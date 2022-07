El tequila también conquista a países de América Latina

El tequila está presente en 29 de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Rodolfo Villarruel, responsable del área de Asuntos internacionales del Consejo Regulador del Tequila (CRT), indica que en 80% de las exportaciones a Latinoamérica está protegida la denominación de origen, bajo alguna figura de propiedad industrial.

“El mercado latinoamericano es importante, tiene mucho potencial. El año pasado se exportaron 9.3 millones de litros de manera directa a esta región”, resalta.

Con 2.9 millones de litros comprados el año pasado, Colombia se ubica como el principal mercado latinoamericano para el tequila y es el séptimo importador a nivel mundial. En segundo lugar está Chile.

En Haití, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada aún no hay una exportación directa formal. Villarruel acentúa que eso no implica que el destilado no esté disponible en esas naciones, ya que llega de forma indirecta.

El CRT proyecta que durante este año sigan creciendo las ventas a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

“Podríamos hablar de un crecimiento del 15%, afortunadamente el tema de las exportaciones sigue creciendo y es algo que nos tiene contentos, por todo el trabajo que se está llevando a cabo”.

Consolida el CTR estrategia para la protección del tequila

Para cuidar que se respete la denominación de origen, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) realiza un trabajo de acercamiento y colaboración con las autoridades de los distintos países, encaminado a conocer sus normativas y buscar la protección de la bebida.

“Existe un gran interés por el tequila, tan es así que tiene un lugar especial y nos ven muy bien; inclusive, nos ven como un ejemplo para poderse desarrollar. El tequila es considerado un elemento clave en la identidad mexicana, tiene ganado el prestigio a nivel internacional”, comenta Rodolfo Villarruel Franco, responsable del área de Asuntos internacionales del CRT.

Explica que la función que realiza su área se enfoca en coordinar las actividades de protección y monitoreo de productos que se realizan en las representaciones internacionales del Consejo “en Washington, Chicago, Ginebra, Madrid y Shanghái”.

Sobre la detección de marcas apócrifas que se hacen pasar como tequila, Villarruel Franco informa que han detectado algunos casos, aunque no en un nivel preocupante.

Refiere que en Argentina, donde no se reconocen las denominaciones de origen, han identificado la comercialización de productos que se dicen “tequilas argentinos”. Por eso junto con autoridades federales trabajan para llegar al reconocimiento de la denominación de origen en la nación sudamericana.

Villarruel Franco indica que la importancia de que esté protegida la denominación de origen es para tener un reconocimiento del uso exclusivo y evitar que otros productos intenten aprovecharse del éxito de la bebida mexicana.

“Con el reconocimiento de la denominación de origen, cuando se detectan productos apócrifos que utilizan de manera indebida la denominación del tequila, se facilitan las acciones legales que se llevan a través de los sistemas de justicia de cada país. También se le da seguridad al consumidor respecto al producto que están adquiriendo. Con un producto certificado se garantiza su autenticidad e inocuidad”.

Blindaje

Protección del tequila

Actualmente, la utilización de la palabra tequila está blindada en 55 países y se trabaja para extenderlo.

Los beneficios de la denominación de origen

Derecho al uso exclusivo.

Ejercicio de acciones legales.

Seguridad de distintiva.

Seguridad para el consumidor.

Ventajas a nivel internacional.

Blindan la bebida en 55 países

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) mantiene acciones en todo el mundo para proteger el uso de la marca del tequila y que se reconozca la denominación de origen a la bebida nacional.

El CRT enfrentó diferentes casos de bebidas que se venden como tequila sin serlo. En el caso de Argentina luchan contra la comercialización de una bebida que en realidad no es auténtico tequila.

En lo referente a China se logró el registro del nombre en español, en caracteres de la escritura china y el reconocimiento de la denominación de origen.

También se alcanzó un acuerdo con la empresa Heineken, con la que resolvieron el conflicto por el uso de la palabra tequila en una de las cervezas producidas por la compañía holandesa.

Triunfa en tierras colombianas

La bebida destilada del agave azul tequilana weber gana terreno en el mercado colombiano, que está consolidado como el principal importador en Latinoamérica y entre los primeros 10 a nivel mundial.

El responsable del área de Asuntos internacionales del Consejo Regulador del Tequila, Rodolfo Villarruel Franco, considera que entre las claves del éxito de la apertura del mercado colombiano está que funciona como un centro de distribución en el resto de los países vecinos, además de que ha crecido su consumo interno. Advierte también sobre el aumento de las ventas a naciones como Chile y Panamá.

En el caso de Brasil, es considerado como uno de los mercados con mayor potencial por sus dimensiones y el trabajo coordinado realizado con autoridades locales.

