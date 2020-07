Da AMLO negativo al COVID-19; hoy visita a Donald Trump

Tras aplicarse la prueba y salir negativo al COVID-19, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Washington -en vuelo comercial y con cubrebocas- para reunirse hoy con Donald Trump y abordar principalmente el nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá. El Gobierno de EU comparó la relación de AMLO y Trump con la de los presidentes Abraham Lincoln y Benito Juárez. Por eso prepara un homenaje. Es la primera gira internacional de López Obrador.

AGENDA

Miércoles 8 de julio

Por la mañana, el Presidente López Obrador depositará ofrendas ante los monumentos de Abraham Lincoln y del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

Por la tarde se trasladará a la Casa Blanca, en donde después de los saludos protocolarios, la presentación de comitivas y la firma del Libro de Invitados, sostendrá un encuentro privado con Trump.

Luego se celebrará una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. Y tienen previsto firmar un comunicado conjunto.

La agenda concluirá con una cena que ofrece Trump, en donde se incluyen los empresarios mexicanos.

Mañana, el Presidente volverá a México a temprana hora.

Congreso recibe notificación

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), recibió la comunicación de la salida de López Obrador a Washington, donde sostendrá una “reunión oficial de trabajo” con Trump, en un viaje que comprende del 7 al 9 de julio.

"El motivo de la reunión, entre otros asuntos, es para conmemorar la reciente entrada en vigor del T- MEC , para platicar sobre la candidatura de México a la Organización Mundial del Comercio y la cooperación entre los dos países para atender la pandemia del COVID -19", indica el oficio firmado por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

indica el oficio firmado por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Fernández Balboa incluirá esta comunicación en la sesión de la Comisión Permanente convocada para este miércoles.

El oficio indica que, concluido el viaje presidencial, se enviará a la Comisión Permanente el informe correspondiente.

Empresarios reconocen que en la visita a la Casa Blanca hay tintes políticos, pero subrayan los acuerdos para mejorar la economía de México y dar certidumbre a las inversiones. EFE/Y. Gripas

Empresarios jaliscienses ven como positiva reunión de AMLO y Trump

Aunque reconocen que también hay un tinte electoral, la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump es calificada como positiva, consideran dirigentes empresariales y académicos. Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, subraya que esta reunión generará certidumbre a los inversionistas. “No se le puede regatear nada al Presidente López Obrador en esta visita. Nos hemos quejado de la falta de confianza generada durante todo su mandato y hoy está obligado a dar un mensaje de confianza, que el estado de derecho prevalezca porque el mensaje que ha enviado es opuesto”.

El dirigente destaca que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brindará muchos beneficios para incrementar las exportaciones de Jalisco y México, pero aclara que no será de la noche a la mañana. “Para lograr eso hay que trabajar muchísimo. El primer desafío es la falta de entendiendo del Gobierno federal para generar una política industrial que permita a las pequeñas y medianas empresas estar a la altura y que sean competitivas para aprovechar los temas estratégicos”.

Añade que también hay otras oportunidades para mejorar, como el tema de los derechos humanos y laborales, entre otros. “En términos generales es muy positivo. Seguimos en una relación con la economía más potente del mundo, con el poder adquisitivo más importante”.

Por su parte, Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), también ve positiva la visita, ya que genera confianza para los inversionistas. Explica que el T-MEC dará un impulso a la economía de los tres países que se han visto afectados por el COVID-19.

“La pandemia nos ha dejado en una crisis económica, por lo que obliga a que los productos sean de buena calidad y con buenos precios. Esta oportunidad dará la cercanía que tenemos con nuestro país vecino”.

Remarca que el tratado comercial está garantizando un siguiente periodo en la relación entre los tres países. “Sin duda, las exportaciones le dan valor agregado a la mano de obra mexicana, así como a las cadenas de valor. Cuando se exporta salimos ganando todos porque los productos vienen con un tema de divisas”.

Por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ya realizaron visitas a Laredo para inspeccionar la cantidad de productos que se exportan de México a Estados Unidos.

Alejandro Rodríguez Magaña, catedrático de la Universidad Panamericana, reconoce que hay un ambiente electoral que podría viciar la reunión, pero también acepta que es positiva.

Enfatiza que la reunión brinda certidumbre a los inversionistas. “Es positiva y necesaria, aunque es de llamar la atención y se ve demasiada forzada su presencia por la contingencia y porque el Presidente de México no había salido del país”.

Viajan 11 empresarios con López Obrador

Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump, en la que es su primera gira internacional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la visita oficial de trabajo tiene el motivo de la entrada en vigor del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por lo que incluirá una cena de trabajo en la Casa Blanca.

López Obrador estará acompañado de 11 empresarios:

Carlos Slim Helú (Grupo Carso).

Patricia Armendáriz Guerra (Financiera Sustentable).

Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas).

Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte).

Bernardo Gómez Martínez (Grupo Televisa).

Carlos Bremer Gutiérrez (Grupo Financiero Value).

Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles).

Daniel Chávez Morán (Grupo Vidanta).

Francisco González Sánchez (Grupo Multimedios).

Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel).

Marcos Shabot Zonana (Arquitectura y Construcción).

Se explicó que los empresarios van para explorar las nuevas posibilidades que ofrece el acuerdo para aumentar la inversión, el empleo y el bienestar de la población en ambas naciones.

