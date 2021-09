El subterráneo de Plaza Guadalajara tendrá oficina de pasaportes y licencias

Para fortalecer el flujo de visitantes al centro comercial subterráneo de Plaza Guadalajara, el próximo Gobierno tapatío proyecta la construcción de oficinas y la incorporación de trámites y servicios de pasaportes y licencias en las áreas vacías.

Pablo Lemus, presidente municipal electo, adelanta que parte de los acuerdos para construir las dos oficinas es que el Ayuntamiento haría la remodelación de los espacios en las zonas libres, sin que esto signifique quitar concesiones a locatarios. “La idea tiene dos vertientes. La primera: que la gente pueda llegar en transporte público por la conexión que tiene con la Línea 3 del Tren Ligero hacia ese espacio, y que pueda o no quedarse en el Centro. La segunda: darle flujo a los comercios que ya tienen concesiones, que todas esas personas que vayan a hacer esos trámites les sirvan a ellos para tener una mayor derrama económica”.

Detalla que en los primeros días de octubre, cuando iniciará su administración, emprenderá los procesos de licitación para la remodelación de las oficinas y que puedan ser entregadas a las dependencias en enero próximo. La idea es comenzar a brindar los servicios entre febrero y marzo de 2022.

Sobre las goteras y filtraciones de agua en el subterráneo, reconoce que no tiene conocimiento, pero anticipa que van a exigir el cumplimiento de la calidad de la obra al contratista.

Los proyectos pretenden “fortalecer el flujo y los atractivos de ese corredor. Y dejar claro que parte de los acuerdos para llevar las dos oficinas es que el Ayuntamiento haría la remodelación de esos espacios”.

Sobre la posibilidad de lanzar una nueva convocatoria para las concesiones de los locales disponibles, Lemus añade que dependerá de los espacios que queden tras la habilitación de las oficinas públicas.

Eduardo Sayula es de los pocos locatarios que mantienen abierto su local. EL INFORMADOR/A. Camacho

Tras 14 años, vendedor de libros sobrevive en su local

Aunque el local 127 es el único abierto en uno de los pasillos de la Plaza Guadalajara, Eduardo Sayula sigue en pie. En su espacio exhibe libros nuevos de todo tipo, desde historias narradas por autores como John Katzenbach o Francisco Martín Moreno, hasta textos sobre inteligencia emocional y literatura juvenil. La falta de gente no lo desmotiva porque sus clientes todavía lo siguen buscando.

“Estoy desde que se abrió, hace 14 años, pero desde que comenzó la pandemia ya no llega gente porque hay accesos cerrados. Después empezaron los trabajos de rehabilitación”.

Antes de la pandemia, dice, abrían como 10 locales. Desde que cerraron los accesos son menos.

En un recorrido realizado por este medio, entre los pasillos hay letreros que avisan que todavía se pueden adquirir libros en su espacio. “Vengo de lunes a viernes, no crea que son muchos clientes. Mi clientela que ya me conoce es la que viene y me compra”.

En otro pasillo hay personal realizando los trabajos de rehabilitación, por lo que los accesos del centro comercial subterráneo, ubicados del lado de Palacio Municipal, se mantienen cerrados. Aunque las entradas ya cuentan con rampas de accesibilidad universal, todavía no se pueden usar.

Por otra parte, también hay pasillos con filtraciones de agua. En esas partes no hay locales abiertos.

Rehabilitación en marcha

El área de Comunicación Social del Gobierno de Guadalajara informa que actualmente la obra de la plaza no ha sido entregada. “Hay goteras, por lo que no han podido reactivar su actividad económica y se buscará un apoyo económico para cuando puedan iniciar operaciones. Está por determinarse el monto y la forma de pago. Esta solicitud se realizó en la reunión del pasado viernes 17 de septiembre”.

La administración saliente invirtió 28.1 millones de pesos en la rehabilitación para la superficie y el área subterránea, detalla el Ayuntamiento.

Las acciones ejecutadas son la demolición del piso existente, impermeabilización y nivelación sobre losa, sustitución de piso precolado con concreto, restauración de jardineras, renovación de iluminación general y escenográfica sobre jardineras, reforestación de 32 nuevas especies sobre las jardineras, restauración de fuente y escalinata, renovación de iluminación escenográfica de la fuente, nuevos ingresos en la planta del sótano, canalizaciones para audio y video hacia Catedral, sustitución de barandales, cristales de ingresos y conexión con la Línea 3, así como pintura e iluminación sobre algunos pasillos. Y el cambio de algunas cortinas de locales que se encontraban más deterioradas.

