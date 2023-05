El joven Héctor Daniel Flores Fernández fue visto por última vez en el 2021, cuando sujetos armados irrumpieron en una casa que rentaba en Arcos Vallarta y se lo llevaron. Aunque hay una denuncia por desaparición, su padre, Héctor Flores, afirmó que hasta el pasado viernes sus datos no se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Es parte de la política de esta administración: seguir desapareciendo a los desaparecidos. Es una campaña para que el pueblo no conozca la realidad, además de que violenta los derechos humanos y los derechos procesales de las víctimas”, dijo Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza, que agrupa a familias de personas desaparecidas.

Al respecto, se ha detectado que el Gobierno estatal no envía al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas la cifra de desaparecidos que reporta en las fichas de búsqueda. Mientras que en abril de 2022 reportó 14 mil 944, al 5 de mayo de 2023 sólo hay 68 más.

La cifra es discordante con el análisis realizado por Víctor Manuel González Romero, investigador y exrector de la UdeG, quien detectó que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió mil 260 fichas de desaparecidos entre mayo del 2022 y el pasado 4 de mayo de este año, de los cuales 942 no han sido localizados.

“Es lamentable. Hace muy difícil que se pueda identificar o localizar a una persona (desaparecida) de Jalisco”.

TELÓN DE FONDO

Registro Nacional muestra datos enviados por Estados

En la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se explica que en el sitio muestran datos estadísticos de la información que conforma el organismo, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de los Estados, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, en la dirección: https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/ (PW).

“Por lo que cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la autoridad de origen”.

Según la plataforma, los datos que se muestran tienen un desfase no mayor a cinco minutos a partir de que la información es incorporada al RNPDNO por las autoridades de la Federación y de las Entidades federativas, por lo que en cada gráfica se muestra la fecha y hora de consulta en el sitio, correspondiente al día y hora en que se ingresa al mismo.

Este medio revisó la información de Jalisco durante tres días seguidos, y en ningún momento la cifra se movió.

También se indica que la base de datos del RNPDNO incluye los registros históricos contenidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyas bases de datos fueron actualizadas por última ocasión por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril de 2018.

“Los datos que se muestran en este sitio, pueden variar toda vez que la información contenida en el RNPDNO, está en proceso de actualización por parte de las autoridades de la Federación y de las Entidades federativas”, se manifiesta oficialmente.

Los familiares de los desaparecidos en la Entidad no han dejado de presionar al Gobierno estatal, con el objetivo de atender sus casos. EL INFORMADOR/Archivo

Piden crear Registro Estatal de Personas Desaparecidas

La coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carmen Chinas, acentuó que es importante compartir los datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, porque es una instancia de referencia para documentar los más de 112 mil casos que existen en el país.

“El problema es que cuando las autoridades, como las de Jalisco, dejan de alimentar la base de datos, ya no tenemos certezas… y no podemos enterarnos de la gravedad o magnitud del problema”.

Recordó que el año pasado debió quedar listo el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que, según establece la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, es un sistemas de captura, clasificación, actualización y disposición de los datos y documentos, que concentra la información de los registros de personas desaparecidas de Jalisco, el cual forma parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El Artículo 83 de la legislación precisa la obligación de asentar datos en el Registro Estatal y el mecanismo para cuando ello no sea posible, “los datos obtenidos inicialmente a través de la denuncia, reporte o noticia deberán asentarse en el Registro Estatal de manera inmediata. Los datos e información que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención previsto en los Protocolos, Protocolo Homologado de Búsqueda y Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere la Ley General, deberán ser recabados por personal debidamente capacitado”.

Indicó que deberán llevar a cabo una o más entrevistas con familiares de las personas desaparecidas, o con otras personas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda o Protocolo Homologado de Investigación, según corresponda, con el fin de obtener la información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá incorporarse inmediatamente al Registro Estatal.

“En caso de que la persona que denuncie o reporte la desaparición de una persona, desconozca información para su incorporación en el Registro Estatal, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento del reporte o denuncia”.

También destaca que la actualización de la información del Registro Estatal corresponde a la Comisión de Búsqueda, quien debe administrar y coordinar la operación del Registro Estatal, así como ingresar al Registro Nacional la información recabada para el Registro Estatal.

“El Registro Estatal podrá ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, protección de datos personales y la Ley General de Víctimas”, prevé la legislación.

CLAVES

El documento

Acceso. El Registro Estatal deberá estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en la Ley General y de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco así como ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Cambios. Si la Persona Desaparecida ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se dará de baja del Registro Estatal y se dejará constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investigación correspondiente.