López Obrador viajó ayer a Estados Unidos para su reunión con Trump, quien apenas el lunes pasado publicó fotos sobre su visita al muro de San Diego. ESPEC

Evita hablar sobre el muro

Luego que Trump presumiera fotos del muro fronterizo el pasado lunes, López Obrador evitó hablar del tema y aseguró que su visita se enfocará en el T-MEC.

“Por qué no esperan a mañana (hoy) a ver qué sucede, vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. No nos adelantemos”.

Previo a su viaje a Estados Unidos, el Presidente insistió que el tema principal de su visita es el tratado que entró en vigor el pasado 1 de julio. Aunque reconoció que existen muchos temas en la agenda bilateral, afirmó que las reuniones de trabajo con Trump se enfocarán al T-MEC.

“Nos importa mucho la reactivación de la economía… y también vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre el Gobierno de México y Estados Unidos se han llevado en términos de respeto. Hay una buena relación, de cooperación, de amistad, pero el tema básico es el tratado comercial. Desde luego que hay expectativas sobre otros asuntos, seguramente se van a abordar en las reuniones de trabajo... vamos a platicar de todo, pero el tema, insisto, es el tratado”.

Subrayó que evitará la confrontación.

“Vamos a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación. Vamos a buscar convencer, entendimiento y diálogo… como lo hemos hecho en todos los casos”.

López Obrador también informó que se realizó la prueba del COVID-19 y resultó negativo. Por eso lleva su certificado en esta visita que hace a Washington.

En conferencia de prensa comentó que no se había hecho la prueba porque no tenía síntomas y que acata las órdenes que le dan los doctores. Indicó que, si es necesario, se aplicaría otra prueba en Estados Unidos. “Me hice la prueba del COVID-19. No me la había hecho, pero como tengo que ir (a Estados Unidos)… no tenía ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba”.

GUÍA

Más allá del T-MEC

El primer viaje de López Obrador al extranjero desde que asumió la Presidencia (1 de diciembre de 2018) no está exento de polémica porque una parte de la opinión pública considera que, con la visita, se rinde pleitesía a Donald Trump, famoso por sus exabruptos e insultos a México y su marcado discurso anti-inmigración.

Antes de ser Presidente, López Obrador llegó a criticar abiertamente al jefe de la Casa Blanca; incluso, escribió el libro “Oye, Trump”, con sus propuestas para defender a los migrantes mexicanos, más de 11 millones en Estados Unidos.

incluso, escribió el libro “Oye, Trump”, con sus propuestas para defender a los migrantes mexicanos, más de 11 millones en Estados Unidos. Sin embargo, desde su llegada al poder, el tono de AMLO es más conciliador. “No vamos en un plan de confrontación”.

“No vamos en un plan de confrontación”. A pesar de sus desencuentros, los empresarios respaldan el viaje de López Obrador. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, dijo recientemente que la visita “generará cosas buenas”.

Si bien la reunión se concentrará en el T-MEC, hay otros temas prioritarios, como la agenda migratoria y el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que entre sus 644 mil beneficiarios contaba con 517 mil mexicanos. Se suman las visas para los trabajadores agrícolas y de la construcción en este tema.

conocido como DACA, que entre sus 644 mil beneficiarios contaba con 517 mil mexicanos. Se suman las visas para los trabajadores agrícolas y de la construcción en este tema. El tráfico de armas también es preocupante para México. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 200 mil armas ingresan ilegalmente al país cada año, provenientes principalmente de Estados Unidos. Estas armas son las responsables del 70% de los asesinatos, que promedian tres mil ejecuciones cada mes, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Camiones cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. La reunión entre López Obrador y Trump se centrará en el T-MEC. AFP/G. Arias

POSTURAS DEL PAN Y MORENA

Entre “humillante” y viaje “insólito”

El viaje de López Obrador a Washington para entrevistarse con Donald Trump “es innecesario, es sumiso y humillante”, afirma el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

Acentúa que hay un Presidente “doblegado” a los intereses de Trump. Y acusa que López Obrador mantiene una política “entreguista”, sobre todo en materia migratoria. “Le pedimos a López Obrador que tenga tantita dignidad: comete un grave error político. Si va a Estados Unidos prestándose, como lo hizo Enrique Peña Nieto en su momento para apoyar la campaña (de Trump), su visita es un insulto contra el pueblo de México. Está fuera de tiempo, porque en Estados Unidos están en temporada electoral”.

Reconoce que el motivo es la ratificación del acuerdo comercial T-MEC, pero éste ya fue aprobado y ratificado.

Y pide que exija a Trump un trato digno a los migrantes, que se pare la construcción del muro, un programa de control de armas y municiones para reducir el trasiego ilegal a México, así como un programa de control de consumo de drogas en los Estados Unidos, principal consumidor en el mundo.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dice que la reunión es de alta importancia, con el T-MEC como centro de la conversación, pero destaca “el hecho insólito que representa el viaje presidencial en avión comercial”.

“Lo inimaginable, lo inesperado, es cómo un mandatario en la historia del país va a caminar por los filtros usuales de Migración y Aduanas… y cómo un Presidente por vez primera en la historia de México viajará en avión comercial, como cualquier ciudadano o visitante de aquel país. Insólita será la imagen. Estamos muy claros que la austeridad republicana se impone. Eso se llama congruencia. Bien por nuestro Presidente”.

