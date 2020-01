De la culpa nace el amor

Todos tenemos algún placer culposo, que para algunos va más allá de la salud y para otros es solamente entregarse a los placeres culinarios.

Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos

A sugerencia de mi buen amigo @buendientegdl hoy estuvimos en el puesto callejero llamado Carnitas Estilo Michoacán; es un espacio donde desde temprano hacen sus propias carnitas, en un enorme caso. Venden tacos a $16 pesos, kilos $260 pesos, cuartos de kg a $65 pesos y ordenes de $50 pesos. Ordené tacos combinados de maciza y costilla, coronados con un chicharrón, así me lo sugirió mi amigo.Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos.

Al ordenarlos, después de seguir una fila que en la espera parecía interminable, llegas frente al taquero, que a un lado tiene el gran caso, y le pides de qué querrás tu taco, él busca en su colador la carne solicitada y si no la encuentra, navega por el caso para sacar lo solicitado.

Una vez en mano, la pone en una gruesa tabla, las típicas de medio tronco que les dura toda la vida. Y parte tu carne frente a ti y te prepara los tacos con una tortilla doble, que logras sortear en el primer taco pero en los siguientes sí es necesaria para que no se rompa el taco. La carne estaba en su punto y un pequeño dulzor al final. Tierna y muy jugosa al morderla (¡ya si no, la sacan escurriendo!).

Los tacos ofrecen carne que está en su punto.

La combinación de encontrarte el chicharrón a media mordida con diferentes capas de sensación, hace que el encuentro de las texturas sea glorioso y vengan a tu mente las sensaciones de aquellos platillos que han marcado tu vida.

De acompañantes tienen varias salsas con diferente nivel de picor. Yo opté por la más picante; la última, en las salsas está el secreto taquero. Son cuatro diferentes desde pico de gallo, chipotle, chile verde y una sin picante. Así mismo; cilantro, cebolla en picada y corte pluma.

Platiqué con dos personas de Michoacán ahí. Dijeron que el sabor es igual al de las que preparan allá. Para una era la primera vez que los probaba (por un post de @buendientegdl) y para el otro, de Zamora, era la rutina sabatina. Lo que me acercó más al verdadero sabor purépecha.

Al terminar mi manjar, no pude no voltear a ver nuevamente la fila que seguía larga, los formados tenían esa sonrisa que he visto solo en los trabajadores de la construcción los sábados al recibir su raya, ¡vaya manera de hacer cola de una manera feliz!

Tienen una gran variedad de carne; maciza (que ellos llaman maciza), surtida, buche, cuerito de panza, lengua, oreja, trompa, costilla, nana e hígado. Pero en realidad yo vi todo el marrano completo en el cazo, creo que lo ponen por mencionar algunas sugerencias más bien.

Por último quiero describirles el mejor chicharrón que he probado en mi vida, con una consistencia seca y muy firme y un crunch como de dorito, son pequeñas piezas, que dicho está ni te cobran si solo las pides para acompañar tu taco, con una sazón saladita y un poco de carne al fondo bien dorada y súper crujiente, sin rival alguno.

¡Se feliz!

Toma nota

Comida 4.5

Ambiente 3

Lugar 2

D: Carnitas Estilo Michoacán, calle Fray Juan de Zumárraga esq. Av. Tepeyac, Chapalita.

Gastrónomo Callejero / @superchofo

Jalisciense nacido en Hermosillo, Sonora, hace 50 años; ha perfeccionado el paladar desde su niñez, gracias a la influencia de su madre en los artes del buen comer y a su empeño por encontrar nuevos sabores en los rincones más íntimos del planeta, las mejores experiencias culinarias.

Hoy en día se ha vuelto un crítico muy peculiar y constructivo, comunicando y realzando lo más bueno. Hay personas que comemos de todo y podemos decir “me gusta o no me gusta” pero la ventaja del paladar de @superchofo al tener tantos conocimientos gastronómicos acerca de las preparaciones y elaboraciones, expresa lo que pocos pueden. Por muchas cosas más, @superchofo es un magnífico integrante en cualquier grupo de glotones. Si necesitan alguna información de restaurante, local o puesto, él es una persona que sabrá orientarlos.

