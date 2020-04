Empresas cambian de giro para sobrevivir en plena contingencia

Tras el avance de los contagios por COVID-19, José Luis Reyes, fundador de Estrenón, comprobó una baja en las ventas. La empresa comercializa ropa de segunda mano y sospechó que la gente podía sentir miedo de adquirir el virus.

Primero pensó en exponer el sanitizante para textiles para que los clientes lo vieran, pero decidió venderlo. Elaboraron mil 500 piezas y el día del lanzamiento, el Gobierno les pidió cerrar la tienda.

“Iniciamos a comercializarlo en línea y la sorpresa fue que se nos acabó en tres días. Ahora enviamos por paquetería”.

Otro caso es el de Xelle Scientific. Su director Iván López Vitolás cuenta que la “startup” también cambió al trabajo en línea y tiene buenos resultados.

Cambiar de giro, comercio electrónico y sustituir las importaciones son las oportunidades detectadas por los empresarios para sobrevivir ante la crisis, según un diagnóstico realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Apenas 39% de los mil 992 negocios que respondieron detectó opciones para salir adelante.

Reconvertir negocios y nuevas tecnologías, claves ante la crisis

Expertos emiten sus recomendaciones para librar los problemas detonados por el coronavirus

Investigadores consideran que es fundamental la transformación de las unidades económicas y que apuesten por las nuevas tecnologías. Ricardo Arechavala Vargas, director del Instituto para la Innovación y Tecnología de la Pequeña Empresa del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), destaca que ante la llegada del COVID-19 es importante pensar en la reconversión para los negocios.

“Las empresas normalmente nacen y empiezan a experimentar cosas, pero cuando sobreviven y se vuelven estables dejan de hacer innovación y tecnología. En resumen, 99.9% de las empresas deja de lado las tecnologías de bajo costo que pueden incrementar las ventas y la productividad”.

Recuerda que, por ejemplo, en el Diagnóstico de las Afectaciones Económicas a las Unidades Económicas de Jalisco por el Coronavirus se exhibió que las empresas de muebles han dejado de lado el uso de las plataformas tecnológicas para mostrar sus productos.

“Pudieron hacer eso antes por iniciativa propia, pero no. Y ahorita no les quedas más remedio”.

Karla Carrillo, integrante del Centro Universidad Empresa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), remarca que, aunque no hay recetas que sirvan a todas las organizaciones por igual, lo más importante es que los empresarios tomen acciones lo más pronto posible. “Tienen pocos días para actuar. Nos hemos encontrado que ahora muchas empresas están viviendo algo que debían haber trabajado desde hace mucho… y eso en estos momentos de crisis las limita”.

Las formas de hacer negocios están cambiando, pero las empresas pueden mantener sus propósitos más allá de las formas. “Por ejemplo, si me dedico a los banquetes ahora puedo generar comida congelada. Y si en algún momento los empresarios estaban pensando en hacer modificaciones, ahorita es el mejor momento de hacerlo, es el mejor pretexto para saber que debes moverte. Quien se mueva, piense y trabaje con otros puede salir mejor librado de la situación”.

Luis Ernesto Ocampo, coordinador de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara, añade que es urgente reconvertir los modelos de negocios, pero no todos podrán hacerlo en el corto plazo, dada la naturaleza de cada empresa.

“La afectación se profundizará porque el consumidor tiende a moderar su consumo, se preocupa por lo que pasará mañana. Aunque supongamos que el salario esté asegurado tiende a ser más precavido”.

Recomendación. Para evitar el cierre definitivo de empresas, expertos recomiendan explorar las nuevas tecnologías para ser más competitivos durante y tras la crisis sanitaria. ARCHIVO

Las afectaciones se prolongarán hasta 2022

Karla Carrillo, integrante del Centro Universidad Empresa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), comenta que muchos especialistas hablan de que la crisis por la pandemia tendrá consecuencias hasta 2022.

