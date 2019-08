En año no electoral, partidos recibirán 5.5 millones extra

Los partidos políticos que tienen registro estatal se repartirán una bolsa de 105.1 millones de pesos en 2020, lo que representa 5.5 millones más que este año. Y aunque ligero, el aumento llegará durante un periodo en el que no se celebran elecciones.

Ayer se avaló el presupuesto 2020 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC). Y además de las prerrogativas para partidos, incluye 95.7 millones de pesos para el gasto corriente del Instituto y 46.5 millones más para el inicio de la organización del proceso electoral intermedio de 2021.

Los fondos para partidos se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se renueva cada año. Y al respecto, el titular del IEPC, Guillermo Alcaraz, comentó que éstos se distribuirán entre Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI, Partido Verde y Encuentro Social.

Financiamiento 2019* MC 28’907,951 Morena 23’895,182 PRI 18’664,549 PAN 18’302,444 PVEM 9’876,244 Total 99’646,370

*La distribución puede cambiar si el PES recibe fondos este año.

Presupuesto histórico entregado a partidos (millones de pesos) 2015* 331 2016 253 2017 262 2018** 437 2019 99

* Elección intermedia.

** Elección gubernatura.

El IEPC aprobó 95.7 millones de pesos para su gasto corriente y 46.5 millones más para el inicio de la organización del proceso electoral intermedio de 2021. EL INFORMADOR/E. Rivas

El PRD, al banquillo

Por sus resultados en la elección de 2018, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el registro estatal y no recibe recursos locales. Sin embargo, el Comité Estatal notificó, vía Transparencia, que a pesar de estar en proceso de extinción no ha despedido a ningún empleado en lo que va del año, ni pagado indemnizaciones o laudos. Desde enero el PRD no recibe recursos públicos, y para mantener su operación se aplican medidas de ahorro de energía eléctrica, agua, papelería y en telecomunicaciones.

Buscan su registro

Tres organizaciones políticas que pretenden recibir reconocimiento como partido siguen el proceso para obtener su registro estatal. De nueve que manifestaron su intención, únicamente Hagamos, Somos un Bosque y el Frente Estatal MAS comenzaron con la etapa de celebración de asambleas. En diciembre vence el plazo para que acrediten haber cumplido con todos los requisitos.

Partidos estatales depuran su nómina ante recorte

El recorte de fondos estatales que este año recibieron los partidos políticos en la Entidad los obligó a aplicar medidas emergentes. No sólo disminuyeron sus gastos en rubros como arrendamiento de inmuebles, sino que hasta despidieron personal.

Desde enero, los institutos con registro estatal disminuyeron los ingresos mensuales que obtienen como financiamiento público, tras la entrada en vigor de la nueva fórmula para calcular las prerrogativas. En 2017, los partidos recibieron 262 millones de pesos (MDP), pero este año la cifra fue de apenas 99.6 millones.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó, en respuesta a una solicitud de Transparencia, que hasta junio pasado se habían ejercido 413 mil 365 pesos en salarios. El año pasado, en el mismo periodo, fueron dos millones.

Además, informaron que se redujeron las erogaciones en rubros como servicios generales y propaganda institucional. “Hemos ido ajustando, aprovechando las circunstancias y los tiempos de poca actividad partidista”, comentó Ramiro Hernández García, presidente del Comité Estatal priista. Agregó que, desde enero, ningún miembro directivo del Comité (incluido él) recibe sueldo.

Según la nómina de junio de 2019, el PRI tiene 51 empleados. El año pasado reportó hasta 165 trabajadores.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que este año 41 empleados han dejado la nómina en Jalisco, lo que implicó un millón 984 mil pesos en indemnizaciones y 2.1 millones más en laudos por juicios laborales. Pilar Pérez, presidenta panista, detalló que aplican restricciones en el arrendamiento de espacios para oficinas y han impulsado que los militantes presten inmuebles propios para las instalaciones de comités.

Y aunque es el partido que más presupuesto recibe, Movimiento Ciudadano también ajustó su gasto. Informó que actualmente tienen una plantilla de 35 empleados, cuando el año pasado ésta era de 75. En el primer semestre de 2018, el partido naranja destinó 18.7 millones de pesos al pago de personal; este año suma 5.6 MDP. Además, dejaron de rentar un inmueble ubicado en la colonia Americana, en Guadalajara, con lo que presumen un ahorro de 556 mil pesos.

