par de cables colgados permanentemente desde un árbol que se enrollan en una de las ramas para conectar focos y aparatos de un puesto semifijo. De esta manera el comerciante se ahorra colgarse a los cables todos los días.

Una medida para evitar el robo de energía en los últimos años es instalar líneas eléctricas en los postes con cables forrados, de modo que las personas ya no pueden colgar sus diablitos pues la energía ya está aislada.

En la colonia del Fresno estas instalaciones ya se pueden ver, como en avenida Fresno, pero la gran mayoría de cables sigue al descubierto, vulnerable a los robos.

EN 2016 HUBO 99 CASOS, EN 2017 AUMENTÓ A 296

Jalisco, de las entidades con más “diablitos”

Por la colocación de “diablitos” en las redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jalisco es uno de los estados del país donde más se roban la luz. Según la Procuraduría General de la República (PGR), de 2013 a junio de 2017 se iniciaron 492 averiguaciones previas y carpetas de investigación por este delito.

Con esto, la Entidad se coloca en la lista de estados con más incidencia: ocupa el quinto lugar a nivel nacional.

El Artículo 368 del Código Penal Federal señala que es equiparable al robo “el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética (...) sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.

Según el valor de la energía que fue robada, quienes cometan este delito pueden alcanzar penas que van desde los dos a 10 años de prisión. Así como una multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente.

En sólo 10 estados se concentra 72% de los seis mil 551 casos que se presentaron desde 2013 hasta junio de 2014. Sin embargo estas entidades son también de las más pobladas por lo que resulta lógico que acumulen la mayor cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación por este delito.

Estados con averiguaciones previas y carpetas de investigación por robo de electricidad Estado 2013 2014 2015 2016 Enero-junio de 2017 Total Estado de México 109 172 189 370 201 1041 Veracruz 83 170 117 125 203 698 Ciudad de México 140 201 193 102 26 662 Coahuila 17 9 11 158 355 550 Jalisco 33 21 43 99 296 492 Chihuahua 10 41 263 15 27 365 Hidalgo 22 77 71 72 34 276 San Luis Potosí 135 17 47 45 1 245 Morelos 45 59 66 17 47 234 Nuevo León 36 16 14 46 108 220

LA VOZ DEL EXPERTO

Impunidad fomenta robo de luz

Alfonso Hernández, (académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO)

Para el académico la falta de castigo a las personas que se cuelgan de las líneas de suministro eléctrico fomenta la práctica.

“Hay facilidad de cometer un ilícito y su falta de castigo. Esto es algo que está estudiado en todas las sociedades: en la medida en la que se cometen faltas administrativas o delitos de parte de funcionarios o ciudadanos y no hay un castigo por esa conducta, pues la práctica se repite”, asegura el miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

“En el tema específico de la luz y de la facilidad que existe para colgarse de las líneas de suministro y que no haya una sanción, pues eso repite la práctica y la extiende, desafortunadamente”.

Además, consideró que es un reflejo del estado de impunidad, pues si se trasladan estas prácticas, donde hay ilícitos de por medio y falta de sanción, al sistema de gobierno, es lo que promueve el mayor desencanto con el servicio efectivo que deben brindar las autoridades.

“El tema de corrupción está muy ligado a la impunidad. Es la impunidad la que corroe y provoca la falta de un sistema de justicia efectivo”.