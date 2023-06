Delfina Gómez (Morena-PT-PVEM) y Manolo Jiménez (Coalición Va Por México) serán los próximos gobernadores del Estado de México y Coahuila, respectivamente.

En el primer caso, la candidata Alejandra del Moral (Coalición Va Por el Edomex) reconoció la desventaja y felicitó a la ex secretaria de Educación Pública, quien será la primera mandataria en el Edomex. “Para poder ganar hay que saber perder”, dijo durante una rueda de prensa.

Luego de este mensaje, Delfina respondió a través de sus redes sociales que “el respeto a la democracia es una condición indispensable para construir en el Estado de México bienestar para todos y todas”.

Por su parte, Manolo Jiménez festejó que en la Entidad norteña la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD logró llevarse “carro completo”.

“Logramos el objetivo y además contundente, que hoy le manda un fuerte mensaje a Palacio Nacional, que cuando nos ponemos a trabajar unidos y todos hacemos lo que nos toca y ponemos por delante el bien de México se puede ganar”, agregó.

Con estos resultados, la oposición se queda con un Estado que ya gobernaba el PRI y Morena suma una Entidad clave de cara a los comicios de 2024.

El Estado de México había sido administrado históricamente por el tricolor e impulsó hasta la Presidencia de la República a políticos como Enrique Peña Nieto.

La jornada electoral en ambos Estados resultó sin graves problemas, aunque con retrasos en la instalación de casillas. En Coahuila fueron llamados a votar 2.3 millones de personas y en el Edomex 12.5 millones.

Delfina arrebata al PRI el Gobierno del Edomex

Delfina Gómez Álvarez es la virtual ganadora de la elección en el Estado de México, según los datos del conteo rápido del Comité Técnico Asesor del INE.

Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), anunció que la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia alcanzará entre 52.1% y 54.2% de la votación emitida, mientras que Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, tendrá entre 43% y 45.2% de los votos.

“De acuerdo con las estimaciones del Comité Técnico puede identificarse una clara tendencia de votación estadística muy precisa. La información presentada es preliminar, como lo es también la reportada por el Programa de Resultados Electorales; por lo anterior, es sumamente importante esperar los resultados que arrojarán los cómputos distritales el próximo miércoles 7 de junio”, dijo ayer alrededor de las 20:30 horas.

Es así que Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y PVEM, se perfila como la primera mujer gobernadora del Estado de México y de alternancia, tras 100 años de gobernar el PRI la Entidad mexiquense. Pese a que ambas aspirantes se declararon triunfadoras cerca de las 18:00 horas con sus respectivos equipos de campaña, la presidente del órgano electoral local al reanudar la sesión permanente del Consejo General del IEEM señaló que de las 700 casillas que integran la muestra se recibió información de 617, que representan 88.1% de la misma, y tiene un nivel de confianza de al menos 95%, que estimó una participación de 48 por ciento.

Alejandra Del Moral, abanderada del PRI, PAN y PRD, aceptó su derrota.

“Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito. Para poder ganar hay que saber perder”.

Por su parte, Delfina agradeció a los mexiquenses que le dieron su confianza para dirigir al Estado a partir del 16 de septiembre, cuando inicia la gestión 2023-2029.

“Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo”.

Adiós al Grupo Atlacomulco

Después de casi 100 años de gobiernos del PRI en el Estado de México, la mayoría controlados por el llamado Grupo Atlacomulco, ayer el Grupo Texcoco, afiliado a Morena desde 2014, se alzó con la victoria en la que es considerada la joya de la corona de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Ahora, el Grupo Texcoco llegará a Toluca con la ex presidenta municipal, Delfina Gómez, junto con su coordinador de campaña, Horacio Duarte, y el líder de ese grupo, el también ex edil de Texcoco, Higinio Martínez.

Delfina Gómez Álvarez (al centro, de negro) será la primera gobernadora del Estado de México. EL UNIVERSAL

Voz del experto

Martín Vivanco, abogado y analista político

La muerte de la alianza

Hoy no será día de fiesta en la alianza opositora. Aunque salgan a los medios y digan que todo “está bien” y que su convenio pervivirá hasta 2024, lo cierto es que el PRI hoy se convierte en un partido minoritario, con el menor poder desde 1929. Sólo gobierna dos entidades: Coahuila y Durango, que juntos representan el 3.8% del electorado.

El PRI pasa a gobernar el menor número de habitantes en su historia. Algo similar le pasó al Partido del Congreso en la India, que pasó de la mayoría aplastante de Nehru a ser una oposición sin poder contra Modi. Si el priismo estaba en cuidados intensivos, ahora pasa a la agonía.

El PAN, por más que diga lo contrario, estará aquilatando todo. Dudo que su presidente nacional reflexione mucho en clave histórica, pero algún militante se preguntará cómo llegaron a su situación actual: de ser el principal opositor de todo lo que representaba el PRI, a ser su salvavidas. Hoy es el PAN quien le da oxígeno al PRI y además quien paga el hospital en moneda de reputación. Están a punto de perder el partido no por ganar el gobierno (como advertía Luis H. Álvarez), sino por querer salvar al PRI. Se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta cómo la falta de identidad, de proyecto, de claridad de propósito se traduce en el desdén de su militancia y de toda la población. Basta con ver los porcentajes de votación. El partido en el que los argumentos pesaban, en donde sí se debatía y cuyos militantes luchaban con saliva, sudor y suela, hoy está a punto de reducirse a una organización a la orden de la nomenclatura priista.