“Brasil es un país que poco a poco está abriéndose como mercado y al reconocimiento de una bebida como el tequila. Actualmente existe una colaboración directa con el Instituto Brasileño de la Cachaza, con quienes tenemos un convenio, y que es fundamental para fortalecer el tema de las denominaciones de origen a nivel internacional”.

En Brasil se reconoce la indicación geográfica y el distintivo del tequila. En total, en 11 países latinoamericanos hay reconocimiento a la denominación de origen o de la marca.

El tequila está posicionado en el mercado Latinoamericano en competencia con bebidas nacionales, como el pisco en Perú o Chile, el ron en Cuba, la cachaza brasileña o el aguardiente colombiano.

Guía

El reposado gana terreno

Caracterizado por tener un proceso de maduración de por lo menos dos meses en recipientes de madera de roble o encino, el tequila reposado fue la segunda clase más vendida el año pasado, con 70.5 millones de litros distribuidos en todo el mundo.

Según el Consejo Regulador del Tequila (CRT), por primera vez en los últimos 10 años, el reposado desbancó del segundo lugar de exportaciones al tequila joven u oro, que fue la única clase que tuvo una disminución en sus ventas al mercado internacional (el año pasado colocó cinco millones de litros menos que en 2020).

Martín Muñoz Sánchez, comisionado técnico del CRT, explica que el avance de los reposados se debe, entre otras cosas, a que hay más interés de los consumidores de probar diferentes clases de tequila. “El año pasado, el reposado fue el segundo en crecimiento de exportaciones, ya en el 2020 se exportaron 52 millones de litros, pero en 2021 fueron 70.5 millones. Esto representa un crecimiento del 21% en un año”.

También crecieron los envíos de tequilas añejos, con 4.4 millones de litros más, así como extra añejos, con 487 mil litros más.

La Norma Oficial Mexicana establece que independientemente de la categoría y la clase de tequila, la graduación alcohólica para comercializarse debe estar entre 35% y 55% de alcohol en volumen. En el mercado nacional, la graduación más común es 38% y depende del perfil que definan las marcas. “En México hay un mercado importante para el reposado, está esa generación que dejó de consumir ron o brandy, que son bebidas más dulces, y ese grupo al cambiar al tequila tiene preferencia por los reposados añejos o extra añejos. El paladar de cada consumidor define cual es la mejor manera de combinar, no hay una regla en particular sobre cómo se debe consumir”, acentúa Muñoz Sánchez.

Crecimiento

Las cifras mundiales

Durante 2021 se produjeron 527 millones de litros de tequila, de los cuales 338 millones fueron exportados.

Estados Unidos es el principal comprador de tequila: el año pasado, 85% de las ventas fueron al país norteamericano. Y le siguieron Alemania, España, Canadá y Francia.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) proyecta un crecimiento de entre 5% y 10% en la producción, superando el récord del año pasado.

En materia de exportación, se calcula que aumente entre 10% y 15 por ciento.

En los últimos 10 años, la exportación del tequila blanco creció 177%. El año pasado fueron 194 millones 526 mil litros.

Actualmente hay 329 mil 692 hectáreas dedicadas al cultivo del agave. Suman más de 26 mil 200 agaveros.

En los últimos 10 años se han destruido cerca de cuatro millones de litros de productos que intentaron pasar como tequila.

El valor total del mercado nacional, más exportaciones y más producción de agave, es de cinco mil 914 millones de dólares.

Contacto

Los cursos

El CRT ofrece cursos sobre cultura del tequila en su página www.crt.org.mx. Cuenta con información y videos para detallar las características de las categorías y variedades de la bebida.



Exportaciones a Latinoamérica

Estos son los 10 países de Latinoamérica a los que se exportó más tequila el año pasado, en donde destaca Colombia.

País Litros

Colombia 2’938,700

Chile 1’186,729

Panamá 847,230

Brasil 683,820

Ecuador 647,561

Perú 593,579

El Salvador 457,239

República Dominicana 310,185

Costa Rica 300,587

Guatemala 291,604

Algunos países con protección en el mundo

Actualmente, la utilización de la palabra tequila está blindada en:

Estados Unidos

Unión Europea

Reino Unido

Canadá

Sudáfrica

China

Uruguay

Honduras

Costa Rica

Panamá

Paraguay

Ecuador

Colombia

Tailandia

Rusia

Australia

Nicaragua

El Salvador

Chile

Filipinas

Malasia

Brasil

Indonesia

Georgia

Singapur

Nueva Zelanda

Ucrania

Sigue #debateinformador , participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Cuál es su tequila favorito?