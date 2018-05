'Cuándo has visto un Ferrari...': Así nació esta tendencia en redes sociales

Seguramente hoy entraste a tu cuenta de Facebook y te encontraste con algunos memes que relacionaban tatuajes con Ferraris y calcomanías. Después entraste a Twitter y la cosa se puso más interesante con los Ferraris y combis, microbuses, llantas y un sinfín de tuits, memes y muchísima imaginación.

Lo más seguro es que incluso tú ya hayas puesto a volar tu cerebro y hasta ya creaste tu propio meme. Pues sí, así como el "7x1" de Luis Miguel estuvo presente en tus redes este domingo y lunes, el Ferrari invadió las redes este martes y todo fue culpa de 2016.

Pero antes, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Uno de los primeros memes con el que nos encontramos relacionaba a la marca Ferrari con un cuerpo humano y a los tatuajes con las calcomanías. Algo como esto:

Creo que esta payasada es la razón por la que FERRARI es TT pic.twitter.com/EgRKAZz3PR — Manu Bravo (@MBravo_) 15 de mayo de 2018

Y nada más alejado de la razón de existencia de este meme, pero todavía no llegamos a esto, porque en cuestión de minutos, los usuarios de las principales redes sociales tergiversaron este meme y lo convirtieron en cosas como:

— Oye ¿Por qué faltas tanto a la escuela?

— ¿Cuándo has visto un Ferrari todos los días? — Borrachos V.I.P (@BorrachosVIP) 15 de mayo de 2018

ㄧ͏͏¿͏͏Por qué no dejas la tomadera?



ㄧ͏͏¿͏͏Cuándo has visto un Ferrari sin gasolina? — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) 15 de mayo de 2018

—¿Por qué no adelgazas?



—¿Cuándo has visto un Ferrari sin llantas? — Daniela✨ (@dannionino) 15 de mayo de 2018

Hasta marcas como Netflix usaron el meme para su comunidad:

– ¿Por qué terminas las series tan rápido?

– ¿Cuándo has visto a un Ferrari ir despacio? — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 15 de mayo de 2018

Otros incluso lo llevaron más lejos y lo combinaron con otro famoso meme:

���� NO TENGO TATUAJES

���� NO TENGO TATUAJES

���� NO TENGO TATUAJES

���� LO SIENTO SOY UN FERRARI — el jeringas (@ElJeringasLoko) 15 de mayo de 2018

Y de pronto con tantas publicaciones y pocas respuestas muchos ya se sentían así:

Cuando entro a Twitter y todos están hablando de Ferrari pic.twitter.com/nC3tfN6pxm — Yisus Tuistar (@YisusTuistar) 15 de mayo de 2018

Y no es para menos cuando la palabra "Ferrari" se mantiene en el top 3 de Tendencias en Twitter desde la mañana de este martes 15 de mayo. La búsqueda en Google del término "Ferrari" subió drásticamente en los últimos siete días y pasó de 11 a 100 puntos (el máximo de búsquedas) en tan sólo 15 horas en nuestro país, siendo Jalisco el segundo estado que más buscó esa palabra.

¿Pero, cómo nació esto?

Este fenómeno virtual tiene como raíz primaria una entrevista publicada en 2016 por la versión digital de la revista "TvNotas". La plática fue con el actor y modelo mexicano Ferdinando Valencia.

En esa entrevista habló sobre su experiencia como jugador profesional en Tecos, sobre su fobia a los lugares cerrados, su amor por el pozole y sí, sobre los tatuajes.

No tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?

El actor fue cuestionado sobre si se tatuaría o no, a lo que respondió: "A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?".

Eso bastó para que hoy, un año y siete meses después de esa fantástica respuesta, las redes sociales hayan estallado con esta analogía. Todo este tiempo ha pasado para que un curioso retomara estas declaraciones y las hiciera virales. Y por si te lo preguntabas no, hasta ahora Ferdinando no tiene calcomanías en su cuerpo.