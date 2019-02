Dará AMLO mil 600 pesos cada bimestre a papás para que elijan guarderías

Ante las manifestaciones de directivos y trabajadores del Programa de Estancias Infantiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el recorte se mantendrá: de alrededor de cuatro mil millones de pesos que se tenían presupuestados en 2018, la bolsa se reducirá a la mitad en este año. Sin embargo, dio a conocer que ahora las mamás o los papás recibirán directamente mil 600 pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan la mejor opción para sus hijos.

De esa forma, el Gobierno controlará directamente el reparto de ayudas económicas y eliminará la intermediación de organismos sociales para evitar la corrupción. “Se acaba la intermediación y vamos, de esta manera, a hacer rendir el presupuesto en más de 30%, porque en los censos que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos”.

El Presidente detalló que los padres podrán entregar ese subsidio a sus familiares para que sean éstos los que cuiden a sus menores de cuatro años de edad, aunque dejó abierta la posibilidad para que esos recursos se paguen en las guarderías que hoy forman parte del programa federal (o en otras privadas).

En el país, más de 300 mil niñas y niños recibieron este apoyo el año pasado. Y las Entidades con mayor cantidad de estancias infantiles son Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Jalisco.

Según los datos oficiales, en Jalisco hay 486 guarderías, de las cuales 110 están en Guadalajara y 89 se ubican en Zapopan.

Este medio buscó a Carlos Lomelí, encargado de los programas sociales en el Estado, con la intención de que precisara cuándo y cómo se entregarán los recursos bajo la nueva modalidad, pero hasta anoche no hubo respuesta. Mientras tanto, las estancias federales continúan abiertas, pero hay quejas de trabajadores porque aún no llegan los pagos de este año. Temen perder el empleo.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontraron informes adulterados en las estancias infantiles. SUN/G. Espinosa

Hay informes adulterados en estancias infantiles: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontraron informes adulterados en las estancias infantiles, por lo que anunció que los apoyos de mil 600 pesos serán directos para los niños y niñas cada dos meses, los cuales se entregarán a los padres de familia.

En la conferencia de prensa de ayer, el Ejecutivo federal detalló que más de 300 mil menores de cuatro años están inscritos en las estancias infantiles, por lo que cada dos meses se destinarán 480 millones de pesos para este propósito.

“Hay informes adulterados: no son, en todos los casos, los niños que se registran. Y otro tipo de irregularidades”, acentuó el Presidente.

Por eso, argumentó, la decisión es entregar el apoyo económico a los papás. Y si una familia tiene dos menores se le dará doble ayuda.

López Obrador explicó que si la familia desea entregar este dinero a sus hermanas, a una tía o a los abuelos, será su decisión. Pero si quieren seguir en las estancias infantiles pueden entregar los recursos ahí. Lo anterior, tras la declaración del titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, quien indicó que son mejores los abuelos para cuidar a los niños y hasta podrían recibir un salario.

“Los abuelitos y las abuelitas ayudan a las madres solteras, que se apoyan de sus papás para cuidar a sus hijos. Así es la familia”, subrayó el Presidente, quien descartó que Carlos Urzúa pretendiera ofender con su declaración.

Tras la decisión del Gobierno, en un debate de más de una hora y media, el pleno de San Lázaro consideró la pertinencia de solicitar que los recursos públicos para el Programa de Estancias Infantiles sean ejercidos eficientemente y con eficacia.

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, se garantice la operación y financiamiento integral de las estancias infantiles durante el ejercicio fiscal 2019 y sucesivos. Asimismo, converge en la pertinencia de hacer que los recursos públicos para el programa sean ejercidos de manera eficiente, eficaz, sin intermediarios, y se eliminen los posibles espacios de corrupción”, describe el resolutivo del Congreso.

La bancada del PAN tomó la tribuna de la Cámara de Diputados y desplegó una enorme manta con la leyenda #EstanciasInfantilesSí. Al hacer uso de la palabra, el diputado Armando Tejeda pidió que no haya recorte en éstas.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó a los panistas de utilizar políticamente el recorte. “Se les acabó el negocio con los niños y las niñas del país”.

