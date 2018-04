El “Pacto de Caballeros”, una añeja y práctica polémica

Con el objetivo de proteger sus intereses y no perder toda la inversión que pudieron hacer en algunos futbolistas, los directivos del balompié mexicano emplean un acuerdo de palabra llamado “Pacto de Caballeros”, el cual está fuera de las regulaciones de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociado).

Hoy en una reunión inédita en la historia del futbol mexicano, los capitanes de las escuadras de la Primera División y representantes de la recién formada Asociación de Futbolistas dialogarán con los directivos de los clubes para intentar terminar con esta añeja práctica.

El famoso pacto se basa en un acuerdo “informal” entre el jugador y el club, asegurándose que el futbolista no puede negociar con nadie más si la institución no está de acuerdo, (aunque el contrato actual esté por concluir) pues ésta debe salir beneficiada de alguna manera.

El acuerdo surgió por parte de los directivos y altos mandos de la Femexfut y clubes del balompié nacional en el ya lejano 2002. Establece el pago de una cuota por derechos de formación o contratación al club originario de un jugador que ha adquirido su libertad con el término de su contrato.

A diferencia de Europa, donde un jugador puede negociar con cualquier club desde seis meses antes de que termine su contrato con su actual equipo o bien, terminando su relación laboral ser libre para fichar con cualquier club que le haga una oferta, en México se tiene que negociar con el equipo anterior o el que tiene los derechos del futbolista.

Los reglamentos de la FIFA estipulan que desde seis meses antes de terminar un contrato, el club actual no tiene voz ni voto, lo único que puede hacer es ofrecer una renovación al jugador. Aquí no, incluso en el futbol de nuestro país el jugador es bloqueado y lo vimos hace poco con el caso de Oswaldo Alanís, quien no vio minutos en la primera parte del torneo en Chivas por rechazar una renovación de contrato.

Es por eso que la Asociación de Futbolistas busca terminar con el acuerdo antes de finalizar el Clausura 2018.

¿En qué consiste este acuerdo?

El "Pacto de Caballeros" es un acuerdo no escrito ni estipulado en ningún reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, mediante el cual los dueños de los equipos de Primera División se comprometen a pagar o a exigir el pago de derechos de formación de un jugador que ha terminado contrato. Este acuerdo impide a los jugadores mexicanos libres escuchar u ofrecer sus servicios a otro equipo del futbol nacional sin el consentimiento del club con el que acaba de finalizar su relación. El pacto es un desacato a los reglamentos de la FIFA, que facultan a un jugador libre a arreglarse con el equipo que quiera incluso seis meses antes de que termine su contrato con su club actual.

AFECTADOS POR EL PACTO

Antonio de Nigris

Uno de los jugadores mexicanos que más recorrió el mundo para jugar al futbol fue Antonio de Nigris, sin embargo gran parte de esta travesía fue porque en México no podía enrolarse con otro equipo que no fuera el Monterrey. En enero de 2009, el artillero azteca explotó contra Luis Miguel Salvador, entonces vicepresidente de Rayados, ya que él fue pieza clave para que no pudiera firmar con Cruz Azul.

Francisco Fonseca

Quien fuera bicampeón con Pumas en 2004, Mundialista en Alemania 2006 y jugador del Benfica de Portugal por una temporada, tuvo que padecer los dolores del “Pacto de Caballeros”, ya que a su regreso del futbol europeo, los Tigres de la UANL entorpecieron su carrera. No contento con esta situación, el “Kikín” demandó a los regios por nueve millones de pesos e incluso se abrió una apelación ante el TAS.

Aarón Galindo

Otro que tuvo que enfrentarse a las reglas no escritas del futbol mexicano a su regreso a la Liga MX fue Aarón Galindo, quien después de jugar con el Frankfurt de Alemania tuvo la pretensión de volverse jugador de Chivas y en esta ocasión fue Cruz Azul quien obstaculizó la negociación, esto debido a que La Máquina pidió un porcentaje por los derechos de formación de Galindo.

Cirilo Saucedo

Uno de los casos más recientes en donde un futbolista se vio afectado por el “Pacto de Caballeros” se dio a inicios de este 2018 con el portero Cirilo Saucedo. Y es que debido a que Monarcas Morelia (dueño de su carta) no llegó a un arreglo para que los Bravos de Juárez siguieran contando con el cancerbero, Saucedo quedó sin posibilidades de jugar este semestre.

Gerardo Torrado

Debido al “Pacto de Caballeros” Gerardo Torrado tuvo que pasar toda una travesía para volver a jugar en México. Fue en 2000 cuando el jugador se fue a España como agente libre para probar suerte, sin embargo un lustro después, luego de pasar por varios equipos de la Segunda y Primera División española, Torrado volvió para jugar con Cruz Azul, pero los Cementeros tuvieron que indemnizar a Pumas por los derechos de formación del jugador.