En el portal de Obras Públicas se destaca que está activo el contrato “Frente 3 de la Rehabilitación de Plaza Guadalajara” por 2.6 millones de pesos, que comenzó el 4 de septiembre de 2021 y termina el 24 de septiembre de 2021. Han sido tres contratos ejecutados por la misma empresa.

En el Tercer Informe de Gobierno de la actual administración, se indicó que las obras y acciones en el inmueble atienden a la necesidad de mejorar las condiciones de los espacios subterráneos comerciales, “aprovechando el nuevo vínculo con la Línea 3. Y en superficie, mejorar las condiciones de una de las plazas más representativas del municipio, que por su ubicación frente a la Catedral, surge como un proyecto de vital importancia, por su tradición e historia”.

En una solicitud de Transparencia se preguntó cuál era el avance de los trabajos en la plaza, respecto al proyecto total, pero no hubo respuesta.

El presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto del Ayuntamiento, Eduardo Almaguer, acepta que las autoridades salientes no lograron reactivar la plaza. Explica que la pandemia influyó en el retraso del proyecto.

Locales

A través de Transparencia, el Ayuntamiento informó que hay 244 locatarios que tienen concesión vigente, de un total de 335 espacios.

Eso significa que 91 locales siguen sin estar regularizados.

Por otro lado, se recibieron 563 trámites de personas que buscaban ser locatarias, pero no todas cumplieron con los requisitos.

Mientras el Ayuntamiento realiza una nueva remodelación en el centro comercial, el próximo alcalde Pablo Lemus alista un proyecto de oficinas públicas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Es clave para la reactivación

El delegado del Centro Histórico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Víctor Zetter, considera que la Plaza Guadalajara es un lugar en el que se podría reactivar el turismo. “Es un diamante en bruto. Si lo sabemos aprovechar sería un generador de oportunidades, un generador de gente, una atracción para la gente, pero lamentablemente desde que se creó, hace muchos años, no se le ha dado al clavo”.

Recuerda que el proyecto subterráneo se comunica con el Pasaje Morelos. Y tienen conectividad con las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, lo que podría detonar un mayor flujo de personas.

“Se debería hacer una intervención rápida, tanto de la Plaza Guadalajara como del Pasaje Morelos, con entradas dignas. Y concesionar a la gente valiosa, trabajadora, que tenga cualquier giro lícito”.

Remarca que podrían funcionar muchos tipos de giros, desde comida hasta bisutería o artesanías, y aumentar visitantes con actividades de difusión. Además de apoyos gubernamentales. “Aplicar algún tipo de promoción y difundir que allí están. Hay muchos locales que ofrecen una variedad de productos y de giros. (Se puede apoyar) con algún crédito blando o algo que los pudiera reactivar. Sabemos que las obras en el Centro han afectado mucho a los comerciantes y sería positivo que los apoyen. Sus principales problemas son el drenaje. El piso está malo, la iluminación y la reparación de las entradas”.

Por otro lado, indica que el Pasaje Morelos tiene muchos años sin intervenciones, por lo que se podría incluir dentro del proyecto de rehabilitación. “Son 92 propietarios, que venden artículos religiosos, joyería y dulces, entonces esas personas piden la intervención y están dispuestos a pagar el 50% de lo que se intervenga, de las necesidades y mejoras del Pasaje Morelos”.

Añade que será fundamental revisar las concesiones y ver cuáles son los comerciantes comprometidos, que puedan reactivar sus locales, además de aprovechar para reducir el ambulantaje.

“Si cumplen con los requisitos, sería una gran oportunidad. Es un tema más para las autoridades entrantes, pero tenemos que subir este tema, que las autoridades lo tengan en el mapa”.

Locatarios del Pasaje Morelos suman años con afectaciones

José Quintero, locatario del subterráneo del Pasaje Morelos, conectado con la Plaza Guadalajara, recuerda que sus ventas comenzaron a bajar desde el inicio de la construcción de la nueva ruta del Tren Ligero.

Asegura que luego, con el Paseo Alcalde, mucha gente ya no va porque el acceso al Centro es complicado.

“Y después, con la pandemia, ahora nos cerraron una de las puertas. Cuatro cosas al hilo que provocan cortinas cerradas. Esto lo tenemos cargando desde que comenzó la Línea 3, que aunque sí hay más afluencia con la entrada en operación, no se ha consolidado”.

