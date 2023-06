En México, 17.6% de la población entre 12 y 65 años de edad, 14.9 millones de personas, son fumadores diarios u ocasionales; de ellos, 996 mil fumadores se encuentran en Jalisco.

Jalisco ocupa el décimo lugar en la prevalencia de tabaquismo en población entre 12 y 65 años con respecto a las otras 31 Entidades federativas. De los fumadores, 352 mil son mujeres y 654 mil hombres.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016 (antes Encuesta Nacional de Adicciones) señala que 30% de los fumadores en Jalisco son adolescentes, 34 mil menores de edad, mientras que 962 mil son adultos.

La edad promedio en la que se inicia el consumo diario de tabaco es a los 19 años, a nivel nacional.

Alto costo por fumar

Cada año 237 personas en Jalisco son hospitalizados por esta causa. Al año, esta enfermedad cobra la vida de mil 41 jaliscienses, de los cuales 263 son mujeres y 778 hombres.

En México mueren aproximadamente 65 mil personas por año debido a enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, ya que el humo del tabaco contiene aproximadamente cuatro mil productos químicos, muchos de los cuales son nocivos y cancerígenos.

El tabaquismo afecta prácticamente a todo el organismo, por lo cual está relacionado con padecimientos cardiovasculares, Enfermedad Obstructiva Crónica, diferentes tipos de cáncer, sobre todo de pulmón, neumonía y accidentes cerebrovasculares. La OMS señala que la epidemia de tabaquismo es responsable de la muerte prematura de más ocho millones de personas cada año.

Autoridades sanitarias advierten de los riesgos de fumar. EL INFORMADOR/A. Navarro

SE PUEDE EVITAR

Comenzó a fumar por ocio y terminó con enfisema

Ramón Menera comenzó a fumar cigarros cuando tenía 26 años de edad, en aquel entonces trabajaba como taxista de base y en los turnos nocturnos fumar era una práctica recurrente entre sus compañeros. A 40 años de distancia, la adicción que inició como una acción para matar el tiempo le dejó un enfisema pulmonar con el que todavía lucha.

“Cuando empecé a fumar era poquito, dos o tres cigarros por turno en la base, pero luego a mí se me hizo vicio y mientras más fumaba, más fumaba. Llegué a echarme hasta dos cajetillas por día. Me levantaba y ya tenía mi cigarro prendido mientras me hacía el café”.

Fue a los 59 años de edad cuando empezaron los dolores en el pecho y la sensación de dificultad para respirar. Sin embargo, al no ser una persona muy activa físicamente, atribuyó los síntomas al cansancio y la cantidad de cigarros que solía fumar, por lo que optó por reducir la dosis.

En la segunda semana de presentar complicaciones para respirar, una de sus hijas decidió llevarlo con un médico para un chequeo de rutina.

“Desde chiquita me acuerdo que mi papá siempre olía a cigarro y la casa igual, mi mamá también fumaba, pero menos. Entonces, cuando nos dijo que le dolía el pecho y que se cansaba rápido, pensamos lo peor, sobre todo porque ya no está tan joven”, comentó Monserrat Menera, hija de Ramón.

El diagnóstico fue un enfisema pulmonar debido a la prolongada exposición al humo del tabaco, con presencia de bronquitis crónica. Una enfermedad sin cura, pero con tratamientos que pueden aliviar las molestias y retrasar la muerte a causa de este padecimiento.

A siete años de la detección de su enfermedad, el adulto mayor reconoció que su calidad de vida disminuyó debido a que ahora se encuentra supeditado a la ingesta de medicamentos y chequeos constantes, así como al uso de oxígeno por mascarilla cuando realiza actividades físicas que considera retadoras.

A pregunta expresa, afirmó que de haber sabido que su consumo le traería complicaciones a la salud en un futuro, no se habría fumado ese primer cigarro en la base de los taxis.

No obstante, admitió que aún existen momentos en los que se le antoja disfrutar de un cigarro sin la preocupación de que podría afectar aún más su salud. “Todavía me dan ganas de fumar porque fumé toda la vida, pero ahora ya no subo escaleras sin agitarme. Fue bueno mientras duró”.

OMS

Conmemoran Día Mundial Sin Tabaco

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco en todo el mundo. Durante dicha fecha, organizaciones y activistas emprenden acciones para difundir los peligros que supone el consumo de este producto para la salud. Fue la Asamblea Mundial de la Salud quien fijó la fecha en el calendario desde 1987, ello con el propósito de regular la producción y enfatizar las implicaciones que la industria tabacalera tiene en el medio ambiente.

Simultáneamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamado para proteger a niños, niñas y adolescentes, quienes representan un sector vulnerable por las adicciones que genera.

RIESGO

Enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas son principales padecimientos entre fumadores

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, las principales cargas de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en Jalisco son enfermedades cardiovasculares, con mil 240 fallecimientos al año; enfermedades respiratorias crónicas, con mil 40 muertes; neoplasias con 936; diabetes con 302; y otras enfermedades con 690.

y otras enfermedades con 690. A nivel nacional, los mexicanos que consumen tabaco pierden un promedio de un millón 285 mil años de vida saludable por fumar, de los cuales 94 mil 713 se pierden en Jalisco, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.

En México se atribuye la muerte de 51 mil 575 personas al consumo de tabaco, de las cuales cuatro mil 207 corresponden al Estado de Jalisco.

