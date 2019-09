Crecen fraudes financieros en Jalisco

Luis fue víctima de fraude financiero. Explica que recibió una llamada telefónica de un banco donde le pagan la nómina. “Me llamaron para realizar el supuesto ‘reembolso’ de un seguro de vida por dos mil 400 pesos, pero yo no lo solicité. Me pidieron tener a la mano mi tarjeta de débito para proporcionar los números, a lo cual tampoco accedí”. Al final de cuentas, le rebajaron esa cantidad. “Ahora estoy reclamando al banco para saber si contraté un seguro o de plano me robaron”.

Los fraudes están en aumento en México, por lo que expertos recomiendan incrementar las medidas de seguridad para evitar afectaciones. Datos proporcionados por las instituciones financieras a través del Registro de Información de las Unidades Especializadas (Reune), correspondientes a los asuntos catalogados como aclaraciones y reclamaciones, confirman que en los primeros 180 días del año se presentaron 189 mil 719 reportes contra éstas por presuntos fraudes en Jalisco, los cuales suman 782.3 millones de pesos: un promedio de 4.3 millones al día.

Los daños económicos en el Estado representan un incremento comparado con 2018, cuando el promedio fue de 3.2 millones cada día, informa vía Transparencia la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El Reune está conformado por 26 causas en las que se concentran las quejas. Por monto económico, la principal es por consumos no reconocidos (con 284.7 millones), continuándole pagos por la vía de internet (171 millones) y transferencia electrónica (124 millones), entre otras.

Daniel de Loera, investigador de la UdeG, recomienda a los usuarios estar pendientes de sus saldos y reportar las anomalías en el número que viene en la parte trasera de la tarjeta.

De las denuncias, en 109 mil 818 se detectaron en las tarjetas de crédito y 69 mil 331 en los plásticos de débito. Además, cinco mil 796 asuntos involucran a la banca móvil, entre otros.

En los primeros 180 días del año se presentaron 189 mil 719 reportes de presuntos fraudes en Jalisco, cuyo monto asciende a 782.3 millones de pesos. EL INFORMADOR/Archivo

Padece fraude y le dejan sólo 136 pesos en su tarjeta

Fabiola González acudió a retirar dinero del cajero, pero se percató que solamente había 136 pesos en su cuenta de nómina, cuando tenía 10 mil pesos. Refiere que le acababan de depositar su sueldo quincenal y, además, tenía otros ahorros.

“Me robaron casi todo. En el banco no me saben decir cómo ocurrió. Todos los movimientos aparecen con la leyenda de cargo vario, a diferencia de cuando compras en otros lados, como en tiendas de conveniencia”.

La joven tapatía dice que está a la espera de una resolución de la institución bancaria, quien lleva casi una semana sin darle respuesta. Advierte que, si no le resuelven, acudirá a presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En los primeros 180 días del año, ya se presentaron 189 mil 719 reportes por fraudes contra instituciones financieras en Jalisco, los cuales suman 782 millones 383 mil 307 pesos; es decir, un promedio de 4.3 millones de pesos al día.

La cifra representa un incremento comparado con 2018, cuando la media fue de 3.2 millones de pesos cada día en promedio, según informa la Condusef vía Transparencia.

Los datos fueron reportados por las instituciones financieras a través del Registro de Información de las Unidades Especializadas (Reune), correspondientes a los asuntos registrados como aclaraciones y reclamaciones.

Hay 26 causas en las que se concentran las quejas. La principal, por monto económico, es por consumos no reconocidos (con 284.7 millones). Le siguen consumos vía internet (171 millones), transferencia electrónica (124 millones), envío o retiro de dinero móvil (62.3 millones) y disposición de efectivo en cajero por el usuario (33 millones de pesos), entre otras.

De las 189 mil 719 quejas por fraudes, 109 mil 818 se detectaron en tarjeta de crédito y 69 mil 331 por tarjeta de débito. Y cinco mil 796 asuntos involucran a la banca móvil, entre otros.

La Comisión detalla que la información se proporciona tras un estudio a través de la clasificación de las causas de reclamación que pudieran ser imputables a un fraude. “El criterio para determinar las causas como fraude fue, en un sentido estricto, que los defraudadores utilizan los medios para hacer operaciones activas o pasivas a nombre del titular del producto o servicio financiero”, subraya la dependencia.

Lo intentan estafar dos veces en un mes

Pablo Mendoza narra que hace un año y medio adquirió una tarjeta de crédito. Para mayor seguridad, bajó la aplicación para estar atento de sus compras y pagos.