Explica que muchas personas no regresaron después del cierre, por la pandemia. Por ejemplo, una señora de una refresquería o el señor de una joyería, que falleció y los hijos no le vieron interés en seguir.

“La gente como que se acostumbra a no venir. El señor del final del pasillo se dio por vencido. La señora de la esquina decidió no venir porque invertía más en las escamochas que lo que vendía, y realmente las escamochas y dulces son algo típico y el Gobierno no se ha fijado en nosotros, a pesar de que hemos pedido una ayuda”.

El Pasaje Morelos tiene tres accesos, pero el que está más cerca de la Catedral está cerrado debido a los trabajos del reforzamiento en el Hotel One. Sin embargo, el locatario menciona que al lado del acceso sigue operando un restaurante.

Entre lo positivo, destaca que Protección Civil revisó y les comunicó que el Pasaje Morelos no tiene daño estructural, además de la condonación del pago de la licencia y de los meses que se cerró por la pandemia.

El lugar es conocido por sus escamochas y dulces típicos, aunque hay más joyerías.

AYUNTAMIENTO

Brindan apoyos

La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento tapatío subraya que ofrecieron distintos apoyos a los comerciantes de Plaza Guadalajara. A través del programa “Mujeres Emprendedoras” beneficiaron a tres personas en los giros de uñas, artículos religiosos y joyería.

También se les ayudó en dos ocasiones a 25 comerciantes con el programa “Despensa Segura”, durante la contingencia sanitaria.

Y mediante el programa “Corredores Comerciales Seguros” otorgaron 12 créditos, por un monto total de 300 mil pesos (25 mil para cada uno). “Los giros beneficiados fueron: loncherías, electrónica, regalos, artesanías, dulces típicos, bisutería, ropa y libros. Cabe mencionar que, a la fecha, no han pagado el crédito a tasa 0, por lo que pidieron apoyo para que se genere una iniciativa y que el monto se vaya a fondo perdido porque no han podido abrir, ni recuperarse”, detalló el Ayuntamiento.

Otorgan prórrogas y condonaciones de pagos

Ante la crisis económica detonada por la pandemia, el Ayuntamiento comunicó en su informe (2018-2021) sobre la implementación del programa “La Ciudad Te Espera”, que consistió en estímulos para beneficiar a los comerciantes de tianguis, mercados, emprendedores y microempresarios, con el otorgamiento de prórrogas y condonaciones en los pagos de las licencia y los permisos de operación, así como en los accesorios por falta de pago oportuno durante 2020.

Del 1 de abril al 30 de junio de 2020, no se actualizaron los accesorios por falta de pago, tales como recargos, multas, actualización y gastos de notificación, del impuesto predial, licencias de giro comercial y concesión de mercados municipales.

“Lo anterior, con la finalidad de que los contribuyentes, en la medida de sus posibilidades, realizaran el pago de sus contribuciones vencidas durante ese periodo sin la carga adicional que representan los accesorios por el incumplimiento de pago”.

Para los locatarios se aplicó la condonación de los derechos por la concesión de los mercados municipales, lo que benefició a 11 mil 385 comerciantes.

El Ayuntamiento informa que en la Plaza Guadalajara hay 244 locatarios con concesión vigente, de un total de 335 espacios. EL INFORMADOR/A. Camacho

Operaban sin regularización

En julio de 2019, el Ayuntamiento tapatío reportó que de 93 mercados que existen en la ciudad, solamente cuatro estaban regularizados al 100%: Pedro Ogazón, Eugenio Zúñiga, Pedro Vélez e Irineo Paz.

Esto generaba incertidumbre jurídica, desorden administrativo, poca recaudación e inseguridad, debido a que los espacios con menos porcentaje de regularización tenían más locales cerrados.

Hace dos años, los mercados tapatíos con el porcentaje más bajo de regularización eran el Gastronómico (7%), Polanquito (14%), Ferrovejeros (25%), Ignacio Zaragoza (27%) y Dionisio Rodríguez (27%).

En contraparte, los que tenían un nivel óptimo eran los mercados Ávila Camacho (97%), Nuevo Ignacio Aldama (97%), Manuel Doblado (96%), Ricardo Flores Magón (96%) y Corona (96%). Además, en éstos no se registraban locales cerrados.