El 75 por ciento de las personas que mueren a causa del tabaco en Jalisco son hombres, un total de tres mil 118, y mil 88 son mujeres. Al menos 11 fallecimientos diarios en el estado podrían prevenirse si se abandonara esta práctica.

En Jalisco, los lugares públicos reportados con mayor prevalencia de exposición al humo de tabaco de segunda mano por personas no fumadoras son los bares, con un 57.1 por ciento; los restaurantes, con un 34.7 por ciento; los espacios de trabajo, con un 26 por ciento; y el hogar, con un 23.8 por ciento.

Hugo López-Gatell expuso la situación legal de tabacaleras frente a la nueva Ley Antitabaco. SUN/C. Mejía

“Hemos sido acosados por tabacaleras”: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, denunció que el Gobierno ha sido acosado por las tabacaleras y que actualmente se han presentado dos mil amparos contra la Ley General de Control de Tabaco.

Durante la conferencia matutina y en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, expuso que en enero de 2023 entró en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y por ello “hemos sido acosados por despachos de abogadas y abogados pagados por la industria que han presentado más de dos mil amparos”.

Expuso que afortunadamente sólo quedan 20 en vigor, ya que la enorme mayoría fueron desechados en la primera instancia y los que pasaron a los tribunales colegiados también fueron revocadas las sentencias.

“Esperamos tener éxito en estos últimos 20 y lograr desechar todo intento de dañar la salud pública para privilegiar los intereses comerciales de la industria tabacalera”, apuntó.

Indicó que Philip Morris, la empresa más grande de tabaco del mundo, siempre ha pagado mecanismos de persuasión, disfrazando la evidencia científica o creado mecanismos de corrupción hacia los gobiernos nacionales.

Argumentó que los llamados vapeadores o cigarrillos electrónicos tienen múltiples sustancias, ninguna de ellas saludable o segura para su inhalación.

Recordó que el tabaco es la principal causa de muertes en México y casi cualquier tipo de cáncer está relacionado con su consumo, y en el país mueren al día 173 personas a consecuencia del tabaquismo.

Ebrard recomienda dejar de fumar

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, contó el motivo por el que dejó de fumar y los daños en la salud que produce el tabaco.

En un video en redes sociales, el canciller recordó que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y relató que fue fumador, pero hace 12 años dejó de serlo y no fue fácil.

“Yo fui fumador, por ejemplo, dejé de fumar hace unos 12 años, me costó mucho trabajo, es muy adictivo el tabaco para el manejo de la ansiedad, el estrés, muchas razones. Se vuelve algo que necesitas todos los días, no es sencillo dejarlo”.

Mencionó la importancia de dejar de fumar y refirió que él lo hizo porque estaba perdiendo oxigenación y ya no podía realizar actividades como anteriormente las hacía.

“Es importante porque yo mismo me di cuenta de que iba perdiendo capacidad pulmonar, es decir, de oxigenación. Ya no podía hacer deporte, muchas cosas ya no las podía hacer, entonces por eso lo dejé, de un día para otro”.

El canciller recomendó dejar de fumar y explicó los motivos.

“La recomendación es dejarlo porque endurece las arterias, tiene muchos impactos cardiovasculares, es decir, sí te hace daño, en serio”.

Luego envió un mensaje a los más jóvenes relatando su experiencia cuando iba a la secundaria.

“Para las personas, sobre todo las más jóvenes, yo me acuerdo que en la secundaria decían ‘prohibidísimo fumar’ y todo el mundo probaba cigarros por todos lados, era hasta una muestra de estar en contra del orden establecido”.

“Para los más jóvenes que tienen el interés de probar el cigarro, mi recomendación es que no lo hagan porque es sumamente adictivo y sí te hace daño”, dijo.

SUN

Más de 60% de consumidores han intentado dejar este hábito, pero no tuvieron éxito. EL INFORMADOR/A. Camacho

CLAVES

Situación de la industria tabacalera en México

Impuesto. Para el año 2023, el Gobierno de México proyectó en el Presupuesto de Ingresos de la Federación una recaudación de 50 mil 114 millones 500 mil pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a tabacos labrados, por encima de los 47 mil 948 millones que se recaudaron 2022.

Adultos. De acuerdo a datos del Informe sobre el Control del Tabaco en la Región de las Américas 2022, de la Organización Panamericana de la Salud, México se ubica como el sexto país con más fumadores adultos, ello a pesar de ser uno de las naciones en donde más se han aumentado los impuestos al tabaco en el continente.

Prevalencia. Con un 13.1 por ciento de prevalencia del consumo de tabaco entre adultos, México superan en fumadores a países como Canadá (13 por ciento), Brasil (12.8 por ciento) y Bolivia (12.7 por ciento); son los hombres adultos los que más consumen tabaco, con un 19.9 por ciento, mientras que la prevalencia entre las mujeres es de 6.2 por ciento.

Consumo. Si bien existe una menor cantidad de hogares que compran tabaco, su consumo medio mensual de cigarrillos es mucho mayor. El consumo promedio incrementó entre 9.6 y 10.2 cajas con 20 cigarrillos más al año.

Adolescentes. Se calcula que en México hay 15 millones de fumadores mayores a 18 años, con un gasto promedio de 400 pesos mensuales en cigarrillos. Los fumadores adultos diarios fuman en promedio 7.4 cigarros; los fumadores adolescentes diarios fuman en promedio 5.6 cigarros.