Descartan Coronavirus en Tepa; en China la epidemia es “grave”

ALTA PRIORIDAD. Personal médico especializado contra el virus trabaja en un hospital de Wuhan. AFP Prisa. Socorristas trasladan a un paciente a un hospital de la Cruz Roja en Wuhan. AFP Operativo. Militares distribuyen suministros médicos en la Provincia de Hubei. EFE

Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), descartó los tres casos de la nueva cepa del Coronavirus que había bajo sospecha en Tepatitlán. Esto luego de obtener los resultados de los análisis que fueron practicados por el Instituto de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica (IDVE) de la Ciudad de México.

Afirmó que se trataba de otra enfermedad respiratoria y que la evolución de los tres pacientes es favorable.

Reiteró que en el país no hay casos del virus chino, pues todos han sido descartados. No obstante, “se hizo un aviso para los viajeros (a China), en el cual les decimos las acciones que deben tomar. Por otro lado, no bajaremos la guardia hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica descarten la posibilidad de que haya nuevos contagios”, subrayó.

Mientras tanto, en China la epidemia es cada vez más grave, pues de acuerdo con autoridades de aquel país ya suman 56 muertos y 688 nuevos casos, lo que acumula unas mil 975 personas infectadas, según el último balance.

Esta semana, Wuhan (ciudad que registró el origen del brote) y otros 13 puntos de la provincia de Hubei, en China, fueron puestos en cuarentena para tratar de contener la evolución del virus.

El país asiático ha intensificado sus medidas de aislamiento y control para evitar la propagación de la epidemia, que es considerada una “situación grave”, según el presidente Xi Jinping.

El Gobierno chino anuncia nuevo plan contra el virus

La estrategia incluye la agilización de recursos para frenar la epidemia en ese país

Un grupo de trabajo especial atenderá el brote que ha cobrado la vida de tres médicos de Beijing



El Partido Comunista de China informó que designará a un grupo de trabajo especial para atender la epidemia de coronavirus, la cual ha dejado, hasta el cierre de esta edición, un saldo de 56 personas muertas y más de mil 975 casos confirmados.

La decisión fue tomada durante una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, al que pertenece el presidente del país asiático, Xi Jinping. El nuevo equipo especializado será definido por ese organismo, detalló South China Morning Post.

El anuncio surgió a raíz de la actualización en las cifras de casos confirmados y víctimas mortales, entre quienes se encuentran ya tres médicos de Beijing, de los cuales dos habían visitado Wuhan en días previos y el tercero sostuvo una reunión con personal médico que había estado en la ciudad donde comenzó el contagio.

El Comité del partido en el poder destacó que la nueva estrategia servirá para agilizar la movilización de los recursos necesarios para atender la emergencia y muestra la preocupación del Gobierno chino por proteger a la población tanto al interior de China como más allá de sus fronteras.

Superan la infección y dan de alta a 49

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan ha dejado ya al menos 56 muertos –incluida la primera víctima en Shanghái– entre los mil 975 contagiados diagnosticados en el país asiático, de los cuales, 49 han superado la enfermedad.

En el último informe, en el que hace balance de la información recogida a nivel nacional, hasta anoche, el organismo indicó que a lo largo del día de ayer se habían registrado 15 nuevas muertes e identificado 688 nuevos contagios.

La fuente aseguró que 324 pacientes se encuentran en estado grave, mientras que 49 han superado con éxito la infección y han sido dados de alta.

De las 56 muertes, 52 se han producido en la provincia central de Hubei, de la que Wuhan es la capital, con 11 millones de personas y epicentro del brote.

Desde el pasado jueves, varias ciudades de Hubei, entre ellas Wuhan, han suspendido sus servicios de transporte como medida para evitar la propagación del virus.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias han realizado seguimiento médico a 23 mil 431 personas que han estado en contacto cercano con alguno de los infectados, de las que 21 mil 556 continúan en observación.

Otras naciones

Fuera de China, se han registrado cuatro infectados en Tailandia (dos de los cuales, curados) y otros cuatro en Australia, tres contagios en Taiwán e igual número en Singapur, Francia y Malasia, y dos en cada uno de los siguientes países: Japón (uno curado), Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam. También hay uno en Nepal y otro en Canadá.

Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.

EFE

Llega a Canadá

También se confirmó el primer caso de coronavirus en Canadá. La cadena local de noticias CBC anunció que un hombre de 50 años fue diagnosticado con coronavirus en el Hospital Sunnybrook de Toronto, después de haber viajado a la localidad de la provincia de Hubei identificada como el foco de contagio.