Bajo ese contexto, la apuesta es pensar estratégica y sistemáticamente en el corto y mediano plazos. La primera acción, que es la revisión, está planteada en el primer trimestre de 2020. La segunda parte, la resolución, en el segundo trimestre del año. La recuperación se contempla en el último semestre de 2020 y principios de 2021. Y la re-imaginación en lo que resta del próximo año.

La revisión es comprender los retos económicos, sociales y entender qué está sucediendo para la empresa, los colaboradores, los clientes, la tecnología y los asociados. La resolución es saber la cantidad del dinero que se tiene para hacer frente a la contingencia.

“En el diagnóstico (del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco) hablan de que muchos no tendrán efectivo para mayo. Manifiestan que una gran cantidad aún no despide empleados, pero piensa hacerlo. A esta etapa de resolución la hemos llamado ‘creación de estrategias salvavidas’, para buscar alternativas sobre cómo pueden ser los créditos”.

Destaca que el “bote salvavidas” es una analogía para descubrir las cosas mínimas e indispensables para llevar en el bote y dejar atrás aquello que no sirve. “Hemos visto que hay que considerar varios elementos: el flujo y la reserva de efectivo, cuáles son aquellos colaboradores que agregan más valor, clientes, proveedores o servicios más importantes y, en su momento, revisar el modelo de negocios y la tecnología que tienen para operar digitalmente”.

Acentúa que no se trata de ir solos en el bote, sino de invitar a otros, o ser parte del bote de otros.

“Lo que vemos que está sucediendo es que quieren resolver por sí solos el problema, pero en la medida en que le apuesten a la inteligencia de toda la organización: proveedores y clientes colaboradores, podrán venir estas estrategias salvavidas”.

Agrega que la recuperación es crear un plan para el regreso a los negocios mientras el virus cede, y reinventar la nueva “normalidad” con las regulaciones diferentes.

“Nosotros sacamos otra encuesta con el interior de la comunidad. Y lo que nos damos cuenta es que muchos se mueven en estas cuatro etapas como un espiral. A esto le llamamos pensamiento sistémico”.

GUÍA

Recomendaciones y buenas prácticas

¿Qué hacer ante la crisis?

Ricardo Arechavala Vargas, del CUCEA:

“Cuando una empresa dice que buscará nuevos mercados tiene que saber que no podrá llegar de la misma manera, debe conocer nuevos canales de distribución, cómo organizará sus procesos, lo que esos nuevos mercados necesitan. Debe reinventarse. Algunas empresas se están dando cuenta rápido, en lugar de huir. Lo que planteamos a las empresas es que se acerquen a los consultores y universidades que venden tecnología, a los de tu mismo giro”.

Karla Carrillo, del ITESO:

“La resiliencia tiene que ver con una combinación entre la velocidad y la disciplina. Esa velocidad tiene que ver con desarrollar escenarios de flujo y reserva de dinero a varios meses, preservar la capacidad de recuperación de la propia empresa, incluyendo decisiones difíciles, y disciplina en uso y manejo de recursos. Limpiar la situación de los negocios porque hay menos ingresos, detectar gastos inútiles. También hay que buscar la manera de resistir el cierre del negocio… participar en la reconstrucción de la empresa”.

Luis Ernesto Ocampo, de la UdeG:

“Muchos han buscado comenzar a ofrecer sus productos en línea, utilizando las plataformas. Se vuelve vital pensar en cómo nos reconvertiremos. Ante la emergencia no queda de otra más que mirar hacia la solidaridad y el apoyo que desde los diferentes órdenes de Gobierno puedan venir. Se requieren apoyos gubernamentales… retrasar los pagos de impuestos”.

¿Cuáles son los giros más convenientes?

Arechavala:

“Depende de las fortalezas. Si tú eres bueno para manejar catálogos electrónicos porque los hiciste para tu joyería, y te das cuenta que tienes una fortaleza y la desarrollas, puedes empezar a vender servicios a otros joyeros para que hagan sus catálogos. Hay giros que están creciendo, pero depende de la región en la que están. Nosotros en la plataforma que vamos a lanzar buscaremos información al respecto para ver qué está pasando y encontrar cadenas productivas para ver en qué están fallando”.

