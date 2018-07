Desaprovechan gratuidad de actas de nacimiento para trámites escolares

Mientras hacía fila en el Registro Civil de Jalisco para obtener el acta de nacimiento de su hijo, quien en las próximas semanas ingresará a la preparatoria, Bertha Lilia se enteró que el documento es gratuito si se usa para trámites escolares. “Nos acabamos de enterar. Está muy bien porque es un apoyo que sirve para los estudiantes”.

El director del Registro Civil estatal, Javier Gamboa, reconoce que la gente no está enterada que desde el año pasado todos los estudiantes de nivel básico y medio superior, pueden solicitar su acta de manera gratuita. Se estima que en Jalisco hay 2.1 millones de estudiantes que se pueden beneficiar, sin embargo, de enero a junio de este año, sólo 36 mil 906 alumnos han realizado el trámite, por lo que la autoridad espera que durante este mes y agosto acudan más jóvenes a solicitar el documento, debido a que muchos aún realizan el proceso de inscripción.

Si este universo de estudiantes accediera a este beneficio, el ahorro sería de 153 millones de pesos, debido a que el trámite del acta de nacimiento tiene un costo de 73 pesos.

Aplican reforma

La reforma en 2016 al Artículo 120 de la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco, precisa:

• Las certificaciones de las copias del acta del registro de nacimiento para trámites escolares del nivel preescolar, básico y medio superior no serán sujetas a cobro en derechos de expedición.

• Dichas certificaciones se expedirán únicamente por la Dirección General del Registro Civil del Estado y deberán señalar en este tipo de certificaciones lo siguiente: “Certificación gratuita válida para trámites escolares”.

• Los municipios podrán contemplar en sus respectivas Leyes de Ingresos lo conducente a fin de otorgar el beneficio.

Se estima que en Jalisco hay 2.1 millones de estudiantes que se pueden beneficiar de las actas gratuitas. EL INFORMADOR/Archivo

Piden a las escuelas aceptar acta gratuita

El director del Registro Civil del Estado hizo un llamado a las instituciones educativas a recibir sin objeciones las actas de nacimiento gratuitas que se entregan a los estudiantes para llevar a cabo sus trámites.

El acta de nacimiento que se entrega sin costo a los estudiantes de nivel básico y medio superior, con estos fines, se imprime en papel bond, “(solicitamos) a todas las autoridades educativas para que no pongan objeción en la recepción de este documento porque tiene la misma validez que cualquier otro papel oficial”.

El llamado es también para las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para que se encarguen de que el mensaje llegue a todas las instituciones educativas.

Aclara que el trámite es muy fácil y, por ello, está sorprendido de que no haya una demanda mayor. Por ejemplo, recuerda, en este año cerca de 37 mil estudiantes han solicitado este beneficio, de alrededor de 2.2 millones de alumnos que pueden recibir el apoyo. “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos que requieran este documento, que lo puedan obtener (en las oficinas), incluso en línea”.

Además, recuerda, el beneficio va dirigido tanto a los alumnos de escuelas públicas como privadas de nivel básico y medio superior.

Para solicitar el acta, los jóvenes sólo tienen que dar su CURP y nombre. Gamboa Béjar remarca que procuran que este trámite no les tome más de 10 minutos.

Avanza digitalización en el Registro Civil de Jalisco

La digitalización de tres tipos de trámites que se realizan ante las oficinas del Registro Civil del Estado registra un avance de 90%, con la captura de más de 12 millones de imágenes que se pueden obtener desde cualquier parte del país a través del Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA).

Actualmente se tienen capturadas las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, que se pueden solicitar desde cualquier Entidad sin necesidad de acudir a su lugar de origen, o desde cualquier otro país.

“Estamos trabajando muy fuerte para que estén otras tres actas a la brevedad. Espero que antes de que termine la administración estén seis documentos de identidad en un servidor internacional, de tal manera que van a poder imprimirse en cualquier parte del mundo”, destaca el director del Registro Civil de Jalisco, Javier Gamboa Béjar.

Se proyecta para que, antes de diciembre, se tengan digitalizadas también las actas de reconocimiento, divorcio y adopción, y puedan ser activadas en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Aunque Jalisco es líder a nivel nacional en el proceso de captura de las actas, destaca que se trata de un trabajo complicado, pues se tienen actos registrales desde 1857. Por ello justifica que a la fecha aún se tienen capturas pendientes.

“Los actos registrales que se hacen en el interior del Estado no los suministran en tiempo y, a veces, también en forma, porque las oficialías nos remiten todos los actos que levantaron en los primeros días de cada mes. Por ejemplo: Cuquío, todos los actos que realizó en junio me los entrega el 1 o 2 de julio”.

A esto hay que sumarle que en muchos municipios no se cuenta con computadora o internet, “incluso hay municipios que aún siguen haciendo los actos registrales en máquinas de escribir”.

Para abatir estos rezagos, destaca, se requiere de un proyecto de inversión para dotar de tecnología a todas las oficialías, aunque aclara que eso corresponde a los Ayuntamientos. “Si nosotros logramos una interconexión al 100% de las oficialías, en el momento en que se levante el acto registral se reflejará en el servidor”.

Contacto

El trámite para las actas de nacimiento se puede realizar en las 479 oficialías, oficinas centrales del Registro Civil del Estado de Jalisco y en línea: www.jalisco.gob.mx (en la pestaña de trámites y servicios).

Aunque los ciudadanos pueden acudir a ventanilla, el Registro Civil pone a disposición la página www.jalisco.gob.mx para ahorrarles tiempo. EL INFORMADOR/Archivo

Reduce el rezago en procesos judiciales y administrativos

Hace cuatro meses, el Registro Civil presentaba un rezago de tres mil anotaciones marginales judicializadas que ya fueron atendidas, señala el director.