Xi Jinping subrayó que la situación es “sumamente grave”, por lo que se deberá trabajar en conjunto con la ciudadanía y el resto de las instituciones para prevenir que se siga propagando el virus o se generen epidemias similares en el futuro.

En días previos, la Organización Mundial de la Salud afirmó que aún es muy pronto para declarar estado de emergencia ante el coronavirus bajo el argumento de que se ha logrado contener su esparcimiento al interior de China, no obstante, registros de las últimas horas muestran cada vez más casos confirmados en Asia, Europa y América.

Buscan cortar la propagación por tierra

El Gobierno chino suspendió los servicios interprovinciales de autobús para frenar la propagación del nuevo coronavirus causante de la llamada neumonía de Wuhan.

El anuncio local no precisa cuándo se restablecerán los servicios de transporte.

Entre las medidas anunciadas por las autoridades están el control de temperatura de los pasajeros en 55 estaciones de metro, entre las que se incluyen aquellas con transbordo a las estaciones de tren y en la línea del Aeropuerto Internacional de Beijing.

La agencia estatal de noticias Xinhua detalló que aquellos viajeros con temperatura corporal anómala serán hospitalizados, pues la fiebre es uno de los primeros síntomas de la enfermedad.

Las estaciones de metro y de autobús de la capital china han comenzado también a realizar labores de limpieza y desinfección, una rutina que debe seguir de manera diaria cada autobús y cada vagón.

Por su parte, los servicios de limpieza y desinfección efectúan tres rondas diarias por las entradas y salidas de las estaciones, las escaleras mecánicas, las máquinas expendedoras, los baños y otras zonas comunes de unas 400 estaciones de metro de la capital.

Tianjin, una ciudad china de aproximadamente 15 millones de habitantes, también suspenderá las corridas foráneas.

A partir de mañana, Tianjin cancelará los autobuses de largo recorrido y los contratados para entrar y salir de la ciudad, anunciaron las autoridades en su cuenta oficial de Weibo, similar a Twitter, un día después de que Beijing anunciara una medida similar.

La ciudad de Wuhan prohibió la circulación de casi todos los vehículos por el Centro, y Hong Kong dijo que cerrará las escuelas durante dos semanas, en un intento de las autoridades por limitar la propagación de la enfermedad.

Síntomas. Un enfermero mide la temperatura a un paciente en un hospital de Wuhan, una de las formas de detectar el coronavirus. AFP

EVACUACIÓN

Saca EU a sus ciudadanos

El consulado de Estados Unidos (EU) en Wuhan retirará a su personal y a algunos particulares en un vuelo contratado. La embajada estadounidense en Beijing dijo que habrá capacidad limitada para transportar a sus ciudadanos en un vuelo que será directo hasta San Francisco. En caso de que no haya lugares suficientes, se dará prioridad a las personas que enfrentan “mayor peligro ante el coronavirus”.

Alerta preventiva en aeropuertos de Chiapas

Autoridades de Salud de Chiapas establecieron la alerta preventiva en los aeropuertos de la Entidad mediante la aplicación de filtros ante los riesgos del coronavirus. Además, se fortalecen los sistemas de vigilancia epidemiológica para monitorear y notificar cualquier caso asociado con la enfermedad.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó que en la frontera Sur se mantiene vigilancia epidemiológica permanente por la migración mayoritaria de Centroamérica; si en determinado momento llegaran personas de países asiáticos, se tendrá comunicación con sus consulados y se les aplicará revisión clínica, indicó.

José Manuel Cruz Castellanos, secretario estatal de Salud, indicó que ante la potencial amenaza del nuevo virus se ordenó alerta en los aeropuertos de esa Entidad. “Ante la llegada de pasajeros provenientes de China, se les estará realizando un tamizaje a través de una encuesta, así como una revisión general”.

Personal de Salud se despliega en los aeropuertos Ángel Albino Corzo, en la ciudad de Chiapa de Corzo, al igual que en el aeropuerto internacional de Tapachula y el de Palenque, para aplicar medidas preventivas.

Cruz Castellanos aseguró que Chiapas dispone de un sistema completo de vigilancia epidemiológica, una red activa de servicios en las microrregiones y el estudio de muestras en los laboratorios nacionales del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, para atender cualquier caso sospechoso por ese virus.

Desde que se emitieron en el país los avisos preventivos y epidemiológicos, agregó el funcionario estatal, en Chiapas se han fortalecido los sistemas de vigilancia epidemiológica y activado la red de servicios con las microrregiones que permite que las unidades médicas sean más resolutivas. A esas actividades se integró el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el IMSS y el ISSSTE.

JL