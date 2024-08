El INE perfila mayoría calificada para la 4T en la Cámara de Diputados

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila confirmar la mayoría calificada de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados con 364 curules, al asignar los plurinominales por partido y no por coalición.

El anteproyecto será discutido hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y posteriormente en el Consejo General del INE este viernes.

La proyección del organismo electoral muestra que, de los 500 diputados que formarán parte de la LXVI Legislatura en San Lázaro a partir del 1 de septiembre, 236 serán de Morena, 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo, agrupados en la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Con ello, sumarán 364, una cantidad mayor a los 334 necesarios para lograr los asientos que les permitirán modificar la Constitución sin negociar con los partidos de oposición.

Sin embargo, a Morena y aliados de la Cuarta Transformación (4T) les faltarán tres escaños para la mayoría calificada en el Senado. Ocuparán 83 espacios, pero necesitan 86 de los 128 que integran la Cámara Alta.

La asignación preliminar del INE se enmarca en el contexto de la sobrerrepresentación que, según la oposición, tendrá el oficialismo con el reparto de los legisladores de representación proporcional (200 diputados y 32 senadores).

Ante la discusión reavivada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los cinco empresarios más ricos de México: Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailléres y María Asunción Aramburuzabala), a posicionarse en el tema.

Según el Mandatario, las cúpulas empresariales como el CCE “quieren que se viole la Constitución” para evitar que la alianza Morena-PT-Verde controle los dos tercios de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

“Sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución, pero quiero su opinión, ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad”, expresó.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los consejeros del INE: “Qué se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deben hacer”.

La discusión pública del tema ya generó algunos problemas para los integrantes del organismo electoral.

“Más que presión, yo lo que he sentido son agresiones. Si no votan como nosotros decimos, son traidores, a ver de qué se han hecho los consejeros, a ver si no los han comprado”, aseguró el consejero Uuc-kib Espadas.

En el mismo tenor del CCE, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) llamó a la autoridad electoral a asignar las curules bajo el mandato constitucional que pide respeto a la pluralidad, igualdad del voto y proporcionalidad en la representación política.

“El trabajo legislativo, sin los consensos necesarios que reflejen la realidad plural del México de hoy, afecta seriamente la confianza de los inversionistas”, añadió la agrupación empresarial.

Salinas Pliego contestó con sarcasmo; el gremio mantiene su postura negativa sobre el tema. SUN/Archivo

Magnates marcan distancia ante llamada de Presidente

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego respondió a la invitación que hizo ayer el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que las cinco personas más ricas del país dieran su opinión acerca del tema de la sobrerrepresentación, ya que dijo, ellos tienden a ser escuchados por la población mexicana.

Ante esta invitación por parte del mandatario federal, el empresario mexicano dueño de Grupo Salinas, a través de su cuenta de X comentó: “Respetados y escuchados los empresarios? ¡Por favor! ¡Seamos serios!”.

Salinas Pliego terminó su respuesta con copia hacia quienes llamó “Bañagatos” y los demás “paleros” en las conferencias matutinas del Presidente López Obrador.

Ante el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a preguntar a las cinco personas más ricas de México su opinión sobre el tema.

En la lista de las personas más ricas de México presentada ayer en el Palacio Nacional, de acuerdo con la revista Forbes, están Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; la Familia Bailléres, de Grupo Bal, y María Asunción Aramburuzabla, de Tresalia.

“Los cinco más ricos de México de acuerdo a la revista Forbes, no está aquí en cuestión como obtuvieron su riqueza, aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico estado de Derecho, y que hagamos el compromiso es desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión, por el medio que ellos consideren”, planteó AMLO.

Previamente el Consejo Coordinador Empresarial había cuestionado en un comunicado el tema de la sobrerrepresentación, pese a ello, dijeron que el sector privado seguirá en diálogo en torno a la definición de la composición definitiva del Poder Legislativo, indicó su presidente Francisco Cervantes.

