Difiere ISSSTE cirugías hasta siete meses

La segunda clínica más grande del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ubica en San Félix 27, en la colonia Fovissste Estadio, en Guadalajara. Ante la pandemia, esta unidad registra saturación en los turnos quirúrgicos, tiene pocos médicos especialistas y un exceso de demandas para cirugías y citas.

Ofrece atención en 15 especialidades. Y la que tiene un mayor tiempo de espera es Coloproctología (que se encarga de enfermedades relacionadas con el intestino delgado, colon o recto), con cirugías que se postergan hasta 221 días (más de siete meses) porque hay pocos especialistas, según el informe de “Diferimiento de Unidades Médicas” compartido mediante Transparencia.

Pandemia afecta las cirugías y las consultas en el ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartió por Transparencia que en la Clínica de Especialidades con Quirófano, ubicada en el municipio de Guadalajara, los plazos para citas exceden lo estipulado en el Manual del Intercambio de Servicios.

Según el documento, el tiempo máximo de espera es de 180 días para una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, y de 35 días para una consulta de especialidad, a partir de la solicitud del médico tratante.

Pero en operaciones para especialidades hay aplazamientos de 221 días en Coloproctología, que considera las enfermedades relacionadas con el intestino delgado, colón o recto.

En segundo lugar están las cirugías generales, que registran 165 días de aplazamiento, con cinco médicos para dar atención. Mientras que las consultas y cirugías en Traumatología y Ortopedia tardan hasta 135 días porque solamente brindan atención tres especialistas.

En el caso de las consultas para Angiología, especialidad que se encarga del estudio de los vasos del sistema circulatorio y linfático, los derechohabientes tienen que esperar hasta 42 días. Y aguardar 29 días para consultas en Reumatología. Para atender ambas especialidades hay solamente dos médicos.

En el caso de Cardiología, las citas están aplazadas 20 días debido a la alta demanda y un solo especialista para brindar la atención.

De acuerdo con el Anuario 2020 del ISSSTE, en la unidad de Guadalajara hay 54 especialistas en la nómina y tres médicos generales, pero en la información brindada por Transparencia solamente reportan que hay 32 médicos para atender 15 especialidades: Oftalmología, Gastroenterología, Trauma y Ortopedia, Psiquiatría, Cirugía general, Urología, Radiología, Maxilofacial, Coloproctología, Otorrino, Reumatología, Ginecología, Angiología, Cardiología y Geriatría.

En 2017, el Instituto Nacional de Salud Pública elaboró el análisis “Brechas en la disponibilidad de médicos y enfermeras especialistas en el sistema nacional de salud”, en donde destacó que no hay contratos suficientes para los médicos especialistas que van egresando, principalmente por una mala distribución de las plazas disponibles. También por el tema salarial, ya que muchos de los especialistas cubren más de una plaza (tres en algunos casos), para que puedan tener un ingreso suficiente para cubrir sus expectativas y necesidades. “Un médico especialista puede cubrir más de una plaza: una en el sector privado, otra en el IMSS y otra en el ISSSTE. No rinde lo mismo en los tres lugares. La cuestión económica es lo que golpea a todos… es un mal que trasciende generación tras generación”.

Las cirugías generales, en traumatología y para el intestino delgado, colón o recto, son las más retrasadas en el ISSSTE. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

La crisis afectó 32 mil cirugías en el Estado

Julián Sánchez aseguró que su esposa entró en labor de parto en noviembre de 2020, por lo que acudió al Hospital General de Occidente, también conocido como “Zoquipan”.

Como la unidad estaba saturada, la remitieron a otra. “Y resultó que allí no atendían partos. No está bien que no dieran información clara”, afirmó.

De acuerdo con información proporcionada por Transparencia, el año pasado se registraron 57 mil 103 cirugías en el segundo y tercer niveles en los hospitales públicos del Estado que participaron en el plan de reconversión ante la pandemia, lo que representa una disminución del 36% comparado con el año anterior, cuando fueron 89 mil 175 (una reducción de 32 mil 072 intervenciones).

La estadística contempló todos los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, los Hospitales Civiles y el servicio que proporciona el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) a sus beneficiarios, ya que también se indica que pagó atenciones durante la emergencia sanitaria.

José Luis Ramírez compartió que en enero necesitaba una cirugía de hernia inguinal. Acudió al IMSS, donde está afiliado, pero no tenía espacios. Explicó que también tenía la posibilidad en el ISSSTE, pero ya no fue porque se enteró que la unidad también estaba enfocada a la atención del nuevo coronavirus. Al final, decidió operarse en un hospital privado, con un costo de 18 mil pesos.

RADIOGRAFÍA

La mayoría de unidades, con primer nivel de atención

En Jalisco hay 90 unidades médicas del ISSSTE, de las cuales 13 están en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Catálogo único actualizado en 2020. De esa cantidad, el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” es el único de tercer nivel. Tres son de segundo nivel: Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, y las 86 restantes de primer nivel de atención.

