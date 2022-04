Descuentos impulsan mejora en la recaudación del SIAPA

Los ingresos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reportaron un aumento al cierre de 2021; incluso, fueron superiores a los registrados antes de la pandemia, gracias a los programas de descuentos que tiene el organismo y otras estrategias.

El año pasado, la recaudación fue por cuatro mil 057 millones de pesos (MDP), superiores a los tres mil 851 MDP que se captaron en 2019.

El Congreso de Jalisco autorizó al SIAPA aplicar descuentos para la regularización de adeudos. “Esta propuesta permite que los ciudadanos se regularicen al realizar una quita significativa en el cobro de recargos y gastos de ejecución, o mediante un convenio parcial del pago de sus adeudos”, indica el dictamen avalado.

Otra de las medidas con las que el organismo proyecta mejorar sus ingresos es con el aumento en el cobro de las tarifas. En diciembre pasado, Carlos Enrique Torres Lugo, director del sistema, destacó que esto evitará operar en números rojos.

Por otra parte, para recuperar la cartera vencida, el SIAPA puede aplicar descuentos de hasta 90% sobre recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución generados hasta la fecha de pago.

Además, se hacen descuentos de hasta el 75% cuando el pago se realiza en parcialidades.

Para la obtención de los beneficios, el contribuyente no debe arrastrar con incumplimientos en convenios de pago celebrados en años anteriores.

En las redes sociales del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Jorge escribió “Otra vez la colonia Vistas de Tesistán. Hay tres reportes y no son capaces de solucionarlo: 11270524, 11270502 y 11270501. ¿De qué sirve pagar el estimado anual si no hay servicio?”, se quejó.

Lo anterior, en respuesta a una publicación del organismo en la que hacía un llamado a reutilizar el agua de la lavadora, por ejemplo, para lavar el patio: “De esa manera ahorrarás el 30 por ciento”.

Tras no obtener respuesta oportuna, los usuarios utilizan las redes para denunciar las fallas en el servicio. Entre 2020 y febrero de este año, el SIAPA ha recibido un total de 169 mil 699 reportes ciudadanos; es decir, un promedio de 215 al día, principalmente por desperfectos en el mantenimiento de redes.

RECARGOS. En marzo pasado, el Congreso estatal autorizó descuentos para los ciudadanos que deben al SIAPA. El Informador/ G. Gallo

Hace dos años, en medio del confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, el titular del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, reconoció que el problema de agua sucia que se presentó en la ciudad obedeció a que no se realizaron los trabajos de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, debido a que buscaban evitar cortes en el servicio en medio del confinamiento.

Según información del organismo, ese año cerraron con 74 mil 735 reportes ciudadanos. En 2021 aumentaron a 85 mil 122. En los dos primeros meses de este año se han registrado nueve mil 841, menos que el mismo periodo de los dos años anteriores.

En la misma publicación del organismo, otra usuaria agregó: “¿Cuándo darán respuesta a la falta de abastecimiento en colonia Jardines de La Primavera? Presenté reporte y sólo dicen que no hay suministro en el tanque y no saben cuándo habrá, que si acaso, mandan pipa. La pipa anterior contaminó mi cisterna y ahora tengo que volver a lavarla”.

Yovana, otra usuaria del SIAPA, señaló que desde hace un mes, vecinos de la colonia Súper Manzana El Álamo padecen la falta de servicio. “Según solo eran 72 horas, ¿hasta cuándo tendremos agua? La gente no puede estar sin agua tanto tiempo”.

Extienden “Nido de Lluvia” a otras tres mil 900 viviendas

El programa “Nido de Lluvia” se extenderá a otras colonias de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, consideradas con alta vulnerabilidad hídrica.

El Gobierno de Jalisco, a través del Periódico Oficial del Estado, informó sobre la próxima instalación de tres mil 900 equipos para las colonias El Carmen de Guadalajara, El Tapatío de Tlaquepaque, y San Gaspar y la colonia Jalisco Sección IV, en Tonalá.

