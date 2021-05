Defender autonomía y gasto, propuestas en Distrito 16 federal

Laura Imelda Pérez, de la coalición Juntos Hacemos Historia, destaca que impulsará una distribución justa de la riqueza a través de un sistema fiscal, “que contribuya a la recuperación económica del país, la generación sustentable de la riqueza y la distribución con justicia social”.

Joaquín Portilla, de Movimiento Ciudadano, resalta que se debe aumentar el presupuesto en temas de salud para que se destine, al menos, el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que Teresa Owens, de Redes Sociales Progresistas, considera que es necesario gestionar apoyo para las zonas donde la actividad artesanal sea una prioridad, como Tlaquepaque, “a efecto de incentivar la reactivación económica”.

Por su parte, Verónica Juárez, de la coalición Va por México, afirma que buscará que el presupuesto “responda a las nuevas necesidades del país, en donde paguen más impuestos los que más ganan”.

Destaca que su trabajo se enfocará en garantizar la separación de Poderes, en donde la Cámara de Diputados sea un contrapeso real “para hacer valer la opinión de todas y todos, no sólo del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

POBLACIÓN. En el Distrito 16 de Tlaquepaque hay más de 416 mil habitantes. Los servicios públicos fallan en diversos grados. EL INFORMADOR/ A.CAMACHO

Distrito 16, con problemas de accesibilidad y casas con carencias

Es la segunda demarcación más poblada en Jalisco y se ubica en Tlaquepaque

El Distrito 16 de Tlaquepaque, que incluye colonias céntricas y del Sur del municipio, es el segundo más poblado de Jalisco, con 416 mil habitantes, sólo detrás del Distrito 20, que cuenta con más de 470 mil.

La zona abarca colonias como Centro, Álamo Industrial, San Pedrito, Las Juntas, La Huerta, La Llave, La Guadalupana, Las Juntas, Horizonte El Tapatío, El Álamo, Álamo Oriente, Los Altos, Crucero Central, La Piedrera, San Martín de las Flores de Abajo y San Martín de las Flores de Arriba.

Comienza en la zona de la Pila Seca y termina en La Ladrillera, en colindancia con Las Pintas y San José del Verde.

La zona ahora está mejor conectada en materia de transporte público, con la entrada en operación de la Línea 3 del Tren Ligero, con las estaciones de Tlaquepaque Centro y Lázaro Cárdenas, hasta la Nueva Central de Autobuses, pero todavía hay colonias con acceso limitado al transporte colectivo, como San Martín de las Flores de Abajo y San Martín de las Flores de Arriba, donde operan principalmente los mototaxis.

Además, en esas colonias figura el Hospital Materno Infantil, que no está terminado, pero se inauguró desde el año 2014.

Según el análisis 2020 realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica, es el segundo distrito que tiene más viviendas particulares habitadas con piso de tierra, con dos mil 562; en primer lugar está el Distrito 20 de Tonalá, con dos mil 613 casas en esa misma situación. Además, 551 viviendas no tienen agua entubada y 382 tampoco tienen drenaje.

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Municipal 2018-2021 de Tlaquepaque, el problema de la basura en el municipio “es un grave pendiente que lleva más de 20 años sin resolverse. Sigue vigente la concesión para trasladar los residuos sólidos municipales de Tlaquepaque a Zapopan, a un relleno sanitario de la empresa Hassar’s, utilizando una planta temporal de transferencia en San Sebastianito y, por otro lado, se incrementan los costos para trasladarla y depositarla en Zapopan”.

En materia de inseguridad, los principales delitos con carpetas de investigación abiertas entre 2020 y marzo de 2021 fueron el robo a negocios (mil 141), robo a personas (mil 131) y violencia familiar (951).

Por último, en relación con los recursos federales, en el Plan Municipal se destaca que “en la aplicación de las reglas de los programas no hay auditorías a los padrones de personas beneficiarias, que aseguren la objetividad en su cumplimiento”.

Competencia

Partidos políticos nacionales

Partido Acción Nacional (PAN).

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Partido del Trabajo (PT).

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Movimiento Ciudadano (MC).

Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Partido Encuentro Solidario (PES).

Redes Sociales Progresistas (RSP).

Fuerza por México.



Coaliciones parciales

Va por México (PAN, PRI y PRD).

Juntos Hacemos Historia (PT, PVEM y Morena).

Las propuestas

Verónica Juárez Piña - Va por México

Autonomía de los Poderes y recursos para los Estado

Verónica Juárez destaca que trabajará para garantizar la separación de los Poderes, en donde la Cámara de Diputados sea un contrapeso real, por lo que defenderá la autonomía de los organismos constitucionales, que “forman parte del diseño institucional para crear contrapesos y fortalecer la democracia. Y lucharemos para que se respete el pacto federal, la independencia de los Estados y el fortalecimiento del municipio, que es la autoridad más cercana al ciudadano”.

Remarca que defenderá recursos para las estancias infantiles y un mayor presupuesto para la Universidad de Guadalajara, además de regresar los servicios que tenía el Seguro Popular y más recursos para invertir en ciencia, tecnología y en el campo.

“Que todas las Entidades tengan recursos para equipamiento y capacitación de las Policías y para garantizar la efectiva autonomía de las Fiscalías. Defenderé con fuerza los recursos federales que le corresponden a Jalisco”.

Otras iniciativas son crear un ingreso mínimo de emergencia para que las familias puedan enfrentar los estragos de la pandemia, sin arriesgar su bienestar ni patrimonio.