GUÍA

El programa

En enero de 2007 comenzó a operar el Programa de Estancias Infantiles, que el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón ofreció como una alternativa para apoyar a las madres trabajadoras.

En ese entonces, el monto del apoyo era de 700 pesos por niño desde un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad. Su operación quedó en manos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

En la presente semana, beneficiarios del programa realizaron marchas y protestas debido a que el Gobierno federal no dispersó los recursos del primer mes de 2019 para la operación de las más de nueve mil estancias que funcionan a nivel nacional, que atienden a más de 300 mil niñas y niños, que recibieron hasta el 31 de diciembre de 2018, un monto de 900 pesos mensuales por cada infante.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se otorgarán mil 600 pesos bimestrales a los beneficiarios del programa de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, ahora el monto se dará a los padres de manera directa y no a las Estancias Infantiles.

López Obrador indicó que se detectaron irregularidades en el padrón del programa, por lo que se realizan las investigaciones al respecto.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para formar parte del Programa de Estancias Infantiles son:

No tener acceso al servicio de cuidado infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social (IMSS) u otros medios.

En caso de ser hombre “jefe de hogar”, debe ser el único responsable del cuidado de las niñas o niños.

Estar trabajando, estudiando o buscando empleo.

Tener la patria potestad o tener bajo su cuidado al menos a una niña o niño que pueda ser sujeto de atención.

Que al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per cápita del hogar no rebase la línea de bienestar.

Además, lo padres de familia deberán entregar la siguiente documentación:

Solicitud en las oficinas de las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar o en la estancia infantil afiliada.

Documentos de identificación del solicitante y de cada niño o niña que solicita inscribir.

Proporcionar información para el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica y para el complementario.

CLAVES

“No hay corrupción”

Defensa. María de los Ángeles Hernández González, representante de los dueños y maestras de las más de nueve mil estancias infantiles en el país, refutó al Presidente López Obrador, quien aseguró que el recorte de 50% para este programa federal se debió a corrupción.

Argumento. Aseguró que “no puede haber corrupción en las estancias, puesto que nosotros solamente entregamos listas de los niños que llegan todos los días a la escuela-estancia. Quienes tienen la corrupción son los de arriba. Y si la conocen, que la expongan, que no solamente se dediquen a decir”.

Estatus. Sobre su situación laboral, contestó que están trabajando desde el 1 de enero, “porque López Obrador dijo que las estancias no iban a desaparecer. Pero no tenemos seguro social, no tenemos un pago”.

Tamaulipas ofrece apoyo

El Gobierno de Tamaulipas brindará recursos y apoyos a las instancias infantiles federales, ante el recorte presupuestal del Gobierno de López Obrador.

“La reducción del presupuesto federal se contrapone directamente a las políticas públicas del Gobierno estatal”, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Por eso, a los representantes de las estancias infantiles de la Entidad les aseguró que no están solos. “El Gobierno de Tamaulipas va a resarcir esta situación y aplicaremos recursos estatales”.

El Estado apoyará con el pago de la revisión del programa interno de Protección Civil, el trámite de la licencia sanitaria, la inclusión al programa estatal de desayunos escolares, la entrega de materiales lúdicos educativos, libros de primer grado de preescolar, así como equipamiento y capacitación pedagógica para evitar que las cuotas de mantenimiento de las estancias se incrementen para los padres de familia.

Las fracciones de oposición en el Congreso piden al Gobierno federal que, en este año, se mantenga el presupuesto en el Programa de Estancias Infantiles. SUN

Opera DIF con normalidad

La directora del Sistema DIF Jalisco, Ana Lilia Mosqueda González, responde que no apoyarán de manera masiva a las instancias infantiles que funcionaban bajo el esquema de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora conocida como Secretaría de Bienestar.

“Nosotros contamos con cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), que operamos normal, con esa estrategia. Lo que haremos es dar cumplimiento. Si nos llega alguien solicitando apoyo le damos la atención como corresponde”.

