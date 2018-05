Detecta CNDH fallas contra trata en campos agrícolas en el Estado

Aunque en Jalisco se realizan inspecciones en los campos agrícolas, hay fallas en el combate a la trata de personas en estos espacios laborales.

La Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas no contempla acciones específicas para los campos agrícolas, pero tampoco se tiene un programa estatal definido para ello, confirma un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Igualmente, se detectó que Jalisco no tiene conocimientos de hechos delictivos en trata, no ha colaborado en investigaciones penales sobre el tema y tampoco capacita a su personal para prevenir los trabajos forzados, la esclavitud o el trabajo infantil, que son características de la trata en campos agrícolas.

Lo que sí destaca la Comisión es que Jalisco es uno de los 16 Estados que, mediante inspecciones laborales, identifica y registra los centros de trabajo que emplean mano de obra jornalera temporal, además de realizar el registro de empleados. También realiza inspecciones para erradicar el empleo de niños y adolescentes. Para lograr lo anterior, el Estado reportó 22 inspectores y tres técnicos en seguridad laboral (entre 2008 y 2015 realizaron 239 inspecciones en campos agrícolas, alrededor de 30 revisiones anuales).

De acuerdo con Jacobo Cabrera Palos, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, la mejora en la detección de trata en campos agrícolas se debe a “una demanda obligatoria de los grandes mercados internacionales, que ha regulado a los exportadores”.

De los trabajadores que vienen a Jalisco en cada temporada, solamente uno de cada cuatro tiene contrato firmado. NOTIMEX/Archivo

Persiste explotación laboral en los campos agrícolas

De los 306 mil 273 jornaleros agrícolas que hay en Jalisco, apenas 80 mil 911 llegan con un contrato firmado. Sólo uno de cada cuatro. El resto se trata de acompañantes o los que se emplean informalmente, asegura Rita Chávez, doctora en derecho e investigadora de la Universidad de Guadalajara, en su estudio más reciente sobre el fenómeno de los jornaleros agrícolas en Jalisco.

“Estos datos significan que los integrantes de la familia, como la esposa o los hijos, trabajan, pero no entran en nómina y es una condición específica de explotación laboral”.

La mayor parte de los jornaleros agrícolas que son maltratados en campos de Jalisco proviene de los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los ingenios azucareros, como los ubicados en Tamazula, Acatlán de Juárez (ingenio Bellavista), Tala, Casimiro Castillo (ingenio José María Morelos) o Autlán (ingenio Melchor Ocampo), son los lugares donde se presentan casos de explotación laboral, de acuerdo con el análisis de Chávez Gutiérrez.

Además, se han presentado casos en los cultivos de calabaza, cebolla y brócoli en Sayula, El Grullo y Tolimán; en los cultivos de chile en Talpa de Allende, Atenguillo y Mascota, y locales donde siembran berries en Jocotepec, por la zona del Lago de Chapala.

Según las investigaciones de Rita Chávez, se han hecho esfuerzos insuficientes para reducir la explotación laboral de los jornaleros, y se siguen presentando vulneraciones a los derechos humanos elementales, principalmente los trabajadores estacionarios; es decir, aquellos que vienen a trabajar al campo de Jalisco sólo por un corto periodo de tiempo. Igualmente, hay incumplimientos en pagos de salarios y prestaciones laborales por parte de algunos patrones.

Jalisco capta el 5.14% de los 6 millones de jornaleros agrícolas que existen a nivel nacional. De éstos, un millón 543 mil son contratados con prestaciones de ley.

Sólo 18 de 125 municipios tienen padrón de jornaleros

Aunque se ha mejorado en concientizar a los productores agrícolas (sobre todo los pequeños) para erradicar la trata de personas en sus campos y se ha logrado atajar problemáticas como el trabajo infantil o la calidad de la vivienda, falta incrementar el registro de más jornaleros en el Padrón que el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) promovido en 18 de los 125 municipios del país.

“Hemos trabajado junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Ayuntamientos para concientizar a los productores de la necesidad de cambiar las prácticas laborales y poder garantizar las mejores condiciones de trabajo”, manifiesta Jacobo Cabrera Palos, presidente del CAJ.

La erradicación de la trata y la explotación laboral en el campo permitirá a más productores locales ser certificados. Con eso tendrán la oportunidad de exportar sus mercancías.

“Debemos convencer a todos los productores y municipios de que se unan a esta cruzada para que se registren en las plataformas de la Secretaría del Trabajo. La verdad será difícil cumplir con las normas internacionales, pero hay que hacerlo; de lo contrario, al paso del tiempo nos van a sacar del mercado. Debemos cerrar filas para llegar a esos mercados, sólo entran los grandes exportadores, pero faltan pequeños productores”.

Para ello será clave no sólo cumplir con las normas de trata y explotación laboral locales, sino con las recomendaciones de Derechos Humanos y cumplimiento de la ley de los organismos mundiales.

“Tenemos que llegar más allá de la propia Ley Federal del Trabajo, precisamente si Jalisco quiere estar en el mercado internacional.

Además, el padrón permitirá reducir el flujo de jornaleros agrícolas migrantes que no tienen contratos y se asientan irregularmente.

“El gran problema que tiene Jalisco es la gran demanda de trabajadores que migran de otras regiones del país, principalmente Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Se pierde el hilo conductor de cómo entran al Estado”.

Aunque los esfuerzos del Consejo Agropecuario por cumplir las normas se han dado desde hace varios años, se han detenido por la lenta respuesta de los Ayuntamientos y los cambios de Gobierno en 2015.

“Hubo compromisos que, desgraciadamente en el ámbito municipal, por no haber sido acordado o aprobado por los organismos entrantes que ganaron, hizo que los presidentes municipales entrantes ya no los siguieran en la mayoría de los casos”.

