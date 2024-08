El Mayo Zambada confirma que fue secuestrado; se reuniría con el gobernador de Sinaloa

Ismael “El Mayo” Zambada declaró que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa. Según una carta divulgada por su abogado, Zambada fue convocado a una reunión en la que supuestamente estarían presentes otro líder del cártel y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, en lugar de una reunión, fue secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

En la carta, de dos páginas y sin firma, Zambada detalla que fue golpeado, maniatado y encapuchado antes de ser subido a un avión privado que lo trasladó a territorio estadounidense, donde fue entregado a las autoridades. Guzmán López, quien también fue arrestado, se rindió durante esta operación. Ambos hombres fueron detenidos al descender del avión en un aeropuerto cercano a la frontera.

Tras su arresto, Guzmán López fue trasladado a Chicago, donde se declaró “no culpable” de los cargos de narcotráfico que se le imputan. Se espera que Zambada sea enviado a Nueva York, donde enfrenta una acusación en la misma corte federal que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019.

La carta de Zambada también revela detalles sobre su relación con las autoridades de Sinaloa. Según su versión, acudió a la reunión para mediar en diferencias entre líderes políticos del Estado. Además, afirmó que uno de los miembros de su seguridad era un comandante de la policía judicial de Sinaloa.

La misiva se hizo pública un día después de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, afirmara que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el Gobierno de Estados Unidos no participó, desmintiendo así rumores de que “El Mayo” se hubiera entregado debido a problemas de salud.

En respuesta, Rubén Rocha Moya, negó tener vínculos con Ismael Zambada y solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República inicie una investigación. Rocha Moya también negó haber estado presente en la reunión, afirmando que llegó al estado un día después de la supuesta cita con el narcotraficante.

Durante un evento frente al Presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocha Moya declaró que no existen complicidades entre su Gobierno y el crimen organizado, instando a que se investigue a fondo.

En relación con la muerte de Cuén Ojeda, a quien Zambada mencionó como un amigo de años, el narcotraficante subrayó que el político fue asesinado “a la misma hora y en el mismo lugar” donde él fue secuestrado. La Fiscalía de Sinaloa indicó que estaba investigando la muerte de Cuén Ojeda como un “intento de robo”.

Tras su detención, “El Mayo” se declaró “no culpable” a través de su abogado de los 14 delitos que se le imputan, que incluyen cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y provienen de una acusación presentada en 2012 en Estados Unidos. El jueves de la semana pasada, compareció para una audiencia procedimental en El Paso, Texas, en la que solo habló una vez y fue para decir “sí”, en respuesta a una pregunta de la jueza sobre posibles “conflictos de intereses” de su representación legal.

Las ideas principales de la carta de “El Mayo”

El 25 de julio de 2024 fue llevado en avión a EU contra su voluntad, desde México, sin consentimiento. Joaquín Guzmán López lo convocó a una reunión con autoridades de Sinaloa, pero fue una trampa. Al llegar al rancho Huertos del Pedregal, fue emboscado, agredido y encapuchado por hombres armados. Lo golpearon, ataron y llevaron a una pista de aterrizaje, donde lo obligaron a subir a un avión privado. El vuelo desde México a El Paso, Texas, duró entre 2 ½ y 3 horas; allí fue arrestado por federales.

Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa rechazó que se fuera a reunir con “El Mayo” y el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén. SUN/G. Pano

“No tenemos complicidad con nadie”: Rubén Rocha

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó ayer cualquier vínculo con el narcotráfico, así como de formar parte de una presunta reunión con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, su otrora socio, que dio como resultado la captura del capo por las autoridades estadounidenses.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie (…) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (‘El Mayo’), pues cayó en la trampa”, expresó el gobernador, quien habló del tema en compañía del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes se encontraban realizando una gira por Sinaloa.

Fija su postura

Su postura se da luego de que “El Mayo” hizo pública una declaración en la que sostiene que fue emboscado por el hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, para ser llevado a los Estados Unidos, tras ser llamado a una reunión para resolver una disputa con el gobernador de Sinaloa y el excongresista Héctor Melesio Cuén.