En Zapopan se ampliará en viviendas de las colonias La Floresta Sección II, Mesa Colorada Poniente y Oriente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe.

La instalación de los equipos comenzará en la última semana de mayo y debe concluir a más tardar el 31 de octubre. Fueron etiquetados 80 millones de pesos para la ampliación del programa, mientras que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) será el encargado de la revisión de casas que cumplan las características para que se coloque el equipo y hacer la instalación.

En total se identificaron 24 mil 604 viviendas en situación de vulnerabilidad hídrica prioritaria. Para definir los polígonos de vulnerabilidad al acceso de agua se analizaron las condiciones morfológicas, condiciones sociales y de infraestructura hidráulica.

El programa “Nido de Lluvia” arrancó el año pasado con la colocación de 600 sistemas en colonias de la zona norte de Zapopan. Tras ello, se reportó que en su primer temporal tuvieron captación de 83% de su capacidad y que el 99% de los equipos funcionaron adecuadamente.

La familia de Araceli Ortega fue una de las beneficiadas, en la colonia Mesa Colorada Poniente. Aunque su casa fue de las últimas en recibir la instalación, logró llenar la cisterna en varias ocasiones. Tras el temporal, el agua captada le duró tres semanas más. Ahora, ante la posibilidad de que lleguen a realizar tandeos, Araceli se ha prevenido llenando poco a poco su cisterna, para que su familia no se quede sin el recurso.

“Ahorita ya la tengo llena y no la utilizo, la tengo ahí como una reserva por si vuelven a cortar el agua. Yo pienso que sí me va a ayudar en caso de que haya tandeos, más porque yo no tengo aljibe, la verdad es que nos cayó de maravilla”, contó la mujer.

Aumentan recursos para plantas de tratamiento

Los recursos por cuotas de saneamiento que son recaudados por el SIAPA y destinados para la operación de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta, aumentaron en los últimos años.

El organismo informó que en 2019 se destinaron 456.4 millones de pesos, mientras que el año pasado se gastaron 525.2 millones de pesos.

Con la puesta en operación de ambas, las autoridades prometieron que se sanearía el 89% de las aguas negras que se generan en la ciudad, y con esto se solucionaría en gran medida la contaminación que presentaba el Río Santiago, pero no pasó.

En la actual administración estatal, como parte de la estrategia integral para erradicar la problemática que presenta este cuerpo de agua, también se han construido otras plantas de tratamiento menores y colectores.

Aún con estas obras, tanto el promedio como los litros por segundo de agua saneada en la Cuenca del Río Santiago, siguen sin superar los niveles que se alcanzaron en el sexenio pasado.

El año pasado se sanearon ocho mil 789 litros por segundo en la cuenca, mientras que en 2018 se llegó a 10 mil 093 litros por segundo, según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

En enero pasado, este medio publicó que también disminuyeron las multas contra los que contaminan la cuenca. Entre 2019 y 2021, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) inició mil 100 procedimientos administrativos contra unidades económicas y particulares que contaminan ese cuerpo de agua. Sin embargo, en ese periodo sólo se aplicaron 28 multas: 22 en 2019.

APROVECHAMIENTO. Con la cisterna llena, las familias con “Nido de Lluvia” pueden utilizar agua hasta por tres semanas. El Informador/ G. Gallo

Buscan mejorar cobranza

La baja eficiencia en cobranza que ha tenido el SIAPA en los últimos dos años, provocó que en marzo pasado se autorizara la aplicación de descuentos y firma de convenios con los usuarios.

El año pasado, el organismo facturó cuatro mil 060 millones de pesos, pero sólo se pagaron dos mil 847 millones de pesos. La eficiencia fue de 70.12%, la más baja de los últimos cinco años

En marzo pasado, el Congreso de Jalisco autorizó al SIAPA realizar descuentos de hasta el 90% sobre los recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución que se hubiesen generado a la fecha, o que se sigan generando hasta el 15 quince de diciembre de este año.

