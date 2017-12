Delincuencia deja a oscuras al nuevo Periférico

La falta de iluminación es una constante en los casi 27 kilómetros del nuevo Periférico desde que se inauguró a finales de febrero de 2013.

Mientras las luces de la ciudad resplandecen a lo lejos desde esta vía, los conductores que circulan por ella se enfrentan a la oscuridad.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) destacó que 64% de esta vialidad, que cuenta con 675 postes de alumbrado público, está en penumbras.

En un recorrido se constató que el punto más crítico está entre la salida de la carretera Libre a Zapotlanejo y carretera a Chapala: comprende 13 kilómetros.

El director de la Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas de la SIOP, José Ochoa Casillas, explicó que la delincuencia afecta principalmente a este tramo.

“Habilitamos los postes y no tardan ni 24 horas en robarnos el cable de diferentes formas. El cobre en la chatarrera se los pagan, para los rateros es dinero, y las luminarias no sé dónde las vendan. Ya el cable lo estamos metiendo de acero para ver si ya no les llama la atención”.

El funcionario señaló que los hurtos siguen a pesar de la coordinación entre las policías de Tonalá y El Salto y de que ya se interpusieron 35 denuncias en la Fiscalía. Resaltó que han llegado a registrar afectaciones en 82% de la arteria.

Ochoa Casillas agregó que aunque hubo acciones que bajaron los ilícitos por una temporada, como la colocación de sensores de movimiento, a partir de noviembre pasado los responsables empezaron a tumbar los postes con vehículos.

“Es un cuento de nunca acabar. En el siguiente año estamos a la espera de concretar alguna estrategia que nos permita mantener (el Periférico) iluminado y que disminuya el tema de los robos”.

Carolina Rodríguez, habitante del Centro de Tonalá, compartió que al principio tomaba la ruta desde camino a Colimilla para visitar a su hermana, quien vive en Colinas de Tonalá. “Era más rápido, pero a veces veía vehículos sospechosos y me daba miedo porque no estaba iluminado. Ahora prefiero rodear”.

Juan Ángel Demerutis, coordinador de maestría en Urbanismo y Territorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), acentuó que es riesgoso que la vialidad presente deficiencias en alumbrado, tanto para los automovilistas como para los peatones o habitantes de casas aledañas.

“Los conductores necesitan avistar con tiempo si existe un obstáculo que les pueda impedir el paso o causar un accidente”, dijo el investigador.

Para desincentivar la delincuencia, la Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas está supliendo el cabelado de cobre por acero. EL INFORMADOR/Archivo

A oscuras, sortea baches y animales en nuevo Periférico

Desde hace tres años, Patricia Murguía padece las malas condiciones del nuevo Periférico. Ella labora en el Aeropuerto de Guadalajara y todos los días recorre la vía desde el entronque de Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Carretera a Chapala. Debido a sus horarios, debe manejar durante la noche en muchas ocasiones.

“Por lo oscuro y lo mal que está el camino, una vez se tronaron las llantas de mi carro porque caí en un bache, también me han querido parar dos veces. Una la Policía Federal y creo que la Policía de El Salto, pero no me detuve”, contó.

Patricia recordó que en otra ocasión chocó contra una llanta de refacción tirada en la vía, lo que provocó daños en su vehículo. “Prácticamente me estampé. No se veía nada y de repente la tenía demasiado cerca y no me alcancé a frenar”.

Dijo que cuando ocurrió el incidente pensó en dejar de circular por el nuevo Periférico, pero es el camino más rápido para llegar a su trabajo. “Hay más alternativas que me generan más costo en cuanto a gasolina, prefiero tomar la ruta a pesar de que no está bien el camino”.

Destacó que hace un tiempo arreglaron las luminarias, pero no duraron ni una semana en operación. Agregó que la falta de casas alrededor incrementa la oscuridad.

Detalló que además de baches y llantas, los automovilistas deben sortear animales. “Los faros del coche no son suficientes para ver a una distancia considerable. Los conductores chocan con animales como vacas o caballos. Mínimo encuentro uno al mes”.

Consideró que los ciudadanos están en peligro de ser víctimas de robo u otro acto delictivo si se quedan varados en la vía. “Corremos el riesgo de que la falla de tu coche salga más cara por asalto o despojo de tu vehículo”.

En un recorrido que realizó este medio de comunicación, se observaron restos de animales tirados en la vialidad, la cual está deteriorada y con baches, sobre todo en los carriles derechos. Hay cuatro puentes peatonales sin luz y los entronques tienen poca señalización.