Si hubo un partido político que fue castigado por los votantes en las elecciones de 2018, ese fue el Revolucionario Institucional (PRI). SUN/Archivo

Ven riesgos al eliminar presupuesto

Aunque dar dinero público a los partidos políticos no es una medida popular, el que dispongan de esos recursos facilita fiscalizarlos y alentar la participación ciudadana, afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez.

Cuestionado sobre las iniciativas que hay a nivel nacional para suprimir esa financiación, el funcionario subrayó que se deben valorar posibles consecuencias, como el que se limite la participación sólo para quienes tengan recursos, o que las contiendas sean menos equitativas.

“El financiamiento público es un factor indispensable para la competencia equitativa y legal por el poder. Suprimirlo totalmente podría resultar muy inequitativo y, quizás queriendo ahorrar dinero, podríamos condenar a México a que no pudiera tener, en muchos años, elecciones equitativas capaces de cambiar al Gobierno cuando éste no satisfaga a la mayoría”.

Añadió que, sin financiamiento, un efecto inmediato es que sólo habría “partidos de ricos”, además de que los partidos más grandes tendrían una ventaja que para los pequeños sería difícil de revertir.

Quieren revivir las urnas electrónicas

En su proyecto de gasto para el próximo año, el IEPC incluyó un fondo de cinco millones de pesos para dar mantenimiento a las urnas electrónicas. Guillermo Alcaraz informó que sólo funcionan 100 y mil 100 requieren mantenimiento. “Son piezas que se han ido agotando. Pilas, por ejemplo. El funcionario refirió que, con esa inversión, 900 urnas funcionarán adecuadamente y estarán disponibles por si se requieren para alguna herramienta de participación ciudadana.

Morena, PAN y PVEM, opacos en Transparencia

El Partido Acción Nacional (PAN), Morena y el Partido Verde Ecologista en Jalisco tienen deshabilitados los apartados de sus portales de Transparencia, en los que debería estar publicada información financiera como su gasto en nómina.

En una revisión se documentó que, aunque en el portal www.panjal.org.mx/pjTransparencia.php sí aparece la opción de revisar las nóminas completas, no se despliega la información. Algo similar sucede en el sitio https://morenajalisco.org/articulo-8/, donde se marca un error al intentar ingresar a la información sobre el gasto en personal.

En el caso del Partido Verde, en su página http://pvemjalisco.org.mx/sample-page/ se puede consultar la información de las nóminas hasta 2018, pero la erogación realizada durante este año no está disponible.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano mantienen al corriente la información publicada en sus portales de transparencia.

Hasta EL PES recibe su pieza de pastel

Aunque es pequeña, el Partido Encuentro Social (PES) en Jalisco recibió una rebanada del pastel de 105.1 millones de pesos que el próximo año recibirán los partidos políticos en la Entidad. A nivel nacional el PES está en proceso de liquidación, pero en Jalisco sí alcanzó registro como partido local.

Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral del Estado, explicó que ese partido accedió al reconocimiento estatal por haber alcanzado 3% de la votación válida a gobernador, donde fue en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Añadió que, aunque no presentó candidatura en más de la mitad de los municipios y distritos locales, recurrieron a dos resoluciones judiciales que consideraron ese requisito como limitativo.

El IEPC definió que el nuevo partido no recibirá prerrogativas este año, pero tras esta determinación el PES recurrió al Tribunal Electoral para pelear un porcentaje de los 99.6 millones que se reparten este año Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y el Partido Verde, por lo que de esa resolución depende que los otros partidos vean más reducido su presupuesto.

Aunque es el partido del Presidente, Morena Jalisco reprueba en transparencia. NOTIMEX/Archivo

CLAVES

Un edificio “moreno”, prioritario en Jalisco

Comités. Con casi 24 millones de pesos de presupuesto, Morena Jalisco busca afianzar su estructura en la Entidad. Hugo Rodríguez Díaz, delegado en funciones de presidente, refirió que tras cuatro años sin comité directivo, espera que a fin de año tengan conformados los 125 comités municipales, el estatal y los delegados distritales.

Compra. Otro plan es comprar un edificio para sus oficinas estatales y de comités municipales en la ZMG. “Los recursos están en cuentas concentradoras que maneja el partido y la mayoría del dinero se ha concentrado para comprar un edificio. No hay autorización para seguir rentando”.

Proyección. El inmueble costaría entre seis y ocho millones de pesos. Morena se prepara para elegir a su estructura estatal. Se emitirán convocatorias y se nombrará a los 200 delegados distritales que, a más tardar en noviembre, elegirán a los integrantes del comité en Jalisco.