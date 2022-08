Por el delito de desaparición forzada, cometido cuando interviene algún funcionario público, la Fiscalía de Jalisco inició procesos penales contra 203 policías municipales de 2018 a marzo de este año.

Según el área de Transparencia, en 2021 fueron 82 y de enero a marzo de este año, 19.

Los hermanos Camarena (Oswaldo Javier, Tonatiuh, Ernesto y José de Jesús) fueron vistos por última vez el 19 de diciembre de 2019, cuando se dirigían a buscar a una de sus primas. Su desaparición presuntamente fue cometida por cinco policías de Ocotlán.

Hasta la fecha, sus familiares acusan búsquedas simuladas y desatención del Ministerio Público estatal y federal. Afirman que no desistirán hasta encontrarlos.

Desde 2018 y hasta el pasado 27 de junio se habían emitido apenas cinco sentencias condenatorias contra ocho responsables de desapariciones forzadas en Jalisco, de acuerdo con la Fiscalía estatal y el Supremo Tribunal de Justicia, sin especificar el cargo que tenían cuando cometieron el ilícito. La pena más alta se impuso el 30 de abril de 2020 contra una persona que recibió 112 años de prisión por el delito mencionado.

De acuerdo con el Comité en Materia de Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, además de que pone en peligro y causa zozobra a las víctimas.

El organismo indica que en México “muy pocas veces se persigue el delito de desaparición forzada como tal”, incluso existiendo elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades.

Carpetas de investigación en Jalisco

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, desde 2018 y hasta el 31 de mayo pasado se abrieron mil 548 carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada, cometido contra el mismo número de personas. De éstas, mil 203 permanecían sin ser localizadas hasta esa fecha.

La imagen de la Virgen de Zapopan estuvo en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ubicada en Chapultepec y Niños Héroes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Piden por los desaparecidos de Jalisco a la Virgen de Zapopan

Como parte de las acciones llevadas a cabo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), organizó una misa en la Glorieta de las y los Desaparecidos para pedir por sus seres queridos. Desde antes de las 18:00 horas las familias se reunieron para colocar los rostros, fichas de búsqueda y datos de las personas a quienes buscan. También pasaron lista con los nombres de aquellos que les faltan.

En el monumento fueron colocadas sillas para que las familias pudieran presenciar la misa que se ofreció desde la parte superior, donde se colocó un altar especial para ello.

Hasta el lugar llegó la imagen de la Virgen de Zapopan, llevada por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Antes de oficiar la misa, el padre Ricardo Díaz bendijo a los asistentes, y pidió por todos quienes todavía no han sido localizados y por sus familias, para que pronto puedan volver a reunirse.

“Buscadoras, no se cansen de buscar. Que los restos de sus hijos por fin los encontrarán. Que no importa lo que digan su lucha no está de más, son guerreras que nunca se rendirán”, fue una parte de la canción de “Las buscadoras” que fue entonada por las personas asistentes como parte de las actividades en la glorieta.

No reciben a manifestantes

Por la mañana, los colectivos también llevaron a cabo una manifestación que inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos, siguió al Palacio de Gobierno y finalizó en las instalaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde cerraron por algunos instantes la calzada Independencia. En ninguno de estos espacios fueron recibidos por alguna autoridad. De hecho, funcionarios de la Fiscalía cerraron la puerta a las familias justo cuando llegaban al recinto.

Colectivos también organizaron una misa en el templo El Sagrario Metropolitano en el Centro de la ciudad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Numeralia

15 mil 034 desaparecidos en Jalisco hasta ayer. La Entidad es la que tiene la cifra más alta del país.

105 mil 112 personas desaparecidas y no localizadas en México, desde 1964 a la fecha. Colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza.

Mil 896 menores de edad desaparecieron en el territorio nacional durante 2021, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.

PARA SABER

¿Qué es la desaparición forzada?

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas la define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.

Encarnación de Díaz tiene la mayor tasa de desaparecidos

En julio de 2019, la Fiscalía del Estado confirmó la desaparición de 22 jóvenes en el municipio de Encarnación de Díaz, tras la denuncia de familiares, quienes señalaban que en un lapso de seis meses habían desaparecido alrededor de 30 personas.