Laura Imelda Pérez Segura - Juntos Hacemos Historia

Quitar a los plurinominales y menos partidos políticos

Laura Imelda, que representa al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propone una reforma que incluya la disminución de diputados plurinominales, la eliminación de su designación por dedazo, mayor rigurosidad en el registro de nuevos partidos y la disminución de su presupuesto público.

“Normas para las campañas que limiten el uso de estrategias de promoción de imagen sin propuestas”.

También dice que trabajará para una distribución justa de la riqueza y por medidas más claras y estrictas para el cuidado de los recursos naturales, así como sanciones ejemplares para quien no lo haga.

Otro eje será buscar presupuesto para mejorar espacios públicos, “y ponerlos al servicio de todas y todos como vía para la dignificación de la vida pública”.

Por último, en el tema de inseguridad, impulsará propuestas y el presupuesto necesario para combatir las “verdaderas” causas de la inseguridad en México, “como la falta de acceso al mercado laboral y la falta de oportunidades para estudiar. Una nueva forma de hacer política, donde todas y todos seamos escuchados”.

Joaquín Portilla Wolf - MC

Aumentar recursos a salud, educación y economía

Joaquín Portilla apunta que México es de los países que menos invierte en salud, lo que se ve reflejado en la falta de medicamentos en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Porque solamente invierte el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es insuficiente, debería ser al menos el 6%, según los expertos, para dar batalla a los problemas de salud, como los que enfrentamos. Aunque la población ha crecido en los últimos 10 años, la inversión ha disminuido: pasó del 2.8% al 2.5 por ciento. Mi compromiso es legislar para que la inversión en salud aumente”.

En educación, indica que también bajó el presupuesto del 3.7% a 3.0% del PIB, lo que implica que no se cumpla con el 8% como mínimo que debe destinarse, según la Ley General de Educación.

Remarca que impulsará la economía para combatir la pérdida de empleos, con apoyos otorgados a las empresas. “Mientras países en América Latina hicieron esfuerzos por apoyar con transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas, los programas de préstamos del Gobierno mexicano sólo alcanzaron al 12% de las empresas que necesitaban apoyo”.

Darío Fernando García Galindo - PES

Propone estrategia para atacar causas de adicciones

Darío Fernando afirma que en materia de adicciones, la prevención es la solución definitiva a los altos índices de consumidores que residen en nuestro Estado. “Tlaquepaque es el municipio número uno en adicciones”.

Explica que lograron generar importantes alianzas con la fundación “Por un mundo libre de drogas”, la cual es gratis y contiene lecciones y actividades que involucran a la familia, así como folletos informativos de cada una de las 12 drogas principales.

“Las causas que generan las adicciones son cuatro. Primera: eventos del pasado no resueltos. Segunda: situaciones del presente que no puedes hacer frente. Tercera: creencias de ti que no son ciertas. Cuarta: desequilibrios químicos del cerebro causados por la mala alimentación, falta de actividad física o el periodo de sueño insuficiente. “Si logramos prevenir las causas que llevan a los niños a utilizar drogas, podremos escribir una historia diferente para nuestra sociedad”.

Propone rescatar espacios para el deporte y la convivencia para disminuir los índices de usuarios de las drogas, casos de depresión y eventos de jóvenes que se quiten la vida.

Teresa Owens Paredes

Programas sociales y el impulso al deporte - RSP

Teresa Owens acentúa que su prioridad será gestionar recursos para programas prioritarios para Jalisco, a efecto de lograr proporcionar una vida digna a las personas que viven en situación de marginalidad, “reforzando además los programas federales para los grupos vulnerables de esas comunidades”.

Trabajará para impulsar, por medio del presupuesto federal, la asignación de recursos para fomentar el deporte mediante programas de rehabilitación de unidades deportivas. “Y en las zonas donde la ciudadanía señale la falta de este tipo de espacios, en colaboración con el municipio, que se realicen. Desde la legislatura federal apoyaremos a todos los programas tendientes a impulsar el deporte, de la mano con las autoridades, pero sobre todo con las exigencias ciudadanas”.

Remarca que su compromiso es impulsar el apoyo a la actividad artesanal, importante en municipios como Tlaquepaque, que es fuente de ingresos de muchos habitantes. Por eso, impulsará generar los mecanismos legislativos, “en conjunto con los planteamientos que nos hagan los empresarios, para lo cual nos estaremos reuniendo”.

Norma Becerra Moreno - FXM

“Dejemos de hablar tanta politiquería barata...”

Norma Becerra no respondió a la solicitud de una entrevista ni entregó sus propuestas a la ciudadanía.

Con ella, suman tres candidatos a diputaciones federales por este partido que omiten informar sobre sus iniciativas.

En sus redes sociales escribió recientemente: “Fuerza por México, con nuestros jóvenes dejemos de hablar tanta politiquería barata”. Al pueblo, añadió, debemos dar hechos, no palabras. “Político… dona tu sueldo a las colonias marginadas. Su amiga, la campeona”.

El Partido Fuerza por México tiene el “objetivo de lograr un impacto positivo en la sociedad y en la política de nuestro país”. Menciona que ha desarrollado un programa de acción, en el que se implementan una serie de actividades relacionadas con los principios que rigen al partido, mediante el fortalecimiento de una cultura de participación ciudadana, equidad, justicia social y conciencia en los valores de la democracia, el progreso y la libertad.

En salud, indica que “es un pilar fundamental para ofrecer mejor educación, para que México haga la diferencia y aprovechemos las grandes ventajas”.