Las estadísticas y estudios

• El último Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México consigna que, de 724 solicitudes de información realizadas a las autoridades estatales y federales, el 12.4% fueron casos de explotación laboral documentada.

•Entre 2012 y 2014, del total de víctimas identificadas por el delito de trata en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), el 39% fueron por fines de trabajos o servicios forzados, esclavitud o servidumbre.

• El informe sobre Trata de Personas 2017 (Trafficking in Persons Report) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, difundió que en México, “hombres, mujeres y niños realizan el trabajo forzoso en la agricultura. Los tratantes utilizan reclutadores laborales fraudulentos; ofertas engañosas de relaciones románticas; extorsión, mediante la retención de documentos de identidad o mediante amenazas de hacer daño a los miembros de sus familias”.

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2017, los trabajadores ocupados del sector primario en Jalisco (entre los cuales se incluyen a los jornaleros del campo) son 346 mil 696, el 9.5% del total de la población ocupada.

• La red “Hispanics in Philanthropy” detectó trata con fines de trabajo forzoso en campos agrícolas de Jalisco, y se habló de tres zonas de enganche en el Estado: Arandas, Lagos de Moreno y Bolaños.

Menores de edad padecen de la explotación laboral en campos agrícolas de Jalisco. ESPECIAL

“Es un problema serio”

La falta de un diagnóstico sobre los temas de trata de personas y también explotación laboral en campos agrícolas del Estado, y la falta de inspecciones efectivas por parte del Gobierno, mantienen a los jornaleros migrantes con vidas “sumamente precarias… con sus familias viven en condiciones insalubres”, de acuerdo con María Antonia Chávez, integrante del cuerpo académico “Transformación social” y profesora del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG.

“Lo que se conoce es que hay una explotación laboral históricamente en el ámbito rural, y no hay una normativa avanzada que pueda aplicarse a los trabajadores del campo. Es un problema serio, con personas del Sur del país que son trasladadas a Jalisco a realizar trabajos de campo”.

Según la investigadora de la Universidad de Guadalajara, no existen casos identificados y delitos denunciados por trata de personas, pero en esto contribuye una serie de políticas que no han identificado la necesidad de resolver el problema a fondo.

“No es que estemos en una etapa de atención y prevención de los casos, ni siquiera hay un diagnóstico local que pueda procesar el tipo de delitos que se están dando”.

Algunos de los temas relacionados con la explotación laboral en los campos agrícolas de Jalisco que se presentan actualmente, según la académica, son trabajo forzado, explotación infantil y un contexto de insalubridad y escasa satisfacción de las necesidades básicas, además de abuso, maltrato y violencia, sobre todo contra mujeres y niños.

“Se sigue captando y trasladando a las personas de otras comunidades rurales, particularmente indígenas del Sur, San Luis Potosí, Guerrero o Oaxaca. Les prometen ciertas condiciones de vida y salario, y cuando llegan al lugar de trabajo no se las cumplen”.

Algunos jornaleros se quedan sin acceso a conseguir alimentos, vivienda digna y no se respetan los salarios; incluso, no se les paga. Chávez explica que lo anterior se presenta porque “no hay una inspección adecuada”.

La profesora es pesimista ante la transformación de la situación jornalera, pese a que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se habla de la necesidad de mejorar los salarios de los trabajadores y de aumentar el cumplimiento de los derechos laborales de los empleados del campo mexicano.

Movilidad

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los jornaleros agrícolas que se encuentran en procesos de movilidad interna e internacional se enfrentan a dobles, triples o múltiples situaciones de vulnerabilidad:

Por el sector laboral al que se insertan; las condiciones que originan su migración y las que se presentan durante su tránsito y destino; por la desigualdad entre hombres y mujeres que se produce, incluso se incrementa en los campos agrícolas.

Por la presencia del trabajo infantil.

Las condiciones de trabajo de las y los jornaleros en muchas ocasiones son contrarias a lo establecido en la legislación laboral. Pueden calificarse como posibles casos de trata de personas.

Prohibición

La Ley General del Trabajo, en el Artículo 175, establece la prohibición del trabajo de los menores de 18 años de edad en cualquier actividad agrícola.

Denuncias

La autoridad invita a los usuarios para denunciar cualquier irregularidad por parte de servidores públicos o empresarios, al teléfono 01800-0872707.

Apenas el pasado fin de semana, la Secretaría del Trabajo detectó que tres menores laboraban en la recolección de berries en un centro agrícola de Jocotepec. ESPECIAL

Detectan menores de edad en Jocotepec

El pasado fin de semana, la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Fiscalía de Jalisco aplicaron un operativo para verificar las condiciones laborales de los trabajadores en centros agrícolas de Jocotepec.

Dentro de las revisiones se detectó que tres menores de edad se encontraban laborando en la recolección de berries, por lo que se notificó al Ministerio Público especializado, así como al DIF, para que se garanticen los derechos de los menores de edad.

También se revisaron las condiciones laborales y medidas de protección con las que se cuentan, verificando que el personal no está debidamente asegurado ante el IMSS. Por ello se notificó a los encargados del centro agrícola la obligatoriedad del registro de los trabajadores ante el organismo y el procedimiento de regularización, con el fin de garantizar los derechos de los empleados.

El titular de Secretaría del Trabajo, Luis Carlos Nájera, y el presidente de Jocotepec, Héctor Manuel Haro Pérez, se reunieron con el fin de unificar la agenda de inspección y regulación de los centros de trabajo, ya que Jocotepec es un municipio líder en producción de berries, por lo que la apuesta es dignificar el trabajo del campo.

