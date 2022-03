En Jalisco se disparan delitos contra las mujeres

En noviembre de 2019, una joven abordó un mototaxi en Tlaquepaque para ir a la universidad. El chofer la trasladó a un lugar despoblado y abusó de ella. La estudiante logró huir y fue auxiliada por unas personas que pidieron ayuda a la Policía, pero los agentes municipales fueron omisos como primeros respondientes, según concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que en 2020 emitió una recomendación.

En Jalisco aumentaron los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, principalmente por abuso, acoso y hostigamiento sexual, violación simple y otros ilícitos en los que las mujeres son las principales afectadas. Mientras en 2019 se abrieron tres mil 429 carpetas de investigación, el año pasado cerró con cuatro mil 466 casos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El estudio Ser Mujer Guadalajara 2022, del observatorio Jalisco Cómo Vamos, señala que a lo largo de los últimos años la inseguridad en general se recrudeció, “y la violencia contra las mujeres se ha incrementado y se externa a través de diferentes fenómenos, principalmente en los que se evidencia en los delitos contra la integridad física”.

Paola Lazo, quien participó en el ejercicio, acentúa que la violencia sexual que ocurre en el espacio público, como calles, transporte público o parques, “además de vulnerar la integridad física y psicológica, se manifiesta en una serie de barreras para muchas mujeres y niñas en el acceso a sus derechos y disfrute de su derecho a la vida libre de violencia”.

El estudio indica que según los reportes que realiza Jalisco Cómo Vamos en coordinación con el Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos contra la vida y la integridad de las mujeres muestran cifras preocupantes. “La tasa de los feminicidios respecto del total de la población tuvo un aumento en 2020 de 7.14”.

Otro dato alarmante es la violencia de género en el plano familiar. “La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres tiene el Reporte Anual del Código Violeta de las denuncias por violencia familiar en Jalisco, que para 2020 el promedio mensual fueron 991, registrando un aumento respecto de 2019, cuando fue de 921”.

El confinamiento por la pandemia detonó más agresiones en el ámbito familiar, revela análisis de observatorio Jalisco Cómo Vamos. EL INFORMADOR/Archivo

Por violencia, mujeres piden más protección contra agresores

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) de Jalisco reporta que aumentaron las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia durante la pandemia.

El estudio Ser Mujer Guadalajara 2022, del observatorio Jalisco Cómo Vamos, documenta que al inicio de la pandemia (en las primeras cuatro semanas de confinamiento), se emitían alrededor de 230 a 270 medidas de protección semanales, según datos de la dependencia estatal.

A partir de la quinta semana se rebasó el umbral de las 300 medidas emitidas, y siguieron incrementado de manera sostenida. En 2020 se emitieron 17 mil 464 medidas de protección; es decir, un promedio de 48 medidas diarias o 336 por semana.

“Lo anterior refleja, por un lado, el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en la familia. Lo cual mostró un lado muy preocupante durante el confinamiento por la pandemia en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Estado de Jalisco y a nivel nacional”, señala el análisis.

Por ello, en el documento se destaca que es urgente profundizar en la reflexión social sobre esta problemática, “además de proporcionar los recursos y capacidades institucionales a los distintos niveles de gobiernos para atender la situación de manera efectiva”.

Consideran necesario el fortalecimiento de las capacidades institucionales para asegurar procesos y ciclos de atención con empatía, calidad y eficacia, los cuales son un elemento clave para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, así como su acceso a la justicia a través de un modelo y protocolo de atención integral homologado a nivel estatal para disminuir paulatinamente la violencia en razón de género.

“Una alternativa de solución que se ha implementado para atender dicha situación han sido los centros de justicia, refugios y módulos de atención para mujeres, cuyos servicios pueden incluir iniciativas de prevención para identificar si la persona está viviendo algún tipo de violencia, así como acciones de contención a partir de la denuncia y seguimiento a los casos”, se puntualiza.

En Jalisco, la SISEMH cuenta con 10 unidades de atención especializada y apoyo en acciones de denuncia y seguimiento de casos, y una unidad móvil que tiene cobertura itinerante en la Región Centro de Jalisco.

LA VOZ DEL EXPERTO

Con acoso, buscan quitar a las mujeres del espacio público

Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Cladem

El acoso y el hostigamiento sexual han tenido históricamente la función de desalentar la presencia de las mujeres en el espacio público, explicó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

“Las mujeres fuimos confinadas al espacio privado, al ámbito doméstico, y los hombres al espacio público, al ejercicio de gobierno, a trabajar y estudiar. Cuando las mujeres irrumpen en el espacio público en trabajos, escuelas, en las calles de distintas maneras, la forma de desalentarlas es a través del acoso y del hostigamiento sexual y laboral. Es una forma de decirles tú no perteneces aquí, vete porque vas a estar viviendo estas violencias”.

Dijo que el hecho de que no haya un número importante de detenidos y sentencias y resoluciones por acciones de acoso sexual es porque la justicia en México no lo toma en serio como algo que sea sancionable, algo que pueda constituir un delito.

“Cuando hacemos un análisis de las violencias contra las mujeres, lo último en tener jurisprudencia es el acoso y el hostigamiento sexual. Los propios jueces consideran que no es una conducta sancionable, seguramente porque ellos también la cometen”, opinó.

Agregó que el combate al acoso sexual queda en simulación porque la normativa en sí misma no basta, “no es suficiente sobre todo cuando se trata de un tipo de violencia tan normalizada, tan naturalizada socialmente, que habría que buscar primero su deslegitimación social y no solamente la jurídica”.

