Desamparados "apartalugares" por programa “Aquí hay Lugar”

A tres días del arranque del programa “Aquí hay lugar” en la zona de Obregón, los franeleros aseguran que se han visto desamparados por parte de las autoridades ya que los encargados de socializar el programa, sólo les entregaron información, pero no los orientaron para acceder a los programas de apoyo que el Ayuntamiento de Guadalajara habilitó para ellos.

“Sí se nos acercaron, nos dieron informes, pero dicen que el Gobierno nos va a ayudar, pero la verdad es que no sé en qué nos ayudan. Conmigo se arrimaron y yo no sé leer, o sea, nada más nos entregaron información y ya luego no regresaron”, explica Sabino González.

El 1 de junio, el programa de parquímetros virtuales anunció que contaría con bolsas de trabajo, acompañamiento jurídico y apoyos sociales para los apartalugares, quienes aseguran que hoy en día, sólo ganan 50 pesos por una jornada de ocho horas.

“Ahorita la verdad muy mal, ahorita nada más están pagando (el parquímetro) y se están saliendo y a nosotros no nos dan nada. La gente paga su tiempo, pero nuestro trabajo es cuidar que no se lo roben (al carro) que no lo espejién, que no les quiten las llantas, que no se los lleven”.

“Nosotros no cobramos, nosotros nada más ayudamos a las personas que no choquen. Antes de eso ganábamos 200 pesos al día, pero ahorita ya sólo ganamos 50 pesos. Yo les pedí que me apoyaran con escuela, pero ya no regresaron después”.

Se dicen afectados por la carga y descarga de mercancía

Por su parte, los comerciantes del lugar aseguran que los diez minutos gratuitos para realizar la descarga de mercancía no les funciona ya que en su mayoría, tienen entregas en varios locales a lo largo de la calle de Obregón.

"La verdad es que preferiríamos que fuera por el tiempo que están, porque nosotros nos estamos moviendo y no está padre gastar cada vez que te estacionas. Me gustaría por ejemplo que nos cobraran al final, ya cuando te vas a ir, sería más fácil. Estaba leyendo y se me hace muy complicado. Yo soy comerciante, venimos, compramos, y nos vamos. Creo que pagar una hora por 15 minutos no es injusto”. Gregorio García.

Precisan que desconocen que es necesario tramitar un permiso para realizar las descargas y que en ocasiones ven más factible realizar el pago del parquímetro través de una de las opciones, ya que aseguran es más fácil.

En el primer día del programa la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio anunció que se habían realizado 279 pagos hasta las 14:00 horas, representando un 10 por ciento de la actividad del programa y se aplicaron 44 multas a quienes no pagaron el parquímetro y 23 multas a quienes se estacionaron en doble fila, esquinas, entre otros.