Policías viales, policías, bomberas y operadoras de ambulancias, son algunos de los puestos en los que se desempeñan estas mujeres de Jalisco. Las profesionistas hablan de sus trabajos y cómo los conjugan en su labor como madres, así como las dificultades propias de cada labor y la motivación que tienen para dar lo mejor.

Fabiola Arias ha logrado dividir su tiempo entre sus hijos y el trabajo. EL INFORMADOR/G. Gallo

Hasta hace cuatro años, Fabiola Arias era sobrecargo de aviación, luego se integró a las filas de la Comisaría Vial. Pero su trabajo más difícil y satisfactorio ha sido ser mamá de Dylan y Tiago, de 13 años y cinco años, respectivamente. Desde que era niña, Fabiola Arias quería ser tres cosas: mamá, sobrecargo y policía. Las tres las realizó.

En la primera, compartió que cuando tuvo a su hijo en brazos se convirtió en una motivación.

“Pertenezco al Escuadrón de Reacción Inmediata de la Policía Vial, pero combinarlo con mi papel de madre es un poco difícil, por tener que dividir mi tiempo entre mis hijos y mi trabajo. Soy mamá soltera, mi madre es quien se hace cargo de mis hijos cuando estoy aquí, así que tuve que adaptarme. Ellos ya lo entienden y mi familia me apoya”, compartió.

Por sus labores, a veces Fabiola tiene que salir a distintos municipios y separarse de sus hijos, por días: “eso es lo más difícil para mí. Dejar a mis pequeños por estar trabajando. Me he perdido muchas cosas porque a veces le dedico más tiempo a mi trabajo. Pero me gusta mucho ser mamá y también policía vial”.

Itzia Fabiola remarca que ser mamá es su más grande motivación. EL INFORMADOR/G. Gallo

“Alguien me espera en casa”

Itzia Fabiola Aguirre Hernández es mamá desde hace 17 años y policía desde hace 11 años. Aunque conoce los riesgos del trabajo, compartió que eso la motiva a estar alerta.

“En todos los trabajos hay riesgo, pero decir que alguien puede hacerme daño me hace mantenerme más en alerta por mis hijos. Cuando salgo de casa, prácticamente te dan la bendición, con todas las ganas de regresar porque hay alguien que me espera en casa”, compartió.

A Melisa, Jonathan y Sofía, quienes se sienten orgullosos de ella, les ha inculcado el respeto y valor de los policías. Sin embargo, aceptó que aunque siempre trata de mantenerse serena, cuando escucha de compañeros caídos piensa que a ella también le puede pasar y lo primero que le llega a la mente son sus hijos.

Itzia Fabiola ingresó a la policía a los 22 años, cuando Melisa ya había nacido. Lo hizo por necesidad, “pero después se me fue convirtiendo en vocación, en un gusto por ayudar a las personas, es servir a la ciudadanía”. Añadió que entre su trabajo profesional y ser mamá, lo más difícil es formar a una persona, “es lo que más me llena”.

Elizabeth Lomelí destaca que ser mujer es “demostrar que todo se puede”. EL INFORMADOR/G. Gallo

“Mis hijas crecieron entre los bomberos”

Dos hijas, una nieta y 29 años en Protección Civil y Bomberos de Guadalajara son parte de la vida de Elizabeth Lomelí, comandante de la Base 5 de la corporación.

Luisa Verónica, de 22 años, y Wendy Elizabeth, de 18 años, son sus hijas. Elizabeth comenzó en los servicios de emergencia siendo auxiliar en ambulancias, a los 16 años. Siete años después ingresó como capacitadora en los bomberos; hoy es la comandante.

“Lo ven normal porque están muy involucradas, mis hijas crecieron entre los bomberos. Siempre tuve el apoyo de mis papás para criarlas”, dijo. Entre sus principales dificultades, resaltó, se encuentra el tema del tiempo.

“Es un poco difícil porque ahorita entramos y no sabemos a qué hora salimos”, expresó.

Aunque es complejo combinar ambas labores, Elizabeth compartió que “es bonito ser bombero porque siempre hay algo que hacer, siempre es diferente, el nivel de compañerismo y de ser mamá me encanta esa energía, es como mi aliciente para levantarme todos los días”.

Paola Castro remarca que ha avanzado gracias a que la gente ha visto su potencial. ESPECIAL

“He formado mi carrera a partir de las ganas y la suerte”

Paola Castro tiene 36 años, es mamá de dos adolescentes y operadora de una ambulancia de la Cruz Verde de Tlajomulco de Zúñiga. Actualmente estudia la licenciatura de Protección Civil de Emergencias.