En la zona metropolitana, las principales son el Hospital Regional, la Clínica de Especialidades con Quirófano (ubicada en la colonia Fovissste Estadio), la Clínica de Medicina Familiar número 1 “Arturo González” (con una población de 81 mil 428 habitantes), la cual tiene pendiente el estudio técnico para justificar su transformación a Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano.

Además de la Clínica de Medicina Familiar número 2 (para atender a 50 mil 931 habitantes), la Clínica de Medicina Familiar número 3 (para brindar 50 mil 744 ciudadanos), la Unidad de Medicina Familiar Modelo de Guadalajara, así como la Unidad de Medicina Familiar en San Martín de las Flores en Tlaquepaque.

También los Consultorios de Medicina Familiar en la Tuzanía en Zapopan y en Fovissste Miravalle. Se suma el Consultorio de Atención Familiar de Guachinango en Guadalajara y el Consultorio de Atención Familiar en El Salto.

Hay un Consultorio Médico en Centro de Trabajo en El Álamo en Tlaquepaque, que opera a través de un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y el Consultorio Médico en Centro de Trabajo de Puente Grande.

En el registro aparece el Consultorio Médico en el Centro de Trabajo ubicado en el Tribunal Federal de Justicia, pero la unidad no tiene productividad.

“Está en proceso de análisis y seguimiento por la subdirección de prevención y protección a la salud”.

De las 90 clínicas registradas, 23 son propias, 46 subrogadas, 14 tienen convenio, cuatro están rentadas y tres están en proceso de regularización. Esto se refiere al tipo de tenencia del inmueble que alberga a la unidad médica.

El Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” es uno de los más solicitados por los enfermos en el ISSSTE. EL INFORMADOR/G. Gallo

Infraestructura

El ISSSTE cuenta con 35 Sistemas Delegacionales, 31 Estatales y cuatro en la Ciudad de México.

Funcionan de forma desconcentrada 14 Hospitales de Alta Especialidad, como el “Valentín Gómez Farías” y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

A nivel nacional, hay mil 145 unidades médicas distribuidas en los tres niveles de atención.

Según el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el año pasado transfirió al ISSSTE hasta mil 264.2 millones de pesos para la contratación de cuatro mil 331 plazas designadas al personal de salud de primera línea para la atención en la emergencia sanitaria.

Atienden 514 especialistas casi medio millón de habitantes

De acuerdo con el Anuario 2020 del ISSSTE, en la Delegación Jalisco laboran 514 especialistas: 326 en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de Zapopan y 188 en el resto de las unidades. Esto significa que hay uno por cada 935 usuarios, si se toma como referencia que hay 480 mil 639 derechohabientes.

A principios del año, cuando se registraba una alta ocupación hospitalaria de pacientes enfermos de del COVID-19, el Hospital Regional reportó por Transparencia que contaba con una plantilla de mil 809 trabajadores, de los cuales el 14% era personal vulnerable. Y para atender la emergencia sanitaria, hasta el 30 de diciembre de 2020, contrató a 215 personas bajo el concepto de interinatos, con sueldos desde 11 mil 747 pesos mensuales, en puestos como asistente de cocina, hasta 28 mil 498 pesos para médicos generales.

Mientras que en las unidades médicas que dependen de la Delegación del ISSSTE en Jalisco, 97 personas no estaban laborando de forma presencial debido a que formaban parte de la población de riesgo. En este momento representaba el 30% del total de plazas. Para atender la emergencia sanitaria, el año pasado contrataron 37 personas para el Hospital de Ciudad Guzmán, así como 10 para la clínica de Puerto Vallarta.

Actualmente, con la tercera ola del COVID-19, el sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) documentó que, al pasado 25 de agosto, el “Valentín Gómez Farías” tenía un 31% de ocupación de camas con ventilador y un 67% de camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos.

DATO

Población

Suman 480 mil 639 derechohabientes en el ISSSTE en Jalisco, según el Anuario estadístico 2020.

A nivel nacional, la población asegurada es de ocho millones 206 mil ciudadanos.

México se quedó rezagado en la formación de médicos y enfermeras. EL INFORMADOR/Archivo

CARENCIAS

Aceptan rezago en la formación de capital humano

El director general ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aceptó que México se quedó rezagado en la formación de capital humano, particularmente en medicina. Por ello es tiempo de promover carreras en esta área, sobre todo de personal médico general y especialidades, así como de enfermería.

“La pandemia de COVID-19 nos demostró lo abandonado y desgastado que estaban los servicios de salud, además de que no se invirtió en capital humano. Por eso las instituciones del Gobierno de México estamos promoviendo que las universidades amplíen más su matrícula para estudios de medicina y enfermería”.

En el ISSSTE, dijo, se abren las puertas a los estudiantes de estas disciplinas. “Juntos podemos coadyuvar para fortalecer las clínicas y hospitales del Instituto, podrán apoyar a toda la población mientras desarrolla su profesión”.

“Estamos apostándole a que los nuevos hospitales sean integrales y brinden servicio a toda la población, sin importar si son o no derechohabientes. Con esto vamos a evitar duplicidades en la construcción de obras y no vamos a tener que estar peleándonos por el equipo o por el personal”.