Transparencia. El Registro Estatal contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas. La Fiscalía Especial competente deberá actualizar el Registro Estatal, indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Delito. Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los previstos en la Ley General, así se hará constar en el Registro Estatal actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la investigación correspondiente y la búsqueda de Persona Desaparecida.

GUÍA

¿Por qué difieren los números estatales y nacionales?

Jalisco es la Entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, con 15 mil 012, además de siete mil 41 personas localizadas con vida y mil 303 sin vida, según el RNPDNO con corte al 6 de mayo de 2023, en su conteo histórico. Mientras que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) documenta 13 mil 976 personas desaparecidas, con corte al 31 de marzo de 2023.

Según detalla la plataforma, “la información que se reporta en este sitio puede diferir de aquella publicada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, ya que dicho registro federal incluye información proporcionada por autoridades distintas a la Cobupej y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda”.

También se puntualiza que para fines estadísticos, se distingue entre las personas desaparecidas y personas localizadas cuya desaparición fue denunciada ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y aquellas que solo han sido reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej).

“La información sobre personas desaparecidas y personas localizadas con denuncia ante la FEPD es responsabilidad de dicha autoridad, mientras que la información sobre personas desaparecidas y personas localizadas que no han sido denunciadas ante la FEPD y solo cuentan con un reporte de búsqueda, es responsabilidad de la Cobupej”.

La Fiscalía de Desaparecidos ha sido tapizada de imágenes de las víctimas, que siguen a la espera de ser localizadas. EL INFORMADOR/A. Camacho

CIFRA NEGRA

Encuentran con vida a uno de cada cuatro desaparecidos

Entre mayo del 2022 y el pasado 4 de mayo del presente año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) publicó mil 260 fichas de personas desaparecidas, de las cuales, 942 están como no localizadas, 298 fueron localizadas con vida y 20 localizadas sin vida, de acuerdo con el análisis realizado por Víctor Manuel González Romero, investigador y exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“La probabilidad de que alguien desparezca y se le encuentre es alrededor del 25%, es una de cada cuatro”.

González Romero detalló que comenzó a hacer el registro luego de que en marzo de 2022 el Estado borrara mil 300 casos de un jalón.

“Supuestamente porque estaban duplicados, pero no solamente eso, sino que desde entonces no se reportan datos a la base nacional”.

El investigador, quien revisaba la base de datos casi diariamente, dice que los números dejaron de moverse.

Dijo que aunque en el SISOVID se tienen estadísticas, no es un sistema de datos abiertos como sí lo es el Registro Nacional.

“El SISOVID se actualiza cada mes, pero está incompleto. Lo que sí es permanente son las fichas que publica la Comisión de Búsqueda de Jalisco, en su página de Facebook, y de las fichas que van ubicando he estado tomando los datos desde mayo de 2022. Le he dado seguimiento a eso”.

El exrector consideró que la ventaja de las fichas es que son continuas, pero la desventaja es que no todas las personas piden publicar las cédulas.

“Una de cada tres personas que se denuncian ante Fiscalía se publica la ficha en la Comisión de Búsqueda. ¿Cuántos desaparecen?, no sabemos realmente. Se sigue sin tomar en cuenta lo que llaman la cifra negra”.

CARACTERÍSTICAS

¿Qué dice la Ley?

El Artículo de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco establece que una persona desaparecida es toda aquella cuya ubicación y paradero se desconocen, independientemente de que su ausencia se relacione o no con la comisión de un delito.

La clasificación atiende a lo previsto en el Artículo 3 de Ley Estatal en la materia, el cual establece que “…la aplicación de la misma corresponde a las autoridades del estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Se interpretará de conformidad “con los principios de promoción, respeto, protección por persona y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco y los principios de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como los Principios Rectores y la Ley General de Víctimas, observándose en todo tiempo el Principio Pro Persona”.

Madres buscadoras marchan en 10 de mayo

El 10 de mayo no es un día de celebración para todas las madres. Mañana, las madres buscadoras del Colecivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, sostendrán una manifestación pacífica, por lo que la invitación a participar es a las 8:30 de la mañana en la glorieta de Las y los desparecidos, para partir de ahí hacia Palacio de Gobierno.

La marcha iniciará a las 9:00 horas y las madres buscadoras comentaron que esperan que el gobernador de Jalisco las reciba.

A todas las madres que caminan codo a codo en esta lucha por buscar a sus hijos las une el mismo dolor, a pesar de que algunas tienen más tiempo que otras en ese peregrinar, en el que se han sentido abandonadas por las autoridades.