El tejido “sangre de mi sangre”, elaborado por mujeres del Colectivo Hilos, tiene como objetivo visibilizar los feminicidios ocurridos en el país. EFE/F. Guasco

PERIODO 2011 A 2021

Reportan apenas tres condenas por acoso sexual en Jalisco

“Cuando ando en la calle sola no uso faldas ni shorts porque no me siento segura, ya cuando salgo con mi esposo sí me doy esa libertad”, cuenta Karla. A la joven le subieron la falda cuando abordaba el camión en Guadalajara. Un hombre se aprovechó de que ella estaba pagando su pasaje para intentar tocarla. Y a pesar de que fue a la vista de todos, nadie dijo nada, nadie la ayudó. Se quedó de pie todo el trayecto con el susto y el coraje hasta que llegó a su trabajo.

Pese a los avances que ha concretado Jalisco para contener la violencia de género, que incluyen reformas legislativas, la puesta en marcha de dos Centros de Justicia especializados e incluso cambios reglamentarios a nivel municipal, el combate al acoso sexual contra las mujeres sigue siendo una simulación.

Siete de cada 10 mujeres han reportado acoso sexual en el Estado, de acuerdo con la encuesta elaborada por la organización Jalisco Cómo Vamos (2018). La calle, el transporte público y las paradas de camión son los lugares donde dijeron que son acosadas más frecuentemente.

Desde 2008, el Código Penal de Jalisco describe que se castiga con hasta cuatro años de prisión a quien “con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo”.

Pero la batalla en contra de este delito es solamente una simulación si se revisan los resultados de las autoridades. Aunque en la última década dos mil 589 víctimas (93% son mujeres) han denunciado ante la Fiscalía de Jalisco hostigamiento y acoso sexual, solamente reportan tres sentencias entre 2011 y 2021.

Los datos mencionados se obtuvieron por medio de respuestas de información vía ley de transparencia, en las cuales también se da a conocer que al menos 372 de las víctimas eran menores de edad.

Ni siquiera el Centro de Justicia para las Mujeres, que depende de la Fiscalía de Jalisco, informó el número de mujeres atendidas por acoso sexual, pues respondió por Transparencia que sólo registran los casos de violencia sexual en general, ya sean violaciones, acosos, abusos, hostigamientos, entre otros delitos.

Ofrecen capacitaciones en Pulso de Vida

El alcalde tapatío, Pablo Lemus, anunció que ponen a disposición del resto de los municipios de la Entidad la capacitación y asesoría de manera gratuita para la implementación de la plataforma Pulso de Vida, así como equipos de prueba a quienes lo soliciten.

“El que se implementó en Zapopan en un inicio era muy diferente al de Guadalajara, ya hicimos la homologación de los dos programas para que el mismo dispositivo trabaje en un municipio y en otro”, dijo Lemus. La estrategia es para garantizar la seguridad de mujeres que tienen medidas de protección.

Suman salas para atender violencia de género

Ante la saturación de casos que rebasa a las y los jueces en materia de violencia de género, ayer se inauguraron dos nuevas salas de juicios orales en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara.

De acuerdo con la consejera ciudadana, Tatiana Anaya Zúñiga, a su llegada al Consejo de la Judicatura los jueces informaron que estaban rebasados en el tema, ya que solamente tenían una sala para desahogar audiencias. “Lo primero era buscar los recursos, buscar el espacio, porque el edificio está sobresaturado por las cargas de trabajo, porque fue planeado para una cosa y ahorita la realidad lastimosamente nos rebasa para atender mayores juicios y carpetas”, contó la consejera. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, informó que cuando se inauguró la primera sala en 2016, comenzaron con 121 carpetas judicializadas, para el año siguiente fueron 673, hasta llegar a tres mil 616 en 2021, el año que más causas se han recibido y judicializado.

“El número se ha disparado de manera exponencial. Tienen que ver muchas cosas, sí aumentó la violencia allá afuera, pero no sólo es un tema de seguridad, sino que es un tema social en el que tenemos que trabajar”, dijo.

Remarcó que actualmente hay cuatro juezas y un juez, que se tienen que estar repartiendo un día a la semana para llevar a cabo de ocho a 12 audiencias diarias. Por este motivo, si bien las dos salas reflejan un avance, lo ideal sería que cada juez tuviera su propia sala, como ocurre en Puente Grande Jalisco, consideró.

Hoy se preparan distintas protestas para acompañar a familiares de víctimas de feminicidios. EL INFORMADOR/A. Camacho

Alistan marcha del 8 de marzo

Seguridad En la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo no habrá acordonamientos especiales a los monumentos, afirmó el alcalde tapatío, Pablo Lemus. Comentó que el operativo será para brindar seguridad, acompañamiento y cuidado.

Libertad Añadió que respetarán las peticiones de colectivos. “No se trata de restringir ni limitar a las mujeres, por el contrario, de lo que se trata es permitirles que se manifiesten libremente, tienen muchísimas razones para hacerlo”, remarcó Lemus.

MÁS INFORMACIÓN

Mujeres enfrentan desempleo durante la pandemia

En 2020, durante el primer año de la contingencia, aumentó el número de mujeres en situación de desempleo en la Entidad. De acuerdo con información del MIDE Jalisco, el porcentaje fue de 3.65%, mientras que el año previo fue de 2.99 por ciento. Destacaron que esto ocurrió por la pandemia.

Crecen los servicios de salud este mes

Durante marzo, los servicios de salud del sistema estatal, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), serán ampliados para atender a mujeres, principalmente en diagnósticos y consultas de prevención, así como talleres y charlas.

Municipios presentan estrategia conjunta

Guadalajara y Zapopan presentaron la estrategia “Una Ciudad para Todas”, la cual plantea una línea de acción para atender de manera integral la violencia contra las mujeres con base en cuatro ejes: prevención, atención, sanción y erradicación. Anunciaron la homologación de los reglamentos de ambas ciudades con perspectiva de género.