Además, descuentos de hasta el 75% en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución cuando el pago se realice en parcialidades, de acuerdo con el convenio que suscriban los contribuyentes con el organismo, considerando el mismo periodo.

Para la aplicación del beneficio, el contribuyente no deberá haber incumplido convenios de pago en parcialidades celebrados en años anteriores.

En el dictamen aprobado, se puntualiza que con la implementación de esta medida se evitará que el organismo recurra a procedimientos de cobranza, los cuales representan gastos extraordinarios y retrasan el flujo de activos, mismos que son indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

“Esta propuesta permite que los ciudadanos se regularicen en el pago de su servicio, al realizar una disminución significativa en el cobro de recargos y gastos de ejecución o mediante convenio, con lo que el ciudadano podrá hacer frente a sus obligaciones”.

Por su parte, el sistema prevé captar más recursos que le permitan seguir prestando el servicio sin contratiempos.

TELÓN DE FONDO

Habitantes padecen por agua sucia

No sólo padecen los cortes del servicio, sino también porque el agua que sale de las tuberías está sucia, según denunciaron habitantes de las colonias Miravalle y José Clemente Orozco.

Ambas colonias se encuentran dentro de los 120 sectores populares contemplados en marzo pasado por el SIAPA para interrumpir el servicio al menos por tres días.

Araceli Gallegos, una de las afectadas, comentó que en la colonia José Clemente Orozco, en algunas ocasiones sale amarilla y, en otras, alcanza un tono marrón.

“Tiene mucho que el agua sale así, ya hemos reportado al SIAPA varias veces, pero no han resuelto. Ni porque tenemos aquí abajo una planta”.

Para lavar la ropa, vecinos colocan un filtro en su lavadora que deben cambiar cada seis meses para que no se percuda; además de que cada cuatro meses hay que subir a lavar el tinaco para retirar los materiales que se van asentando.

Juan José, vecino de la colonia Miravalle, acentuó que el problema de los cortes de agua suele ser habitual por las noches. “Se fue un rato el agua, pero llegó como a las tres de la mañana”.

El organismo respondió que las colonias en zonas bajas padecen esta problemática, pero también es por la antigüedad de las tuberías, ya que algunas tienen más de 30 años, por eso invierten en nuevas redes. Durante el año pasado, el organismo recibió mil 066 reportes por agua sucia.

ESTRATEGIA

Programa de captación

Como una alternativa para hacer frente al desabasto de agua que se presenta en el Área Metropolitana de Guadalajara, el año pasado se puso en marcha el programa piloto “Nido de Lluvia” para crear una red de infraestructura de captación de agua pluvial.

El programa comenzó con un presupuesto de 11 millones de pesos y se instalaron 600 sistemas de captación de agua de lluvia en las colonias Mesa Colorada Poniente y Oriente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe en la Zona Norte de Zapopan.

En Jalisco, las zonas con mayor población son las más vulnerables a la escasez de agua, como son la metrópoli de Guadalajara y la Región de Los Altos, según se destaca en la exposición de las reglas de operación del programa.

“En el AMG, la dotación promedio es de 234.45 litros por habitante a día. Aunque es menor que el promedio nacional, aún se encuentra por encima de los recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los promedios no describen adecuadamente las grandes inequidades en el acceso y consumo”.

Se destaca también que desde 2015 existe un registro de la desecación de la Presa Calderón, la cual es una de las principales fuentes de abastecimiento de la metrópoli, lo que ha dejado a decenas de miles de familias del AMG en una situación de precariedad hídrica aguda.

El desabasto de agua que afectó el año pasado a la ciudad, “fueron el resultado de la sequía extrema que azotó a prácticamente todo el país”.