“Gracias a este Colectivo estamos unidas todas las madres de familia, ya que Fiscalía no nos hace caso, ni atiende nuestras peticiones y pues nosotros queremos encontrar a nuestros hijos, a ellos no les interesa, a nosotras sí”, compartió una de las madres buscadoras.

“No tenemos apoyo de nadie, ni de las autoridades correspondientes. De hecho es al contrario, nosotros tenemos que estar aportando datos y además de nuestros propios recursos para la búsqueda en los campos”, aseguró otra de las madres buscadoras.

El Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros tiene dos años de fundado, y a la fecha son más de 200 integrantes entre los familiares participantes de los desaparecidos. Luego de un año activo de búsquedas de campo suman alrededor de 100 personas localizadas.

Roxanna, representante del colectivo, hizo una invitación extensiva a todas las madres que siguen buscando a un hijo desaparecido.

La presidente del Colectivo Luz de Esperanza, Liliana Meza, y el fundador Héctor Flores, señalan las dificultades enfrentadas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Asegura Colectivo Luz de Esperanza que el problema “se recrudeció” en la Entidad

Héctor Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza, sostuvo que este año ha empeorado el tema de desapariciones en el Estado.

“El problema se recrudeció, aumentado. Nosotros generalmente en la página de Facebook, a través del Messenger, atendemos al día 15 casos nuevos de personas que no han contactado a ningún otro colectivo. Por vía de Facebook se contactan para solicitar apoyo”.

Dijo que muchos de los afectados los buscan porque dicen que el Gobierno no les da mayor información, y la mayoría de las personas sólo cuentan con denuncia.

“Además de que están rebasados, porque cada Ministerio Público (MP) atiende entre 300 y 900 carpetas de investigación cada uno, cuando el estándar internacional marca que un MP puede llevar a cabo la integración de 50 carpetas”.

Sobre la Transparencia en datos, opinó que es muy relevante porque es hablar de la realidad del problema.

“Están ocultando información estadística y aparte de que pudiera ser un delito, el hecho de estar ocultando información de personas desaparecidas pudiera restringir el acceso a la verdad de esas miles de personas”.

Recordó que desde el año pasado se han sumado para que la práctica deje de hacerse de forma institucional. Han detectado que hay varios padres así. Por ejemplo, el joven Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de la presidente del mismo colectivo, Liliana Meza, tampoco aparece en el registro Nacional.

“Maquillan las cifras, aparte de confundir a la población con los no localizados y las personas desaparecidas, las maquillan con el tema de que no están actualizando”.

TELÓN DE FONDO

Dos mil desaparecidos este año en México

La inseguridad en el país es latente y se vive en todos los Estados de la República. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO), durante el primer trimestre de este 2023 han desaparecido dos mil 095 personas a nivel nacional.

Estos datos indican un aumento del 20.54%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron mil 738 desapariciones en todo el país.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, en México han desaparecido mil 329 personas del sexo masculino (63.44%) y 766 personas del sexo femenino (36.56%).

Gracias al subregistro remarcado en Jalisco, y su inconsistencia en el reporte al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la entidad con más desapariciones durante los primeros tres meses del año ha sido el Estado de México con 787 (406 hombres y 381 mujeres), lo que significa que en dicho Estado se han presentado un 37.56% del total de los registros públicos del 2023 en el RNPDNO.

Después aparecen Michoacán con 256 desapariciones (12.21% del total) y la Ciudad de México con 229 (10.93%).

El mes con más desapariciones registradas fue marzo, en el que hubo un total de 785 (37.47%) de estos crímenes, en comparación con las 694 de febrero (33.12%) y las 616 (29.41%) desapariciones reportadas en enero.

El rango de edad registrado en el que hay más personas sin saber su paradero, durante este primer trimestre, fue entre los 15 y los 19 años, en los que el Registro Nacional informó el reporte de 390 personas (237 mujeres y 153 hombres).

En segundo sitio con 256 desapariciones, se ubicó el rango entre los 25 y los 29 años de edad; en tercero, el rango entre los 20 y 24 años de edad, con 251 desapariciones.

Estas dos mil 095 desapariciones registradas en el primer trimestre del 2023, significan el segundo inicio de año con la mayor cantidad de este crimen de lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sólo por detrás de las dos mil 287 que las autoridades oficializaron en 2020.

Después se encuentran las mil 948 del mismo periodo de 2019; luego las mil 738 del trimestre del año pasado, y finalmente las mil 604 desapariciones del 2021.