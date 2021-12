1 Carnes y embutidos

Antes de que te pongas triste, hay que ponerte en contexto. Las carnes (en especial las rojas) por sí solas no son malas para nuestra salud cardiovascular. De hecho, este tipo de alimentos son una de las fuentes más importantes de proteínas para nuestro organismo. No obstante, tal como señala un estudio publicado en el "Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics", su consumo en exceso puede derivar en un aumento peligroso en los niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo. Lo mejor es moderar su consumo y cuidar su modo de preparación. En México, es común encontrar carnes rojas preparadas con excesiva grasa a través de las garnachas, lo cual aporta más riesgo a la salud de las arterias.