Los mexicanos eligieron a Claudia Sheinbaum como la primera Presidenta de México. De acuerdo con el conteo rápido que dio a conocer la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la abanderada de Morena, PT y el Verde Ecologista obtuvo entre 58.3% y 60.7% de los votos.

Su rival más cercana, Xóchitl Gálvez, aspirante de la alianza que conformaron el PRI, PAN y PRD, se quedó con un margen de preferencia del 26.6% al 28.6 por ciento.

Tras conocer las previsiones, Sheinbaum compartió un mensaje a los habitantes en el que ofreció construir un “México justo y más próspero” y admitió que el disenso forma parte de la democracia, por lo que velará por “todos sin distingo”, incluso por lo que no apoyaron su proyecto de nación.

Más tarde, en el Zócalo capitalino, prometió proseguir con el avance de la cuarta transformación, proyecto que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Garantizó la continuidad de los programas sociales, las becas, el aumento al salario mínimo y la puesta en marcha de los trenes de pasajeros.

“Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México”.

Tanto Gálvez como Jorge Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) que se llevó entre el 9.9% y 10.8% de las votaciones, reconocieron la victoria de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la hidalguense recalcó su “firme exigencia de resultados y soluciones a los grandes problemas del país y el indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas”.

Máynez festejó que pese a la derrota, MC consiguió el resultado histórico más importante desde su fundación.

Acompañada de candidatos e integrantes de Morena, Claudia Sheinbaum ofreció su primer mensaje a los ciudadanos, después de ser anunciada como virtual ganadora de la elección. SUN/D. Simón

“Me convertiré en la primera mujer Presidenta”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio un mensaje a la ciudadanía, tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que le da la ventaja ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En el Hotel Hilton, la exjefa de Gobierno capitalino destacó los más de 30 puntos de diferencia que dio a conocer el INE anoche, respecto a Xóchitl Gálvez.

También dijo que posiblemente Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Mencionó que será la primera mujer presidenta de México en toda su historia.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

“Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas”, señaló Sheinbaum en su mensaje.

Informó que la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, la llamó para reconocer su triunfo, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez.

“Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Máynez por su participación en estas elecciones”, dijo.

Agradeció las felicitaciones de otros presidentes del mundo y también agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por emitir un mensaje de felicitación.

Agradece al pueblo

Claudia Sheinbaum agradeció porque “se convertirá en la primera mujer presidenta de México”, a la vez que proyectó ganar la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, expresó en un mensaje en la Ciudad de México.

El conteo rápido del INE, que estima de manera oficial un rango de entre 58.3% y el 60.7% de los votos para la oficialista, por encima del 26.6% al 28.6% de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, y entre 9.9% al 10.8 % de Jorge Máynez.

Además, la candidata previó que su alianza del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) se lleve la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, con lo que podría reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

Con ello, proyectó impulsar las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero agradecer a los millones de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”, manifestó.

Sheinbaum, exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), basó su campaña en prometer continuidad a los proyectos de López Obrador.

Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje de reconciliación a los mexicanos que no apoyaron su proyecto de nación. Dijo que gobernará para todos. XINHUA/F. Cañedo

Mensaje en el Zócalo capitalino

A su llegada al Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum dijo: “¡Sí se pudo! Ganamos con 35 millones de votos, y además ganamos la Jefatura de Gobierno con Clara Brugada. No les voy a fallar, hoy hemos hecho posible la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación, y por primera vez en 200 años las mujeres llegamos a la Presidencia de la República”, expresó Sheinbaum.

En ese sentido nombró a heroínas de la patria como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, Sara Pérez Madero, Juana Belén Gutiérrez, Carmen Serdán Alatriste, Matilde Montoya y a las mexicanas anónimas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Resalta la diferencia de votos

Azucena Rojas Parra, decana de la Región Occidente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La decana de la Región Occidente de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey), Azucena Rojas Parra, destacó la diferencia por la que ganó la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, los comicios de este 2 de junio.

Aseguró que si bien no sorprende que ella haya ganado, sí sorprende la contundente votación que la llevó a ganar, puesto que las encuestas no daban tanta ganancia a la virtual ganadora a la Presidencia de la República.

“Son resultados sorprendentes porque creo que ninguna encuesta había marcado una diferencia mayor a 20 puntos entre el primero y el segundo lugar; no sorprende como puntera, porque la mayoría de las encuestas tenían arriba a Claudia Sheinbaum, pero la ventaja estaba entre los 20 puntos y los 14 puntos, estamos viendo que sobrepasa bastante esos datos”, explicó la académica especialista en Ciencias Sociales.

También resaltó que la ventaja que tuvo Jorge Máynez, que tampoco estaba prevista en las encuestas, “logró crecer en su campaña, al principio tenía alrededor del 4%, y ahora parecía que estaba llegando al l0%, podría decirse que fue exitoso lo que logró”, fue como calificó la investigadora los resultados del candidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.

Rojas Parra lamentó que el clima de violencia se generó durante las campañas, al grado en el que en este año no se colocaron 222 casillas a nivel nacional, situación que también mermó el ejercicio democrático, que en comparación con la elección presidencial anterior no se tuvo, pues fueron 10 las casillas que no se instalaron en aquel proceso electoral.

“Creo que la violencia afectó durante la campaña y hoy (ayer) fue una jornada más tranquila (…) con pocos actos violentos, pero habrá que ver la calidad de la campaña en el transcurso de esta semana”, explicó la decana del Tec de Monterrey.

Finalmente, la especialista consideró que será importante cotejar la actividad dada a conocer por los medios de comunicación en la que mostraban una amplia participación ciudadana, la cual no se vio reflejada en los resultados preliminares, por lo que la confrontación de datos será importante para darle legitimidad al ejercicio.

Sheinbaum recalcó su formación científica durante la campaña. SUN/D. Simón

¿QUIÉN ES LA PRÓXIMA MANDATARIA?

Científica, de izquierda y exjefa de Gobierno

Claudia Sheinbaum, la próxima Presidenta de México y primera mujer que gobernará el país en sus más de 200 años de vida independiente, llegará al poder con una promesa de continuidad que le facilitó la victoria del proceso electoral ayer con una amplia ventaja, de acuerdo con el conteo rápido oficial anunciado por Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

A sus 61 años, la exjefa de la Ciudad de México, izquierdista, desplegó una campaña muy estructurada aprovechando la popularidad de su predecesor. Pero una vez con el bastón de mando, los mexicanos podrán ver cómo se posiciona Sheinbaum, con una personalidad muy diferente a la de su mentor y actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque es indudable su cercanía política con López Obrador, con quien comparte su forma de entender el papel del Gobierno en la lucha contra la desigualdad, se la considera menos combativa.

Sheinbaum ha insistido en recalcar su formación científica durante la campaña. Tiene un doctorado en Ingeniería Energética.