Carrillo:

“Es un tema complejo porque a cada uno nos pegará de diferentes maneras. Debemos ubicar que los primeros giros que probablemente podrán recuperarse serán del sector de la alimentación, pero puede ser hasta junio o julio. Y los viajes y hoteles, hasta el último trimestre del año. La recuperación es por sectores, hablo de grandes industrias y hay una cadena que gira alrededor de éstas”.

Ocampo:

“En este punto de la emergencia nos está pegando a todos por igual. Tomando eso como punto de referencia, encontrar un giro es complicado, salvo que estés vendiendo cubrebocas. Es un efecto nocivo generalizado. En la medida que puedas adoptar nuevas estrategias de distribución de los productos, el golpe será menor”.

¿Cuáles tienen mayor riesgo?

Arechavala:

“No podemos decirlo si no sabemos cuáles son las fortalezas de la empresa. Lo que sí es aventurado y desde hace muchos años no recomiendan es brincar a alguna actividad que no conozcas. Tienes que construir sobre tus fortalezas”.

Karla Carrillo:

“Primero, el de la construcción... que ya venía con una baja. Las aerolíneas y turismo, todo lo que tiene que ver con productos de lujo, automotriz, restaurantes y vivienda media”.

Ocampo:

“Estamos en un escenario de incertidumbre. A la generación no le había tocado vivir una cosa así. Lo que se tendría que hacer es un análisis claro de cuáles son las condiciones bajo las cuales están operando”.

¿En qué invertir?

Arechavala:

“El empresario debe invertir en capacitarse y capacitar a su personal, porque el empresario por estar en su trabajo resolviendo los problemas de todos los días no tiene tiempo de ver que hay tecnologías que le permiten manejar su proceso más fácil, con mayor economía y productividad. Muchos no lo hacen para no perder a su personal, pero se les van porque después no quieren pagarles lo que vale su trabajo cuando saben más. Deben compartir sueldos y riqueza, con personal con mayores conocimientos técnicos e identificación con la empresa. Le ayudará a encontrar soluciones. Y no deben endeudarse”.

Carrillo:

“No es un tiempo propicio para hacer un tipo de inversiones, pero pueden existir oportunidades en productos de primera necesidad. Hay que ver a dónde apuntan los números. No invertir en giros de riesgo; por ejemplo, comprar algunas acciones de algún tipo de aerolínea o armadora automotriz puede ser de riesgo”.

Ocampo:

“Si requieren liquidez deben ser cuidadosos con los tipos de créditos, porque en situaciones de emergencia es más fácil tomar decisiones sin los datos necesarios. Si el problema es la liquidez deben tener cuidado de dónde obtienen recursos porque de eso dependerá la situación financiera más adelante. Hasta para cerrar un negocio se debe de tener cuidado en cómo se hace”.

TESTIMONIO

Aprovecha las fortalezas y evita los despidos

Gracias a que José Luis Reyes, fundador de Estrenón, comenzó a vender su producto “Sanitex”, pudo hacer frente a la contingencia. “Nos está ayudando a generar flujos de efectivo para mantener nuestra plantilla de personal, rentas, impuestos, luz, agua, teléfono… y obviamente estamos haciendo esto con la intención de que permanezca para hacer frente a los gastos”.

Desde el 1 de abril, cuando le cerraron sus tiendas, ya envió el producto a muchos Estados de la República; incluso, la marca American Eagle les hizo un pedido. “La verdad pensé en cerrar las tiendas, pero se nos ocurrió aprovechar la fórmula que usábamos desde antes y no la vendíamos. En 36 horas sacamos el producto y estamos aprendiendo sobre el comercio en nuevos canales, estamos muy entretenidos y vendiendo más que nunca en todo México”.