Vías iluminadas disminuyen riesgos

El coordinador de la Maestría en Urbanismo y Territorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Juan Ángel Demerutis, explicó que una arteria vial como el nuevo Periférico debería contar con luminarias. “Sí es posible que operen sin iluminación, pero no es deseable. Una vía de esa magnitud iluminada significa menos probabilidades de que suceda un accidente”.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explicó que el círculo de la seguridad de los caminos maneja cuatro elementos importantes: el vehículo, la velocidad, la vialidad y su uso.

“Cuando hay iluminación adicional a la propia del automóvil, el conductor tiene posibilidades de algún obstáculo, animal o persona. Este Periférico pasa por zonas habitadas, existe la posibilidad que alguien se cruce”, destacó.

Los automovilistas que circulan por el nuevo Periférico deben sortear el trayecto en penumbras. EL INFORMADOR/M. Vargas

TELÓN DE FONDO

Ampliación y renovación del Periférico, en enero

Durante la tercera semana de enero próximo, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) dará el banderazo de arranque a las obras de reencarpetamiento y ampliación del tramo de Periférico ubicado entre la Avenida Juan Gil Preciado y la Calzada Independencia. Para ello se invertirán 413 millones de pesos, que entregará al Estado la Secretaría de Hacienda antes de que concluya este año.

El pasado 17 de diciembre, este medio de comunicación publicó que los trabajos contemplan la ampliación de seis a ocho carriles contando los dos sentidos de esa vialidad y, de acuerdo con la programación, la zona permanecerá intervenida hasta el mes de octubre.

Netzahualcóyotl Ornelas, titular de la SIOP, afirmó que ya hay una estrategia de intervención que pretende afectar lo menos posible la circulación, aunque a su vez reconoce que sí afectarán los tiempos de traslado a los usuarios.

“Es una vialidad en la que, si en los próximos tres años no invertíamos, quedaría destrozada. La durabilidad del asfalto en esa zona es de tres años más. Si no lo hacíamos íbamos a tener grandes problemas. Por eso la decisión de que se colocara (concreto hidráulico)”.

Los ocho carriles, agregó el funcionario, se han pensado para adaptar con mayor facilidad el sistema de transporte articulado sobre el Periférico, una vez que existan plazos para su puesta en marcha.

La Secretaría de Movilidad (Semov) se sumará a los trabajos de socialización de obras, pues éstas se ejecutarán durante 10 meses. “Es una obra que terminaría en octubre de 2018 y vamos a renovar prácticamente 8.5 kilómetros de concreto hidráulico”.

Pese a las deficiencias en iluminación, la principal causa de accidentes es no respetar los límites de velocidad. EL INFORMADOR/Archivo

Van 70 accidentes desde 2013

La Secretaría de Movilidad (Semov) informó que han ocurrido 70 accidentes en el nuevo Periférico desde enero de 2013 hasta el primer semestre de 2017. Sin embargo, el año pasado se registraron 29 siniestros, la cifra más alta en los últimos cuatro años: más de dos al mes.

El director general de Seguridad Vial de la dependencia estatal, Enrique Alvarado Ron, explicó que pese a las deficiencias en iluminación que existen en este espacio, la principal causa de accidentes es no respetar los límites de velocidad. “Por más que no haya una luminaria, si no vas a exceso tú puedes hacer un viraje. Es ese factor más allá del tema de visibilidad”.

Sin embargo, el funcionario reconoció que lo óptimo es que las vialidades estén bien iluminadas y señalizadas. “Pero si como ciudadano ve que está oscuro, hay que poner de nuestra parte no subiendo la velocidad”.

Alvarado Ron agregó que el Periférico sigue siendo la vía en la que se registra el mayor número de percances viales. Los cruceros más peligrosos son Periférico y López Mateos, Periférico y Colón, Periférico y 5 de Mayo, Periférico y Juan de la Barrera y Periférico y Federalismo.

Saber más

El nuevo Periférico mide 26.98 kilómetros. El Gobierno del Estado se encarga de su conservación y mantenimiento, que se refiere a superficie de rodamiento, señalética vertical y horizontal, defensas metálicas, barrera central de concreto, retiro y colocación de alumbrado público y balizamiento.

Se han invertido 30 millones de pesos en las labores anteriores. Se calculan pérdidas de 12 millones de pesos únicamente en el robo de cables y luminarias.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) señaló que la obra, que se extiende desde Camino a Colimilla a Carretera a Chapala, costó 667 millones 363 mil 623 pesos. Sin embargo, con todo y adquisición de terrenos el monto ascendió hasta los mil 500 millones de pesos. La construcción del kilómetro 0 al 12 se llevó a cabo en 2009; y del 12 al 26.98, entre 2011 y 2012.

La vía abarca desde Colimilla a Carretera a Chapala. Si se va de Tonalá hacia el Aeropuerto de Guadalajara hay salidas en vialidades como Camino a Matatlán, autopista a Zapotlanejo, vía Libre a Zapotlanejo y Carretera El Salto.