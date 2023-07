El INE restringe a medias los eventos de “corcholatas” a la Presidencia

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las giras y actos que realizan las seis “corcholatas” son proselitistas, pero los “frenó” a medias.

La presidente de esa comisión, Claudia Zavala, planteó la prohibición de estos actos de los seis aspirantes a la candidatura presidencial porque están ocasionando daños irreversibles a la equidad de la contienda electoral. Sin embargo, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell rechazaron prohibir las giras.

Solamente se ordenó a los involucrados que todos los actos públicos que se programaron o se efectuarán, no contengan elementos proselitistas. Y deberán realizarse conforme a lo siguiente: los actos referidos como recorridos o “asambleas informativas” se llevarán a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales. Deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del partido Morena. No deberán emitirse expresiones de índole electoral. Previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido y revisar los discursos de las personas que están participando por la titularidad de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en los acuerdos. “Se deberán ajustar a los parámetros constitucionales y conducirse con legalidad y equidad”.

Sheinbaum se burla de Fox por mensaje a AMLO

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue recibida ayer en Puerto Vallarta al ritmo de mariachi y al grito de “Goya”. TWITTER/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, se burló ayer del expresidente Vicente Fox, y lo llamó mareado, por un tuit que publicó, en el que lamentó que no hubieran desaforado al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy (ayer), Fox subió un tuit, la verdad, ya así como que se mareó, la verdad, ya está medio mareado desde hace rato. Imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabado con López Obrador, con el desafuero. Es que no se dan cuenta, no entienden que no entienden, que López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, desde el desafuero”, dijo Sheinbaum, en un mitin que realizó en Puerto Vallarta.

El expresidente Vicente Fox Quesada admitió que su Gobierno y el Congreso abusaron del poder en 2005, para promover el desafuero contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje en redes sociales, Fox expuso: “No sé por qué no culmine la tarea, con una gran estocada”.

Además, la aspirante a la presidencia, reforzó ayer su discurso compartiendo el mensaje del expresidente en el que señaló que “nada hubiera podido parar la movilización popular en contra del fraude del 2006, de la campaña de 2012 y de la formación del partido Morena”.

Cabe señalar que el expresidente panista apoya la aspiración de Xóchitl Gálvez, quien también ha sido atacada por el Presidente López Obrador en distintas ocasiones, desde Palacio Nacional.

Sheinbaum también criticó a los aspirantes del Frente Amplio por México al decir que “ellos son el pasado, por más que se vistan como demócratas”.

En el mitin que realizó en Puerto Vallarta, dijo que la continuidad consiste en seguir en el mismo camino, “con nuevas cosas”; y afirmó que un pendiente en el país es brindar mayor apoyo a la educación.

“Hay que apoyar de fondo la educación pública, ahora se apoyó mucho la educación básica, los maestros recibieron aumentos salariales, ‘basificación’, pero hay que seguir apoyando a los maestros y hay que apoyar la educación media superior, para que nuestros jóvenes tengan preparatorias dignas, y hay que apoyar a la educación superior”, dijo.

También señaló que el sector salud necesita ser fortalecido:

“El Presidente ya hizo el IMSS-Bienestar, pero hay que fortalecerlo para que, realmente, atiendan desde la prevención hasta la enfermedad más complicada de manera gratuita, con los medicamentos gratuitos”.

Previo al mitin en Puerto Vallarta, Sheinbaum se reunió con empresarios del sector turístico. “Platicamos de nuestra visión de desarrollo, apuntamos y tomamos nota de la problemática y las propuestas que nos plantearon para esta zona con tanto potencial”, señaló.

SUN

Ebrard detalla sus gastos en recorridos

ESPECIAL

Marcelo Ebrard detalló ayer que durante la tercera semana de sus recorridos por el país ha gastado 264 mil 759 pesos.