Expresa que cada vez que la usa, le aparece una alerta en su celular. Sin embargo, cuenta que lo han querido estafar dos veces en el último mes. Y de la misma forma.

“He recibido llamadas, me dicen que si reconozco un pago de cierto producto. Lo primero fue una lavadora, que si yo había intentado comprar una lavadora en una tienda. Y me preguntaron si validaba la compra”.

Puntualiza que colgó, pero que le volvieron a marcar a su teléfono para preguntarle si eran los números de su tarjeta. “Sí eran los números de mi tarjeta. Y me asusté y les volví a colgar. En ese momento marqué al número oficial de atención a clientes y me comentaron que ellos no hacían llamadas para confirmar un pago o una compra con la tarjeta de crédito”.

Recuerda que, en la segunda ocasión, le llamaron para saber si reconocía un cobro por un seguro. Contestó que no. Y de nuevo le preguntaron si eran correctos los números de su tarjeta (que sí eran). “Volví a reportar el caso a mi banco y me dijeron lo mismo, que hiciera caso omiso, que es una estrategia constante que usan para estafar y obtener datos personales”.

A favor del usuario, apenas 4 de cada 10 reclamaciones

Además de los datos reportados por las instituciones financieras a través del Reune, en los primeros 211 días de 2019 sumaron 11 mil 589 reclamaciones en Jalisco por fraudes financieros, de las cuales solamente cuatro mil 819 fueron a favor del usuario; es decir, cuatro de cada 10, confirma la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las principales quejas presentadas ante la Condusef fueron por consumos no reconocidos (dos mil 994), negativa en el pago de la indemnización (mil 235) e incumplimiento en términos del contrato (mil 101), entre otras.

Las instituciones de seguros tienen el porcentaje más bajo de resoluciones favorables por sector. De mil 643 acciones de defensa, solamente 181 fueron reclamaciones que beneficiaron a los usuarios. En contraparte, el porcentaje más alto es para las sociedades financieras de objeto múltiple, con mil 253 respuestas favorables.

Por número de quejas, las instituciones crediticias recibieron más reclamaciones. De siete mil 230, dos mil 800 se resolvieron de forma positiva para los usuarios.

En otra arista, del total de denuncias, dos mil 237 quejas fueron por tarjeta de crédito y mil 878 por tarjeta de débito. En tercer lugar figuran las indemnizaciones por daños en automóviles (hay 90 categorías de productos).

Entre enero y julio de 2019, la Condusef inició 31 mil 633 acciones de defensa por reclamaciones, pero solamente terminó 11 mil 589.

En 2018, la Subdelegación de Jalisco finalizó 17 mil 052 reclamaciones, principalmente por consumos no reconocidos, negativa en el pago de la indemnización, cargos no reconocidos en la cuenta, actualización de historial crediticio no realizada y porque la institución no entrega la carta liberación de adeudos o carta finiquito, factura, garantía o gravamen.

Opacidad

Por no acatar la Ley para la Transparencia y Ordenamientos de los Servicios Financieros, la Condusef multó con 161.5 millones de pesos a 334 instituciones financieras en este año.

Jalisco, segundo lugar por fraude

Por el delito de fraude (incluye el tipo bancario), Jalisco se encuentra en el segundo lugar nacional, con una incidencia de cuatro mil 613 eventos registrados en los primeros siete meses de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (la Ciudad de México fue el primer sitio, con ocho mil 957 casos).

En el país se acumulan 41 mil 580 delitos.

Durante el año pasado, en Jalisco se registraron siete mil 409 fraudes; en 2017, siete mil 423, y un año anterior, seis mil 914.

Contacto

Para más información en la Condusef: https://bit.ly/2PjGtgJ

Proceso para las reclamaciones

Gestión ordinaria

Es el procedimiento por el que la Condusef notifica a la institución financiera la inconformidad o la reclamación del usuario, a través del envío de un oficio con fundamento en el Artículo 53 de la Ley de Condusef. Se realiza en aquellos casos en los que no se cuenta con un convenio de colaboración de gestión electrónica.

Gestión electrónica

Es el mecanismo que permite a la Condusef y a la unidad especializada de la institución, resolver de forma electrónica las inconformidades o reclamaciones que plantean los usuarios, diseñado para la optimización de los procesos y los resultados.

Conciliación

Es la etapa del proceso de atención a usuarios, a través de la cual, la Comisión propone alternativas para dar solución a los conflictos, con la finalidad de lograr el acuerdo entre las partes involucradas. Puede tener los siguientes resultados:

Conciliado: Cuando las partes (usuario-institución financiera) llegan a un acuerdo para la resolución de la reclamación.

