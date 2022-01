Empeoran carencias de salud en Jalisco; Tonalá tiene el mayor rezago en la ZMG

A dos años de la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la población con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó en el Estado. En 2015 se registraron 1.3 millones; y en 2021, 2.6 millones.

Lo anterior, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual considera que una persona se encuentra en esta situación cuando no cuenta con la afiliación a las instituciones públicas de seguridad social, al Insabi o a los servicios privados.

En Jalisco, suman 20 los municipios en donde más del 40% de su población no tiene acceso a los servicios de salud. Los casos más críticos están en Degollado, Villa Hidalgo, Zapotlanejo, Tapalpa y Chapala, pues entre 58% y 73% de los habitantes tienen este problema. Y en la ZMG el más rezagado es Tonalá, con 36.5 por ciento.

Una de las estrategias del Insabi es implementar la atención primaria de salud para asegurar el acceso universal, público y gratuito a la población sin seguridad social, en particular en las regiones de mayor vulnerabilidad.

La Entidad se mantiene entre las seis que no se adhirieron al Insabi, por lo que continúan prestando servicios de salud en sus territorios. Las otras son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas.

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Jalisco respondió que los indicadores del Coneval “se basan en respuestas de percepción de las personas y en estimaciones que se proyectan, por lo que es posible que el escenario de 2020 haya influido en la percepción sobre el acceso a dichos servicios”.

Añadió que también influyeron la desaparición del Seguro Popular, el que no exista un padrón de beneficiarios (porque Insabi no lo tiene) y el que las personas no tengan una credencial o documento que acredite su afiliación a un régimen.

Entre la desaparición del Seguro Popular y la pandemia del nuevo coronavirus, se reportan menos jaliscienses con acceso a este servicio público. EL INFORMADOR/Archivo

Población sin acceso a los servicios de salud en Jalisco

2’380,475 personas en 2010.

1’363,556 personas en 2015.

2’691,332 personas en 2020.

Fuente: Coneval

CON MÁS PROBLEMAS

Sin acceso a los servicios de salud Municipio Porcentaje de la población Personas Mazamitla 50.0 7,319 Ayotlán 51.1 21,543 Ixtlahuacán del Río 53.9 10,383 Jesús María 56.4 10,274 Chapala 58.2 38,217 San Ignacio Cerro Gordo 55.9 9,619 Tapalpa 59.4 12,341 Zapotlanejo 59.9 39,275 Villa Hidalgo 65.3 13,047 Degollado 73.5 17,614

Metrópoli Municipio Porcentaje de la población Personas Guadalajara 28.9 392,113 Tlajomulco de Zúñiga 30.4 239,756 Tlaquepaque 31.3 222,090 El Salto 33.2 79,505 Zapopan 34.1 498,124 Tonalá 36.5 219,728

Salud Jalisco responde por escrito:

—¿Por qué hay menos jaliscienses afiliados al Insabi (antes Seguro Popular)? En 2018 había 2.5 millones y en 2020 bajó a un millón 193 mil personas. Una baja que se observaba en la Entidad desde antes que desapareciera el Seguro Popular.

—Desde 2020 que se extinguió el Régimen del Seguro Popular, no existen ya afiliaciones; no obstante, a partir del 1 de enero de ese año, en Jalisco se brinda atención universal en el primero y segundo nivel de atención a la población en general, sin necesidad de estar afiliados al Insabi.

—¿Qué se está haciendo en el Estado para garantizar el acceso a los servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social?

—Se acercan los servicios de salud a un mayor número de personas, con la construcción, ampliación o renovación de hospitales o centros de salud en los 125 municipios de Jalisco. Destacan el Hospital de Cihuatlán, el Hospital de Huejúcar y el Hospital Regional de Lagos de Moreno, entre otros.

Se refuerza la plantilla laboral de las unidades, con la entrega de nombramientos definitivos para garantizar la atención médica.

Se continúa con la acreditación de los hospitales y centros de salud, contando al día de hoy con ocho hospitales y cinco en espera de dictamen. Lo cual permite cumplir con la normatividad vigente y las políticas nacionales prioritarias en salud, así como proporcionar una mejor atención a nuestros pacientes y usuarios.

—¿Cuántos recursos destinará el Estado este año al Insabi y cuántos se recibirán de la Federación para la operación del mismo?

—Actualmente, el Insabi aporta una parte y el Estado complementa con otra denominada aportación estatal. Por normativa, las Entidades federativas aportan recursos para financiar la atención a población abierta (en su momento con la Aportación Solidaria Estatal al Seguro Popular). Para 2022, Jalisco recibirá los siguientes recursos: tres mil 201 millones 406 mil 977 pesos del Insabi y mil 244 millones 719 mil pesos de la aportación solidaria estatal (líquida). La información es preliminar sujeta a modificaciones.

Faltan vacunas en diferentes centros de salud de Guadalajara. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Rescatan obras

De las 41 obras en los centros de salud y hospitales que se detectaron como inconclusas en Jalisco a la llegada de la actual administración federal, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) decidió suspender 25, aunque algunas registraban avances.

De las 16 que fueron rescatadas, se concluyeron las correspondientes al Centro de Salud de Tonaya, el resto se mantiene en proceso de construcción en hospitales de Cihuatlán, Lagos de Moreno y Hospital Civil de Guadalajara, entre otros.

El Insabi reportó que en 2020 se tomaron diversas acciones, como “la reorganización de los proyectos de obra en curso”. Argumentó que se realizó la evaluación física de cada uno, se formalizó la terminación anticipada de algunos contratos y en otros se definieron las condiciones para concluir los trabajos.