Además, pidió al Presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de Cuén, quien según la misiva de Zambada, habría sido asesinado en el mismo lugar donde fue secuestrado el Mayo, contrario a las versiones oficiales.

El gobernador sinaloense señaló que estaría “más satisfecho” si se llevase una investigación con “una mayor imparcialidad”, a fin de que “no haya sospechas de ninguna naturaleza”.

“No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso”, insistió.

Sobre la presunta reunión a la que acudiría, Rocha Moya aclaró que nunca fue llamado para resolver ninguna disputa, como sostuvo el Mayo, pues incluso mencionó que estuvo fuera durante todo el 25 de julio y regresó en las primeras horas del día siguiente.

Buscan sembrar mala fama

Además, posicionó que los problemas del estado que dirige se resuelven a través de las instituciones del Gobierno, al tiempo que acusó que se le busca “hacer narco a la fuerza” por ser originario de Badiraguato, cuna de importantes capos de la droga como el Chapo o Rafael Caro Quintero, entre otros.

Dijo que este es un estigma que se tiene sobre las personas originarias de esta localidad y defendió que, por el contrario, las personas de Badiraguato y el estado de Sinaloa “es gente buena, trabajadora”.

Asimismo, consideró que este tipo de casos buscan manchar su imagen “y de paso” la del Presidente López Obrador.

Zambada ya se ha presentado en dos ocasiones para audiencias preliminares ante una corte federal de El Paso, Texas, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo narcotráfico y lavado de activos.

Su caso en EU representa el fin de la vieja guardia del narco mexicano, aunque para especialistas en temas de seguridad, todavía podría revelar los nexos que sostiene con figuras clave del Gobierno.

López Obrador. El Presidente abordó el tema durante su gira por Sinaloa. SUN/G. Pano

REACCIONES

Confianza total al gobernador: AMLO

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que en la captura de Zambada “no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum manifestó que el apoyo al gobernador Rocha Moya se mantendrá durante su mandato y agregó que “quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque la gente de Sinaloa son buenos mexicanos”.

El Presidente López Obrador refrendó su respaldo al gobernador de Sinaloa y lo felicitó por “dar la cara”: “Nosotros le tenemos toda la confianza a Rubén Rocha Moya”. Agregó que “no hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta”.

Héctor Cuén. El Mayo Zambada y el gobierno de Sinaloa ofrecen distintas versiones sobre la muerte del ex rector de la UAS. ESPECIAL

Fiscalía de Sinaloa no se opondrá a que instancias federales investiguen

En la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no existe obstáculo alguno para que la instancia judicial federal atraiga la investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya línea de investigación principal es el intento de robo de la camioneta en la que viajaba.

El Órgano Autónomo de Justicia, refirió que comparten la petición que realizó el Gobernador, Rubén Rocha Moya, al Presidente de la República, en su visita a Culiacán para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

La dependencia mencionó que en relación con una supuesta carta divulgada de Ismael Zambada, se precisó que la carpeta de investigación por el homicidio de Cuén Ojeda, se continúa trabajando un equipo de materiales e investigadores, cuya principal línea es el robo de la unidad.

Sara Bruna Quiñónez Estrada, titular de la Fiscalía General del Estado, en el documento comentó que no se descarta ningún otro indicio que pueda surgir en el transcurso de las indagatorias, en las que se establece la tentativa del robo de vehículo.

Como parte del documento, se precisó que consta en las declaraciones del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano a la familia de Héctor Melesio Cuén.

Sobre la presunta participación de elementos de la Policía de Investigación, como parte de la guardia personal de Ismael Zambada, citó que sí existe un agente activo de investigación con el nombre señalado de Rosario Heras, adscrito a Órdenes de Aprehensión quien contaba con un periodo vacacional del 15 al 30 de julio.

Se informó que la familia del policía de investigación presentó la denuncia el día 28 de julio pasado por la desaparición desde el día 25 de julio de este mismo mes, cuando salió a visitar a sus padres en la sindicatura de Culiacancito.