Se trata de las resoluciones de los jueces en las que ordenan al Registro la modificación o rectificación del nombre. “A veces no nos notifican la resolución o simplemente no viene (el interesado), o cuando la notifican de oficio, en este caso el órgano jurisdiccional, entran por prelación”.

Además de este rezago, atienden también el que se presenta en materia administrativa, que es cuando se tiene, por ejemplo, problemas con algún apellido por estar mal escrito. Por este tipo de errores se reciben de 200 a 300 quejas.

Para atender este rezago se integró un área de dictaminación donde se analiza el trámite y la queja, para conocer si procede o no por la vía administrativa, “estamos sacando todas las del día, en un periodo de 10 días, que es lo que procede para resolver”.

Actualmente, dice, ya se atendió alrededor del 10% del rezago, “esperamos que en septiembre y octubre tengamos el 100% abatido y podamos tener regularizado todo lo que son anotaciones marginales vía administrativas”.

Combaten coyotaje

Para combatir las irregularidades que se presentaban en los procesos del Registro Civil y el problema de coyotaje, se realizaron ajustes en el área administrativa y se pidió a los “gestores” que realizan trámites dudosos, el no acudir a las instalaciones.

El director de la dependencia recuerda que el trámite de un documento de identidad es personal y no requiere intermediarios para que sean emitidos, “si había actos de corrupción, se erradicaron en un alto porcentaje”.

Recuerda que cuando llegó a la dependencia, en marzo pasado, había personas que acudían al Registro Civil para solicitar hasta 80 actas o más, “una persona que viene a sacar esa cantidad, pues no son de él. Yo quiero pensar que si el acta de nacimiento vale 73 pesos, ellos con mucha tranquilidad la duplican”.

Subraya que no hay necesidad de que la gente pague para que alguien más le realice el trámite, ya que el tiempo de espera para sacar un documento se ha reducido. “No vamos a permitir ninguna gestoría o ningún coyotaje; incluso, un trámite de aclaración no requiere abogado… que venga el interesado y llene un formato, que anexe los documentos probatorios y vamos a resolverlo pronto”.

Jalisco es líder nacional en digitalización de actas, la fecha se han capturado más de 12 millones de documentos que datan desde 1857. EL INFORMADOR/Archivo

Invertirán 3.3 millones de pesos en modernización

Para mantener las acciones de modernización del Registro Civil, en este año se tiene presupuestada una bolsa de tres millones 300 mil pesos, que se destinarán para la compra de equipos y contratación de personal.

“Ese recurso se aplica para la parte tecnológica. Estamos hablando de equipo de cómputo para el área de informática, de escáner, principalmente, que es básico para la digitalización, y recursos para contratar a personas para llevar a cabo la captura”, acota Javier Gamboa Béjar.

Comenta que en este año se contratarán 30 personas para llevar a cabo la captura de actas, con el objetivo de abatir el rezago.

Durante el año pasado, la Entidad recibió 5.2 millones de pesos para cumplir con la modernización del Registro Civil, para lo cual se firma un convenio con el Registro Nacional de Población (Renapo).

Gamboa Béjar recuerda que llegó a la dependencia apenas el pasado 1 de marzo y no le tocó ejercer la totalidad de los recursos etiquetados para este fin. Sin embargo, destaca que le corresponde rendir cuentas del uso que se le dio a ese presupuesto.

De esa bolsa de más de 5 millones de pesos, aclara, no se ejercieron alrededor de 500 mil pesos que se tenían etiquetados para el desarrollo de un curso de capacitación del personal, que finalmente no se concretó. Debido a esto, la Contraloría del Estado realizó una observación que ya fue solventada, “ese recurso no se aplicó, pero ya se regresó al Renapo”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Deben agilizar los procesos”

Patricia Noemí Vargas Becerra (jefatura de Ciencias de la Salud de CUAltos).

Debido a que es en el Registro Civil donde se capturan los datos que se toman como válidos para las estadísticas en las que se requiere la información de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios que, a su vez, sirven para estimar diferentes indicadores poblacionales y el diseño de políticas públicas, la académica destaca que es necesario agilizar los procesos.

Por ejemplo, explica, en años anteriores se tardaba mucho la publicación de las estadísticas vitales, “tardábamos tres, cinco años en que fueran publicados estos datos para conocer esta información. Ahora tardan aproximadamente un año. Han mejorado”.

Pese a esto, subraya que es necesario que se haga el trabajo más rápido para que se tenga acceso a la información estadística y sea utilizada por quienes realizan investigaciones, pero principalmente, para los tomadores de decisiones, como son los tres niveles de Gobierno, quienes definen las políticas públicas en materia de salud y educación, entre otros.

“En estado óptimo”

José de Jesús Bailón (académico de la carrera de Derecho del ITESO)

Para el académico del ITESO, el Registro Civil del Estado se encuentra actualmente en estado óptimo, debido a la modernización que se comenzó a implementar a través de la tecnología para facilitar los trámites a la ciudadanía. Sin embargo, destaca que es necesario corregir los errores que se han presentado en algunos actos registrales, para que la digitalización que ya inició avance sin rezagos.

“Quizá tratar de buscar todo lo que se refiere a los antecedentes, que todavía hay pendientes de personas que tuvieron problemas con sus registros, hace años. Estoy hablando de cuando no había registros y tenían que acudir a las notarías de las parroquias y complementarlas con ellos”.

También se requiere que la oficina central del Registro Civil ponga personal para que lleve a cabo este trabajo de orientar y apoyar a las personas que se encuentran en esa situación y logren regularizarla con mayor prontitud.