De las 25 obras que se suspendieron en Jalisco, 19 son centros de salud ubicados en Chacala, Jesús María, Lagos de Moreno y Mezquitic, entre otros. En Zapopan hay tres unidades afectadas con diversos trabajos: el Centro Jalisciense de la Transfusión Sanguínea y los centros de salud en Ixcatán y Arenales Tapatíos.

Las otras acciones corresponden a trabajos en hospitales en Tlaquepaque, Arandas, Encarnación de Díaz, Tizapán El Alto, Mascota y San Miguel El Alto.

Crece el fondo de salud, pero baja la población beneficiada

El próximo año, Jalisco recibirá cinco mil 717 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que significa 355.9 millones más con respecto a la bolsa actual (cinco mil 332 millones), según el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este fondo está destinado para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social, que incluya el acceso a servicios de salud.

Aunque los recursos continúan al alza, en octubre pasado, durante la presentación de la consulta ciudadana del pacto fiscal, el Gobierno de Jalisco insistió en que la Entidad recibe menos de lo que le corresponde.

Haciendo un comparativo contra el resto de los Estados en los rubros de salud, educación, seguridad y proyectos estratégicos, insistió que éstos reciben hasta el triple de recursos por habitantes frente a los de Jalisco.

Cada habitante recibe alrededor de dos mil 490 pesos para salud cada año, frente a los casi seis mil que se estima en otras Entidades.

De acuerdo con un análisis del gasto en esta materia, desarrollado por la organización México Evalúa, se destaca que para este año el Gobierno federal propone un gasto funcional en salud de 704 mil millones de pesos para todo el país, lo que supone un incremento anual de 15.2% (105.2 mil millones) con respecto al monto aprobado para 2021.

Aunque se proyecta destinar más recursos para atender los estragos provocados por el COVID-19 y un aumento al programa de vacunación (13 veces mayor), la organización realiza algunos matices sobre el resto de los recursos etiquetados a este rubro.

Se añade que preocupa la posibilidad de simular que el gasto siga allí. De los recursos que se utilizarán en la adquisición de vacunas, “no deja de preocupar la falta de transparencia que caracteriza a este fondo, ya que no se publican oportunamente sus estados financieros y no es posible conocer en cómo se gastarán esos recursos”.

CLAVES

Objetivos y fallas

Insabi. El Instituto de Salud para el Bienestar es un Organismo Público Descentralizado federal, sectorizado en la Secretaría de Salud. Su creación y funcionamiento a partir del 1 de enero de 2020 está refrendado en la Ley General de Salud.



Metas. Su objetivo es: “Proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud”. En el Programa Institucional 2020-2024 se establecieron los principales problemas de salud en los que el Insabi debía concentrar su trabajo en los próximos años. Entre éstos figura atender el elevado número de fallas para brindar una atención integral.

Médicos. En el primer informe de actividades de este organismo, se destaca que el sistema público de salud disponía en 2019 de 334 mil 863 enfermeras y de 247 mil 863 médicos en activo. “La brecha de recursos humanos es también evidente cuando se contrasta que México cuenta con 1.9 médicos y 2.1 enfermeras por cada mil habitantes, al tiempo que los países de la OCDE tienen 3.3 y 9.1, respectivamente (OCDE, 2019)”, se puntualiza en el documento.

Usuarios. Otro de los problemas en los que se debe focalizar, es la insatisfacción de los usuarios e ineficacia de la atención por problemas de disponibilidad y falta de medicamentos,insumos, deterioro e insuficiencias de la infraestructura, elevado grado de desmotivación y reclamos del personal de salud por la precariedad de los contratos que no garantizan estabilidad laboral ni consideran prestaciones sociales de ley.

En municipios del interior del Estado hay más carencias en servicios de salud. EL INFORMADOR/Archivo

Población objetivo

La población objetivo con derecho de atención en los servicios públicos de salud del Insabi en Jalisco es de tres millones 725 mil 862 personas (44.6% de la población total).

Las personas que pueden afiliarse al Insabi son aquellas que no cuentan con seguridad Social en Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina.

Algunas instituciones públicas de salud, como el Hospital Civil de Guadalajara, informan que para recibir la afiliación deben acudir a su cita de primera vez y presentar CURP e identificación oficial.

A nivel nacional, la población objetivo del Insabi es de 66 millones 273 mil 977 personas; es decir, el 55% del total.

Una estrategia es identificar a trabajadores que prestan servicios bajo contratos eventuales y por honorarios en cada Estado.

Reportan que se mantiene desabasto en medicamentos

A prácticamente dos años de la puesta en marcha del Insabi, se mantiene el problema de desabasto de medicamentos en el país, pese a que uno de los objetivos de la creación del instituto es “asegurar un abasto suficiente de medicamentos, material de curación y equipos médicos en los establecimientos de salud, que atienda las demandas de las personas, los programas prioritarios y la morbilidad de cada territorio”. De acuerdo con el último informe de la organización Cero Desabasto, desde febrero de 2019, cuando se lanzó la plataforma, al 30 de agosto de 2021, se recolectaron seis mil 413 reportes.

En el último cuatrimestre (con corte a agosto pasado) se recabaron mil 823 reportes, siendo el periodo con la cifra más alta. Jalisco ocupa la tercera posición con el mayor número de quejas a nivel nacional, con nueve por ciento de ese total. El primer lugar es la Ciudad de México, seguido del Estado de México. Las instituciones de salud más señaladas son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 54% de los reportes, seguido por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), con el 21 por ciento. “La patología con más reportes es el cáncer. Uno de cada cuatro reportes es por la falta de algún medicamento o insumo para el tratamiento de esta enfermedad”.

Casi cuatro de cada 10 personas que presentaron reportes en el último cuatrimestre, perciben a la corrupción como una causa potencial del desabasto de medicamentos.