Cuenta que en agosto de 2018 comenzó a trabajar en esta área. “Llegué a Tlajomulco con dos hijos, y he formado mi carrera a partir de las ganas y la suerte de estar en los lugares idóneos. Y gracias a muchas personas que vieron en mí como el potencial para desarrollar una carrera en el área prehospitalaria; sinceramente, jamás me imaginé estar en esta parte de la salud y mucho menos que algún día iba a manejar una ambulancia”.

Paola es madre soltera. Sus hijos tienen 13 y 17 años y ha logrado avanzar gracias al apoyo de su mamá. “Hemos tenido que llegar a acuerdos, tomar medidas estratégicas entre mi mamá y yo para poder ayudarnos las dos”.

Su hijo mayor la ayuda siendo cada vez más independiente y el papá de sus hijos la apoya los fines de semana con el cuidado de su hijo menor.

Rocío Jazmín cuenta que se siente muy feliz porque su hija se encuentra bien. EL INFORMADOR/G. Gallo

Festeja su primer Día de las Madres

Rocío Jazmín tiene 35 años y por primera vez celebra hoy el Día de las Madres. Su bebé, una niña, nació el pasado viernes en el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores.

“Hasta eso fue un parto que salió muy bien, la verdad. Ahí en el centro de salud me dieron mi pase para venir aquí. Está un poquito lejos de mi casa, pero no me fue tan complicado llegar. Todos los doctores me trataron muy bien”, dijo.

La bebé de Rocío tuvo complicaciones por una pequeña infección, por lo cual tuvo que quedarse internada dos noches más en el nosocomio. Rocío tenía preocupación de irse a casa y no ver a su bebé, pero aseguró, siempre tuvo comunicación con el personal médico hasta que el domingo por fin pudo regresar con ella en brazos.

“Me da mucha emoción festejar por primera vez este 10 de mayo porque es mi primer bebé”, contó la mujer.

De acuerdo con lo dicho por la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, en este nuevo hospital esperan sean atendidos entre tres mil y cuatro mil partos por año, lo cual representa un incremento del 100% de las atenciones en los partos que se tenían en la antigua Unidad de Guadalajara.

CLAVES

Situación laboral

Informalidad. Aunque las mujeres están emprendiendo en el Estado, su participación no ha sido tan visible en la economía local, debido a que seis de cada 10 de las microempresas lideradas por ellas se encuentran en la informalidad, informó Sofía Pérez-Gasque Muslera, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME). “El 85% de empresas en Jalisco son microempresas, de las cuales, el 75% es liderado por mujeres. Sin embargo, de éste último, tenemos casi un 65% de microempresas informales”, destacó.

Cuidados. Tras varios diagnósticos, remarcó, se ha detectado que la mujer es menos arriesgada para solicitar financiamiento. “Y el financiamiento productivo sí o sí es necesario para crecer”. Otro de los obstáculos, agregó, es el tema de cuidados. “Una mujer decide ser informal para poder flexibilizar sus horarios para poder tener el tiempo de cuidar niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.

Diagnóstico. Al cuatro trimestre del año pasado, en Jalisco había un millón 021 mil 901 mujeres de 12 años y más económicamente activas con al menos un hijo nacido vivo, las cuales representaban el 43.6% de las mamás en el Estado, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta igualdad de circunstancias

Raquel Partida Rocha, académica de la Universidad de Guadalajara.

Pese a que se tienen avances, la académica destaca que sigue pendiente lograr una sociedad donde las mujeres y los hombres participen en igualdad de circunstancias.

Subraya que las mujeres enfrentan obstáculos individuales. “Si tú quieres ir a estudiar, si quieres ser periodista, si quieres ser investigadora, vas a resolver sola qué haces con tu pareja, qué haces con tus hijos”.

Para poder participar en igualdad de circunstancias, agrega, se requiere que el reparto de las tareas domésticas o de los cuidados, sea de manera compartida. “En la sociedad los cuidados quedan cargados hacia un solo género que es el de las mujeres”.

La académica señala que no se ha encontrado un balance para que las mujeres se incorporen con tranquilidad en el mercado laboral. Por ejemplo, que se cuente con horarios extendidos y actividades extracurriculares en las tardes. “Se pueden hacer muchas políticas, en donde se le dé a la mamá la tranquilidad de que estás en el mercado laboral produciendo”.