Explica que atienden a 900 niños en los CADI del Estado; además, se suman otros nueve mil menores atendidos a través de los sistemas municipales. Se trata de un esquema de educación integral, en donde se acompañan con servicios nutritivos, médicos y sociales. “Tenemos educación inicial o preescolar con el aval de la Secretaría de Educación en Jalisco. Y todas las instalaciones están certificadas por las normas correspondientes”.

Añade que se hacen estudios para determinar si la persona puede ser beneficiaria. La cuota puede ser desde gratuita hasta de mil 600 pesos al mes. “Debemos atender personas que tienen un ingreso menor a 20 mil pesos, en la suma de los dos padres”.

Deben priorizar la calidad

Alberto Bayardo, académico del ITESO, considera que otorgar recursos económicos de forma directa a los padres de familia es una determinación con aspectos positivos y negativos. Remarca que el Gobierno federal no apuesta a la verificación de la situación de las estancias infantiles. “Están tomando una decisión relativamente más sencilla, asegurar que llegue el dinero a la persona. Pero esa facilidad no implica que sea la mejor manera de hacerlo. Deben apostar por la calidad”.

Aunque hay señalamientos por maltrato infantil en algunas estancias, recalca, no se podía saber cuáles contaban con personal adecuado para su atención.

Igor González Aguirre, jefe del Departamento de Sociología de la UdeG, considera que la discusión sobre el programa tiene diferentes matices. Sobre los apoyos directos a los padres opina que pueden ayudar a reducir la opacidad. “Es una buena medida, pero siempre y cuando existan reglas de operación claras; de lo contrario, el núcleo del problema se desplaza”. También estima que es un acierto la revisión de los programas sociales.

“La mayoría funciona bien”

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yañez, dijo que las irregularidades encontradas en el Programa de Estancias Infantiles es en aproximadamente 3% del total y tiene que ver con la alteración del padrón de los menores registrados.

En su opinión, más de 90% de los lugares en donde se cuida a los infantes funciona de manera normal.

“Las irregularidades tienen que ver con alteraciones del padrón y con que la calidad de los alimentos no era la adecuada para los niños… o temas administrativos, como el uso de suelo”.

El diputado advirtió que resolver el tema podría llevarse dos o tres semanas más. “Se trata de sanear el asunto de fondo, que es evitar la corrupción y el mal uso de los recursos”.

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido de que “los abuelos pueden cuidar mejor a los niños”, respondió que no aplica esta opción en algunos casos. “Creo que le faltó un poco de tacto al secretario, porque a veces los niños no tienen abuelos. A veces el tema tiene que ver con una cuestión de logística para trasladar a los infantes”.

Indicó que el Partido del Trabajo opera (desde hace más de 27 años) los Centros de Desarrollo Infantil, en los que atienden a los menores con maestras especializadas y psicólogas.

En éstos se cobra una cuota muy baja a los padres de familia. “Este esquema se considera de los mejores que se tienen en el país, con reconocimientos a nivel internacional”.

“No puede ser desmantelado”: Josefina Vázquez Mota

Si bien el modelo de estancias infantiles es perfectible, éste no puede ser desmantelado mientras no exista una solución alterna, afirmó Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Advirtió que la determinación del Gobierno federal de recortar en 50% los recursos para las estancias “afecta a más de 300 mil menores y sus madres trabajadoras”.

Consideró que el argumento esgrimido para el recorte, en el sentido de que las estancias muestran opacidad y que el modelo es partidista, “es insostenible”.

“Desde luego que el modelo es perfectible. Si hay actos de corrupción, que se denuncien, que se lleven ante la autoridad y se castiguen”.

En su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado sostuvo que esta medida deja en la indefensión a miles de niños y sus padres, además de que atenta contra el interés superior de la niñez.

Añadió que la mayoría de las guarderías se encuentra en los polígonos más pobres del país, lo que afecta doblemente a los padres que no tendrán acceso.

Respecto a la propuesta que adelantó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido de que sean los abuelos quienes cuiden a los pequeños, remarcó que muchos no tienen tiempo de hacerlo porque trabajan y, además, “no les podemos pedir que se hagan cargo de un tema que hoy cuenta con un modelo establecido”.