En sus redes sociales presentó el desglose de gastos del 3 al 9 de julio, como parte del proceso interno para elegir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En ese periodo tuvo eventos en la Ciudad de México, Baja California Sur, Estado de México, Veracruz, Yucatán e Hidalgo.

Acorde con la información, el día con mayor gasto fue el 5, por eventos en Ixtapaluca, Estado de México, con un costo de 155 mil 484 pesos.

Adán Augusto se lanza contra la Corte

SUN

“Los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte son como los mercaderes del templo, si no los cambiamos, van a acabar vendiendo hasta las estatuas que hay en la Suprema Corte”, criticó ayer Adán Augusto López.

Durante una asamblea informativa en Monclova, Coahuila, agregó el exsecretario de Gobernación: “Yo he aprendido de una maestra, a la que yo estimo y respeto mucho, algo tan hermoso que ahora se los voy a compartir.

Me dijo: ‘Hay que ir a reformar al Poder Judicial, nunca más un ministro que gane arriba de 600 mil pesos, nunca más’”.

Monreal dice que el trabajo todo lo vence

SUN

El exlegislador morenista publicó ayer en sus redes sociales: “A 29 días de que iniciamos los recorridos por el país, he visitado 16 Estados: hoy (ayer), la alcaldía Álvaro Obregón de esta majestuosa ciudad, en donde lideramos el camino hacia una sociedad del conocimiento. ¡En unidad podemos construir el futuro que merecemos! #UnaOportunidadReal”.

También compartió en Twitter:

“Estuvimos en la asamblea informativa de la alcaldía Álvaro Obregón; muchas gracias por su cariño y amistad. Ofrezco trabajo, trabajo y más trabajo, porque el trabajo todo lo vence. Así ustedes podrán descansar y disfrutar en familia con armonía”.

Velasco pretende recuperar espacios

ESPECIAL

El aspirante a candidato presidencial por los aliados de Morena, Manuel Velasco, compartió ayer e Twitter, en gira por Guerrero: “Para recuperar la paz en #Acapulco debemos partir por rescatar los espacios públicos construyendo más canchas, gimnasios y espacios deportivos al aire libre, cerca de las colonias, los barrios y las comunidades”. Además de que condenó el asesinato del periodista Nelson Matus Peña, y exigió a las autoridades correspondientes castigar a los responsables para que no haya impunidad. “Nuestras condolencias y solidaridad a su familia y al gremio periodístico de Guerrero y del país”, publicó.

Recuerdan a López Obrador cuando exigía al Presidente no ser jefe de partido

“¡¡El jefe de Estado, el Presidente de la República, en rebaja, en oferta, convertido en pistolero contra de Xóchitl guardaespalda de su corcholata…. extraño a un Presidente!!”.



Sen. #GermánMartínez @gpplural @XochitlGalvez pic.twitter.com/YVHaR8w4Eu — @GPPlural (@gpplural) July 15, 2023

Senadores del grupo plural le recordaron ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, un mensaje suyo en el que le reprochaba a Vicente Fox el uso de las instituciones con fines electorales, en medio de los señalamientos del Ejecutivo hacia la opositora, Xóchitl Gálvez.

En aquel video, López Obrador aparece junto el actual subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el recién fallecido, Porfirio Muñoz Ledo; y otras figuras más de la izquierda.

En el templete, AMLO pronuncia las siguientes palabras: "El Presidente de México debe actuar como hombre de estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El Presidente debe representar a todos los mexicanos. El Presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El Presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios".

El video data de la época en que AMLO era opositor y el discurso criticaba al entonces presidente, Vicente Fox.

Posterior al mensaje que emitió en esa época, el video compartido por los senadores del grupo plural continúa con imágenes de la Mañanera del viernes, en la que el Presidente dice que “lo quieren callar” tras las medidas emitidas por el INE tras una impugnación de Xóchitl Gálvez.

El video fue editado por el tuitero Vampipe y retomado por los senadores del grupo plural.

SUN