No Conciliado: No logran conciliar sus intereses durante el desarrollo de la audiencia de conciliación.

Concluido por otros motivos: Cuando las partes no continúan con el procedimiento de conciliación, ya sea porque así lo decidieron, a través de un desistimiento por parte del usuario, o bien porque existe un impedimento legal para que la Condusef pueda continuar su mediación en el asunto.

Colectividad

La Comisión puede ejercer la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando una institución financiera realiza actos, hechos u omisiones que vulneran los derechos e intereses de una colectividad de usuarios.

Fuente: Condusef.

LA VOZ DEL EXPERTO

Aumentan las quejas de usuarios por consumos no reconocidos, transferencias electrónicas, envío o retiro de dinero móvil, así como disposición en cajeros. EL INFORMADOR/E. Barrera

Faltan reformas financieras

Martín Romero Morett (jefe del Departamento de Economía de la UdeG)

Debido a que se privilegia más al sector financiero que a los usuarios, el académico considera que los diputados deberían trabajar en reformas, las cuales beneficien más a los ciudadanos.

“Lo que veo es que el consumidor, el usuario, está totalmente indefenso. Son los congresistas quienes deben aplicarse y revisar las leyes financieras. Actualmente, la regulación financiera es totalmente favorable a los bancos”.

Opina que el papel de la Condusef “es tibio”, ya que como no tiene autoridad para ser juez, funge como un árbitro que se inclina a favor de las instituciones financieras.

Menciona que también falta reforzar la seguridad en la banca electrónica, en donde los usuarios no tienen protección y sufren robos de cuentas o datos.

“Copian claves, números de usuarios, y uno es el que pierde. Y dentro de los mismos bancos hay mucha inseguridad. Que la Condusef tenga más autoridad, como un fiscal o juez”.

Dice que como resultado de las acciones en desventaja de los usuarios, el sector financiero en México es de los que tienen más utilidades y ganancias. “Este año sus ganancias fueron de 30% y muchas de esas ganancias salen del país, por todas las ventajas que tienen: cobros indebidos y comisiones. Eso abona a sus utilidades y son pérdidas patrimoniales para las personas. Hace unos meses lanzaron una propuesta para reducir las comisiones, pero nada”.

Recomienda revisar saldos

Daniel de Loera Robles (investigador del Departamento de Finanzas de la UdeG)

Daniel de Loera Robles sugiere que los ciudadanos estén al pendiente de sus saldos todos los días. El monto de las tarjetas de débito se puede revisar a través de los cajeros o en las aplicaciones móviles.

En caso de detectar una minusvalía, recomienda reportar inmediatamente al número que viene en la parte de atrás de la tarjeta. Si es por una tarjeta de crédito, indica, se requiere hacer el procedimiento de reclamación.

“Nos tienen que dar una clave correspondiente a la investigación que debe hacer el banco. Normalmente esa investigación va a tardar un máximo 96 horas, pero nos deben decir qué fue lo que se consumió y si fue una situación fraudulenta”.

Enfatiza que, a veces, el problema es que las personas se dan cuenta varios días después, cuando ya venció el plazo de reclamación. Y en ocasiones no se fundamenta lo declarado. “Si la gente no ve la parte trasera de la tarjeta para reportar un extravío o robo, hay un teléfono al cual marcar de manera inmediata”.

Explica que la diferencia entre el consumo y el cargo es que el primero es cuando se compra un producto en una tienda y no se reconoce. Mientras que el cargo es cuando cobran una comisión inexistente o hacen efectiva una mensualidad.

Aconseja a los usuarios que, al utilizar los cajeros, es conveniente vigilar que no existan personas que alcancen a ver la contraseña o los movimientos que realizan. Y también recomienda cambiar contraseñas periódicamente, sin que se elijan números consecutivos o que tengan relación con la fecha de nacimiento.

“Si tenemos una tarjeta de débito, estar al pendiente de nuestro saldo, prácticamente diario. También revisar la fecha de corte para evitar cargos moratorios cuando se tienen tarjetas de crédito. Y no pagar el monto mínimo porque eso es nada más abonar a los intereses”.

Agrega que muchas veces los propios bancos y las compañías llaman y, de manera engañosa, venden un producto sin que las personas se den cuenta.