María Asunción Aramburuzabala es heredera de la cervecería Grupo Modelo y presidenta del consejo de Administración de Tresalia Capital. EL INFORMADOR/Archivo

Aramburuzabala analiza el tema y guarda su respuesta

La empresaria mexicana María Asunción Aramburuzabala, cabeza de Tresalia Capital, rechazó ayer pronunciarse sobre la convocatoria que hizo el Presidente, en torno a la asignación de diputaciones plurinominales, luego de que el Consejo Coordinador Empresarial pidiera que para esta asignación se tomarán en cuenta los topes de sobrerrepresentación.

Consultada brevemente al respecto en un restaurante de Las Lomas en la Ciudad de México, Aramburuzabala comentó que había estado todo el día en juntas, y pese a que colaboradores y conocidos le habían hecho llegar los comentarios del Presidente, deseaba revisarlos detenidamente.

El Consejo Coordinador Empresarial reiteró su postura en la que hizo un llamado a tener una asignación de diputaciones plurinominales “mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución” a fin de evitar la sobrerrepresentación de legisladores en el Congreso.

En un documento indicaron que “lo que está en juego en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y, por ende, la representación política del país”. También señalaron que la discusión pública sobre una posible sobrerrepresentación de Morena y aliados ha generado señalamientos en contra.

Después de este comunicado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó ataques verbales al indicar que el gremio esta “descarándose y definiéndose por la corrupción”.

¿Quiénes son los cinco empresarios más ricos de México?

1. Carlos Slim

Fortuna en 2024: 102 mil millones de dólares

Negocios: Grupo Sanborns, América Móvil, Carso Energy, Grupo Financiero Inbursa.

Relación con el Gobierno de AMLO: Slim construye el Tramo 2 del Tren Maya y tiene contratos con Pemex a través de Cicsa, división constructora de Grupo Carso. “De este Gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo Slim en febrero de 2024.

2.- Germán Larrea

Fortuna en 2024: 27 mil 900 millones de dólares.

Negocios: Grupo México, conglomerado de empresas especializadas en minería, transporte e infraestructura.

Relación con el Gobierno de AMLO: Contratos en varias áreas, que le han permitido subir más de 10 mil millones su fortuna en este sexenio. Sin embargo, ha habido encontronazos, como la expropiación de tres tramos de vías ferroviarias pertenecientes a Ferrosur, de Grupo México, para la construcción del Tren Transístmico.

3.- Ricardo Salinas Pliego

Fortuna en 2024: 13 mil 400 millones de dólares

Negocios: Grupo Salinas, que incluye compañías como TV Azteca, Banco Azteca, Totalplay y Grupo Elektra.

Relación con el Gobierno de AMLO: Al principio del sexenio fue positiva, ya que los recursos de los programas sociales federales se dispersaron en un inicio a través de Banco Azteca. Sin embargo, ahora es complicada, entre otras razones, porque el Gobierno afirma que Salinas debe más de 63 mil millones de pesos en impuestos.

4.- Alejandro Bailléres

Fortuna en 2024: 8 mil 100 millones de dólares

Negocios: Presidente de Grupo Bal, que incluye empresas como El Palacio de Hierro, Peñoles, GNP Seguros o Profuturo.

Relación con el Gobierno de AMLO: Ha habido diferencias, especialmente por la decisión de no otorgar nuevas concesiones a mineras y la prohibición de la minería a cielo abierto que impulsa este Gobierno. Pero López Obrador aplaudió el nombramiento de Alejandro como nuevo director de Grupo Bal en 2021.

5.- María Asunción Aramburuzabala

Fortuna en 2024: 6 mil 300 millones de dólares.

Negocios: Heredera de la cervecería Grupo Modelo y presidenta del consejo de Administración de Tresalia Capital, una compañía de inversiones.

Relación con el Gobierno de AMLO: Ya declinó la propuesta de López Obrador de pronunciarse sobre la representación. Pero anteriormente, la inversora ha negado una mala relación con el Presidente. “No hay nada de malo”, declaró.