“Atentan contra la niñez...”

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado pidió al Gobierno federal reconsiderar la decisión tomada respecto a las estancias infantiles, “porque se trata de un acto de injusticia que atenta contra la niñez mexicana”.

Por eso considera que la austeridad debe aplicarse en los sueldos de los altos funcionarios, no en el presupuesto dedicado a la niñez mexicana.

“Recortar el presupuesto de las estancias infantiles es un acto de injusticia que atenta contra la niñez mexicana. Por ello, desde el Senado exigimos al Gobierno que rectifique”.

El Gobierno, añade, recortó el presupuesto en cerca de 50%, al pasar de cuatro mil 070 millones de pesos en 2018 a dos mil 041 millones en 2019, lo que pone en situación de vulnerabilidad a más de 300 mil niños y niñas menores de cuatro años de edad.

“¿Quién los cuidará mientras sus madres trabajan para sostener a la familia?”, cuestionaron los priistas, al insistir en que se debe modificar esta decisión.

Trabajadoras de “El Mundo de los Peques” lamentan el recorte en el programa. Temen perder su empleo. EL INFORMADOR/P. López

Incertidumbre y tristeza se remarcan en las guarderías

Teresa Salinas, responsable de la estancia infantil “Pequeños en Acción”, abierta en Tlajomulco desde hace 12 años, pide respeto para quienes han trabajado con profesionalismo y transparencia en estos sitios.

“Hemos atendido a niños con desnutrición, niños violentados. Es una atención personalizada, de cariño. Siento incertidumbre, tristeza. Es triste que no vean los beneficios de una estancia, que nos señalen a todas”.

Explica que hay incertidumbre porque las dependencias federales no les han dado información de los cambios.

“Un escrito oficial, hasta hoy, nadie tiene. En mi caso sigo operando porque es una necesidad para los padres de familia”.

Explica que, al inicio del mes, atendían a 53 menores, pero perdieron a 10 beneficiarios porque los padres consideraron que no podrían pagar los recursos que ya no les reportó el Gobierno federal.

Cada año, indica, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), le pedían llenar unos formatos para que pudieran recibir los recursos correspondientes. “Nos solicitaban carta de no antecedentes penales, cursos, certificaciones y una serie de requisitos que teníamos que llevar a la oficina de la coordinación. En esta ocasión no los pidieron. Varias compañeras pidieron cita con el doctor Carlos Lomelí (delegado) para pedir información, pero no hay respuesta”, pese a las movilizaciones realizadas en Guadalajara y en la Ciudad de México.

Lidice Jáuregui, encargada de la estancia infantil “El Mundo de los Peques” en Tlaquepaque, considera que la entrega directa del dinero a los padres de familia para pagar las guarderías no les afecta; sin embargo, considera que no es el objetivo principal de la política pública. “La mamá puede pagar a quien quiera: a la tía, la prima o la abuelita. El problema es saber si estas personas son las indicadas para el cuidado de sus niños”.

Mary es otra encargada de una estancia infantil desde hace 12 años. ¿Qué opina de la medida de López Obrador?, se le pregunta. “¿Cómo los abuelos van a darle la misma educación que aquí se les imparte a los niños?”, responde.

Explica que su estancia infantil cuenta con menús avalados por nutriólogos y asistencia pedagógica. Y tienen visitas de salubridad y protección civil. “No me gustaría que mis niños estuvieran en casa porque no sabes con quién los van a dejar”.

La maestra de la estancia infantil “Winnie Pooh”, Tania Castro, añade que esta medida sí le afectará. “Tendré que buscar, a lo mejor, otro trabajo en el que me vaya mejor”.

Por otra parte, algunos padres de familia entrevistados se pronunciaron a favor de la estrategia federal, como Javier Arteaga: “Está bien porque se puede eliminar la corrupción”.

Paloma Ríos, quien desde hace cinco años es beneficiaria, apunta: “Me parece bien, así no se presta a que se puedan quedar con ese dinero”. Aseguró que sí utilizaría el dinero para llevar a su hija a una estancia infantil.