PAN, PRI y PRD se aliaron a costa de perder y de perderse. Los resultados están a la vista: Morena gobernaba tres entidades en 2018, hoy gobierna 22.

La alianza falló porque simplemente no conecta con lo que la mayoría de los mexicanos ven en el Gobierno de AMLO. La mayoría de la población está de acuerdo con el Presidente y no quiere volver al pasado. La peor estrategia posible es, entonces, centrarse en el Presidente y ofrecer, precisamente regresar al fracaso del pasado. Y no sólo ofrecerlo, sino encarnarlo.

Empieza hoy la ruta al 2024.

Victoria contundente de Manolo Jiménez en Coahuila

El candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, aventaja el conteo rápido con un margen de 55.7% a 58.1% de los votos.

En segundo lugar, está el candidato de Morena, Armando Guadiana, con 19.9% a 21.9 por ciento. Le sigue Ricardo Mejía Berdeja con 13% a 14.4% de los sufragios, quien, pese a que fue postulado por el PT, le fue retirado el apoyo para respaldar a Armando Guadiana. En cuarto lugar, figura Lenin Pérez, candidato por el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila con 5.7% a 6.4% de la votación.

Oposición celebra la victoria

Luego de que el conteo rápido de votos le diera ventaja a Manolo Jiménez como virtual ganador de la elección para gobernador en Coahuila, políticos de la oposición festejaron la victoria y felicitaron al candidato por la Alianza Va por México. Con un vaso de cerveza y un “caguamón” al lado, así festejó Rubén Moreira el inminente triunfo de Manolo Jiménez en la elección de gobernador de Coahuila.

El coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados compartió la foto en sus redes sociales.

El conteo preliminar le da ventaja al candidato de Va Por México sobre Armando Guadiana.

Mejía Berdeja reconoce derrota

El candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, reconoció que la tendencia no le es favorable y lamentó que no se haya presentado la participación ciudadana esperada.

Dijo que los votos que recibió fueron votos libres y sin el cobijo de ningún aparato de Gobierno, por lo que agradeció a los coahuilenses por el apoyo.

Aseguró que frente a las maquinarias lograron abrir un surco para dar el mensaje que una candidatura es posible.

Criticó que la elección no se dio en condiciones equitativas debido al despliegue del Gobierno estatal y a la omisión del órgano electoral que "jamás paró el reparto de despensas ni pusieron un alto al intervencionismo".

Integrantes de la Alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila agradecieron a los votantes por favorecerlos en la carrera por la gubernatura. EFE



Guadiana rechaza invitación de Manolo Jiménez

El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, rechazó el ofrecimiento del candidato del PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, quien es el virtual ganador de la contienda electoral, a colaborar en su Gobierno.

A pregunta expresa, el senador con licencia dijo que él siempre ha sido cabeza y advirtió que “es mejor ser cabeza de ratón que cola de león”.

“Yo le agradezco la invitación pero le deseo lo mejor, yo siempre he sido cabeza, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, entonces no”, declaró.

Ayer, Manolo Jiménez, quien lleva ventaja en el PREP de más de 30 puntos, llamó a erradicar la división e impulsar la unidad en Coahuila.

“Vamos a darle vuelta a la página, vamos a buscar al ingeniero Guadiana y a buscar a Lenin para trabajar por nuestro Estado”.

Perfil

Un hombre que combina juventud y experiencia

La bandera de la seguridad fue la principal apuesta de Manolo Jiménez Salinas como candidato a la gubernatura. De hecho, la coalición que conformó con el PRI, PAN y PRD se llamó precisamente Alianza por la Seguridad.

Jiménez Salinas, de 38 años, aseguró en campaña que lo que estaba en juego era la tranquilidad y el futuro de las familias coahuilenses, al comparar la seguridad en la Entidad con lo que viven otros Estados como Tamaulipas o Zacatecas, gobernados por Morena.

Manolo Jiménez es padre de cuatro hijos y está casado con Paola Rodríguez López: “El presente y futuro de nuestros hijos le va a ganar a todo porque es lo más importante que tenemos en la vida”, comentó en su cierre de campaña en Piedras Negras.

Su apuesta en el discurso durante la campaña fue hablar de dotar de más proximidad, inteligencia, fuerza y tecnología a las corporaciones policíacas.

Jiménez Salinas estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, y una maestría en Administración Pública. Ha realizado diferentes diplomados en Ciencia Política, Negocios y Liderazgo en diferentes instituciones educativas en el extranjero, como la Universidad de Salamanca, en España, y la Universidad George Washington, en Estados Unidos.

Entre sus fortalezas, él mismo destaca su juventud y experiencia. Asegura que tiene la energía y la visión que Coahuila requiere para acelerar su ruta de desarrollo y hacer que llegue a todos los rincones del Estado.

Manolo Jiménez Salinas comenzó su carrera política como representante de la colonia Brisas Poniente de Saltillo y posteriormente fue regidor del municipio de Saltillo en el periodo 2009-2010.

De 2012 a 2014 fue diputado local y en 2018 fue electo alcalde de Saltillo y reelecto para el periodo 2019-2022. El gobernador Miguel Riquelme lo nombró secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado.