En México, el fraude financiero asciende a 51.6 millones al día

En los primeros 180 días del año, suman 2.3 millones de reportes por fraude financieras en México, que representan nueve mil 300 millones de pesos; es decir, un promedio de 51.6 millones al día, de acuerdo con datos proporcionados vía Transparencia.

La Ciudad de México lidera la estadística, con tres mil 400 millones de pesos, divididos entre 717 mil 392 asuntos. Después, el Estado de México acumula daños a usuarios por mil 414 millones de pesos. En tercer lugar está Jalisco, con 782.3 millones.

La tendencia se repite en cuanto al tipo de producto, ya que de los 2.3 millones de reportes, 1.2 millones fueron por tarjetas de crédito.

En 2018, las instituciones financieras reportaron que recibieron aclaraciones y reclamaciones en los Estados por 13 mil 554 millones de pesos.

Cuando Fabiola González se percató que en su cuenta bancaria solamente quedaban 136 pesos, en lugar de los 10 mil que tenía, habló al banco para cancelar su tarjeta. Afirma que desde entonces los procesos han sido complicados.

“Me hicieron pagar la reposición de la tarjeta y, como tengo vencida mi identificación del INE (Instituto Nacional Electoral), me ponían muchas trabas para todo, aunque llevé mi pasaporte. Me cobraron por enviarme un estado de cuenta y por sacar un comprobante. El trámite fue muy lento… y todo te cobran”.

Explica que el suceso ocurrió el pasado 31 de agosto. Y hasta el 5 de septiembre no hay avances en su caso.

“Trabajo todo el día, así que he estado llamando por teléfono. Me dicen que no me han resuelto absolutamente nada. Tampoco puedo saber qué ocurrió porque los recibos dicen cargo vario. No hay más datos”.

Por lo anterior, les preguntó a los encargados sobre cómo decidirán si le regresarán su dinero. “Me respondieron que el despacho jurídico resuelve, aunque desconocen en qué se basa. Eso me brinca. En otros bancos no te cobran por la aclaración, no te hacen el cobro de la tarjeta. Eso me pasó hace varios años y me regresaron el dinero a los tres días”.

Considera que si no le resuelven de forma favorable, acudirá a la Condusef. Además, por el trato recibido en la institución, buscará cambiarse a otro banco. “El problema es que allí me depositan la nómina. Voy a ver si me puedo cambiar porque es el banco que ellos manejan, pero su atención ha sido pésima”.

GUÍA

¿Qué es una institución financiera?

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros indica que se entiende por institución financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro y las operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro.

Se suman el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, así como cualquiera que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de las Comisiones Nacionales.

En 2018 estaban dadas de alta tres mil instituciones financieras (autorizadas y en operación), de las cuales, mil 466 (48.8%) presentaron al menos una acción de defensa.

Los sectores que registraron el mayor número de reclamaciones fueron instituciones de seguros y las instituciones de crédito.

Se recomienda no perder de vista las tarjetas bancarias al hacer un pago. EFE/Archivo

Recomendaciones

Para disminuir la posibilidad de ser víctima de fraude se recomienda tomar medidas cuando se navega por internet, se reciban llamadas por teléfono o al momento de cargar las tarjetas.

No proporcionar datos financieros:

A través de páginas de internet pueden aparecer anuncios de gratificaciones falsas, en las que aparentemente le asignan por azar un premio, como un viaje o simplemente lo benefician con una gran cantidad de dinero, con el requisito de que proporcione información.

Evitar servicios no solicitados:

Hay eventos en los que una persona se comunica para informarle que tiene problemas con algún producto o servicio financiero con el que cuenta, y para verificar dicho problema le piden su información personal.

Revisar autenticidad de páginas:

En páginas de internet que parecen auténticas solicitan los datos de sus cuentas bancarias o información personal. Antes de proporcionarlos verifique si es real, ponga mucha atención con lo que le piden porque algunos suelen ser requerimientos inusuales que un banco normalmente no solicitaría, como la contraseña de su tarjeta.

No dar datos por teléfono:

Los defraudadores se hacen pasar por gestores de alguna institución financiera para pedir datos. También buscan engañar con el argumento de que la persona ganó un premio o algún beneficio y, para ser otorgado, se debe brindar información.

Vigilar la tarjeta al realizar pagos:

Pida que lleven la terminal a su lugar, ya que a través de un dispositivo electrónico, los delincuentes realizan una copia de la banda magnética de su tarjeta, ya sea de crédito o débito, y con una computadora pasan sus datos a una tarjeta vacía. Así, los datos de su cuenta bancaria son automáticamente clonados.