Este municipio, ubicado en la Región Altos Norte, es el que registra en Jalisco la mayor tasa de desaparecidos con 27.53 por cada 10 mil habitantes, de acuerdo con un análisis realizado por Carlos Ruiz, especialista en información estadística y geográfica. En la revisión realizada por el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el segundo municipio con la mayor tasa de desaparecidos, con 23.65, es Huejúcar, ubicado en la Región Norte. El tercer municipio es Huejuquilla el Alto, ubicado en la Región Norte del Estado, con una tasa de 21.97. El especialista en información estadística y geográfica reportó que Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, son los municipios que registran el mayor número de personas desaparecidas en la Entidad.

En el caso de Jalisco, en la recomendación 13/2022, emitida en marzo pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), sobre la desaparición de 14 personas ocurridas entre 2019 y 2020, se señala la deficiencia de las autoridades en los procesos de investigación del delito. Los 14 casos se acumularon en 12 expedientes de quejas, de los cuales, en tres se realizaron señalamientos de una posible participación de servidores públicos, “especificando que los perpetradores se ostentaban como elementos de la policía estatal o de la Fiscalía del Estado”.

Afecta a menores

De un total de dos mil 285 mujeres que permanecen en calidad de desaparecidas en Jalisco, 688 son menores de 20 años de edad, según el histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Cuando son mujeres, no es una curva de desapariciones, es un pico entre los 15 y los 19 años, es la edad de las desaparecidas también en Jalisco. Eso da unas hipótesis que se relacionan principalmente con la trata con fines de explotación sexual”, destacó en conferencia de prensa Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición Forzada, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De acuerdo con el Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y no Localizadas en la Entidad, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), presentado en junio pasado, los menores también son afectados por este delito.

El organismo reporta que estas desapariciones se concentran en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. “Sin embargo, el estudio por tasa coloca a Guadalajara, Chapala, Encarnación de Díaz, Huejuquilla el Alto, Zapopan, Santa María de los Ángeles, Jilotlán de Dolores, San Sebastián del Oeste, El Salto y Teocaltiche como los municipios donde es preponderante la ausencia de las infancias”.

La desaparición de menores y adolescentes, se agrega, se encuentra vinculada con delitos como la trata de personas en mercados físicos y virtuales, la pornografía infantil y el tráfico de órganos.

Familiares y amigos han exigido una búsqueda inmediata y efectiva de las víctimas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Madre busca a hijo policía

Otro caso es el de una familia en Veracruz. La señora Lidia Meza López lucha por recuperar a su hijo desaparecido: el director de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Juan Alan Cuétero Meza. Su esposo, un militar retirado, dos de sus hijos y su cuñado forman parte de la dependencia, la cual, acusa, la dejaron abandonada ante la desaparición ocurrida desde hace tres meses. Cuétero Meza fue presuntamente privado de la libertad por un grupo armado. Al día siguiente de su desaparición, la señora interpuso ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por la desaparición de su hijo. Desde entonces no ha cesado en buscar justicia. Ha dado entrevistas a medios de comunicación y realizado marchas, la última de ellas frente a Palacio Nacional, sin que haya obtenido respuesta alguna.

Familias pagan por búsqueda

La desaparición forzada es una problemática que ocurre en todo el país. Por ejemplo, el 19 de mayo de 2020, Ángela Sánchez Cruz fue esposada y capturada por hombres armados mientras se encontraba en su negocio de tacos en la avenida Hornos, en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca.

Desde entonces no se sabe nada de ella y familiares y amigos la recuerdan como una mujer buena, una madre abnegada y trabajadora. Desde su desaparición no han dejado de buscarla. Una de sus amigas, Pamela Gabriel, quien sujeta con fuerza la foto de Angelita, como le dice, rompe en llanto mientras comenta que son las familias quienes tienen que pagar los gastos de búsqueda de sus desaparecidos, mismos que llevan a familias enteras a la ruina.

Manifestación en la Ciudad de México. SUN/E. Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO

Piden avances y más presupuesto

Tras realizar una marcha en el Ángel de la Independencia en la capital del país, 80 colectivos hicieron un llamado a que se avance de manera pronta en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda.

“Cumplan con su promesa y asignen presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación”, recalcaron.

De forma paralela, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno para la implementación de recomendaciones internacionales.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), y la organización Serapaz, entregaron barcos amarillos de medio metro a los presentes quienes los colocaron sobre un mapa que fue dibujado en avenida Reforma para simbolizar el retorno a casa.

Sigue #DebateInformador

¿Qué hace falta para prevenir este delito?

Participa en Twitter en el debate del día @informador